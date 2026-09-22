GNW-News: SASE OpsLab Ltd führt die branchenweit erste Lifecycle-Management-Plattform ein, die den Aufbau und Betrieb von Hybrid-SASE-Lösungen vereinfacht

22.09.26 09:04 Uhr

^LONDON, Sept. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SASE OpsLab Ltd (https://sase-

opslab.com/), der softwaregesteuerte SASE-Automatisierungsmarktplatz, hat heute

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die Veröffentlichung seiner neuesten Plattformversion bekanntgegeben, die

speziell für das langfristige Lebenszyklusmanagement der SASE-Infrastruktur

konzipiert wurde. Die Lösung geht über den?Deploy-and-Forget"-Ansatz der

Anbieter hinaus und bietet IT-Teams in Unternehmen eine skalierbare,

lebenszyklusorientierte Plattform zur Bewältigung von Infrastrukturänderungen

und damit verbundenen Korrekturmaßnahmen in hybriden IT-Umgebungen.

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Die SASE OpsLab Enterprise Edition bietet folgende Funktionen:

1. Einfaches, anbieter- und domänenunabhängiges Änderungsmanagement

Die charakteristischen OpsKits der Plattform machen Änderungen an der

Infrastruktur einfach und risikoarm. IT-Fachkräfte können komplexe Änderungen an

Netzwerk- und Sicherheitsarchitekturen vornehmen, ohne über spezielles,

herstellerspezifisches Fachwissen verfügen zu müssen.

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2. Selbstentwickelte, automatisierte Selbstkorrektur

Die Plattform führt selbst gestaltete OpsKits zur automatisierten Fehlerbehebung

ein, die es IT-Fachkräften ermöglichen, maßgeschneiderte, automatisierte

Szenarien zur Fehlerbehebung zu erstellen. Das Reaktionsszenario kann über die

ursprüngliche SASE-Technologie hinausgehen und vernetzte Maßnahmen über

Unternehmensbereiche hinweg koordinieren, einschließlich der Migration von

Cloud-Ressourcen und umfassenderer Infrastrukturebenen.

3. Kontinuierliche Erkennung von Infrastrukturabweichungen und Rollback

Eine Funktion zur kontinuierlichen Erkennung von Infrastrukturabweichungen in

Echtzeit ist als Teil der SASE OpsLab-Schnittstelle integriert, wobei den

Benutzern die Möglichkeit geboten wird, im Falle unbefugter Änderungen

automatisch auf einen früheren Infrastrukturzustand zurückzusetzen.

?Viel zu lange haben sich der SASE-Vertriebskanal und die Anbieter auf die

anfängliche Einführung konzentriert, wodurch den IT-Teams in Unternehmen die

operative Last des komplexen Day-2-Managements der hybriden Infrastruktur

auferlegt wurde", so Nabil Lawrence Souli, CEO von SASE OpsLab Ltd.?Diese neue

Version enthält das Ops-Lebenszyklus-Tool, das die SASE-Migrationen und

zukünftige Weiterentwicklungen erleichtern soll."

Über SASE OpsLab Ltd

SASE OpsLab Ltd ist ein Automatisierungsmarktplatz für vorgefertigte

Anwendungsfälle in den Bereichen Bereitstellung, Migration und

Lebenszyklusmanagement, der speziell darauf ausgelegt ist, den SASE-Betrieb zu

vereinfachen und zu skalieren. Das Unternehmen mit Hauptsitz in London,

Großbritannien, bietet einsatzbereite?Ops Kits" an, die es Kunden,

Wiederverkäufern und Anbietern ermöglichen, die Einführung zu beschleunigen,

Betriebsabläufe zu automatisieren und Betriebsrisiken zu vermeiden.

Erfahren Sie mehr unter sase-opslab.com (http://sase-opslab.com/).

Nabil L. Souli

CEO

mci@sase-opslab.com (mailto:mci@sase-opslab.com)

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