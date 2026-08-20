GNW-News: Shufti stellt in seiner neuen Flaggschiff-Podcast-Serie "Built by Shufti" maßgeschneiderte Innovationen aus einem ganzen Jahrzehnt für über 2.000 U...
^LONDON, Aug. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shufti, eine Plattform für glokale
Identitätsverifizierung (https://shuftipro.com/press-release/shufti-launches-
glocal-platform-compliance-lifecycle-
management/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=BuiltByShu
fti) und Compliance, hat Built By Shufti ins Leben gerufen, eine dreiteilige
Podcast-Serie über die Frage, warum Identitätsverifzierung keinen einzelnen,
universellen Ansatz verfolgen darf.
Shufti
(https://shuftipro.com/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease&utm_campaign
=BuiltByShufti) bietet seine Dienstleistungen über 2.000 Unternehmen in allen
globalen Märkten an und hat eine firmeninterne Verifizierungstechnologie für den
Umgang mit unterschiedlichen, länderspezifischen Anforderungen,
Identitätsausweisen, Regulierungsrahmen, Risikoprofilen und Kunden-Journeys
ausgearbeitet,
Von Gibraltar bis Tokio und von Dubai bis Sydney unterscheiden sich die
Ansprüche eines Unternehmens an die Identitätsverifizierung je nach Branche,
Region und Zweck der Verifizierung.
Built By Shufti wird live aufgezeichnet und gewährt einen Blick hinter die
Kulissen seiner Identitätsverifizierung. In dieser Serie vereinen die Hosts Jiad
Cheema und Daniela Marin, Senior Product Marketing Manager, Produkt- und
Marktperspektiven, um zu ergründen, wie regulatorische Anforderungen,
Branchenfeinheiten und Kundenbedürfnisse die Art und Weise beeinflussen, wie
Identitätsverifizierung konzipiert und angepasst wird.
Der erste Teil hat seine Premiere am 20. August, die nächsten Folgen gibt es
dann am 27. August und 3. September 2026.
Das Gerüst der Serie ist simpel: Die Branche definiert, wer verifiziert werden
muss; die Region definiert, wo die Verifizierung stattfinden; und die
Anwendungsfälle definieren, was die Verifizierung erreichen muss.
Folge 1 - "Every Industry" (Jede Branche) | 20. August
In der ersten Folge geht es darum, wie sich die Verifizierungsanforderungen von
Branche zu Branche unterscheiden.
Ein Unternehmen im Bereich digitale Vermögenswerte muss vielleicht schnelles
Onboarding gegen Betrugs- und Risikokontrollen abwägen. Ein reguliertes
Finanzinstitut benötigt die Verifizierung möglicherweise, um mit etablierten
Compliance-Verfahren und -Infrastrukturen zu arbeiten. Ein Gaming-
(https://shuftipro.com/gaming/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease&utm_c
ampaign=BuiltByShufti)Unternehmen hingegen legt den Schwerpunkt auf Alter,
Identität und länderspezifische Zulässigkeitsanforderungen.
Folglich muss dieselbe Verifizierungstechnologie sehr unterschiedliche
Risikoumgebungen, regulatorische Verpflichtungen und Kunden-Journeys
unterstützen. Die Podcast-Folge zeigt, wie Identitätsverifizierung für diese
Anforderungen konfiguriert werden kann, anstatt jedes Unternehmen in denselben
Workflow zu zwingen.
?Die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, haben die Technologie geformt, die wir
schaffen. Mehr als 2.000 Unternehmen haben Shufti mit unterschiedlichen
regulatorischen Anforderungen, Identitätsausweisen, Risikoerwägungen und Kunden-
Journeys konfrontiert, und jede einzelne Erfahrung hat dazu beigetragen, was wir
über den Aufbau einer umfangreichen Identitätsverifizierung wissen. Built By
Shufti beleuchtet diese Erfahrungen und ergründet, was man beim Aufbau einer
Technologie alles anpassen kann", so Shahid Hanif, CEO von Shufti
(https://uk.linkedin.com/in/shahidhanif?utm_source=Notified&utm_medium=PressRele
ase&utm_campaign=BuiltByShufti).
Folge 2 - "Every Region" (Jede Region) | 27. August
In der zweiten Folge wechselt der Fokus von der Person, die verifiziert wird,
zum Ort des Geschehens.
Identitätsverifizierung funktioniert nicht in jeder Region gleich. Dokumente,
Schriften, Namenskonventionen, regulatorische Anforderungen, Sanktionspflichten
(https://shuftipro.com/sanctions-
screening/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=BuiltByShuf
ti), Adressnachweise und Betrugsmuster können sich je nach Land erheblich
unterscheiden.
Shuftis Dokumentintelligenz verarbeitet aktiv über 10.000 Dokumententypen
(https://shuftipro.com/supported-
documents/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=BuiltByShuft
i) und unterstützt die Verifizierung in über 240 Ländern und Gebieten
(https://shuftipro.com/supported-
countries/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=BuiltByShuft
i) und über 150 Sprachen und Schriften und spiegelt so die vielfältigen
Identitätsökosysteme wider, denen Unternehmen bei ihren marktübergreifenden
Tätigkeiten begegnen.
Darüber hinaus bietet dies Unternehmen die Möglichkeit, Kunden marktübergreifend
zu unterstützen, ohne jede Identität oder Regulierungsumgebung gleich zu
behandeln.
Folge 3 - "Every Use Case" (Jeder Anwendungsfall) | 3. September
In der letzten Folge geht es schließlich nicht mehr darum, wer verifiziert wird
und wo, sondern was die Verifizierung eigentlich erreichen soll.
Wenngleich die Identitätsverifizierung beginnt, wenn sich ein Kunde anmeldet,
kann die Identität zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Kunden-Lifecycle
festgestellt oder bestätigt werden müssen. Dieselbe grundlegende Technologie
kann das Onboarding, die Authentifizierung, Zulässigkeitskontrollen
und fortlaufende Überwachung (https://shuftipro.com/ongoing-
monitoring/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=BuiltByShuf
ti) unterstützen, je nach Unternehmen, Region und Zweck der Interaktion.
Jenseits des Onboardings zeigen diese Anwendungsfälle, wie
Identitätsverifizierung statt eines einmaligen Vorgangs bei der Anmeldung Teil
eines vernetzten Kunden-Lifecycle werden kann.
Gleichzeitig sprechen alle drei Folgen ein weiteres Thema an: Eine effektive
Verifizierung kombiniert Automatisierung mit menschlichem
Urteilsvermögen. Automatisierte Systeme (https://shuftipro.com/press-
release/shufti-launches-ai-suite-journey-builder-copilot-mcp-
integration/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=BuiltBySh
ufti) können eindeutige Fälle schnell und in großem Umfang verarbeiten, während
menschliche Analysten Fälle überprüfen, die zusätzliche Aufmerksamkeit
erfordern.
Der Podcast wird zum ersten Mal am 20. August 2026 veröffentlicht. Bis zum 3.
September 2026 gibt es dann jede Woche eine neue Folge.
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Finden Sie heraus, was in einer Welt ohne Einheitsgrößen für die
Identitätsverifizierung notwendig ist.
Anmeldung für Folge 1 (https://zoom.us/webinar/register/WN_BR1sTiCcR-
aD4yPxKGpOaA?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=BuiltBySh
ufti#/registration): Every Industry | 20. August
Anmeldung für Folge 2: (https://zoom.us/webinar/register/WN_8AuqkcIYR-
au9VrMrZ3WhA?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=BuiltBySh
ufti#/registration) Every Region | 27. August
Anmeldung für Folge 3
(https://zoom.us/webinar/register/WN_R6qKin3kQjChORyyfSp41w?utm_source=Notified&
utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=BuiltByShufti#/registration): Every Use
Case | 3. September
Reden Sie mit und blicken Sie hinter die Technologie mit Shufti.
Über Shufti
Shufti ist eine glokale Plattform für Identitätsverifizierung
(https://shuftipro.com/identity-
verification/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=BuiltByS
hufti) und Compliance, die Unternehmen bei der Verifizierung von Kunden, beim
Risikomanagement und der Einhaltung regulatorischer Anforderungen im gesamten
Kunden-Lifecycle unterstützt. Shufti stellt seine Dienstleistungen über 2.000
Unternehmen aus den Bereichen Banken, Fintech, Zahlungen, Versicherungen und
iGaming bereit und vereint globale Technologie mit regionaler und
Branchenexpertise, um die Identitätsverifizierung in unterschiedlichen Märkten
und Anwendungsfällen zu unterstützen. Als anerkannter G2 IDV Leader hilft Shufti
regulierten Unternehmen beim schnelleren Onboarding von Nutzern, bei
der Betrugsbekämpfung (https://shuftipro.com/fraud-prevention-
solutions/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=BuiltByShuf
ti) und der Einhaltung globaler Compliance-Anforderungen.
Pressekontakt
Aroosa Virk
Brand and Communications Manager
Shufti
partnership@shuftipro.com (mailto:partnership@shuftipro.com)
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