GNW-News: Shufti stellt die Glocal Platform vor - eine umfassende Lösung für das Compliance-Lifecycle-Management für alle Branchen, Regionen und Anwendungsfälle
^LONDON, July 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shufti, ein führender Anbieter für
Identitätsverifizierung (https://shuftipro.com/resources/whitepapers-
reports/enterprise-guide-to-choose-right-identity-verification-
solution/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=Glocal),
stellt die Shufti Glocal Platform vor - eine umfassende Lösung für das
Compliance-Lifecycle-Management. Sie unterstützt Unternehmen dabei,
Identitätsverifizierung, Betrugsprävention
(https://shuftipro.com/resources/whitepapers-reports/deepfake-identity-fraud-
index-report-
2026/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=Glocal),
Risikobewertung und regulatorische Compliance branchen-, regions- und
anwendungsübergreifend über eine einzige Plattform zu steuern.
Internationale Expansion bedeutete bislang fast immer eines: Jeder neue Markt
erfordert auch einen neuen Compliance-Anbieter. Lösungen, die für eine bestimmte
Region entwickelt wurden, erfüllen häufig nicht die regulatorischen
Anforderungen, Dokumentenökosysteme, Verifizierungsmethoden
(https://shuftipro.com/resources/whitepapers-reports/docless-identity-
verification-
europe/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=Glocal) oder
Risikovorgaben anderer Märkte. Sobald Unternehmen international wachsen, sehen
sie sich deshalb gezwungen, unterschiedliche Anbieter, Plattformen und Workflows
miteinander zu kombinieren, um lokale Anforderungen erfüllen zu können.
Was zunächst als pragmatische Lösung erscheint, entwickelt sich mit der Zeit
häufig zu einer kostspieligen und komplexen Infrastruktur, die internationale
Expansion bremst und zu uneinheitlichen Kundenerlebnissen führt.
Standardlösungen decken zwar einzelne Märkte ab, bieten jedoch nur selten die
lokale Expertise und Flexibilität, die Unternehmen für ihre jeweiligen
Zielmärkte tatsächlich benötigen. Die Folge: Teams verwalten eine Vielzahl
separater APIs, unterschiedlicher Verträge, verschiedener Infrastrukturen und
komplexer Abrechnungsmodelle über mehrere voneinander isolierte Systeme hinweg.
Jeder zusätzliche Anbieter bringt seine eigene Technologie, eigene
Supportprozesse und eigene Abläufe mit - und erhöht mit jedem neu erschlossenen
Markt die Komplexität und die Kosten.
Gefragt ist daher genau das Gegenteil: eine Lösung mit globaler Skalierbarkeit
und lokaler Expertise, um den spezifischen Anforderungen jedes einzelnen Marktes
gerecht zu werden.
Eine Plattform, globale Reichweite und lokale Präzision
Shufti
(https://shuftipro.com/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaig
n=Glocal) denkt dieses Modell mit der Glocal Platform grundlegend neu. Dahinter
steht eine einfache Überzeugung: Nachhaltiges Wachstum braucht einen besseren
Ansatz.
Die vollständig intern entwickelte Glocal Platform basiert auf einer gemeinsamen
globalen Infrastruktur und passt sich flexibel an die Compliance-Strategie,
Customer Journey und operativen Anforderungen eines Unternehmens an. Anstatt
Unternehmen in ein starres Modell zu zwingen, richtet sie sich nach den
Anforderungen des jeweiligen Marktes, unterstützt Datensouveränität
(https://shuftipro.com/resources/whitepapers-reports/data-residency-identity-
verification-
guide/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=Glocal) und
hilft Unternehmen dabei, den Umgang mit Identitätsdaten an lokale regulatorische
Vorgaben und Governance-Anforderungen anzupassen.
Die Plattform bildet den gesamten Customer Lifecycle in einem durchgängigen
Prozess ab - von der Registrierung und KYC (https://shuftipro.com/blog/global-
kyc-onboarding-
platform/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=Glocal) über
Authentifizierung (https://shuftipro.com/resources/whitepapers-
reports/preventing-account-takeover-fraud-with-multilayered-
defense/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=Glocal), AML-
Screening und kontinuierliches Monitoring bis hin zur Remediation.
Möglich wird diese globale Reichweite durch fundierte lokale Expertise.
Länderspezifische regulatorische Vorgaben, Anforderungen an Identitätsdokumente,
Verifizierungsmethoden und branchenspezifische Anwendungsfälle
(https://shuftipro.com/resources/whitepapers-reports/scale-without-
borders/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=Glocal) sind
als zentrale Bestandteile der Plattform integriert.
Unternehmen können dadurch regulatorische Anforderungen in unterschiedlichsten
Rechtsräumen erfüllen - von Japan bis Gibraltar und von Australien bis
Argentinien - und gleichzeitig ihre weltweiten Compliance-Prozesse über eine
einzige Plattform steuern.
?Nach der Zusammenarbeit mit mehr als 2.000 Unternehmen weltweit haben wir immer
wieder dieselbe Herausforderung festgestellt: Organisationen benötigen
Compliance-Technologie, die mit ihrem Wachstum Schritt hält", sagt Shahid Hanif,
Chief Executive Officer von Shufti
(https://www.linkedin.com/in/shahidhanif/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRe
lease+&utm_campaign=Glocal).?Die Shufti Glocal Platform haben wir entwickelt,
um genau diesen Zielkonflikt aufzulösen. Ob ein Unternehmen in einen neuen
Rechtsraum expandiert oder einen völlig neuen Geschäftsbereich erschließt -
dafür sollte es keinen weiteren Anbieter benötigen. Shufti begleitet Unternehmen
vom ersten Registrierungsprozess bis weit darüber hinaus, und zwar in jedem
Markt, den Sie erschließen. Globale Reichweite und lokale Präzision - eine
einzige Plattform für den gesamten Compliance-Lifecycle."
Entstanden aus mehr als einem Jahrzehnt globaler Compliance-Expertise
Die Shufti Glocal Platform basiert auf mehr als zehn Jahren Erfahrung in der
Zusammenarbeit mit über 2.000 Unternehmen weltweit in den Bereichen
Finanzdienstleistungen, FinTech, Telekommunikation, Forex, E-Commerce, Gaming,
Online-Marktplätze und weiteren regulierten Branchen.
Heute unterstützt Shufti die Identitätsverifizierung in mehr als 240 Ländern und
Territorien und verarbeitet aktiv über 10.000 Dokumenttypen in mehr als 150
Sprachen. Mit einer OCR-Genauigkeit von 99,7 % bei komplexen mehrsprachigen
Dokumenten und nicht-lateinischen Schriftsystemen - darunter Arabisch,
Devanagari, Chinesisch und Japanisch - ermöglicht die Plattform eine
zuverlässige Datenextraktion aus unterschiedlichsten Identitätsdokumenten
weltweit.
Hinter jeder Identitätsprüfung stehen individuelle geschäftliche Anforderungen.
Ein anderer Markt. Ein anderes regulatorisches Umfeld. Eine andere Customer
Journey.
Die Zusammenarbeit mit Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen und Regionen
hat Shufti gezeigt, dass es bei Compliance keine Universallösung geben kann.
Jedes Unternehmen hat seine eigenen Kunden, Märkte, Risikoprofile
(https://shuftipro.com/resources/whitepapers-reports/how-much-of-what-youve-
verified-is-actually-
real/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=Glocal),
regulatorischen Verpflichtungen und operativen Anforderungen.
Dank der hauseigenen Technologie (https://shuftipro.com/one-
percent/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=Glocal) von
Shufti kann sich die Glocal Platform kontinuierlich an diese Gegebenheiten
anpassen. So können Unternehmen ihre Compliance-Prozesse an ihr Geschäftsmodell,
ihre Customer Journey und ihre regulatorischen Anforderungen anpassen, ohne auf
die Vorteile einer weltweit einheitlichen Plattform verzichten zu müssen.
Dieses Zusammenspiel aus globaler Erfahrung und hauseigener Innovation ist das
Fundament der Glocal Platform.
Shahid Hanif fügt hinzu:?Die meisten Teams, mit denen wir sprechen, haben genug
davon, fünf verschiedene Anbieter koordinieren zu müssen, nur um einige wenige
Regionen abzudecken. Wenn Onboarding, Authentifizierung, Monitoring und
Remediation (https://shuftipro.com/blind-spot-
audit/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=Glocal) auf
einer zentralen Plattform zusammengeführt werden, wird Compliance nicht nur
einfacher, sondern auch deutlich verlässlicher. Genau das verstehen wir unter
einem glokalen Ansatz - und genau davon profitieren unsere Kunden."
Ein Partner, der mit Unternehmen wächst - überall
Jedes Unternehmen schreibt seine eigene Erfolgsgeschichte. Mit einem neuen
Markt, der erschlossen werden soll. Mit neuen Kundengruppen. Oder mit neuen
Geschäftschancen, die es zu nutzen gilt.
Shufti begleitet Unternehmen in jeder Phase dieses Wachstums - von der ersten
internationalen Expansion bis zum nächsten bedeutenden Meilenstein. Eine
einheitliche Compliance-Plattform reduziert den operativen Aufwand für die
Verwaltung mehrerer Anbieter, Integrationen, APIs und isolierter Systeme und
trägt so dazu bei, Kosten nachhaltig zu senken.
Mit der Shufti Glocal Platform gewinnen Unternehmen einen langfristigen Partner,
der sie dabei unterstützt, international zu wachsen, sich flexibel an neue
Anforderungen anzupassen und ihre Compliance-Prozesse effizient zu skalieren.
Die Shufti Glocal Platform ist ab sofort verfügbar
(https://shuftipro.com/contact-
us/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=Glocal). Weitere
Informationen darüber, wie Unternehmen mit der Shufti Glocal Platform eine
einheitliche Compliance-Strategie über verschiedene Märkte hinweg umsetzen
können, finden Sie unter shufti.com oder wenden Sie sich an das Shufti-Team.
Über Shufti
Shufti ist ein glokaler Anbieter für Identitätsverifizierung
(https://shuftipro.com/identity-
verification/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=Glocal) und
Betrugsprävention. Das Unternehmen unterstützt Organisationen weltweit dabei,
Identitäten zu verifizieren, Betrug zu verhindern, Risiken zu minimieren und
regulatorische Anforderungen zuverlässig zu erfüllen. Shufti ist in mehr als
240 Ländern und Territorien aktiv und unterstützt die Verarbeitung von über
10.000 Identitätsdokumenten in mehr als 150 Sprachen.
Das umfassende Lösungsportfolio umfasst KYC, KYB
(https://shuftipro.com/business-
verification/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=Glocal),
AML-Screening, biometrische Gesichtserkennung, passive Lebenderkennung
mit iBeta-PAD-Level-3-Zertifizierung
(https://shuftipro.com/certifications/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelea
se+&utm_campaign=Glocal), Video KYC, elektronische Identitätsverifizierung
(eIDV), Betrugsprävention, Authentifizierung sowie kontinuierliches
Risikomonitoring. Shufti ist nach PCI DSS, SOC 2 und ISO 27001:2022 zertifiziert
und erfüllt die Anforderungen der DSGVO sowie des CCPA. Damit unterstützt das
Unternehmen Organisationen dabei, branchenübergreifend sichere, regelkonforme
und vertrauenswürdige digitale Prozesse zu schaffen.
Pressekontakt
Aroosa Virk
Brand and Communications Manager
Shufti
partnership@shuftipro.com (mailto:partnership@shuftipro.com)
Â°