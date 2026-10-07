GNW-News: Sereact, Zalando und CEVA Logistics führen in Deutschland und Polen eine KI-gestützte, automatisierte Retourenabwicklung ein
^* CEVA Logistics setzt die KI-gestützten Zweiarm-Robotersysteme von Sereact
für die Bearbeitung von Zalando-Rücksendungen an den Standorten Greven
(Deutschland) und?wiebodzin (Polen) ein.
* Die Systeme, die auf Cortex, der physischen KI-Plattform von Sereact,
basieren, erfassen, identifizieren und sortieren Mode-Rücksendungen autonom,
ohne dass ein Training für einzelne Artikel oder feste SKU-Profile
erforderlich ist.
* Die Einführung stellt den ersten operativen Meilenstein bei der europaweiten
Ausweitung der Retourenautomatisierung dar, unterstützt durch den Einstieg
von Zalando als strategischer Investor in die Serie-B-Finanzierungsrunde von
Sereact im Juli 2026.
* Die Systeme, die im Rahmen eines?Robotics-as-a-Service"-Modells (RaaS)
bereitgestellt werden, übernehmen repetitive Aufgaben, um die körperliche
Belastung zu verringern, und ermöglichen es den Lagerteams so, sich
zunehmend auf die Überwachung der Arbeitsstationen, das Ausnahmemanagement
und die Qualitätskontrolle zu konzentrieren.
STUTTGART, Deutschland, Oct. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sereact
(http://sereact.ai/), Zalando und CEVA Logistics gaben heute die Einführung
einer KI-gestützten automatisierten Retourenabwicklung in wichtigen Fulfillment-
Zentren in Deutschland (Greven) und Polen (?wiebodzin) bekannt. Die auf Cortex,
der physischen KI-Plattform von Sereact, basierenden Zweiarm-Robotersysteme sind
nun im Live-Betrieb im Einsatz, um zurückgesandte Modeartikel autonom zu
bearbeiten. Dies markiert die erste Phase einer umfassenderen Initiative zur
Ausweitung der Automatisierung von Rücksendungen in ganz Europa.
Das Retourenmanagement gehört nach wie vor zu den komplexesten Abläufen in der
Logistik des Mode-E-Commerce. Zurückgesandte Artikel kommen oft schlecht
verpackt und in unordentlichem Zustand an. Die Einzigartigkeit des Zustands der
zurückgegebenen Artikel lässt sich mit herkömmlicher Roboter-Vorprogrammierung
nicht bewältigen. Die Cortex-Plattform von Sereact gruppiert bisher nicht
gesehene Objekte - sie identifiziert, erfasst und sortiert Gegenstände
dynamisch, ohne dass ein objektspezifisches Training oder vorab festgelegte
Objektsätze erforderlich sind.
Die Bereitstellung erfolgt im Rahmen eines?Robotics-as-a-Service"-Modells und
stellt den ersten operativen Meilenstein der strategischen Zusammenarbeit dar.
Im Juli beteiligte sich Zalando als strategischer Investor an der Serie-B-
Finanzierungsrunde von Sereact, und die Partner arbeiten aktiv zusammen, um die
intelligente Automatisierung in ihrem gemeinsamen europäischen Logistiknetzwerk
auszuweiten.
Die Technologie ist darauf ausgelegt, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Indem das
Robotersystem sich wiederholende Handhabungsaufgaben übernimmt, verringert es
die körperliche Belastung der Mitarbeitenden und ermöglicht es ihnen, in
höherwertige Aufgabenbereiche zu wechseln, in denen menschliches Fachwissen und
Urteilsvermögen gefragt sind.
?Im Mittelpunkt unserer Zusammenarbeit mit Sereact und CEVA steht eine
grundlegende Überzeugung: Wahre Innovation entsteht, wenn sich Technologie und
menschliches Potenzial gemeinsam weiterentwickeln. Indem wir die komplexesten
Herausforderungen der modernen Fulfillment-Branche von heute bewältigen,
gestalten wir aktiv die Zukunft der E-Commerce-Logistik für Mode und Lifestyle."
Masood Choudhry, SVP Logistics, Zalando
?Eine der größten Herausforderungen ist die Abwicklung von Retouren, bedingt
durch den extrem operativen Charakter und den Umfang dieses Prozesses,
unvorhersehbare Mengen, manuelle Qualitätsprüfungen, saisonale Schwankungen,
Wertverlust sowie unverhältnismäßig hohe Kosten pro Einheit. Unser?Robotics-as-
a-Service"-Modell klassifiziert Artikel schneller, reduziert manuelle
Arbeitsschritte und gewährleistet eine gleichbleibende, vorhersehbare Qualität
in großem Maßstab. Für unsere Kunden verwandeln sich Retouren dadurch von einem
Kostenfaktor in eine kontrollierte, hoch-leistungsfähige Dienstleistung."
Chris Walton, SVP Contract Logistics, CEVA Logistics
?Retouren stellen das am schwierigsten zu handhabende Problem in der
Modelogistik dar. Wenn ein System nur mit Artikeln funktioniert, die es bereits
kennt, ist es im Rahmen eines Rückgabevorgangs überhaupt nicht einsetzbar. Der
Einsatz dieser Lösung im Produktivbetrieb mit CEVA in den bei Zalando üblichen
Stückzahlen ist der überzeugendste Beweis, den wir vorweisen können."
Dr. Ralf Gulde, CEO and Co-Founder, Sereact
Über Sereact
Sereact entwickelt Software für physische KI, die es Robotern ermöglicht,
Objekte zu greifen, zu identifizieren und zu handhaben, die sie zuvor noch nie
gesehen haben. Das von Dr. Ralf Gulde und Marc Tuscher in Stuttgart gegründete
Unternehmen nahm im Jahr 2026 in einer Serie-B-Finanzierungsrunde 116 Millionen
US-Dollar ein. Zu den Kunden zählen Zalando, IKEA, DHL, Rohlik, Arvato, alza.cz,
BMW, Mercedes-Benz und Daimler Truck.
Weitere Informationen finden Sie unter: sereact.ai (http://sereact.ai/)
Über CEVA Logistics
CEVA Logistics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der externen
Logistikdienstleistungen, bietet globale Lieferkettenlösungen an, um Menschen,
Produkte und Anbieter auf der ganzen Welt miteinander zu verbinden. CEVA
Logistics mit Hauptsitz in Marseille, Frankreich, bietet dank seiner rund
110.000 Mitarbeitenden an über 1.700 Standorten weltweit ein breites Spektrum an
maßgeschneiderten End-to-End-Lösungen in den Bereichen Kontraktlogistik sowie
Luft-, See-, Land- und Fertigfahrzeugtransport in mehr als 170 Ländern an. Mit
einem Umsatz von 18,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 gehört CEVA Logistics
zur CMA CGM-Gruppe, einem weltweit tätigen Anbieter von Lösungen für See-, Land-
und Lufttransport sowie Logistik.
Über Zalando
Zalando wurde 2008 in Berlin gegründet und ist die führende europäische
Technologieplattform für Mode und Lifestyle. Die Zalando-Gruppe verbindet 62
Millionen aktive Kundinnen und Kunden mit mehr als 7.000 Marken in 29 Märkten.
Unsere Geschäftstätigkeit basiert auf einer einzigartigen, KI-gestützten Daten-
und Infrastrukturplattform. Für unsere Kunden bietet unser Multi-App-Ansatz -
bestehend aus Zalando, ABOUT YOU und Lounge by Zalando - ein inspirierendes,
hochgradig personalisiertes Einkaufserlebnis, das unterschiedliche Kundinnen und
Kunden mit unterschiedlichen Bedürfnissen anspricht. Für unsere Partner
entwickeln wir das Betriebssystem für den E-Commerce. Über ZEOS, Tradebyte und
SCAYLE stellen wir Marken und Einzelhändlern unsere Logistik-, Software- und
Dienstleistungskapazitäten zur Verfügung und ermöglichen es ihnen so, ihr
Geschäft nahtlos über Grenzen hinweg auszubauen.
Weitere Informationen finden Sie unter: corporate.zalando.com/en
(https://corporate.zalando.com/en)
Pressekontakte
Zalando: presse@zalando.de (mailto:presse@zalando.de)
CEVA Logistics: media@cevalogistics.com (mailto:media@cevalogistics.com)
Sereact: press@sereact.ai (mailto:press@sereact.ai)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ec5f9eb5-5972-4512-
b38b-157d46dc8aa1
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