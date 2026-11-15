GNW-News: Shufti führt eine patentierte, gerätebasierte KI-Altersüberprüfung ein und beseitigt damit Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes der Nutzer

^LONDON, Nov. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shufti, eine glokale Plattform für

Identitätsprüfung

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(https://shuftipro.com/?utm_source=Notified&utm_medium=Pressrelease&utm_campaign

=Ageverification), Geldwäschebekämpfung (AML) und Betrugsprävention, hat ihre

datenschutzkonforme Lösung zur Altersüberprüfung (https://shuftipro.com/age-

verification?utm_source=Notified&utm_medium=Pressrelease&utm_campaign=Ageverific

ation) auf den Markt gebracht, die ihre patentierte, gerätebasierte KI-

Technologie nutzt. Die Lösung unterstützt Unternehmen dabei, die

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Altersberechtigung der Nutzer zu überprüfen, ohne dass das Gesichtsbild oder ein

anderer, zuverlässigerer Altersnachweis das Gerät des Nutzers verlässt.??

Die Technologie ist durch das US-Patent Nr. 12.749.342 B1 mit dem Titel AGE

VERIFICATION geschützt, das vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten

(USPTO) erteilt wurde. Das Patent betrifft ein KI-basiertes System, das eine

geräteinterne Gesichtsanalyse, Split-Inference und verschlüsselte One-Time Age

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Tokens (OTATs) kombiniert und darauf ausgelegt ist, das Alter zu überprüfen und

gleichzeitig die Übertragung sensibler Nutzerdaten zu begrenzen.

Für Unternehmen, die altersbeschränkte Dienste anbieten, bringen zwei gängige

Ansätze unterschiedliche Herausforderungen mit sich und führen zu einem

Kompromiss zwischen Sicherheit und Datenschutz der Nutzer. Erstens bietet ein

selbst erklärter?Ich bin über 18"-Klick kaum Gewissheit darüber, dass jemand

die Altersvoraussetzung erfüllt. Zweitens können das Hochladen eines Ausweises

und ein Selfie stichhaltigere Nachweise liefern, doch viele Nutzer zögern,

solche persönlichen Daten preiszugeben, insbesondere beim Zugriff auf sensible

Dienste. Unternehmen, die diese Daten erfassen, müssen zudem deren Sicherheit,

Aufbewahrung und Löschung gewährleisten.

Gleichzeitig fordern die Aufsichtsbehörden strengere Altersüberprüfungen und

legen dabei größeren Wert auf den Datenschutz. Im Vereinigten Königreich erkennt

Ofcom die Selbsterklärung gemäß dem britischen Online Safety Act

(https://shuftipro.com/knowledgebase/uk-online-safety-act-

osa/?utm_source=Notified&utm_medium=Pressrelease&utm_campaign=Ageverification)

nicht als hochwirksame Methode zur Altersüberprüfung an. Die Europäische

Kommission treibt zudem die Entwicklung von Instrumenten zum Altersnachweis

unter Wahrung der Privatsphäre voran, die es den Nutzern ermöglichen, die

Altersvoraussetzungen nachzuweisen, ohne ihre Identität preiszugeben.

Das patentierte Verfahren zur Altersüberprüfung von Shufti bietet eine Lösung

für diese Herausforderungen: Es ermöglicht Unternehmen, die

Altersvoraussetzungen zu überprüfen, während das ursprüngliche Gesichtsbild des

Nutzers auf dessen Gerät verbleibt.

Wie Shuftis gerätebasierte Altersüberprüfung dafür sorgt, dass Gesichtsbilder

auf dem Gerät des Nutzers verbleiben

Die Shufti-Lösung zur Altersüberprüfung nutzt die patentierte Split-Inference-

Technologie, um die KI-Verarbeitung zwischen dem Gerät des Nutzers und einem

sicheren Verifizierungsserver aufzuteilen.

Wenn ein Nutzer eine Altersüberprüfung einleitet, analysieren KI-Modelle die

Gesichtsmerkmale, um das Alter zu schätzen und vor Ort die Lebendigkeit zu

überprüfen. Dies hilft dabei, Spoofing-Versuche zu erkennen, bei denen Fotos,

Masken, Bildschirmaufzeichnungen und manipulierte Bilder zum Einsatz kommen.

Das Gerät generiert daraufhin ein verschlüsseltes One-Time-Age-Token, das

Zwischenergebnisse der KI enthält, anstatt das ursprüngliche Gesichtsbild zu

übertragen. Der Verifizierungsserver überprüft die Gültigkeit des Tokens,

schließt die verbleibende KI-Verarbeitung ab und stellt fest, ob der Nutzer die

vom Unternehmen geforderte Altersgrenze, beispielsweise 18 oder 21 Jahre,

erfüllt.

Sobald die Überprüfung abgeschlossen ist, erhält das Unternehmen ein einfaches

Ergebnis (?bestanden" oder?nicht bestanden"), ohne Zugriff auf das Gesichtsbild

des Nutzers oder dessen vollständige Identitätsdaten zu haben. Token sind

zeitlich begrenzt, können nach Überprüfung als verwendet markiert werden und

sind unter Umständen auf einen bestimmten Händler beschränkt, um eine unbefugte

Wiederverwendung oder plattformübergreifende Weitergabe zu verhindern.

Durch die Aufteilung des endgültigen KI-Modells zwischen dem Gerät und dem

Server wird zudem die Offenlegung des vollständigen Modells eingeschränkt,

wodurch es schwieriger wird, den Verifizierungsprozess nachzuvollziehen oder

lokal generierte Ergebnisse zu manipulieren.

Unternehmen erhalten Kontrolle über die Altersüberprüfung

Nicht jedes Unternehmen benötigt das gleiche Maß an Altersüberprüfung. Eine

Plattform für Erwachsenenunterhaltung muss unter Umständen überprüfen, ob ein

Besucher über 18 Jahre alt ist, während ein regulierter Glücksspielanbieter

möglicherweise zusätzlich einen schriftlichen Identitätsnachweis verlangt.

Um diesen unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden, bietet die

umfassende Lösung zur Altersüberprüfung von Shufti zusätzliche Funktionen, die

über die patentierte Technologie hinausgehen. Sie ermöglicht Unternehmen, das

für ihre Risikolage, ihre Nutzer und die gesetzlichen Anforderungen angemessene

Sicherheitsniveau zu wählen und gleichzeitig die Erfassung und Offenlegung

personenbezogener Daten (PII) auf ein Minimum zu beschränken.

Sie bietet:

* Dokumentenlose Altersüberprüfungen mittels Gesichtsalter-Schätzung oder eIDV

(https://shuftipro.com/eidv/?utm_source=Notified&utm_medium=Pressrelease&utm

_campaign=Ageverification)

* Konfigurierbare Altersschwellenwerte und eine auf der Konfidenz basierende

Eskalation, um bei einer ungewissen Altersschätzung aussagekräftigere

Nachweise anzufordern.

* Risikobasierte Überprüfung, um zusätzliche Sicherheitsanforderungen auf der

Grundlage gesetzlicher Verpflichtungen, geschäftlicher Risiken und

altersbeschränkter Dienstleistungskategorien anzuwenden.

* Überprüfung von Dokumenten (https://shuftipro.com/document-

verification/?utm_source=Notified&utm_medium=Pressrelease&utm_campaign=Ageve

rification) oder Abgleich mit einer maßgeblichen Datenbank in Fällen, in

denen ein zusätzlicher Altersnachweis erforderlich ist.

* Biometrische Lebendigkeitsprüfung (https://shuftipro.com/selfie-

liveness/?utm_source=Notified&utm_medium=Pressrelease&utm_campaign=Ageverifi

cation), gestützt auf die iBeta-Level-3-PAD-Konformität von Shufti, zur

Stärkung des Schutzes vor Präsentationsangriffen und Deepfakes.

Diese Methoden ermöglichen es Unternehmen, gegebenenfalls datenminimierte

Altersüberprüfungen durchzuführen und zusätzliche Nachweise anzufordern, wenn

die Ergebnisse unklar sind oder die Vorschriften strengere Nachweise erfordern.

Shahid Hanif, Geschäftsführer von Shufti, äußerte sich zu dieser Markteinführung

wie folgt:

?Ein Unternehmen sollte nicht verpflichtet sein, die vollständigen

Identitätsdaten einer Person zu erfassen, nur um zu überprüfen, ob diese alt

genug ist, um eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Wir haben diese Lösung

zur Altersüberprüfung entwickelt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, den

Zugriff durch Minderjährige zu verhindern, ohne dass jeder berechtigte Nutzer

einen besonders zuverlässigen Altersnachweis vorlegen muss. Bei unserem

patentierten, gerätebasierten KI-Verfahren zur Altersüberprüfung verbleiben die

Gesichtsdaten auf dem Gerät des Nutzers, während die Altersvoraussetzungen

sicher überprüft werden. Dieses US-Patent stellt einen wichtigen Meilenstein in

unseren Bemühungen um einen Ansatz dar, bei dem der Datenschutz der Nutzer im

Mittelpunkt der Altersüberprüfung steht."

Die Lösung unterstützt zudem Plattformen für Erwachsenenunterhaltung bei der

Altersüberprüfung vor dem Zugriff auf Inhalte, Social-Media-Dienste bei der

Durchsetzung von Mindestalterrichtlinien, Spiele- und Glücksspielanbieter bei

der Überprüfung der Teilnahmeberechtigung bei der Registrierung sowie E-

Commerce-Unternehmen bei der Altersüberprüfung vor dem Kauf von Produkten mit

Altersbeschränkung.

Erfahren Sie, wie die patentierte Lösung zur Altersüberprüfung von Shufti Ihrem

Unternehmen dabei helfen kann, die Altersvoraussetzungen zu überprüfen, während

der Zugriff auf sensible Daten eingeschränkt wird. Buchen Sie eine individuelle

Präsentation (https://shuftipro.com/contact-

us/?utm_source=Notified&utm_medium=Pressrelease&utm_campaign=Ageverification).

Über Shufti

Shufti

(https://shuftipro.com/?utm_source=Notified&utm_medium=Pressrelease&utm_campaign

=Ageverification) ist eine?glokale" Plattform für Identitätsprüfung,

Geldwäschebekämpfung und Betrugsprävention (https://shuftipro.com/fraud-

prevention-

solutions/?utm_source=Notified&utm_medium=Pressrelease&utm_campaign=Ageverificat

ion). Das vollständig intern entwickelte?Glocal Trust OS" vereint KYC

(https://shuftipro.com/know-your-

customer/?utm_source=Notified&utm_medium=Pressrelease&utm_campaign=Ageverificati

on), KYB (https://shuftipro.com/know-your-

business/?utm_source=Notified&utm_medium=Pressrelease&utm_campaign=Ageverificati

on), eIDV, Altersüberprüfung, AML-Prüfung, agentische Transaktionsüberwachung,

Know Your Agent (KYA) (https://shuftipro.com/knowledgebase/what-is-know-your-

agent-

kya/?utm_source=Notified&utm_medium=Pressrelease&utm_campaign=Ageverification)

sowie Betrugsprävention. Die Lösung wurde entwickelt, um Kunden zu integrieren,

sich ändernde Risiken zu überwachen und kritische Maßnahmen sicherzustellen. Sie

bietet eine einheitliche Kundenansicht für ein kontextbezogenes

Vertrauensmanagement über den gesamten Compliance-Lebenszyklus hinweg und

verbindet dabei globale Abdeckung mit lokalen Compliance-Erkenntnissen.

Die biometrische Lebendigkeitserkennungstechnologie von Shufti erfüllt die

Anforderungen der iBeta PAD-Konformität der Stufe 3

(https://shuftipro.com/press-release/shufti-wins-ibeta-level-3-certification-

for-passive-liveness-

detection/?utm_source=Notified&utm_medium=Pressrelease&utm_campaign=Ageverificat

ion) gemäß ISO/IEC 30107-3. Shufti wird zudem in den Liminal Indizes zur

Altersüberprüfung (https://shuftipro.com/press-release/shufti-recognised-as-

dual-leader-in-liminals-2026-age-verification-and-age-estimation-

indexes/?utm_source=Notified&utm_medium=Pressrelease&utm_campaign=Ageverificatio

n) und Altersschätzung für das Jahr 2026 als führender Anbieter anerkannt und

erhielt in beiden Kategorien die höchste Bewertung?Exceptional

(Außergewöhnlich)" für die Marktpräsenz.

Weitere Informationen finden Sie unter www.shuftipro.com

(http://www.shuftipro.com/)

Pressekontakt

Aroosa Virk

Brand and Communications Manager

Shufti

partnership@shuftipro.com (mailto:partnership@shuftipro.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cd1a3cc9-3c29-4b09-b7be-

763bf30bd8ed

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