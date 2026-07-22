GNW-News: Shufti stellt die Glocal Platform vor - eine umfassende Lösung für das Compliance-Lifecycle-Management für alle Branchen, Regionen und Anwendungsfälle

22.07.26 12:26 Uhr

^LONDON, July 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shufti, ein führender Anbieter für

Identitätsverifizierung (https://shuftipro.com/resources/whitepapers-

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reports/enterprise-guide-to-choose-right-identity-verification-

solution/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=Glocal),

stellt die Shufti Glocal Platform vor - eine umfassende Lösung für das

Compliance-Lifecycle-Management. Sie unterstützt Unternehmen dabei,

Identitätsverifizierung, Betrugsprävention

(https://shuftipro.com/resources/whitepapers-reports/deepfake-identity-fraud-

Werbung

index-report-

2026/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=Glocal),

Risikobewertung und regulatorische Compliance branchen-, regions- und

anwendungsübergreifend über eine einzige Plattform zu steuern.

Internationale Expansion bedeutete bislang fast immer eines: Jeder neue Markt

erfordert auch einen neuen Compliance-Anbieter. Lösungen, die für eine bestimmte

Region entwickelt wurden, erfüllen häufig nicht die regulatorischen

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Anforderungen, Dokumentenökosysteme, Verifizierungsmethoden

(https://shuftipro.com/resources/whitepapers-reports/docless-identity-

verification-

europe/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=Glocal) oder

Risikovorgaben anderer Märkte. Sobald Unternehmen international wachsen, sehen

sie sich deshalb gezwungen, unterschiedliche Anbieter, Plattformen und Workflows

miteinander zu kombinieren, um lokale Anforderungen erfüllen zu können.

Was zunächst als pragmatische Lösung erscheint, entwickelt sich mit der Zeit

häufig zu einer kostspieligen und komplexen Infrastruktur, die internationale

Expansion bremst und zu uneinheitlichen Kundenerlebnissen führt.

Standardlösungen decken zwar einzelne Märkte ab, bieten jedoch nur selten die

lokale Expertise und Flexibilität, die Unternehmen für ihre jeweiligen

Zielmärkte tatsächlich benötigen. Die Folge: Teams verwalten eine Vielzahl

separater APIs, unterschiedlicher Verträge, verschiedener Infrastrukturen und

komplexer Abrechnungsmodelle über mehrere voneinander isolierte Systeme hinweg.

Jeder zusätzliche Anbieter bringt seine eigene Technologie, eigene

Supportprozesse und eigene Abläufe mit - und erhöht mit jedem neu erschlossenen

Markt die Komplexität und die Kosten.

Gefragt ist daher genau das Gegenteil: eine Lösung mit globaler Skalierbarkeit

und lokaler Expertise, um den spezifischen Anforderungen jedes einzelnen Marktes

gerecht zu werden.

Eine Plattform, globale Reichweite und lokale Präzision

Shufti

(https://shuftipro.com/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaig

n=Glocal) denkt dieses Modell mit der Glocal Platform grundlegend neu. Dahinter

steht eine einfache Überzeugung: Nachhaltiges Wachstum braucht einen besseren

Ansatz.

Die vollständig intern entwickelte Glocal Platform basiert auf einer gemeinsamen

globalen Infrastruktur und passt sich flexibel an die Compliance-Strategie,

Customer Journey und operativen Anforderungen eines Unternehmens an. Anstatt

Unternehmen in ein starres Modell zu zwingen, richtet sie sich nach den

Anforderungen des jeweiligen Marktes, unterstützt Datensouveränität

(https://shuftipro.com/resources/whitepapers-reports/data-residency-identity-

verification-

guide/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=Glocal) und

hilft Unternehmen dabei, den Umgang mit Identitätsdaten an lokale regulatorische

Vorgaben und Governance-Anforderungen anzupassen.

Die Plattform bildet den gesamten Customer Lifecycle in einem durchgängigen

Prozess ab - von der Registrierung und KYC (https://shuftipro.com/blog/global-

kyc-onboarding-

platform/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=Glocal) über

Authentifizierung (https://shuftipro.com/resources/whitepapers-

reports/preventing-account-takeover-fraud-with-multilayered-

defense/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=Glocal), AML-

Screening und kontinuierliches Monitoring bis hin zur Remediation.

Möglich wird diese globale Reichweite durch fundierte lokale Expertise.

Länderspezifische regulatorische Vorgaben, Anforderungen an Identitätsdokumente,

Verifizierungsmethoden und branchenspezifische Anwendungsfälle

(https://shuftipro.com/resources/whitepapers-reports/scale-without-

borders/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=Glocal) sind

als zentrale Bestandteile der Plattform integriert.

Unternehmen können dadurch regulatorische Anforderungen in unterschiedlichsten

Rechtsräumen erfüllen - von Japan bis Gibraltar und von Australien bis

Argentinien - und gleichzeitig ihre weltweiten Compliance-Prozesse über eine

einzige Plattform steuern.

?Nach der Zusammenarbeit mit mehr als 2.000 Unternehmen weltweit haben wir immer

wieder dieselbe Herausforderung festgestellt: Organisationen benötigen

Compliance-Technologie, die mit ihrem Wachstum Schritt hält", sagt Shahid Hanif,

Chief Executive Officer von Shufti

(https://www.linkedin.com/in/shahidhanif/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRe

lease+&utm_campaign=Glocal).?Die Shufti Glocal Platform haben wir entwickelt,

um genau diesen Zielkonflikt aufzulösen. Ob ein Unternehmen in einen neuen

Rechtsraum expandiert oder einen völlig neuen Geschäftsbereich erschließt -

dafür sollte es keinen weiteren Anbieter benötigen. Shufti begleitet Unternehmen

vom ersten Registrierungsprozess bis weit darüber hinaus, und zwar in jedem

Markt, den Sie erschließen. Globale Reichweite und lokale Präzision - eine

einzige Plattform für den gesamten Compliance-Lifecycle."

Entstanden aus mehr als einem Jahrzehnt globaler Compliance-Expertise

Die Shufti Glocal Platform basiert auf mehr als zehn Jahren Erfahrung in der

Zusammenarbeit mit über 2.000 Unternehmen weltweit in den Bereichen

Finanzdienstleistungen, FinTech, Telekommunikation, Forex, E-Commerce, Gaming,

Online-Marktplätze und weiteren regulierten Branchen.

Heute unterstützt Shufti die Identitätsverifizierung in mehr als 240 Ländern und

Territorien und verarbeitet aktiv über 10.000 Dokumenttypen in mehr als 150

Sprachen. Mit einer OCR-Genauigkeit von 99,7 % bei komplexen mehrsprachigen

Dokumenten und nicht-lateinischen Schriftsystemen - darunter Arabisch,

Devanagari, Chinesisch und Japanisch - ermöglicht die Plattform eine

zuverlässige Datenextraktion aus unterschiedlichsten Identitätsdokumenten

weltweit.

Hinter jeder Identitätsprüfung stehen individuelle geschäftliche Anforderungen.

Ein anderer Markt. Ein anderes regulatorisches Umfeld. Eine andere Customer

Journey.

Die Zusammenarbeit mit Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen und Regionen

hat Shufti gezeigt, dass es bei Compliance keine Universallösung geben kann.

Jedes Unternehmen hat seine eigenen Kunden, Märkte, Risikoprofile

(https://shuftipro.com/resources/whitepapers-reports/how-much-of-what-youve-

verified-is-actually-

real/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=Glocal),

regulatorischen Verpflichtungen und operativen Anforderungen.

Dank der hauseigenen Technologie (https://shuftipro.com/one-

percent/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=Glocal) von

Shufti kann sich die Glocal Platform kontinuierlich an diese Gegebenheiten

anpassen. So können Unternehmen ihre Compliance-Prozesse an ihr Geschäftsmodell,

ihre Customer Journey und ihre regulatorischen Anforderungen anpassen, ohne auf

die Vorteile einer weltweit einheitlichen Plattform verzichten zu müssen.

Dieses Zusammenspiel aus globaler Erfahrung und hauseigener Innovation ist das

Fundament der Glocal Platform.

Shahid Hanif fügt hinzu:?Die meisten Teams, mit denen wir sprechen, haben genug

davon, fünf verschiedene Anbieter koordinieren zu müssen, nur um einige wenige

Regionen abzudecken. Wenn Onboarding, Authentifizierung, Monitoring und

Remediation (https://shuftipro.com/blind-spot-

audit/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=Glocal) auf

einer zentralen Plattform zusammengeführt werden, wird Compliance nicht nur

einfacher, sondern auch deutlich verlässlicher. Genau das verstehen wir unter

einem glokalen Ansatz - und genau davon profitieren unsere Kunden."

Ein Partner, der mit Unternehmen wächst - überall

Jedes Unternehmen schreibt seine eigene Erfolgsgeschichte. Mit einem neuen

Markt, der erschlossen werden soll. Mit neuen Kundengruppen. Oder mit neuen

Geschäftschancen, die es zu nutzen gilt.

Shufti begleitet Unternehmen in jeder Phase dieses Wachstums - von der ersten

internationalen Expansion bis zum nächsten bedeutenden Meilenstein. Eine

einheitliche Compliance-Plattform reduziert den operativen Aufwand für die

Verwaltung mehrerer Anbieter, Integrationen, APIs und isolierter Systeme und

trägt so dazu bei, Kosten nachhaltig zu senken.

Mit der Shufti Glocal Platform gewinnen Unternehmen einen langfristigen Partner,

der sie dabei unterstützt, international zu wachsen, sich flexibel an neue

Anforderungen anzupassen und ihre Compliance-Prozesse effizient zu skalieren.

Die Shufti Glocal Platform ist ab sofort verfügbar

(https://shuftipro.com/contact-

us/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=Glocal). Weitere

Informationen darüber, wie Unternehmen mit der Shufti Glocal Platform eine

einheitliche Compliance-Strategie über verschiedene Märkte hinweg umsetzen

können, finden Sie unter shufti.com oder wenden Sie sich an das Shufti-Team.

Über Shufti

Shufti ist ein glokaler Anbieter für Identitätsverifizierung

(https://shuftipro.com/identity-

verification/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=Glocal) und

Betrugsprävention. Das Unternehmen unterstützt Organisationen weltweit dabei,

Identitäten zu verifizieren, Betrug zu verhindern, Risiken zu minimieren und

regulatorische Anforderungen zuverlässig zu erfüllen. Shufti ist in mehr als

240 Ländern und Territorien aktiv und unterstützt die Verarbeitung von über

10.000 Identitätsdokumenten in mehr als 150 Sprachen.

Das umfassende Lösungsportfolio umfasst KYC, KYB

(https://shuftipro.com/business-

verification/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=Glocal),

AML-Screening, biometrische Gesichtserkennung, passive Lebenderkennung

mit iBeta-PAD-Level-3-Zertifizierung

(https://shuftipro.com/certifications/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelea

se+&utm_campaign=Glocal), Video KYC, elektronische Identitätsverifizierung

(eIDV), Betrugsprävention, Authentifizierung sowie kontinuierliches

Risikomonitoring. Shufti ist nach PCI DSS, SOC 2 und ISO 27001:2022 zertifiziert

und erfüllt die Anforderungen der DSGVO sowie des CCPA. Damit unterstützt das

Unternehmen Organisationen dabei, branchenübergreifend sichere, regelkonforme

und vertrauenswürdige digitale Prozesse zu schaffen.

Pressekontakt

Aroosa Virk

Brand and Communications Manager

Shufti

partnership@shuftipro.com (mailto:partnership@shuftipro.com)

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