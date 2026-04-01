GNW-News: Sigenergy ab sofort über Redpoint new energy und Sollis verfügbar
^SHANGHAI und STUTTGART, Deutschland, April 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der
Batteriespeicher- und Wechselrichterspezialist Sigenergy baut seine Marktpräsenz
in Deutschland weiter aus: Ab sofort sind die innovativen Systeme des
Herstellers über die etablierten Großhändler Redpoint new energy und Sollis
erhältlich.
Durch die neue Partnerschaft erhalten Installateure in Deutschland einen noch
einfacheren Zugang zu den modularen Speicherlösungen und dem ganzheitlichen
Energie-Ökosystem von Sigenergy - für ein optimal abgestimmtes Energiesystem mit
nahtlos ineinandergreifenden Komponenten.
Die Kooperation mit redpoint new energy und Sollis ermöglicht es Installateuren,
die Produkte direkt über etablierte Beschaffungsstrukturen zu beziehen und von
hoher Warenverfügbarkeit sowie optimierten Logistikprozessen zu profitieren.
Beide Partner stehen für starke Lieferfähigkeit, hohe Beratungskompetenz und
praxisnahe Unterstützung im Projektgeschäft - von der Auslegung bis zur
Umsetzung. So entsteht für Installateure ein verlässliches Gesamtpaket, bei dem
Technik, Service und Verfügbarkeit perfekt aufeinander abgestimmt sind.
Im Fokus steht dabei insbesondere das Flaggschiff-Produkt SigenStor - ein
vollständig integriertes All-in-One-System, das Wechselrichter,
Batteriespeicher, EV-Ladelösung und Energiemanagement in einer modularen
Plattform vereint. Ergänzt wird das Portfolio durch den SigenStack, der seit
2025 als modularer, dezentraler Energiespeicher speziell für Gewerbeanwendungen
verfügbar ist. Beide Lösungen stehen für ein stimmiges Zusammenspiel aus
Leistung, Effizienz und intelligenter Steuerung.
?Die Partnerschaft mit Redpoint new energy und Sollis ist für uns ein
bedeutender Schritt, um unsere Lösungen noch breiter im deutschen Markt zu
etablieren", sagt Sven Albersmeier-Braun, Vertriebsleiter bei Sigenergy.
?Installateure profitieren von vereinfachten Beschaffungsprozessen und
langjähriger Großhandelsexpertise mit hoher Marktkompetenz."
Auch seitens der Großhandelspartner wird die Zusammenarbeit als strategische
Ergänzung des bestehenden Portfolios bewertet:
?Mit Sigenergy gewinnen wir einen innovativen Hersteller, der insbesondere im
Bereich integrierter Energiesysteme neue Maßstäbe setzt. Die Lösungen überzeugen
durch ihr perfekt abgestimmtes Gesamtsystem, hohe Flexibilität und
Skalierbarkeit sowie ein modernes Design. Sie richten sich sowohl an private
Haushalte als auch an gewerbliche Anwendungen. Wir freuen uns sehr auf die
Zusammenarbeit."
Neben der Produktverfügbarkeit profitieren Partnerbetriebe zudem von umfassenden
Schulungs- und Serviceangeboten. Gemeinsam werden Installateure mit technischen
Trainings, Webinaren sowie einem starken After-Sales-Support unterstützt, um
eine reibungslose Installation und Inbetriebnahme sicherzustellen - für eine
starke Performance von der Planung bis zum laufenden Betrieb.
Fazit:
Mit der Partnerschaft von Sigenergy mit Redpoint new energy und Sollis wird die
Verfügbarkeit moderner, modularer Energiesysteme in Deutschland weiter gestärkt.
Installateure profitieren von optimierten Beschaffungsprozessen, hoher
Systemintegration und einem Portfolio, das wie aus einem Guss funktioniert -
leistungsstark, flexibel und effizient aufeinander abgestimmt.
For inquires, please contact:
Saira Alam
Head of Marketing, Central Europe & Nordics
Sigenergy M: +49 176 231 99 237
E: saira.alam@sigenergy.com (mailto:saira.alam@sigenergy.com)
A: Sigenergy Smartek GmbH, Niederkasseler Lohweg 18, 40547 Düsseldorf W:
https://www.sigenergy.com/de
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cd0b6631-d971-
4f19-8688-8e61350ffcb1/de
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