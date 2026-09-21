GNW-News: Sigenergy stellt auf dem Sigenergy Day Europe 2026 seine Strategie für Speicherlösungen im gewerblichen und industriellen Bereich sowie im Großmaßs...
^STUTTGART, Deutschland, Sept. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf dem Sigenergy Day
Europe 2026 skizzierte Sigenergy die nächste Phase seines Wachstums, das über
Energiespeicher für Privathaushalte hinaus auf Anwendungen im Gewerbe- und
Industriebereich sowie im Versorgungskontext ausgeweitet wird. An der
Veranstaltung nahmen fast 400 Investoren, EPC-Unternehmen, Branchenexperten,
Vertriebspartner und Kooperationspartner teil, um über die Projektumsetzung, die
Anlagensicherheit und den wirtschaftlichen Nutzen von Speichersystemen zu
diskutieren.
Das Solar-Plus-Speicher-Projekt in Weissach im Tal zeigt, wie diese Strategie
bereits Gestalt annimmt.
Alt: Teilnehmer des Sigenergy Day Europe 2026 besichtigen die Ausstellung zum
Projekt?Weissach im Tal"\
Wie das 20-MWh-Projekt in Weissach im Tal realisiert wurde
Das Projekt?Weissach im Tal" in Baden-Württemberg kombiniert eine
Solarstromerzeugung von 11,6 MWp mit einem Batteriespeicher von rund 20 MWh. Das
Projekt, dessen Eigentümer die DGS GmbH ist, das vom Solarspezialisten Arausol
entwickelt wurde und vom europäischen Vertriebspartner Memodo unterstützt wird,
wurde Anfang August 2026 in den kommerziellen Betrieb genommen.
Das System umfasst 1.660 Sigenergy-Batteriemodule mit einer Nennleistung von
jeweils 12 kWh, 80 Sigen C&I-PV-Wechselrichter mit einer Nennleistung von
jeweils 100 kW sowie zwei Mittelspannungs-Umspannwerke mit vorinstallierten
Niederspannungsanschlüssen. Es nutzt eine dezentrale SigenStack-Architektur.
Die Installation wurde innerhalb von 20 Tagen abgeschlossen, woraufhin ein
zweistündiger Inbetriebnahmeprozess folgte. Anstatt die Speicherkapazität in
herkömmlichen Containern zu konzentrieren, wurden die modularen Einheiten
unterhalb der PV-Montagestrukturen und in unmittelbarer Nähe der PV-Stränge
installiert. Durch diese Lösung konnte der Bedarf an zusätzlichem Bauland,
aufwendiger Verkabelung, schwerem Baumaschinenpark und umfangreichen Fundamenten
auf ein Minimum reduziert werden. Durch die Integration von Sigenergy-
Wechselrichtern, -Transformatoren und -Systemmanagement konnte zudem der
Koordinationsaufwand zwischen verschiedenen Anbietern reduziert werden.
In dieser Konfiguration sorgt die Gleichstromkopplung dafür, dass der
Energiepfad von der PV-Anlage zur Batterie auf der Gleichstromseite verbleibt.
Dadurch wird eine zwischengeschaltete Wechselstrommwandlung vermieden und der
Bedarf an speziellen Batterietransformatoren entfällt, was zu einer Steigerung
des Gesamtenergieertrags um 3 % bis 4 % beiträgt.
Ein Portfolio für C&I- und Großprojekte
Das Portfolio von Sigenergy deckt verschiedene Projektarchitekturen und -größen
ab, von modularen, dezentralen SigenStack-Implementierungen bis hin zu
zentralisierten Anwendungen im C&I-Bereich und im Versorgungsmaßstab. Der in
Kürze erscheinende SigenCube bietet eine integrierte Lösung für zentralisierte
C&I-Anwendungen, während SigenTerra das Portfolio auf Großspeicher- und Solar-
plus-Speicher-Projekte erweitert.
SigenStack (https://www.sigenergy.com/en/products/sigenstack) ist die modulare
BESS-Lösung von Sigenergy für gewerbliche Anwendungen, die für einen flexiblen
Einsatz unter unterschiedlichen Standortbedingungen konzipiert wurde. Mit 12-
kWh-Batteriemodulen, stapelbarer Installation und automatischer Vernetzung der
Geräte trägt es dazu bei, die Standortauswahl, die Anordnung der Anlage, die
Installation und die Inbetriebnahme zu vereinfachen. Seine kompakte Bauweise und
das Sicherheitsmanagement auf Modulebene unterstützen zudem Solar-plus-Speicher-
Projekte, bei denen Platzausnutzung, Flexibilität bei der Installation und
Anlagensicherheit im Vordergrund stehen.
Der Utility Solar Inverter (https://eu-store.sigenergy.com/en/pages/utility-pv-
solution) und der SigenMVT ermöglichen die Stromumwandlung und den Anschluss an
das Mittelspannungsnetz. Sigen InSite bietet eine integrierte Systemüberwachung
und -verwaltung für alle Projektanlagen. SigenAgent bietet eine intelligente
Energieplanung, bei der Daten zu Erzeugung, Last, Strompreisen und Anlagenstatus
genutzt werden, um Betriebsentscheidungen zu unterstützen und die systemweite
Koordination zu verbessern.
Über Sigenergy
Die Sigenergy Technology Co., Ltd. wurde im Jahr 2022 gegründet und hat ihren
Hauptsitz in Shanghai (HKEX: 6656) und ist ein Technologieunternehmen, das sich
auf Lösungen im Bereich der erneuerbaren Energien spezialisiert hat. Das
Geschäftsfeld des Unternehmens umfasst die Photovoltaikproduktion,
Energiespeicherung und das Laden von Elektrofahrzeugen für Anwendungen im
privaten, gewerblichen, industriellen und großtechnischen Bereich.
Geleitet von seiner Strategie?AI in All" integriert Sigenergy künstliche
Intelligenz in alle seine Produkte und Energiemanagementsysteme, um eine
sicherere, intelligentere und effizientere Energienutzung zu fördern. Das
Unternehmen arbeitet mit Kunden und Partnern auf Märkten weltweit zusammen.
Ansprechpartner für Medien
Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Tracy Li
Sigenergy Technology Co., Ltd.
E-Mail: tracy.li@sigenergy.com (mailto:tracy.li@sigenergy.com)
(mailto:tracy.li@sigenergy.com)Website: www.sigenergy.com
(https://www.sigenergy.com/en)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
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