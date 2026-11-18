^- Die REGAL-Studie erreichte ihren primären Endpunkt, wobei GPS eine statistisch

signifikante und klinisch bedeutsame Abnahme des Sterberisikos um 41 % bei einer

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medianen Gesamtüberlebenszeit von 24,0 Monaten verglichen mit 14,7 Monaten bei

der besten verfügbaren Behandlung sowie 0,59 Hazard Ratio (p=0,035)

demonstrierte -

- Unternehmen plant Treffen mit der US-amerikanischen Food and Drug

Administration (FDA) und treibt Vorbereitungen für Zulassungsantrag für

Biologika (Biologics License Application, BLA) für GPS voran -

- SELLAS Webcast heute, 17. November 2026, um 7:45 Uhr Eastern Time -

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NEW YORK, Nov. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SELLAS Life Sciences Group, Inc.

(NASDAQ: SLS) (?SELLAS" oder das?Unternehmen"), ein auf die Spätphase

konzentriertes klinisches Biopharmazieunternehmen, welches sich mit der

Entwicklung neuartiger Therapien für ein breites Feld an Krebserkrankungen

befasst, verkündete heute positive erste Ergebnisse der zulassungsrelevanten

randomisierten Phase III-Studie REGAL zu Galinpepimut-S (GPS), einem

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immuntherapeutischen Krebsimpfstoff, bei Patienten mit akuter myeloischer

Leukämie (AML). In dieser Zulassungsstudie wurde GPS als Erhaltungsmonotherapie

für Patienten beurteilt, die infolge einer Zweitlinien- oder späteren Salvage-

Therapie eine zweite oder spätere vollständige Remission (CR2 oder später) oder

vollständige Remission mit ungenügender Blutplättchenwiederherstellung (CRp2

oder später) erreicht hatten, und welche für eine allogene

Stammzelltransplantation untauglich oder nicht in der Lage waren, diese

durchzuführen.

Die REGAL-Studie erreichte ihren primären Endpunkt der Gesamtüberlebenszeit

(OS), wobei GPS eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame

Verbesserung des OS im Vergleich zur nach Ermessen des Prüfarztes besten

verfügbaren Behandlung (BAT) zeigte. Die Studie zeigte für GPS ein um 41 %

reduziertes Sterberisiko (Hazard Ratio 0,59) und einen zweiseitigen Wert p=0,035

mit einem durchschnittlichen OS von 24,0 Monaten bei mit GPS behandelten

Patienten gegenüber 14,7 Monaten mit BAT.

GPS wurde allgemein gut vertragen, das Sicherheitsprofil entsprach früheren

klinischen Erfahrungen, neue Sicherheitssignale wurden nicht beobachtet.

Unerwünschte Ereignisse waren vorwiegend leicht bis mittelschwer (Grad 1/2) und

umfassten am häufigsten Reaktionen an der Einstichstelle. Beide Behandlungsarme

wurden im Hinblick auf prognostische Stratifizierungsfaktoren ausgewogen

einbezogen. Die Patienten, die zu hämatopoetischer Stammzelltransplantation

übergingen, waren zahlenmäßig begrenzt und gleichmäßig verteilt zwischen

Studienarm und Kontrollarm.

?Wir sind den Patienten und ihren Familien, Prüfärzten, klinischen Teams und

allen, die REGAL im Lauf dieser Studie unterstützt haben, sehr dankbar. Ihr

Engagement hat diesen wichtigen Meilenstein möglich gemacht," so Angelos

Stergiou, MD, ScD h.c., Präsident und Chief Executive Officer bei SELLAS.

Dr. Stergiou fuhr fort:?REGAL hat sein Hauptziel erreicht, eine statistisch

signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserung der Gesamtüberlebensdauer bei

Patienten mit AML zu demonstrieren, die nach einer zweiten Remission nur sehr

begrenzte Optionen haben. Der beachtliche Überlebensvorteil durch unseren

immuntherapeutischen Prüf-Krebsimpfstoff GPS ist ein definitiver Meilenstein für

SELLAS und stellt die Phase III-Validierung unser WT1-konzentrierten

immuntherapeutischen Technologie dar. Wir glauben auch, dass GPS das Potential

hat, eine wichtige, revolutionäre Option für diese Hochrisikogruppe zu werden,

die so dringend wirkungsvolle Therapien braucht. Angesichts des großen

ungedeckten Bedarfs innerhalb dieser Patientenpopulation freuen wir uns darauf,

mit der FDA die Ergebnisse und regulatorischen Anforderungen zu besprechen, mit

dem Ziel, diese Therapie so schnell wie möglich für Patienten zugänglich zu

machen."

Die erste primäre Endpunkt-Datenanalyse wurde nach dem vordefinierten Auftreten

von 80 Ereignissen (Todesfällen) in Übereinstimmung mit dem vordefinierten

statistischen Analyseplan der Studie (SAP) durchgeführt. Ausgehend von diesen

Ergebnissen plant SELLAS ein Treffen mit der US-amerikanischen Food and Drug

Administration (FDA), um eine beschleunigte Einreichung und Vorbereitungen für

den Zulassungsantrag für Biologika (Biologics License Application, BLA) für GPS

in der ersten Hälfte des Jahres 2027 zu besprechen. Gemäß gängiger

Berichterstattungspraxis für Zulassungsstudien sind die umfassende statistische

Auswertung aller sekundären Endpunkte sowie zusätzlicher vordefinierter Analysen

nach SAP und Studienprotokoll in Arbeit. Diese werden detailliert bei einer

anstehenden großen medizinischen Tagung präsentiert und zur Veröffentlichung in

einer medizinischen Fachzeitschrift mit Peer-Review übermittelt.

?Patienten mit AML in zweiter Remission, die keine allogene

Stammzelltransplantation erhalten können, haben geringe Überlebensprognosen und

einen signifikanten Bedarf an neuen Behandlungswegen. Die bahnbrechenden Daten

aus der Phase III-Studie REGAL zeigen einen statistisch signifikanten und

klinisch bedeutsamen Gesamtüberlebensvorteil mit dem immuntherapeutischem

Krebsimpfstoff GPS innerhalb dieser unterversorgten Population. Durch die

Ausrichtung des Immunsystems auf die Bekämpfung von verbleibenden Leukämiezellen

deckt GPS einen akuten ungedeckten Bedarf und hat das Potential, das

Behandlungsparadigma in der AML-Erhaltungstherapie neu zu definieren. Wir freuen

uns, die detaillierten Ergebnisse der REGAL-Studie auf einem wissenschaftlichen

Treffen mit der medizinischen Gemeinschaft zu teilen," so Mitglieder des REGAL-

Studien-Lenkungsausschusses.

Zum REGAL-Studien-Lenkungsausschuss gehören Professor Hagop M. Kantarjian, MD,

Leukämieabteilung und Samsung Distinguished Leukemia Chair in Cancer Medicine am

University of Texas MD Anderson Cancer Center, Vorstand des REGAL-Studien-

Lenkungsausschusses und globaler Hauptinvestor der REGAL-Studie; Javier Pinilla-

Ibarz, MD, PhD, Director of Immunotherapy und Leiter der Abteilung für Lymphome,

Department of Malignant Hematology, Moffitt Cancer Center; und M. Yair Levy, MD,

Director of Hematologic Malignancies Research, Texas Oncology-Baylor Charles A.

Sammons Cancer Center.

Details zum Webcast

SELLAS veranstaltet heute, am 17. November 2026 um 7:45 Uhr Eastern Time einen

Webcast, um die ersten Ergebnisse der Phase III-Studie REGAL zu besprechen und

einen Überblick über die geplanten nächsten Schritte des Unternehmens zu geben.

Um am Live-Webcast teilzunehmen, klicken Sie bitte hier

(https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1783579&tp_key=7ac59db3cc). Der

Webcast wird auch im Bereich?Events & Presentations" auf der Investor-

Relations-Website des Unternehmens hier

(https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.pr

oofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-

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ZkNzJFAj4ayBjDssd%2B4ocWugtw%3D&reserved=0) zu sehen sein. Eine Aufzeichnung des

Webcasts wird nach der Live-Veranstaltung auf der Website des Unternehmens ein

Jahr lang verfügbar sein.

Über Galinpepimut-S (GPS)

Galinpepimut-S (GPS) ist ein gebrauchsfertiger immuntherapeutischer

Krebsimpfstoff in der Prüfphase, der WT1 bekämpft. Er wurde vom Memorial Sloan

Kettering Cancer Center patentiert und im Labor von David A. Scheinberg

entdeckt. Er ist darauf ausgelegt, die Immunabwehr von CD4+- und CD8+-T-Zellen

gegen WT1-exprimierende Krebszellen anzuregen. WT1 kommt in vielen

hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren vor, einschließlich akuter

myeloischer Leukämie (AML). GPS besteht aus vier aus WT1 entwickelten Peptiden,

die auf eine umfassende Immunantwort über mehrere HLA-Typen ausgelegt sind. GPS

wird als Erhaltungstherapie zur Verlängerung von Remission und Überleben durch

die Ausrichtung des Immunsystems gegen verbleibende WT1 exprimierende

Krebszellen geprüft.

Über die REGAL-Studie

Die Phase-III-Studie REGAL (NCT04229979)

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT04229979) ist eine globale, randomisierte,

offene klinische Zulassungsstudie, in der GPS als Erhaltungstherapie für

Patienten mit AML beurteilt wird, die infolge einer Zweitlinien- oder späteren

adjuvanten Therapie eine zweite oder spätere vollständige Remission (CR2 oder

später) oder eine vollständige Remission mit ungenügender

Blutplättchenwiederherstellung (CRp2 oder später) erreicht hatten, und welche

für eine allogene Stammzelltransplantation untauglich oder nicht in der Lage

waren, sich einer solchen zu unterziehen.

Insgesamt 126 Patienten wurden nach dem Zufallsprinzip im Verhältnis 1:1 für

eine GPS-Monotherapie oder die vom Prüfarzt ausgewählte beste verfügbare

Behandlung (Beobachtung, Hypomethylierungswirkstoff und/oder Venetoclax und/oder

niedrig dosiertes Cytarabin) aufgeteilt. Der primäre Endpunkt der Studie ist das

Gesamtüberleben ab Studieneintritt. Die sekundären Endpunkte umfassen Sicherheit

und Verträglichkeit, leukämiefreies Überleben, hervorragende

Gesamtüberlebensrate und rückfallsfreies Überleben von Patienten mit vorheriger

allogener Transplantation, antigenspezifischen T-Zellen-Immunantwortdynamiken,

messbarer Resterkrankung und klinische Bewertungen.

Über SELLAS Life Sciences Group, Inc.

SELLAS ist ein im Bereich der Spätphase forschendes klinisches

Biopharmazieunternehmen, welches sich mit der Entwicklung neuartiger Therapien

für ein breites Feld an Krebsindikationen befasst. SELLAS' führender

Produktkandidat, GPS, wurde im Labor von David A. Scheinberg entdeckt und vom

Memorial Sloan Kettering Cancer Center patentiert. Er zielt auf das WT1-Protein

ab, welches in einer Bandbreite an Tumorarten vorkommt. GPS hat Potential als

Monotherapie und in Kombination mit anderen Therapien für ein breites Spektrum

an Indikationen im Bereich der hämatologischen Malignome und soliden Tumoren.

Das Unternehmen entwickelt ebenfalls SLS009 (Tambiciclib), potentiell der erste

und branchenweit beste niedermolekulare CDK9-Inhibitor mit reduzierter Toxizität

und erhöhter Wirksamkeit verglichen mit anderen CDK9-Inhibitoren. Daten deuten

darauf hin, dass SLS009 eine hohe Ansprechrate bei AML-Patienten mit ungünstigen

Prognosefaktoren wie ASXL1-Mutation aufweist, was allgemein mit schlechten

Prognosen bei verschiedenen myeloischen Erkrankungen verbunden ist. Weitere

Informationen zu SELLAS finden Sie auf www.sellaslifesciences.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=h9hafKry1cK5480D4C-Pau5WH-

oIAHfutIufWpwTWLIjiW6W1NcAbtO93W6AX6qW7-JEPn7w5SBkaWvxD74qLvVPQ-0h4pJAniB2ANvc-

AsQxocSvp8vtMOgcojtJQrP).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen in

dieser Mitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, einschließlich auf

zukünftige Ereignisse bezogener Aussagen, sind?zukunftsgerichtete Aussagen". In

einigen Fällen kennzeichnen Termini wie?planen",?erwarten",?antizipieren",

?können",?könnten",?werden",?sollten",?projizieren",?glauben",?schätzen",

?prognostizieren",?potentiell",?beabsichtigen" oder?fortsetzen" und andere

Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung zukunftsgerichtete Aussagen. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten ohne Einschränkung Aussagen zu den

klinischen GPS- und SLS009-Entwicklungsprogrammen, einschließlich der REGAL-

Studie, darauf bezogener zukünftiger Meilensteine, erster Ergebnisse und

Ergebnisse weiterer Analysen der REGAL-Studie, der regulatorischen Strategie des

Unternehmens, sowie der zeitlichen Abläufe, einschließlich Einreichungsfristen

und Kommerzialisierung von GPS, sowie die Präsentation und Veröffentlichung der

Ergebnisse der REGAL-Studie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den

aktuellen Plänen, Zielen, Schätzungen, Erwartungen und Intentionen und sind mit

signifikanten inhärenten Risiken und Ungewissheiten verbunden. Tatsächliche

Ergebnisse und der zeitliche Ablauf von Ereignissen können signifikant von den

in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen infolge dieser

Risiken und Ungewissheiten, wozu unter anderem das Risiko gehört, dass die

endgültigen REGAL-Studienergebnisse oder andere Analysen von den ersten

Ergebnissen abweichen oder die regulatorische Einreichung oder Genehmigung nicht

unterstützen, sowie das Risiko, dass die FDA den Analysen oder Interpretationen

des Unternehmens in Bezug auf REGAL-Studiendaten oder beschleunigte Prüfung

nicht zustimmt, oder die BLA-Einreichng auf der Basis der REGAL-

Studienergebnisse, Ungewissheiten bezüglich Zeitplan und Ergebnissen der

Interaktion des Unternehmens mit der FDA, die Ungewissheit der regulatorischen

Genehmigung, Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Entwicklung

onkologischer Produkte und deren klinische Erfolge, sowie andere Risiken und

Ungewissheiten, die Auswirkungen auf SELLAS und dessen Entwicklungsprogramme wie

festgelegt unter der Überschrift?Risk Factors" im SELLAS-Jahresbericht auf

Formular 10-K, eingereicht am 19. März 2026, sowie seinen sonstigen SEC-

Berichten. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die SELLAS aktuell nicht bekannt

sind, können die zukunftsgerichteten Aussagen von SELLAS ebenfalls beeinflussen

und dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und der zeitliche Ablauf von

Ereignissen wesentlich von den erwarteten abweichen. Die zukunftsgerichteten

Aussagen in dieser Mitteilung spiegeln ausschließlich den aktuellen Zeitpunkt

wider. SELLAS übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu

aktualisieren oder zu ergänzen, um tatsächliche Ergebnisse, neue Informationen,

zukünftige Ereignisse, veränderte Erwartungen oder andere Umstände nach dem

Datum der zukunftsgerichteten Aussagen zu berücksichtigen.

Memorial Sloan Kettering hat institutionelle finanzielle Interessen, und sowohl

Dr. Scheinberg als auch Dr. Javier Pinilla-Ibarz haben finanzielle Interessen in

Bezug auf SELLAS Life Sciences Group, Inc.

Anlegerkontakt

John Fraunces

Managing Director

LifeSci Advisors, LLC

jfraunces@lifesciadvisors.com (mailto:jfraunces@lifesciadvisors.com)

Ansprechpartner für Medien

Joan Bosisio

VP, Scientific & Medical Communications

Simpson Healthcare

jbosisio@simpsonhealthcare.com (mailto:jbosisio@simpsonhealthcare.com)

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