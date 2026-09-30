GNW-News: Sekoia Elevate macht autonome Cyberabwehr zur Realität: von Sicherheitsmeldungen zur Bewertung in 99 Sekunden
^Nach mehr als 425.000 autonomen Untersuchungen im Early Access verwandelt
Elevate Sicherheitsmeldungen in auditfähige Bewertungen, die Analysten prüfen,
hinterfragen und kontrollieren können.
PARIS, Frankreich, 30. September 2026: Sekoia, das europäische Unternehmen für
agentische Cybersicherheit, gibt heute die allgemeine Verfügbarkeit von Sekoia
Elevate bekannt, der agentischen KI-Schicht seiner autonomen SOC-Plattform. Die
KI-Agenten von Elevate untersuchen Sicherheitsmeldungen durchgängig direkt
anhand der Sicherheitsdaten der Kunden. Sie liefern in durchschnittlich 99
Sekunden eine auditfähige Bewertung, gestützt auf eine nachvollziehbare
Dokumentation jeder Abfrage und jedes Belegs. Mit Elevate ist ein Alert keine
Aufgabe mehr, die ein Mensch bearbeiten muss. KI-Agenten erledigen die
Untersuchungsarbeit mit hoher Geschwindigkeit, während die Sicherheitsteams die
Steuerung der Abläufe und die Kontrolle über die abschließenden Entscheidungen
behalten.
Seit zwanzig Jahren erzeugen Sicherheitstools immer bessere Meldungen, und SOC-
Teams sind mitgewachsen, um sie zu bearbeiten. Mit zunehmenden Telemetriedaten
und dem Einsatz von KI durch Angreifer stößt dieses Modell an seine Grenzen. Für
jeden Fall erfassen und korrelieren die Agenten von Elevate Log-Rohdaten,
Erkennungen, Threat Intelligence, Runbooks und den Kontext zur Reaktion auf
Sicherheitsvorfälle. Sie übernehmen damit die manuelle Vorarbeit, die viel Zeit
der Analysten beansprucht. Sicherheitsteams können ihre Expertise dort
einsetzen, wo sie zählt.
Vom Early Access zur allgemeinen Verfügbarkeit
Elevate erreicht die allgemeine Verfügbarkeit nach einem Early-Access-Programm
in realen Produktionsumgebungen. In dieser Phase wurde die Lösung mehr als
2.000 Kunden und Hunderten von SOC-Analysten bereitgestellt und führte mehr als
425.000 autonome Untersuchungen durch. Dabei korrelierte sie Meldungen aus
sämtlichen angebundenen Datenquellen. Führende Managed Security Service Provider
(MSSPs) in Europa und den USA berichten von bis zu fünfmal schnelleren
Untersuchungen sowie einer tiefergehenden und konsistenteren Bedrohungsanalyse.
Untersuchungen, die Analysten prüfen und hinterfragen können
Transparenz ist Bestandteil jeder Untersuchung. Elevate dokumentiert die
Abfragen seiner Agenten und die Meldungen hinter jeder Feststellung. Analysten
können nachvollziehen, wie eine Bewertung zustande kam, welche Belege sie
stützen und welche Aspekte möglicherweise einer weiteren Prüfung bedürfen. Sie
können jede Schlussfolgerung prüfen, korrigieren oder durch eine eigene
Bewertung ersetzen. Jede Änderung wird für die spätere Analyse von
Sicherheitsvorfällen und für Audits protokolliert. Jede bestätigte oder
korrigierte Untersuchung erweitert zudem den Kontext, der für die nächste
Untersuchung zur Verfügung steht.
Autonome Cyberabwehr braucht ein System, nicht nur ein Modell
Elevate stützt sich auf die Ressourcen und Fähigkeiten, die Sekoia über Jahre
aufgebaut hat: eigene Threat Intelligence, eine Infrastruktur für
Sicherheitsdaten, tiefgehende Integrationen und Untersuchungsabläufe in
Tausenden von Produktionsumgebungen. Die Plattform ist modellunabhängig und
wählt für jede Aufgabe das passende Modell. Sie ist von Grund auf offen
konzipiert und arbeitet mit der bestehenden Sicherheitslandschaft des Kunden
zusammen.
?Die Ära der Alarm-getriebenen Sicherheitsarbeit geht zu Ende", sagt Freddy
Milesi, CEO von Sekoia.?Das Modell allein schafft keinen dauerhaften
Wettbewerbsvorteil. Was einen Agenten im SOC wirksam macht, ist das System
um ihn herum: Threat Intelligence, Kundenkontext, gespeichertes Wissen und
die Fähigkeit zu handeln. Elevate bringt dieses System in den produktiven
Einsatz und ermöglicht autonome Cyberabwehr, unabhängig von einer bestimmten
Technologieplattform oder einem einzelnen Modell."
?Elevate verändert die Rolle des Analysten: von der Datensammlung hin zur
Entscheidungsfindung", sagt Georges Bossert, Chief Technology and Product
Officer bei Sekoia.?Unsere Agenten erledigen die umfassende Vorarbeit
direkt anhand der Rohdaten und erklären jeden Schritt. So können sich
Sicherheitsteams auf die Entscheidungen konzentrieren, die das Unternehmen
schützen, und behalten zugleich die Kontrolle über den Prozess."
Weitere Informationen zu Sekoia Elevate: https://www.sekoia.com/platform/elevate
(https://www.sekoia.com/platform/elevate**)
Über Sekoia
Sekoia ist ein europäische Unternehmen für agentische Cybersicherheit, das
autonome Cyberabwehr im KI-Zeitalter entwickelt. Seine Sicherheitsplattform
verbindet Threat Intelligence, Kundenkontext, gespeichertes Untersuchungswissen,
KI-Modelle, Sicherheitsfähigkeiten und reaktive Maßnahmen. So untersuchen und
handeln KI-Agenten in großem Umfang, während Sicherheitsteams Ziele, Richtlinien
und Kontrollmechanismen festlegen. Die von Grund auf offene und unabhängige
Plattform arbeitet mit jeder Sicherheitslandschaft, jedem Modell und jeder
Bereitstellungsumgebung zusammen. Von KMU, die durch MSSPs betreut werden, bis
hin zu Fortune-2000-Unternehmen macht Sekoia fortschrittliche Cyberabwehr für
alle zugänglich. www.sekoia.com (https://www.sekoia.com/)
Pressekontakt : Arnaud Dechoux, media@sekoia.com (mailto:media@sekoia.com)
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