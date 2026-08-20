GNW-News: Shufti hilft verpflichteten Unternehmen bei der Vorbereitung auf die EU AMLR vor der Frist im Juli 2027

20.08.26 16:29 Uhr

^LONDON, Aug. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR,

Verordnung (EU) 2024/1624) tritt am 10. Juli 2027 in allen 27 Mitgliedstaaten in

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Kraft und ersetzt fragmentierte nationale Regelungen durch ein einziges

harmonisiertes Regelwerk zur Bekämpfung von Geldwäsche und

Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) unter der Aufsicht der neuen europäischen

Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMLA).

Es ändert nicht nur die Regeln, sondern auch die Beweisanforderungen:

verpflichtete Unternehmen müssen in der Lage sein, nachzuweisen, dass ihre AML-

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Kontrollen wirksam sind. Shufti

(https://shuftipro.com/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease&utm_campaign

=AMLR), eine Plattform zur Verifizierung glokaler Identität und Verhinderung von

Finanzkriminalität, hat die AMLR-Anforderungen auf die Schritte übertragen, die

Unternehmen ergreifen müssen, und unterstützt jeden Schritt durch eine einzige

Plattform.

Das ändert sich im Zuge der AMLR

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Nach ihrem Inkrafttreten gilt ein einziges AML/CFT-Regelwerk für alle

Mitgliedstaaten. Es richtet sich an in der EU tätige Banken, Zahlungs- und E-

Geld-Institute, Fintechs, Dienstleister für digitale Vermögenswerte,

Crowdfunding-Plattformen und Personen, die mit hochwertigen Gütern handeln. Die

Pflichten gelten auch für bestimmte nicht-europäische Unternehmen, die im

territorialen Anwendungsbereich der AMLR tätig sind.

Kern dieser Pflichten ist die Identitätsverifizierung. Gemäß Artikel 22 müssen

Unternehmen auf zuverlässige und unabhängige Quellen zurückgreifen, und der

Entwurf der technischen Regulierungsstandards der AMLA nach Artikel 28(1), über

den derzeit beraten wird, legt eine Verifizierung nach dem eIDAS-Standard als

Referenzpunkt fest.

Hierbei entspricht?substanzielle" Sicherheit der standardmäßigen Customer Due

Diligence (CDD) und?hohe" Sicherheit der erweiterten Due Diligence (EDD). Unter

eIDAS 2.0 sind EU Digital Identity (EUDI) Wallets ab Ende 2026 verfügbar, und

Unternehmen müssen sie nach der Einführung ab 2027 akzeptieren.

Die AMLR gilt auch für bestehende Kunden. Gemäß Artikel 26 müssen Unternehmen

Aufzeichnungen auf Risikobasis aktualisieren, und gemäß Artikel 51 und 52 müssen

sie wirtschaftlich Berechtigte identifizieren, die mindestens 25 % halten. Bei

KYB ist dies am schwierigsten: Da Eigentum und Management von Unternehmen im

Laufe der Zeit wechseln, wird die erneute KYB-Verifizierung von einem einmaligen

Ereignis zu einer dauerhaften Verpflichtung.

Durch die technischen Regulierungsstandards verlagert sich die Due Diligence der

Unternehmen auch hin zu fortlaufender, risikobasierter Prüfung mittels laufender

Überwachung und Verhaltensindikatoren, um das Kundenrisiko im Laufe der

Beziehung neu zu bewerten.

Die Rechenschaftspflicht obliegt dem verpflichteten Unternehmen. Artikel 18

gestattet die Auslagerung von AML-Aufgaben, doch die Verantwortung und

Verpflichtung kann nicht übertragen werden: Ein Unternehmen muss jeden Anbieter

und Unteranbieter beaufsichtigen und einer Aufsicht beweisen, dass diese

Kontrollen wirksam sind.

Shuftis Antwort auf jede neue Anforderung

Shufti, ein hundertprozentig firmeninterner Identitäts-Stack, hilft

Organisationen bei der Erfüllung dieser Anforderungen durch seine AMLR-Lösungen

(https://shuftipro.com/amlr-

solutions/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=AMLR). Diese

werden auf einer einzigen Plattform bereitgestellt, die Folgendes kombiniert:

* Remote-Onboarding mit eIDAS-Standard: Shufti verifiziert einen neuen Nutzer

aus der Ferne in Übereinstimmung mit den eIDAS- und AMLR-Anforderungen. Es

liest das ID-Dokument und den NFC-Chip aus, überprüft das Gesicht und

bestätigt eine lebendige Person durch passive iBeta PAD-Level 3-

Lebendigkeitserkennung. Diese ist konzipiert, um Deepfakes, Präsentations-

und Replay-Angriffe sowie synthetische Identitäten zu erkennen.

* Rechtsverbindliche qualifizierte elektronische Signaturen (QES): Shufti

integriert qualifizierte elektronische Signaturen

(https://shuftipro.com/qes/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease&utm_

campaign=AMLR) in denselben Workflow. Nutzer werden so in einem Schritt von

einer verifizierten Identität zu einer rechtsverbindlichen Signatur geführt,

die in der EU und im EWR gemäß Artikel 25 eIDAS anerkannt wird. Jede

Verifizierung wird als sichere, zeitgestempelte Gewahrsamskette

aufgezeichnet. So entsteht ein exportierbarer Prüfpfad für Aufsichtsbehörden

und Wirtschaftsprüfer.

* Unternehmensverifizierung (https://shuftipro.com/business-

verification/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=AMLR) und

laufende, erneute Verifizierung des UBO: Shufti verifiziert ein Unternehmen

anhand offizieller Register und identifiziert seine letztendlichen

wirtschaftlichen Eigentümer (Ultimate Beneficial Owner, UBO). Es überprüft

Unternehmen, Eigentümerstrukturen und Direktoren in über 100

Unternehmensregistern laufend neu und meldet wesentliche Veränderungen, ohne

dass ein vollständiges erneutes Onboarding erforderlich wäre.

* AML-Screening und ständige Überwachung: Ständiges KYC und KYB überprüft

jeden Nutzer und wirtschaftlichen Eigentümer anhand von über 4.000

Watchlists, über 215 Sanktionsregimen, 2,6 Millionen politisch exponierten

Personen (PEP) und deren engen Mitarbeitern sowie negativer

Medienberichterstattung aus über 50.000 Quellen und verknüpft jede Warnung

mit einer verifizierten Identität. Online-, Transaktions- und

Verhaltenssignale erkennen Veränderungen des Kundenrisikos in Echtzeit und

liefern STR/SAR-fähige Beweise.

* Betrugs- und Verhaltensüberwachung: Neben der Verifizierung und dem

Screening von Dokumenten analysieren die Verhaltensbiometrien von Shufti

(https://shuftipro.com/behavioral-

biometrics/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=AMLR),

wie Nutzer auf ihren Geräten tippen, nagivieren und mit ihnen interagieren.

Diese Verhaltenserkenntnisse werden dann mit Geräteinformationen und

Identitätssignalen abgeglichen, um echte Nutzer von Betrügern unterscheiden

zu können, Missbrauchsringe und Doppelregistrierungen zu erkennen und

zusätzliche Verifizierungen nur dann auszulösen, wenn sich die

Risikoindikatoren ändern, ohne vermehrte Reibung für legitime Nutzer zu

schaffen.

* Überarbeitung und erweiterte Due Diligence: Shufti verifiziert bestehende

Nutzer und Unternehmen erneut und aktualisiert sie, um die AMLR-Standards

einzuhalten. Dies geschieht mit denselben automatisierten Kontrollen wie

beim Onboarding und unterstützt sowohl die Überarbeitung bestehender

Aufzeichnungen als auch fortlaufende risikobasierte Due Dlligence. Für

Nutzer und PEP mit höherem Risiko sowie in komplizierten Fällen wendet es

erweiterte Due Diligence an, einschließlich der Verifizierung der

Mittelherkunft, der Kontrolle negativer Medienberichterstattung, indirekter

RCA-Ermittlung sowie der Authentifizierung von Unternehmensdokumenten.

* Automatisierter AML-Compliance-Lifecycle: Ein Unternehmen reicht

grundlegende Nutzerdaten oder die POC eines Unternehmens ein und Shufti

automatisiert den vollständigen Ende-zu-Ende-Compliance-Lifecycle, von der

Datenerhebung und Identitätsverifizierung bis hin zur Authentifizierung von

Informationen, Nutzer-Screening, Unterstützung risikobasierter

Entscheidungen und fortlaufender Überwachung und erneuten Verifizierung im

Zeitverlauf. Jeder Schritt wird in einem prüfbaren Pfad aufgezeichnet. So

erhalten Unternehmen nachvollziehbare Entscheidungen und beweisfähige

Compliance-Aufzeichnungen.

Sämtliche Funktionen laufen auf Shuftis hundertprozentig firmeninterner

Technologie durch eine einzige API: ein zuständiger Anbieter für Unternehmen

anstatt zahlreicher Lieferanten, mit umfassender Datensouveränität und einem

vollständigen Prüfpfad.

Für Teams ohne interne Compliance-Funktion bietet Shufti außerdem MLRO als

Dienstleistung an: ein spezieller Geldwäschebeauftragter mit der Kompetenz, das

gesamte Programm für sie durchzuführen, von der Überarbeitung bestehender

Aufzeichnungen bis hin zur ständigen Überwachung.

Die AMLR-Beratung von Shufti (https://shuftipro.com/amlr-

consultancy/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=AMLR) bietet

darüber hinaus Expertenunterstützung für Organisationen im Umgang mit den durch

die AMLR eingeführten regulatorischen Herausforderungen und operativen

Veränderungen.

?Die AMLR verschärft nicht nur die Regeln, sondern auch den Beweisstandard.

Unternehmen müssen einer Aufsichtsstelle vorweisen, dass ihre Verifizierung

solide ist, dass Kundenaufzeichnungen auf dem neuesten Stand gehalten werden und

dass die Überwachung fortlaufend durchgeführt wird. Wir haben Shufti als eine

einzige Plattform für den gesamten Kunden-Lifecycle errichtet, damit Unternehmen

diesen Standard mit einem einzelnen, zuständigen Anbieter einhalten und das auch

nachweisen können", so Shahid Hanif, CEO von Shufti

(https://uk.linkedin.com/in/shahidhanif?utm_source=Notified&utm_medium=PressRele

ase&utm_campaign=AMLR).

Das Ergebnis ist eine einzige Plattform für die vollständige Lifecycle-

Compliance, vom Onboarding über KYC und KYB bis hin zu AML-Screening,

Transaktionsüberwachung, fortlaufende Due Diligence und Fallmanagement - all das

basierend auf der internen Technologie von Shufti, kein Stückwerk verschiedener

Drittanbieter.

Bereiten Sie sich mit Shufti auf die EU AMLR vor. Lesen Sie den Leitfaden zur

Vorbereitung auf die EU AMLR-Compliance

(https://shuftipro.com/resources/whitepapers-reports/eu-amlr-compliance-

guide/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=AMLR) von

Shufti, um die Änderungen zu verstehen, Compliance-Lücken zu identifizieren,

Prioritäten für die Umsetzung zu definieren und schon vor der Frist im Juli

2027 eine Roadmap zu erstellen.

Fragen Sie eine maßgeschneiderte AMLR (https://shuftipro.com/contact-

us/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=AMLR)-Beurteilung

an und holen Sie sich für Ihre nächsten Schritte Rat bei Experten.

Über Shufti

Shufti ist eine Plattform für glokale Identitätsverifizierung

(https://shuftipro.com/identity-

verification/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=AMLR),

KYC, KYB und AML-Screening (https://shuftipro.com/aml-

screening/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=AMLR), der

weltweit über 2.000 Unternehmen vertrauen. Seine hundertprozentig firmeninterne

Technologie verifiziert Nutzer in über 240 Ländern und Regionen

(https://shuftipro.com/supported-

countries/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=AMLR) und

verarbeitet aktiv über 10.000 Dokumentenarten in über 150 Sprachen. Es

kombiniert Dokumentenverifizierung, biometrische Authentifizierung,

Unternehmensverifizierung und AML-Screening in einer einzigen API. Shufti ist

anerkannter G2 IDV Leader und hilft regulierten Unternehmen beim schnelleren

Onboarding von Nutzern, bei der Betrugsbekämpfung und der Einhaltung globaler

Compliance-Standards.

Pressekontakt

Aroosa Virk

Brand and Communications Manager

Shufti

partnership@shuftipro.com (mailto:partnership@shuftipro.com)

Haftungsausschluss:

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und

stellt keine Rechts- oder Compliance-Beratung dar. Verweise auf die AMLR

(Verordnung (EU) 2024/1624) und eIDAS 2.0 verstehen sich mit Stand vom August

2026; einige technische Standards sind noch im Entwurf und können sich vor dem

10. Juli 2027 ändern.

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