GNW-News: Shifters präsentiert auf der Eurosatory 2026 sein KI-natives Produktökosystem für autonome Bodenrobotik

^PARIS, June 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shifters (https://www.shiftersai.com/),

ein globales Technologieunternehmen, das die nächste Generation KI-nativer

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autonomer Robotersysteme entwickelt, hat heute bekannt gegeben, dass es sein KI-

natives Produktökosystem für autonome Bodenrobotik auf der Eurosatory 2026

(https://www.linkedin.com/company/shifters-ai-robotics/posts/?feedView=all) vom

15. bis 19. Juni im Paris Nord Villepinte, Stand C213 in Halle 5A, erstmals

öffentlich vorstellen wird. Bei der Premiere werden RITA (Robotic Intent To

Action), die Bedien- und Führungsebene von Shifters, die menschliche

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Zielvorgaben in Robotik-Aufträge übersetzt, ARENA (Autonomous Robotic Execution

and Nexus Architecture), die Orchestrierungsebene für den koordinierten Einsatz

von Robotern, sowie TRUST (Tactical Robot for Unmanned Safety & Security Tasks),

die robuste Bodenrobotik-Plattform für gefährliche, beeinträchtigte und schwer

zugängliche Umgebungen, vorgestellt.

Das Ökosystem wird derzeit unter Einsatzbedingungen erprobt, während Shifters

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die Plattform in Richtung operativer Einsatzreife weiterentwickelt. Die

Vorstellung folgt auf die kürzlich bekannt gegebene

(https://www.globenewswire.com/news-release/2026/06/03/3305884/0/en/shifters-

raises-10-2-million-seed-round-led-by-ace-capital-partners-to-advance-ai-native-

ground-robotics.html) Finanzierung in Höhe von 15 Millionen US-Dollar, die

Shifters Mission?Robots Go First" unterstützt. Ziel ist es, überwacht-autonome

Roboter in Umgebungen einzusetzen, in denen es gefährlich, ineffizient oder

unpraktisch wäre, zuerst Menschen voranzuschicken - von Einsätzen im Bereich der

nationalen Sicherheit über Standortsicherheit bis hin zu industriellen

Anwendungen, Katastrophengebieten und kritischer Infrastruktur.

?Im Bereich Verteidigungstechnologie sind am schwersten Unternehmen aufzubauen,

die den Schritt von bahnbrechender Technologie zu einsatzreifen Produkten

schaffen müssen", so Alon Lifshitz, Gründungspartner bei Aurelius Capital

(https://www.aurelius-capital.com/).?Shifters vereint in seltener Weise

operatives Verständnis, technische Tiefe und das richtige Marktgespür - eine

Kombination, aus der ein kategoriedefinierendes Unternehmen entstehen kann."

?Der nächste große Schritt in der Bodenrobotik ist nicht einfach nur eine

bessere ferngesteuerte Maschine. Es geht um die Fähigkeit eines einzelnen

Bedieners, mehrere koordiniert eingesetzte Roboter zu überwachen, die

gefährliche Umgebungen betreten, dort die Lage erfassen und operieren können,

bevor Menschen einem Risiko ausgesetzt werden", erklärt Ofer Balin, CEO und

Mitbegründer von Shifters.?Das Produktökosystem von Shifters ist unsere Antwort

auf diese Herausforderung: eine KI-native Plattform für autonome Bodenrobotik,

die menschliche Zielvorgaben in robotisches Handeln übersetzt und dabei

menschliche Aufsicht und Einsatzkontrolle wahrt."

Das Produktökosystem von Shifters integriert für unterschiedliche Einsätze

konfigurierbare Bodenrobotiksysteme mit Geländegängigkeit in unwegsamem Gelände,

Sensorik, Nutzlasten und Autonomiesoftware für überwachte Einsätze mit mehreren

Robotern. RITA dient als Bedien- und Führungsebene, die menschliche Zielvorgaben

in Robotik-Aufträge übersetzt, während ARENA Navigation, Wahrnehmung und

Ausführung über mehrere Roboter hinweg koordiniert. TRUST stellt die robuste

Robotikplattform bereit, die das Ökosystem in reale Einsatzumgebungen bringt.

?Autonome Bodenrobotik ist eine Herausforderung auf Systemebene. Gelände,

Wahrnehmung, Kommunikation, Energieversorgung, Nutzlasten und Entscheidungslogik

müssen in Echtzeit zusammenspielen", so Assaf Chaprak, Präsident, CTO und

Mitbegründer von Shifters.?Deshalb haben wir ein integriertes Produktökosystem

entwickelt - RITA für die Zielvorgaben des Operators, ARENA für die

Orchestrierung des koordinierten Einsatzes mehrerer Roboter und TRUST für

robusten Bodeneinsatz -, damit überwachte Roboter auch dann weiterfahren,

wahrnehmen und koordiniert arbeiten können, wenn das Gelände unvorhersehbar ist,

die Konnektivität eingeschränkt bleibt und sich die Einsatzbedingungen ändern."

Während der Live-Demonstration werden mehrere autonome Bodenroboter unter

menschlicher Aufsicht als koordiniertes Team im Einsatz agieren. Die Teilnehmer

werden sehen, wie ein einzelner Bediener - durch die Festlegung von

Einsatzgrenzen einschließlich Einsatzziel, Freigaben und Interventionsschwellen

- mehrere Roboter überwachen kann, während diese ihre Bewegungen koordinieren,

Informationen erfassen und in Szenarien operieren, die Notfalleinsätze,

Standortsicherheit, Ferninspektion und Anwendungen im Bereich kritischer

Infrastruktur nachbilden, darunter:

* Katastropheneinsätze und Such- und Rettungseinsätze in eingestürzten,

unterirdischen oder strukturell instabilen Umgebungen.

* Perimeter- und Standortsicherheit für kritische Infrastruktur, Häfen,

Energieanlagen, Rechenzentren und Industriegelände.

* Fernerkundung und Ferninspektion in gefährlichen, beeinträchtigten oder

unzugänglichen Umgebungen.

* Gefährdungsbeurteilung vor dem Betreten, bevor Arbeiter, Einsatzkräfte oder

Sicherheitsteams einem Risiko ausgesetzt werden.

Um ein Gespräch mit dem Shifters-Team zu vereinbaren und mehr über

einsatzspezifische Anwendungen sowie Partnerschaften zu erfahren, besuchen Sie

www.shiftersai.com (http://www.shiftersai.com/).

Über Shifters

Shifters ist ein globales Technologieunternehmen, das KI-native autonome Roboter

für gefährliche, beeinträchtigte und schwer zugängliche Umgebungen entwickelt.

Ausgehend von der Mission, Menschenleben zu schützen, indem man als erste

Maßnahme Roboter einsetzt, ermöglicht Shifters Bedienern die Koordination von

für unterschiedliche Einsätze konfigurierbaren Bodenrobotern, die gefährliche

Umgebungen betreten, erfassen und dort operieren können, bevor Menschen einem

Risiko ausgesetzt werden. Das Produktökosystem des Unternehmens kombiniert KI-

gestützte Entscheidungslogik, Einsatzorchestrierung und modulare Robotersysteme,

die für den realen Einsatz in den Bereichen öffentliche Sicherheit, kritische

Infrastruktur, industrielle Anwendungen, Notfalleinsätze und nationale

Sicherheit konzipiert sind. Shifters hat seinen Hauptsitz in Washington, D.C.

und ist operativ in den USA, im Nahen Osten und in Europa tätig.

Medienkontakt:

Sage Communications (Medien weltweit)

shiftersai@aboutsage.com (mailto:shiftersai@aboutsage.com)

Uri Meirovich PR (israelische Medien)

Uri@meirovitchpr.com (mailto:Uri@meirovitchpr.com)

Verfügbare Fotos:

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