GNW-News: SECO Aftermarket feiert 60 Jahre Qualität und Zuverlässigkeit bei Kfz-Ersatzteilen

23.10.26 09:04 Uhr

^SEOUL, Südkorea, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SECO, die Automobilteilemarke

von SEOJIN AUTOMOTIVE, blickt anlässlich ihres 60-jährigen Jubiläums im Jahr

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2026 auf sechs Jahrzehnte Erfahrung zurück und unterstreicht ihr anhaltendes

Engagement für Qualität, Langlebigkeit, Sicherheit und ein wettbewerbsfähiges

Preis-Leistungs-Verhältnis.

SECO wurde 1966 gegründet und hat sich nicht nur durch die Lieferung von

Originalausrüstungsteilen (OEM) an globale Automobilhersteller einen guten Ruf

erworben, sondern auch durch die Bereitstellung von Ersatzteilen für den

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Aftermarket, die auf die Bedürfnisse von Händlern, Werkstätten und verschiedenen

Endverbrauchern zugeschnitten sind. Heute bietet SECO Aftermarket ein breites

Sortiment an Ersatzteilen für wichtige Fahrzeugsysteme an, darunter Kupplungen,

Bremsbeläge, Fahrwerkskomponenten, Stoßdämpfer, Gleichlaufgelenke (CV-Gelenke),

Lager, Zündungskomponenten und weitere wichtige Anwendungen.

?Seit 60 Jahren arbeiten wir daran, Produkte anzubieten, auf die sich unsere

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Kunden und Geschäftspartner verlassen können. Unser Fokus bleibt klar:

gleichbleibende Produktqualität, zuverlässige Leistung und praktischer Mehrwert

für den globalen Kfz-Ersatzteilmarkt", fügte SECO hinzu.

SECO Aftermarket führt für sein gesamtes Produktsortiment Qualitätskontrollen

auf Grundlage der OE-Standards durch. Dieser Ansatz unterstützt einheitliche

Fertigungs- und Prüfprozesse und hilft Kunden gleichzeitig dabei, Ersatzteile

für den Kfz-Aftermarket mit Vertrauen auszuwählen. Durch die Kombination eines

breiten Produktsortiments mit einem Schwerpunkt auf Langlebigkeit und Sicherheit

möchte SECO zu einer effizienten Fahrzeugwartung und langfristigen

Kundenzufriedenheit beitragen.

Das Aftermarket-Produktportfolio des Unternehmens ist darauf ausgelegt, den sich

wandelnden Anforderungen der Kfz-Service- und Vertriebsnetze gerecht zu werden.

Die Produkte wurden entwickelt, um unter alltäglichen Fahrbedingungen eine

zuverlässige Leistung zu bieten und gleichzeitig eine wettbewerbsfähige

Alternative für Unternehmen darzustellen, die hochwertige Ersatzteile und eine

effiziente Beschaffung suchen.

?Das 60-jährige Jubiläum von SECO ist nicht nur eine Feier unserer Geschichte,

sondern auch ein Versprechen für die Zukunft", fügte SECO hinzu.?Wir werden

weiterhin durch Qualität Vertrauen schaffen, unser Produktangebot erweitern und

Mehrwert für unsere Partner im gesamten Kfz-Ersatzteilmarkt schaffen."

SECO Aftermarket lädt Automobilteilehändler, Teileeinkäufer, Werkstätten und

Branchenexperten ein, sich näher über das Produktsortiment und die Möglichkeiten

einer Zusammenarbeit zu informieren.

Weitere Informationen zu SECO Aftermarket finden Sie unter den folgenden Links.

Website: https://secoautomotive.com (https://secoautomotive.com/)

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/seojinautomotive

E-Mail: amt18200@secoautomotive.com (mailto:amt18200@secoautomotive.com)

Online-Katalog: www.secoautomotive.co.kr (http://www.secoautomotive.co.kr/)

Media Contact:

Sungjun Park

Tel: +82 2 2135 1758

Email: dylanpark@secoautomotive.com (mailto:dylanpark@secoautomotive.com)

(Media Inquiries Only)

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4e3b3b94-

5413-4752-94f9-63f45e567852/de

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