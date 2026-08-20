GNW-News: Shufti stellt in seiner neuen Flaggschiff-Podcast-Serie "Built by Shufti" maßgeschneiderte Innovationen aus einem ganzen Jahrzehnt für über 2.000 U...

20.08.26 16:21 Uhr

^LONDON, Aug. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shufti, eine Plattform für glokale

Identitätsverifizierung (https://shuftipro.com/press-release/shufti-launches-

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glocal-platform-compliance-lifecycle-

management/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=BuiltByShu

fti) und Compliance, hat Built By Shufti ins Leben gerufen, eine dreiteilige

Podcast-Serie über die Frage, warum Identitätsverifzierung keinen einzelnen,

universellen Ansatz verfolgen darf.

Shufti

(https://shuftipro.com/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease&utm_campaign

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=BuiltByShufti) bietet seine Dienstleistungen über 2.000 Unternehmen in allen

globalen Märkten an und hat eine firmeninterne Verifizierungstechnologie für den

Umgang mit unterschiedlichen, länderspezifischen Anforderungen,

Identitätsausweisen, Regulierungsrahmen, Risikoprofilen und Kunden-Journeys

ausgearbeitet,

Von Gibraltar bis Tokio und von Dubai bis Sydney unterscheiden sich die

Ansprüche eines Unternehmens an die Identitätsverifizierung je nach Branche,

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Region und Zweck der Verifizierung.

Built By Shufti wird live aufgezeichnet und gewährt einen Blick hinter die

Kulissen seiner Identitätsverifizierung. In dieser Serie vereinen die Hosts Jiad

Cheema und Daniela Marin, Senior Product Marketing Manager, Produkt- und

Marktperspektiven, um zu ergründen, wie regulatorische Anforderungen,

Branchenfeinheiten und Kundenbedürfnisse die Art und Weise beeinflussen, wie

Identitätsverifizierung konzipiert und angepasst wird.

Der erste Teil hat seine Premiere am 20. August, die nächsten Folgen gibt es

dann am 27. August und 3. September 2026.

Das Gerüst der Serie ist simpel: Die Branche definiert, wer verifiziert werden

muss; die Region definiert, wo die Verifizierung stattfinden; und die

Anwendungsfälle definieren, was die Verifizierung erreichen muss.

Folge 1 - "Every Industry" (Jede Branche) | 20. August

In der ersten Folge geht es darum, wie sich die Verifizierungsanforderungen von

Branche zu Branche unterscheiden.

Ein Unternehmen im Bereich digitale Vermögenswerte muss vielleicht schnelles

Onboarding gegen Betrugs- und Risikokontrollen abwägen. Ein reguliertes

Finanzinstitut benötigt die Verifizierung möglicherweise, um mit etablierten

Compliance-Verfahren und -Infrastrukturen zu arbeiten. Ein Gaming-

(https://shuftipro.com/gaming/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease&utm_c

ampaign=BuiltByShufti)Unternehmen hingegen legt den Schwerpunkt auf Alter,

Identität und länderspezifische Zulässigkeitsanforderungen.

Folglich muss dieselbe Verifizierungstechnologie sehr unterschiedliche

Risikoumgebungen, regulatorische Verpflichtungen und Kunden-Journeys

unterstützen. Die Podcast-Folge zeigt, wie Identitätsverifizierung für diese

Anforderungen konfiguriert werden kann, anstatt jedes Unternehmen in denselben

Workflow zu zwingen.

?Die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, haben die Technologie geformt, die wir

schaffen. Mehr als 2.000 Unternehmen haben Shufti mit unterschiedlichen

regulatorischen Anforderungen, Identitätsausweisen, Risikoerwägungen und Kunden-

Journeys konfrontiert, und jede einzelne Erfahrung hat dazu beigetragen, was wir

über den Aufbau einer umfangreichen Identitätsverifizierung wissen. Built By

Shufti beleuchtet diese Erfahrungen und ergründet, was man beim Aufbau einer

Technologie alles anpassen kann", so Shahid Hanif, CEO von Shufti

(https://uk.linkedin.com/in/shahidhanif?utm_source=Notified&utm_medium=PressRele

ase&utm_campaign=BuiltByShufti).

Folge 2 - "Every Region" (Jede Region) | 27. August

In der zweiten Folge wechselt der Fokus von der Person, die verifiziert wird,

zum Ort des Geschehens.

Identitätsverifizierung funktioniert nicht in jeder Region gleich. Dokumente,

Schriften, Namenskonventionen, regulatorische Anforderungen, Sanktionspflichten

(https://shuftipro.com/sanctions-

screening/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=BuiltByShuf

ti), Adressnachweise und Betrugsmuster können sich je nach Land erheblich

unterscheiden.

Shuftis Dokumentintelligenz verarbeitet aktiv über 10.000 Dokumententypen

(https://shuftipro.com/supported-

documents/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=BuiltByShuft

i) und unterstützt die Verifizierung in über 240 Ländern und Gebieten

(https://shuftipro.com/supported-

countries/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=BuiltByShuft

i) und über 150 Sprachen und Schriften und spiegelt so die vielfältigen

Identitätsökosysteme wider, denen Unternehmen bei ihren marktübergreifenden

Tätigkeiten begegnen.

Darüber hinaus bietet dies Unternehmen die Möglichkeit, Kunden marktübergreifend

zu unterstützen, ohne jede Identität oder Regulierungsumgebung gleich zu

behandeln.

Folge 3 - "Every Use Case" (Jeder Anwendungsfall) | 3. September

In der letzten Folge geht es schließlich nicht mehr darum, wer verifiziert wird

und wo, sondern was die Verifizierung eigentlich erreichen soll.

Wenngleich die Identitätsverifizierung beginnt, wenn sich ein Kunde anmeldet,

kann die Identität zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Kunden-Lifecycle

festgestellt oder bestätigt werden müssen. Dieselbe grundlegende Technologie

kann das Onboarding, die Authentifizierung, Zulässigkeitskontrollen

und fortlaufende Überwachung (https://shuftipro.com/ongoing-

monitoring/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=BuiltByShuf

ti) unterstützen, je nach Unternehmen, Region und Zweck der Interaktion.

Jenseits des Onboardings zeigen diese Anwendungsfälle, wie

Identitätsverifizierung statt eines einmaligen Vorgangs bei der Anmeldung Teil

eines vernetzten Kunden-Lifecycle werden kann.

Gleichzeitig sprechen alle drei Folgen ein weiteres Thema an: Eine effektive

Verifizierung kombiniert Automatisierung mit menschlichem

Urteilsvermögen. Automatisierte Systeme (https://shuftipro.com/press-

release/shufti-launches-ai-suite-journey-builder-copilot-mcp-

integration/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=BuiltBySh

ufti) können eindeutige Fälle schnell und in großem Umfang verarbeiten, während

menschliche Analysten Fälle überprüfen, die zusätzliche Aufmerksamkeit

erfordern.

Der Podcast wird zum ersten Mal am 20. August 2026 veröffentlicht. Bis zum 3.

September 2026 gibt es dann jede Woche eine neue Folge.

Jetzt für Buitl By Shufti registrieren

Finden Sie heraus, was in einer Welt ohne Einheitsgrößen für die

Identitätsverifizierung notwendig ist.

Anmeldung für Folge 1 (https://zoom.us/webinar/register/WN_BR1sTiCcR-

aD4yPxKGpOaA?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=BuiltBySh

ufti#/registration): Every Industry | 20. August

Anmeldung für Folge 2: (https://zoom.us/webinar/register/WN_8AuqkcIYR-

au9VrMrZ3WhA?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=BuiltBySh

ufti#/registration) Every Region | 27. August

Anmeldung für Folge 3

(https://zoom.us/webinar/register/WN_R6qKin3kQjChORyyfSp41w?utm_source=Notified&

utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=BuiltByShufti#/registration): Every Use

Case | 3. September

Reden Sie mit und blicken Sie hinter die Technologie mit Shufti.

Über Shufti

Shufti ist eine glokale Plattform für Identitätsverifizierung

(https://shuftipro.com/identity-

verification/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=BuiltByS

hufti) und Compliance, die Unternehmen bei der Verifizierung von Kunden, beim

Risikomanagement und der Einhaltung regulatorischer Anforderungen im gesamten

Kunden-Lifecycle unterstützt. Shufti stellt seine Dienstleistungen über 2.000

Unternehmen aus den Bereichen Banken, Fintech, Zahlungen, Versicherungen und

iGaming bereit und vereint globale Technologie mit regionaler und

Branchenexpertise, um die Identitätsverifizierung in unterschiedlichen Märkten

und Anwendungsfällen zu unterstützen. Als anerkannter G2 IDV Leader hilft Shufti

regulierten Unternehmen beim schnelleren Onboarding von Nutzern, bei

der Betrugsbekämpfung (https://shuftipro.com/fraud-prevention-

solutions/?utm_source=Notified&utm_medium=PressRelease+&utm_campaign=BuiltByShuf

ti) und der Einhaltung globaler Compliance-Anforderungen.

Pressekontakt

Aroosa Virk

Brand and Communications Manager

Shufti

partnership@shuftipro.com (mailto:partnership@shuftipro.com)

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