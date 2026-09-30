GNW-News: Sekoia Elevate macht autonome Cyberabwehr zur Realität: von Sicherheitsmeldungen zur Bewertung in 99 Sekunden

30.09.26 14:04 Uhr

^Nach mehr als 425.000 autonomen Untersuchungen im Early Access verwandelt

Elevate Sicherheitsmeldungen in auditfähige Bewertungen, die Analysten prüfen,

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hinterfragen und kontrollieren können.

PARIS, Frankreich, 30. September 2026: Sekoia, das europäische Unternehmen für

agentische Cybersicherheit, gibt heute die allgemeine Verfügbarkeit von Sekoia

Elevate bekannt, der agentischen KI-Schicht seiner autonomen SOC-Plattform. Die

KI-Agenten von Elevate untersuchen Sicherheitsmeldungen durchgängig direkt

anhand der Sicherheitsdaten der Kunden. Sie liefern in durchschnittlich 99

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Sekunden eine auditfähige Bewertung, gestützt auf eine nachvollziehbare

Dokumentation jeder Abfrage und jedes Belegs. Mit Elevate ist ein Alert keine

Aufgabe mehr, die ein Mensch bearbeiten muss. KI-Agenten erledigen die

Untersuchungsarbeit mit hoher Geschwindigkeit, während die Sicherheitsteams die

Steuerung der Abläufe und die Kontrolle über die abschließenden Entscheidungen

behalten.

Seit zwanzig Jahren erzeugen Sicherheitstools immer bessere Meldungen, und SOC-

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Teams sind mitgewachsen, um sie zu bearbeiten. Mit zunehmenden Telemetriedaten

und dem Einsatz von KI durch Angreifer stößt dieses Modell an seine Grenzen. Für

jeden Fall erfassen und korrelieren die Agenten von Elevate Log-Rohdaten,

Erkennungen, Threat Intelligence, Runbooks und den Kontext zur Reaktion auf

Sicherheitsvorfälle. Sie übernehmen damit die manuelle Vorarbeit, die viel Zeit

der Analysten beansprucht. Sicherheitsteams können ihre Expertise dort

einsetzen, wo sie zählt.

Vom Early Access zur allgemeinen Verfügbarkeit

Elevate erreicht die allgemeine Verfügbarkeit nach einem Early-Access-Programm

in realen Produktionsumgebungen. In dieser Phase wurde die Lösung mehr als

2.000 Kunden und Hunderten von SOC-Analysten bereitgestellt und führte mehr als

425.000 autonome Untersuchungen durch. Dabei korrelierte sie Meldungen aus

sämtlichen angebundenen Datenquellen. Führende Managed Security Service Provider

(MSSPs) in Europa und den USA berichten von bis zu fünfmal schnelleren

Untersuchungen sowie einer tiefergehenden und konsistenteren Bedrohungsanalyse.

Untersuchungen, die Analysten prüfen und hinterfragen können

Transparenz ist Bestandteil jeder Untersuchung. Elevate dokumentiert die

Abfragen seiner Agenten und die Meldungen hinter jeder Feststellung. Analysten

können nachvollziehen, wie eine Bewertung zustande kam, welche Belege sie

stützen und welche Aspekte möglicherweise einer weiteren Prüfung bedürfen. Sie

können jede Schlussfolgerung prüfen, korrigieren oder durch eine eigene

Bewertung ersetzen. Jede Änderung wird für die spätere Analyse von

Sicherheitsvorfällen und für Audits protokolliert. Jede bestätigte oder

korrigierte Untersuchung erweitert zudem den Kontext, der für die nächste

Untersuchung zur Verfügung steht.

Autonome Cyberabwehr braucht ein System, nicht nur ein Modell

Elevate stützt sich auf die Ressourcen und Fähigkeiten, die Sekoia über Jahre

aufgebaut hat: eigene Threat Intelligence, eine Infrastruktur für

Sicherheitsdaten, tiefgehende Integrationen und Untersuchungsabläufe in

Tausenden von Produktionsumgebungen. Die Plattform ist modellunabhängig und

wählt für jede Aufgabe das passende Modell. Sie ist von Grund auf offen

konzipiert und arbeitet mit der bestehenden Sicherheitslandschaft des Kunden

zusammen.

?Die Ära der Alarm-getriebenen Sicherheitsarbeit geht zu Ende", sagt Freddy

Milesi, CEO von Sekoia.?Das Modell allein schafft keinen dauerhaften

Wettbewerbsvorteil. Was einen Agenten im SOC wirksam macht, ist das System

um ihn herum: Threat Intelligence, Kundenkontext, gespeichertes Wissen und

die Fähigkeit zu handeln. Elevate bringt dieses System in den produktiven

Einsatz und ermöglicht autonome Cyberabwehr, unabhängig von einer bestimmten

Technologieplattform oder einem einzelnen Modell."

?Elevate verändert die Rolle des Analysten: von der Datensammlung hin zur

Entscheidungsfindung", sagt Georges Bossert, Chief Technology and Product

Officer bei Sekoia.?Unsere Agenten erledigen die umfassende Vorarbeit

direkt anhand der Rohdaten und erklären jeden Schritt. So können sich

Sicherheitsteams auf die Entscheidungen konzentrieren, die das Unternehmen

schützen, und behalten zugleich die Kontrolle über den Prozess."

Weitere Informationen zu Sekoia Elevate: https://www.sekoia.com/platform/elevate

(https://www.sekoia.com/platform/elevate**)

Über Sekoia

Sekoia ist ein europäische Unternehmen für agentische Cybersicherheit, das

autonome Cyberabwehr im KI-Zeitalter entwickelt. Seine Sicherheitsplattform

verbindet Threat Intelligence, Kundenkontext, gespeichertes Untersuchungswissen,

KI-Modelle, Sicherheitsfähigkeiten und reaktive Maßnahmen. So untersuchen und

handeln KI-Agenten in großem Umfang, während Sicherheitsteams Ziele, Richtlinien

und Kontrollmechanismen festlegen. Die von Grund auf offene und unabhängige

Plattform arbeitet mit jeder Sicherheitslandschaft, jedem Modell und jeder

Bereitstellungsumgebung zusammen. Von KMU, die durch MSSPs betreut werden, bis

hin zu Fortune-2000-Unternehmen macht Sekoia fortschrittliche Cyberabwehr für

alle zugänglich. www.sekoia.com (https://www.sekoia.com/)

Pressekontakt : Arnaud Dechoux, media@sekoia.com (mailto:media@sekoia.com)

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