GNW-News: Sihoo präsentiert auf der ORGATEC 2026 adaptive Ergonomielösungen und tauscht sich mit Fachleuten aus aller Welt aus
^KÖLN, Deutschland, Oct. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die ORGATEC 2026, die
internationale Fachmesse für die moderne Arbeitswelt, wurde am 27. Oktober in
Köln eröffnet. Sihoo (https://de.sihoo.com/) präsentiert dort seine neuesten
Entwicklungen im Bereich adaptiver ergonomischer Lösungen. In Halle 8.1 an den
Ständen A-060 und B-061 stellt der Spezialist für ergonomische Sitzlösungen sein
Sortiment innovativer Bürostühle (https://de.sihoo.com/collections/buerostuehle)
vor. Im Mittelpunkt stehen die Modelle H300 Pro und Doro C300 Pro V2.
Direkter Austausch mit Fachleuten aus der Arbeitswelt
Während der gesamten Messe begrüßt Sihoo an seinem Stand internationale
Fachbesucher aus der Arbeitswelt, darunter Vertriebspartner,
Einkaufsverantwortliche aus Unternehmen und Designer. Sie können sich vor Ort
ein Bild von den ergonomischen Sitzlösungen des Unternehmens machen. Live-
Demonstrationen und persönliche Gespräche am Stand vermitteln Einblicke in den
Designansatz von Sihoo und bieten Gelegenheit, sich über Komfort, Flexibilität
und die Anforderungen moderner Arbeitsplätze auszutauschen. Die Besucher
reagieren insgesamt positiv auf die Präsentationen. Die Gespräche während der
Messe verlaufen durchweg freundlich und lebhaft.
Ergonomische Sitzlösungen zum Ausprobieren
An eigens eingerichteten Testarbeitsplätzen am Stand präsentiert Sihoo zwei
Ansätze für adaptive ergonomische Sitzlösungen:
* Der Sihoo H300 Pro wurde für konzentriertes Arbeiten entwickelt. Er
kombiniert eine in vier Richtungen verstellbare Lendenstütze mit einem
dynamischen Stützsystem und einer synchronen Neigefunktion. So können
Besucher den Stuhl in nach vorn geneigter, aufrechter und zurückgelehnter
Sitzposition ausprobieren. Die synchronisierten 7D-Armlehnen bieten
zusätzliche Flexibilität und passen sich unterschiedlichen Tätigkeiten und
Sitzhaltungen an.
* Beim Sihoo Doro C300 Pro V2 (https://de.sihoo.com/products/doro-c300-pro-v2)
steht die adaptive Unterstützung des gesamten Körpers im Mittelpunkt. Sein
DynaCore System koordiniert vier Stützzonen, während das SyncroFlex System
die Körperbewegungen erfasst und so eine individuell angepasste
Unterstützung ermöglicht. Die Funktionen Self-Adaptive Dynamic Lumbar
Support 2.0 und 8D Bionic Armrests sind auf vielfältige Aktivitäten
ausgelegt - vom Tippen und Lesen über mobile Spiele bis hin zum entspannten
Zurücklehnen.
Ergonomische Innovation für die Arbeitswelt von morgen
Mit seiner Präsenz auf der ORGATEC 2026 unterstreicht Sihoo sein
kontinuierliches Engagement für die Entwicklung innovativer, adaptiver
Ergonomielösungen. Im Einklang mit seiner Mission?Die Lebensqualität der
Menschen durch innovative Möbel verbessern" entwickelt Sihoo seine ergonomischen
Sitzlösungen kontinuierlich weiter, um den sich wandelnden Anforderungen
moderner Arbeitsplätze gerecht zu werden.
Besuchen Sie Sihoo auf der ORGATEC 2026
Die ORGATEC 2026 läuft noch bis zum 30. Oktober. Sihoo lädt Fachbesucher der
Branche ein, das Unternehmen vor Ort kennenzulernen:
* Veranstaltungsort: Koelnmesse, Köln, Deutschland
* Stand: Halle 8.1, A-060 und B-061
* Datum: 27.-30. Oktober 2026
Über Sihoo
Sihoo wurde 2011 gegründet und ist auf ergonomische Möbel spezialisiert. Die
Produkte des Unternehmens erreichen mehr als 10 Millionen Haushalte in über 122
Ländern und Regionen.
Ansprechpartner für Medien
Shenzhen Sihoo Intelligent Home Co., Ltd
E-Mail: marketing@sihoo.com
Website: https://de.Sihoo.com/ (https://de.sihoo.com/)
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
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4b9d-4f98-8eed-8687dae6eae8
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f224faa779a1
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07eac96d07e2
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73df8dcd0840
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77a5daa96eae
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