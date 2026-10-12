GNW-News: SIKA ERNENNT NEUEN HEAD CORPORATE COMMUNICATIONS UND INVESTOR RELATIONS

12.10.26 18:04 Uhr

^SIKA ERNENNT NEUEN HEAD CORPORATE COMMUNICATIONS UND INVESTOR RELATIONS

Till Leisner wird neuer Head Corporate Communications und Investor Relations. Er

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übernimmt die Nachfolge von Dominik Slappnig, der nach 16 erfolgreichen Jahren

bei Sika zurücktritt.

Till Leisner tritt per 1. November 2026 als Head Corporate Communications und

Investor Relations bei Sika ein. Er wird am Hauptsitz in Baar (Schweiz) tätig

sein und direkt an den CEO Thomas Hasler berichten.

Till Leisner ist ein ausgewiesener Experte für Kapitalmärkte und Kommunikation

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und verfügt über knapp 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Investor Relations,

Unternehmenskommunikation und Finanzen. Seit 2012 ist er Head of Investor und

Media Relations und Sustainability bei der in der Schweiz kotierten DKSH Holding

AG und hat zuletzt auch Führungsaufgaben im Finanzbereich übernommen. Vor seiner

Tätigkeit bei DKSH war Till Leisner Head of Group Controlling und Investor

Relations bei der Orascom Development Holding AG, einer Schweizer Immobilien-

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und Entwicklungsgesellschaft, und zuvor Aktienanalyst bei UBS. Er verfügt über

einen Master of Arts in Betriebswirtschaftslehre der Universität Zürich.

Thomas Hasler, Vorsitzender der Konzernleitung: «Seit seinem Eintritt bei Sika

im Jahr 2010 ist Dominik Slappnig ein geschätzter Kollege und hat massgeblich

zum Wachstum des Unternehmens beigetragen. Er hat die Marke Sika und die starke

Reputation, die das Unternehmen heute bei unseren Stakeholdern geniesst,

wesentlich mitgeprägt. Zudem baute er eine Kommunikationsabteilung auf, dank der

sich unsere 33'700 Mitarbeitenden stärker mit Sika verbunden fühlen als je

zuvor. Im Namen der Konzernleitung danke ich ihm für seinen bedeutenden Beitrag

und wünsche ihm für den nächsten Lebensabschnitt alles Gute. Till Leisner bringt

eine starke Kombination aus Investor-Relations-, Kommunikations- und

Finanzerfahrung mit und verfügt über fundierte Kapitalmarktexpertise. Ich freue

mich auf die Zusammenarbeit mit ihm bei der weiteren Umsetzung unserer

Wachstumsstrategie.»

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der

Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,

Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit

präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400

Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und

trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und

Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025

einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/910f820c-

f93d-4160-808f-96fce0b59e70)

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)

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