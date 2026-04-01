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GNW-News: Sigenergy ab sofort über Redpoint new energy und Sollis verfügbar

21.04.26 14:01 Uhr

^SHANGHAI und STUTTGART, Deutschland, April 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der

Batteriespeicher- und Wechselrichterspezialist Sigenergy baut seine Marktpräsenz

in Deutschland weiter aus: Ab sofort sind die innovativen Systeme des

Herstellers über die etablierten Großhändler Redpoint new energy und Sollis

erhältlich.

Durch die neue Partnerschaft erhalten Installateure in Deutschland einen noch

einfacheren Zugang zu den modularen Speicherlösungen und dem ganzheitlichen

Energie-Ökosystem von Sigenergy - für ein optimal abgestimmtes Energiesystem mit

nahtlos ineinandergreifenden Komponenten.

Die Kooperation mit redpoint new energy und Sollis ermöglicht es Installateuren,

die Produkte direkt über etablierte Beschaffungsstrukturen zu beziehen und von

hoher Warenverfügbarkeit sowie optimierten Logistikprozessen zu profitieren.

Beide Partner stehen für starke Lieferfähigkeit, hohe Beratungskompetenz und

praxisnahe Unterstützung im Projektgeschäft - von der Auslegung bis zur

Umsetzung. So entsteht für Installateure ein verlässliches Gesamtpaket, bei dem

Technik, Service und Verfügbarkeit perfekt aufeinander abgestimmt sind.

Im Fokus steht dabei insbesondere das Flaggschiff-Produkt SigenStor - ein

vollständig integriertes All-in-One-System, das Wechselrichter,

Batteriespeicher, EV-Ladelösung und Energiemanagement in einer modularen

Plattform vereint. Ergänzt wird das Portfolio durch den SigenStack, der seit

2025 als modularer, dezentraler Energiespeicher speziell für Gewerbeanwendungen

verfügbar ist. Beide Lösungen stehen für ein stimmiges Zusammenspiel aus

Leistung, Effizienz und intelligenter Steuerung.

?Die Partnerschaft mit Redpoint new energy und Sollis ist für uns ein

bedeutender Schritt, um unsere Lösungen noch breiter im deutschen Markt zu

etablieren", sagt Sven Albersmeier-Braun, Vertriebsleiter bei Sigenergy.

?Installateure profitieren von vereinfachten Beschaffungsprozessen und

langjähriger Großhandelsexpertise mit hoher Marktkompetenz."

Auch seitens der Großhandelspartner wird die Zusammenarbeit als strategische

Ergänzung des bestehenden Portfolios bewertet:

?Mit Sigenergy gewinnen wir einen innovativen Hersteller, der insbesondere im

Bereich integrierter Energiesysteme neue Maßstäbe setzt. Die Lösungen überzeugen

durch ihr perfekt abgestimmtes Gesamtsystem, hohe Flexibilität und

Skalierbarkeit sowie ein modernes Design. Sie richten sich sowohl an private

Haushalte als auch an gewerbliche Anwendungen. Wir freuen uns sehr auf die

Zusammenarbeit."

Neben der Produktverfügbarkeit profitieren Partnerbetriebe zudem von umfassenden

Schulungs- und Serviceangeboten. Gemeinsam werden Installateure mit technischen

Trainings, Webinaren sowie einem starken After-Sales-Support unterstützt, um

eine reibungslose Installation und Inbetriebnahme sicherzustellen - für eine

starke Performance von der Planung bis zum laufenden Betrieb.

Fazit:

Mit der Partnerschaft von Sigenergy mit Redpoint new energy und Sollis wird die

Verfügbarkeit moderner, modularer Energiesysteme in Deutschland weiter gestärkt.

Installateure profitieren von optimierten Beschaffungsprozessen, hoher

Systemintegration und einem Portfolio, das wie aus einem Guss funktioniert -

leistungsstark, flexibel und effizient aufeinander abgestimmt.

For inquires, please contact:

Saira Alam

Head of Marketing, Central Europe & Nordics

Sigenergy M: +49 176 231 99 237

E: saira.alam@sigenergy.com (mailto:saira.alam@sigenergy.com)

A: Sigenergy Smartek GmbH, Niederkasseler Lohweg 18, 40547 Düsseldorf W:

https://www.sigenergy.com/de

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cd0b6631-d971-

4f19-8688-8e61350ffcb1/de

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