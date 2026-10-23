GNW-News: SECO Aftermarket feiert 60 Jahre Qualität und Zuverlässigkeit bei Kfz-Ersatzteilen
^SEOUL, Südkorea, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SECO, die Automobilteilemarke
von SEOJIN AUTOMOTIVE, blickt anlässlich ihres 60-jährigen Jubiläums im Jahr
2026 auf sechs Jahrzehnte Erfahrung zurück und unterstreicht ihr anhaltendes
Engagement für Qualität, Langlebigkeit, Sicherheit und ein wettbewerbsfähiges
Preis-Leistungs-Verhältnis.
SECO wurde 1966 gegründet und hat sich nicht nur durch die Lieferung von
Originalausrüstungsteilen (OEM) an globale Automobilhersteller einen guten Ruf
erworben, sondern auch durch die Bereitstellung von Ersatzteilen für den
Aftermarket, die auf die Bedürfnisse von Händlern, Werkstätten und verschiedenen
Endverbrauchern zugeschnitten sind. Heute bietet SECO Aftermarket ein breites
Sortiment an Ersatzteilen für wichtige Fahrzeugsysteme an, darunter Kupplungen,
Bremsbeläge, Fahrwerkskomponenten, Stoßdämpfer, Gleichlaufgelenke (CV-Gelenke),
Lager, Zündungskomponenten und weitere wichtige Anwendungen.
?Seit 60 Jahren arbeiten wir daran, Produkte anzubieten, auf die sich unsere
Kunden und Geschäftspartner verlassen können. Unser Fokus bleibt klar:
gleichbleibende Produktqualität, zuverlässige Leistung und praktischer Mehrwert
für den globalen Kfz-Ersatzteilmarkt", fügte SECO hinzu.
SECO Aftermarket führt für sein gesamtes Produktsortiment Qualitätskontrollen
auf Grundlage der OE-Standards durch. Dieser Ansatz unterstützt einheitliche
Fertigungs- und Prüfprozesse und hilft Kunden gleichzeitig dabei, Ersatzteile
für den Kfz-Aftermarket mit Vertrauen auszuwählen. Durch die Kombination eines
breiten Produktsortiments mit einem Schwerpunkt auf Langlebigkeit und Sicherheit
möchte SECO zu einer effizienten Fahrzeugwartung und langfristigen
Kundenzufriedenheit beitragen.
Das Aftermarket-Produktportfolio des Unternehmens ist darauf ausgelegt, den sich
wandelnden Anforderungen der Kfz-Service- und Vertriebsnetze gerecht zu werden.
Die Produkte wurden entwickelt, um unter alltäglichen Fahrbedingungen eine
zuverlässige Leistung zu bieten und gleichzeitig eine wettbewerbsfähige
Alternative für Unternehmen darzustellen, die hochwertige Ersatzteile und eine
effiziente Beschaffung suchen.
?Das 60-jährige Jubiläum von SECO ist nicht nur eine Feier unserer Geschichte,
sondern auch ein Versprechen für die Zukunft", fügte SECO hinzu.?Wir werden
weiterhin durch Qualität Vertrauen schaffen, unser Produktangebot erweitern und
Mehrwert für unsere Partner im gesamten Kfz-Ersatzteilmarkt schaffen."
SECO Aftermarket lädt Automobilteilehändler, Teileeinkäufer, Werkstätten und
Branchenexperten ein, sich näher über das Produktsortiment und die Möglichkeiten
einer Zusammenarbeit zu informieren.
Weitere Informationen zu SECO Aftermarket finden Sie unter den folgenden Links.
Website: https://secoautomotive.com (https://secoautomotive.com/)
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/seojinautomotive
E-Mail: amt18200@secoautomotive.com (mailto:amt18200@secoautomotive.com)
Online-Katalog: www.secoautomotive.co.kr (http://www.secoautomotive.co.kr/)
Media Contact:
Sungjun Park
Tel: +82 2 2135 1758
Email: dylanpark@secoautomotive.com (mailto:dylanpark@secoautomotive.com)
(Media Inquiries Only)
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4e3b3b94-
5413-4752-94f9-63f45e567852/de
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