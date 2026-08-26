GNW-News: Signifikanter Umsatzanstieg - Deutliche Steigerung der Profitabilität - Erstes Werk in Indien eröffnet
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^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Die Feintool Gruppe erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen signifikanten
Umsatzanstieg sowie eine deutliche Steigerung der Profitabilität. Bereinigt um
Währungseffekte stieg der Nettoumsatz um 10,8 % und in Schweizer Franken um 5,6
%, dies trotz eines weiterhin anspruchsvollen und zunehmend regional
differenzierten Marktumfelds.
Unterschiedliche Nachfragetrends, geopolitische Spannungen und die
fortschreitende Regionalisierung prägten die Märkte von Feintool weiterhin. Vor
diesem Hintergrund zeigen die in den vergangenen Jahren umgesetzten
Transformationsmassnahmen Wirkung.
Die verbesserte Kostenstruktur, die erhöhte operative Flexibilität sowie das
globale Produktionsnetzwerk haben die Wettbewerbsposition der Gruppe deutlich
gestärkt. Heute bietet Feintool seine drei Kerntechnologien Elektroblechstanzen,
Feinschneiden und Umformen in allen wesentlichen Märkten weltweit an.
Die langfristige Strategie der Gruppe bleibt unverändert. Die zunehmende
Diversifizierung in industrielle Anwendungen und grüne Energietechnologien
erweitert den adressierbaren Markt und erschliesst zusätzliche Wachstumsfelder
neben dem traditionellen Automotivegeschäft.
Finanzkennzahlen
Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 5,6 % auf CHF 353,3 Mio.
Währungsbereinigt erhöhte sich der Nettoumsatz um 10,8 %. Das EBITDA nahm um
47,3 % auf CHF 34,1 Mio. zu, während sich das EBIT auf CHF 8,8 Mio. verbesserte
- dies gegenüber CHF -1,9 Mio. in der Vorjahresperiode. Die EBITDA-Marge erhöhte
sich auf 9,6 %, die EBIT-Marge auf 2,5 %.
Der Free Cashflow verbesserte sich gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 deutlich
von CHF -17,7 Mio. auf CHF -4,5 Mio. Geringere Investitionsausgaben sowie
Massnahmen zur Verbesserung der Cash-Generierung wirkten sich positiv aus. Ein
saisonal bedingter Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
verhinderte jedoch einen deutlich positiven Free Cashflow.
Das Eigenkapital erhöhte sich um CHF 11,5 Mio. auf CHF 439,6 Mio. Die
Eigenkapitalquote blieb mit 55,9 % auf einem hohen Niveau und unterstreicht die
solide finanzielle Basis des Unternehmens.
Regionale Entwicklung
Europa profitierte von anhaltendem Wachstum im Feinschneiden und Umformen sowie
von einer steigenden Nachfrage nach industriellen Anwendungen. Gleichzeitig
setzte Feintool die Stabilisierung seines Geschäfts im Bereich
Elektroblechstanzen erfolgreich fort.
In den USA führten die robuste Nachfrage nach Hybridanwendungen und Komponenten
für Verbrennungsantriebe zu einem starken Wachstum, während das Geschäft mit
industriellen Anwendungen weiter an Dynamik gewann. Das starke Wachstum von KI-
Rechenzentren sowie die steigende Nachfrage nach dezentralen
Energieversorgungslösungen eröffnen neue Anwendungsfelder.
Asien profitierte weiterhin von der strukturellen Verlagerung der
Automobilindustrie in die Region. Ein wichtiger Meilenstein war die Eröffnung
des ersten Feintool-Werks in Indien in Pune. Der Standort stärkt die Präsenz der
Gruppe in einem der weltweit am schnellsten wachsenden Automobilmärkte. Ein
erster Produktionsauftrag wurde bereits gewonnen. Der Produktionsstart ist für
das erste Quartal 2027 vorgesehen.
Ausblick
Feintool geht davon aus, dass das Marktumfeld im zweiten Halbjahr 2026
anspruchsvoll bleibt und sich leicht abschwächt. Die Nachfrage dürfte sich
weiterhin regional unterschiedlich entwickeln: Nordamerika weist weiterhin eine
robuste Entwicklung auf, während in Europa mit einer weiteren Konsolidierung
gerechnet wird. Für den chinesischen Automobilmarkt wird erwartet, dass er sich
im dritten Quartal stabilisiert und im vierten Quartal wieder an Dynamik
gewinnt. Basierend auf dem aktuellen Marktumfeld und dem bisherigen
Geschäftsverlauf erwartet Feintool für das Geschäftsjahr 2026 ein Umsatzwachstum
von rund 4 % und eine EBIT-Marge in der Grössenordnung des im ersten Halbjahr
erreichten Niveaus. Zudem strebt Feintool einen deutlich positiven Free Cashflow
an.
Die anhaltende Regionalisierung der Automobilindustrie bestätigt den
strategischen Fokus der Gruppe auf eine globale Produktionsplattform und das
Prinzip «local for local». Dank ihrer sehr soliden finanziellen Basis investiert
die Gruppe kontinuierlich in die Weiterentwicklung ihrer globalen
Produktionsplattform und plant, dafür mittelfristig rund 5 % des Umsatzes
einzusetzen.
Feintool blickt zuversichtlich auf die mittel- und langfristige Entwicklung
seiner Endmärkte. Die globalen Megatrends in den Bereichen CO?-arme
Energieerzeugung, Energiespeicherung und Mobilität bleiben intakt und schaffen
erhebliches Potenzial für die Technologien der Gruppe in strukturell wachsenden
Märkten.
Webcast und Telefonkonferenz
Die Präsentation der Halbjahresergebnisse 2026 findet am 27. August 2026 um
11.00 Uhr (Schweizer Zeit) online statt. CEO Lars Reich und CFO Marc Hundsdorf
werden die Halbjahresergebnisse 2026 präsentieren und einen Ausblick auf den
weiteren Verlauf des Geschäftsjahres geben.
Die Präsentation wird live per Webcast übertragen:
https://www.webcast-eqs.com/feintool-2026-h1
Teilnehmende, die während der Fragerunde (Q&A) Fragen stellen möchten, werden
gebeten, sich separat für die Telefonkonferenz zu registrieren:
https://webcast.meetyoo.de/register/GsOn5xrQOEZH
Alle Unterlagen zu den Halbjahresergebnissen 2026 stehen unter folgendem Link
zur Verfügung:
https://www.feintool.com/de/geschaeftsergebnisse/
Über Feintool
Feintool ist internationaler Technologie- und Marktführer im
Elektroblechstanzen, Feinschneiden und Umformen. Wir stellen hochwertige
Präzisionsteile in Grossserien aus Stahl her. Unsere Kunden stammen aus der
Automobilproduktion, sind Anbieter von anspruchsvollen Industrieanwendungen und
wirtschaften im Energiesektor. Die von Feintool produzierten Komponenten
ergänzen die Megatrends zur Erzeugung, Speicherung und Anwendung grüner Energie
massgeblich.
Unsere drei Kerntechnologien zeichnen sich durch ihre Wirtschaftlichkeit, ihre
Produktivität und die kontinuierlich hohe Qualität aus. Als Technologieführer
erweitert Feintool die Grenzen der eingesetzten Produktionsmethoden laufend und
entwickelt entlang der Kundenbedürfnisse intelligente Lösungen, innovative
Werkzeuge und modernste Fertigungsverfahren.
Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist mit 18
Produktionsstandorten in Europa, den USA, China, Japan und Indien mit 2980
Mitarbeitenden und 77 Auszubildenden präsent. Feintool ist börsennotiert und
mehrheitlich im Besitz der Firmengruppe Artemis.
Feintool International Holding AG
Industriering 8
3250 Lyss
Schweiz
Medienkontakt
Joël Hafner
+41 32 387 51 11
corporate.communications@feintool.com
(mailto:corporate.communications@feintool.com)
www.feintool.com (https://www.feintool.com)
Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:
Medienmitteilung (PDF) (https://ml-
eu.globenewswire.com/Resource/Download/1034b4fd-ed29-459f-93e0-285033aae93d)
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|28.03.11
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