GNW-News: Shandong vertieft die Zusammenarbeit von BRICS mit internationaler Handels- und Investitionskonferenz

23.10.26 23:16 Uhr

^JINAN, China, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die?Dialogue with BRICS -

Shandong International Trade and Investment Conference" begann am Dienstag in

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Jinan, der Hauptstadt der ostchinesischen Provinz Shandong. Über 100

Wirtschaftsvertreter aus 30 Ländern und Regionen, darunter BRICS-Mitglieder und

Partnerländer, nahmen teil, um sich persönlich mit mehr als 200 lokalen

Unternehmen auszutauschen.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5749/eng)

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Die Veranstaltung findet nun bereits zum dritten Mal statt und hat sich zu einem

festen Bestandteil des Wirtschaftskalenders von Shandong entwickelt. Die

diesjährigen Matchmaking-Sessions - mehr als 500 Einzelgespräche -

konzentrierten sich auf landwirtschaftliche Erzeugnisse, grüne und

kohlenstoffarme Industrien, Maschinenbau, hochwertige Chemikalien und die

digitale Wirtschaft.

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Die Teilnehmenden loteten Kooperationsmöglichkeiten in einer Vielzahl von

Sektoren aus. Ahmed Mustafa Fahmy Hafez, Leiter der League of Arab States

Mission in Peking, erklärte, die arabischen Staaten strebten eine

Diversifizierung an und sähen in vier Bereichen großes Potenzial für eine

Zusammenarbeit mit Shandong: grüne Energiewende, Landwirtschafts- und

Ernährungssicherheit, Infrastruktur und digitale Wirtschaft sowie Handels- und

Finanzinnovationen. Nahom Berhanu Wendaferew, Ministerberater an der

äthiopischen Botschaft in China, stellte das Investitionspotenzial seines Landes

in den Bereichen Agrarverarbeitung, Pharmazeutika, Textilien sowie Informations-

und Kommunikationstechnologie vor.

In seiner Grundsatzrede betonte Gao Zhikai, stellvertretender Direktor des

Center for China and Globalization (CCG), die Bedeutung von künstlicher Open-

Source-Intelligenz und internationaler Zusammenarbeit, um die Produktivität zu

steigern und gemeinsame Gewinne zu erzielen. Zhao Zhongxiu, ehemaliger Präsident

der University of International Business and Economics, forderte die führenden

Unternehmen aus Shandong auf, über den reinen Warenexport hinauszugehen und

ganze Industrieketten durch technische Dienstleistungen und die Förderung von

Fachkräften ins Ausland zu verlagern. Der Schwerpunkt solle dabei auf dem

Maschinenbau, grüner Energie, moderner Landwirtschaft und der maritimen

Wirtschaft liegen.

Unternehmensverbände aus Malaysia, Indonesien und anderen Ländern hoben Chancen

in intelligenten Fertigungs- und Industrieparks hervor. Daneben nutzten auch

Institutionen aus Nicht-BRICS-Mitgliedstaaten wie Deutschland, Serbien und

Kanada die Plattform, um ihre Partnernetzwerke auszubauen. Nach Angaben der

Meide Group, einem in Shandong ansässigen Unternehmen, beliefen sich deren

Gesamtlieferungen in die BRICS-Mitgliedstaaten von 2024 bis zum dritten Quartal

2026 auf 1,676 Milliarden Yuan (249 Millionen US-Dollar).

Die vom Shandong Sub-council des China Council for the Promotion of

International Trade (CCPIT) organisierte Veranstaltung findet zu einem Zeitpunkt

statt, an dem der BRICS-Mechanismus eine Phase der Erweiterung und Vertiefung

durchläuft. Auf die Mitgliedstaaten dieses Mechanismus entfallen rund die Hälfte

der Weltbevölkerung, etwa 30 Prozent des globalen BIP und ein Fünftel des

Welthandels.

Quelle: CCPIT Shandong Sub-council

Kontaktperson: Frau Zhang, Tel.: 86-10-63074558.Â°