GNW-News: Signifikanter Umsatzanstieg - Deutliche Steigerung der Profitabilität - Erstes Werk in Indien eröffnet

27.08.26 06:34 Uhr

Werte in diesem Artikel

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Die Feintool Gruppe erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen signifikanten

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Umsatzanstieg sowie eine deutliche Steigerung der Profitabilität. Bereinigt um

Währungseffekte stieg der Nettoumsatz um 10,8 % und in Schweizer Franken um 5,6

%, dies trotz eines weiterhin anspruchsvollen und zunehmend regional

differenzierten Marktumfelds.

Unterschiedliche Nachfragetrends, geopolitische Spannungen und die

fortschreitende Regionalisierung prägten die Märkte von Feintool weiterhin. Vor

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diesem Hintergrund zeigen die in den vergangenen Jahren umgesetzten

Transformationsmassnahmen Wirkung.

Die verbesserte Kostenstruktur, die erhöhte operative Flexibilität sowie das

globale Produktionsnetzwerk haben die Wettbewerbsposition der Gruppe deutlich

gestärkt. Heute bietet Feintool seine drei Kerntechnologien Elektroblechstanzen,

Feinschneiden und Umformen in allen wesentlichen Märkten weltweit an.

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Die langfristige Strategie der Gruppe bleibt unverändert. Die zunehmende

Diversifizierung in industrielle Anwendungen und grüne Energietechnologien

erweitert den adressierbaren Markt und erschliesst zusätzliche Wachstumsfelder

neben dem traditionellen Automotivegeschäft.

Finanzkennzahlen

Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 5,6 % auf CHF 353,3 Mio.

Währungsbereinigt erhöhte sich der Nettoumsatz um 10,8 %. Das EBITDA nahm um

47,3 % auf CHF 34,1 Mio. zu, während sich das EBIT auf CHF 8,8 Mio. verbesserte

- dies gegenüber CHF -1,9 Mio. in der Vorjahresperiode. Die EBITDA-Marge erhöhte

sich auf 9,6 %, die EBIT-Marge auf 2,5 %.

Der Free Cashflow verbesserte sich gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 deutlich

von CHF -17,7 Mio. auf CHF -4,5 Mio. Geringere Investitionsausgaben sowie

Massnahmen zur Verbesserung der Cash-Generierung wirkten sich positiv aus. Ein

saisonal bedingter Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

verhinderte jedoch einen deutlich positiven Free Cashflow.

Das Eigenkapital erhöhte sich um CHF 11,5 Mio. auf CHF 439,6 Mio. Die

Eigenkapitalquote blieb mit 55,9 % auf einem hohen Niveau und unterstreicht die

solide finanzielle Basis des Unternehmens.

Regionale Entwicklung

Europa profitierte von anhaltendem Wachstum im Feinschneiden und Umformen sowie

von einer steigenden Nachfrage nach industriellen Anwendungen. Gleichzeitig

setzte Feintool die Stabilisierung seines Geschäfts im Bereich

Elektroblechstanzen erfolgreich fort.

In den USA führten die robuste Nachfrage nach Hybridanwendungen und Komponenten

für Verbrennungsantriebe zu einem starken Wachstum, während das Geschäft mit

industriellen Anwendungen weiter an Dynamik gewann. Das starke Wachstum von KI-

Rechenzentren sowie die steigende Nachfrage nach dezentralen

Energieversorgungslösungen eröffnen neue Anwendungsfelder.

Asien profitierte weiterhin von der strukturellen Verlagerung der

Automobilindustrie in die Region. Ein wichtiger Meilenstein war die Eröffnung

des ersten Feintool-Werks in Indien in Pune. Der Standort stärkt die Präsenz der

Gruppe in einem der weltweit am schnellsten wachsenden Automobilmärkte. Ein

erster Produktionsauftrag wurde bereits gewonnen. Der Produktionsstart ist für

das erste Quartal 2027 vorgesehen.

Ausblick

Feintool geht davon aus, dass das Marktumfeld im zweiten Halbjahr 2026

anspruchsvoll bleibt und sich leicht abschwächt. Die Nachfrage dürfte sich

weiterhin regional unterschiedlich entwickeln: Nordamerika weist weiterhin eine

robuste Entwicklung auf, während in Europa mit einer weiteren Konsolidierung

gerechnet wird. Für den chinesischen Automobilmarkt wird erwartet, dass er sich

im dritten Quartal stabilisiert und im vierten Quartal wieder an Dynamik

gewinnt. Basierend auf dem aktuellen Marktumfeld und dem bisherigen

Geschäftsverlauf erwartet Feintool für das Geschäftsjahr 2026 ein Umsatzwachstum

von rund 4 % und eine EBIT-Marge in der Grössenordnung des im ersten Halbjahr

erreichten Niveaus. Zudem strebt Feintool einen deutlich positiven Free Cashflow

an.

Die anhaltende Regionalisierung der Automobilindustrie bestätigt den

strategischen Fokus der Gruppe auf eine globale Produktionsplattform und das

Prinzip «local for local». Dank ihrer sehr soliden finanziellen Basis investiert

die Gruppe kontinuierlich in die Weiterentwicklung ihrer globalen

Produktionsplattform und plant, dafür mittelfristig rund 5 % des Umsatzes

einzusetzen.

Feintool blickt zuversichtlich auf die mittel- und langfristige Entwicklung

seiner Endmärkte. Die globalen Megatrends in den Bereichen CO?-arme

Energieerzeugung, Energiespeicherung und Mobilität bleiben intakt und schaffen

erhebliches Potenzial für die Technologien der Gruppe in strukturell wachsenden

Märkten.

Webcast und Telefonkonferenz

Die Präsentation der Halbjahresergebnisse 2026 findet am 27. August 2026 um

11.00 Uhr (Schweizer Zeit) online statt. CEO Lars Reich und CFO Marc Hundsdorf

werden die Halbjahresergebnisse 2026 präsentieren und einen Ausblick auf den

weiteren Verlauf des Geschäftsjahres geben.

Die Präsentation wird live per Webcast übertragen:

https://www.webcast-eqs.com/feintool-2026-h1

Teilnehmende, die während der Fragerunde (Q&A) Fragen stellen möchten, werden

gebeten, sich separat für die Telefonkonferenz zu registrieren:

https://webcast.meetyoo.de/register/GsOn5xrQOEZH

Alle Unterlagen zu den Halbjahresergebnissen 2026 stehen unter folgendem Link

zur Verfügung:

https://www.feintool.com/de/geschaeftsergebnisse/

Über Feintool

Feintool ist internationaler Technologie- und Marktführer im

Elektroblechstanzen, Feinschneiden und Umformen. Wir stellen hochwertige

Präzisionsteile in Grossserien aus Stahl her. Unsere Kunden stammen aus der

Automobilproduktion, sind Anbieter von anspruchsvollen Industrieanwendungen und

wirtschaften im Energiesektor. Die von Feintool produzierten Komponenten

ergänzen die Megatrends zur Erzeugung, Speicherung und Anwendung grüner Energie

massgeblich.

Unsere drei Kerntechnologien zeichnen sich durch ihre Wirtschaftlichkeit, ihre

Produktivität und die kontinuierlich hohe Qualität aus. Als Technologieführer

erweitert Feintool die Grenzen der eingesetzten Produktionsmethoden laufend und

entwickelt entlang der Kundenbedürfnisse intelligente Lösungen, innovative

Werkzeuge und modernste Fertigungsverfahren.

Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist mit 18

Produktionsstandorten in Europa, den USA, China, Japan und Indien mit 2980

Mitarbeitenden und 77 Auszubildenden präsent. Feintool ist börsennotiert und

mehrheitlich im Besitz der Firmengruppe Artemis.

Feintool International Holding AG

Industriering 8

3250 Lyss

Schweiz

Medienkontakt

Joël Hafner

+41 32 387 51 11

corporate.communications@feintool.com

(mailto:corporate.communications@feintool.com)

www.feintool.com (https://www.feintool.com)

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung (PDF) (https://ml-

eu.globenewswire.com/Resource/Download/1034b4fd-ed29-459f-93e0-285033aae93d)

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