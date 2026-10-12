GNW-News: SIKA ERNENNT NEUEN HEAD CORPORATE COMMUNICATIONS UND INVESTOR RELATIONS
^SIKA ERNENNT NEUEN HEAD CORPORATE COMMUNICATIONS UND INVESTOR RELATIONS
Till Leisner wird neuer Head Corporate Communications und Investor Relations. Er
übernimmt die Nachfolge von Dominik Slappnig, der nach 16 erfolgreichen Jahren
bei Sika zurücktritt.
Till Leisner tritt per 1. November 2026 als Head Corporate Communications und
Investor Relations bei Sika ein. Er wird am Hauptsitz in Baar (Schweiz) tätig
sein und direkt an den CEO Thomas Hasler berichten.
Till Leisner ist ein ausgewiesener Experte für Kapitalmärkte und Kommunikation
und verfügt über knapp 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Investor Relations,
Unternehmenskommunikation und Finanzen. Seit 2012 ist er Head of Investor und
Media Relations und Sustainability bei der in der Schweiz kotierten DKSH Holding
AG und hat zuletzt auch Führungsaufgaben im Finanzbereich übernommen. Vor seiner
Tätigkeit bei DKSH war Till Leisner Head of Group Controlling und Investor
Relations bei der Orascom Development Holding AG, einer Schweizer Immobilien-
und Entwicklungsgesellschaft, und zuvor Aktienanalyst bei UBS. Er verfügt über
einen Master of Arts in Betriebswirtschaftslehre der Universität Zürich.
Thomas Hasler, Vorsitzender der Konzernleitung: «Seit seinem Eintritt bei Sika
im Jahr 2010 ist Dominik Slappnig ein geschätzter Kollege und hat massgeblich
zum Wachstum des Unternehmens beigetragen. Er hat die Marke Sika und die starke
Reputation, die das Unternehmen heute bei unseren Stakeholdern geniesst,
wesentlich mitgeprägt. Zudem baute er eine Kommunikationsabteilung auf, dank der
sich unsere 33'700 Mitarbeitenden stärker mit Sika verbunden fühlen als je
zuvor. Im Namen der Konzernleitung danke ich ihm für seinen bedeutenden Beitrag
und wünsche ihm für den nächsten Lebensabschnitt alles Gute. Till Leisner bringt
eine starke Kombination aus Investor-Relations-, Kommunikations- und
Finanzerfahrung mit und verfügt über fundierte Kapitalmarktexpertise. Ich freue
mich auf die Zusammenarbeit mit ihm bei der weiteren Umsetzung unserer
Wachstumsstrategie.»
SIKA FIRMENPROFIL
Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der
Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,
Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit
präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400
Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und
trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und
Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025
einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.
Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:
Medienmitteilung (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/910f820c-
f93d-4160-808f-96fce0b59e70)
KONTAKT
Dominik Slappnig
Corporate Communications und
Investor Relations
+41 58 436 68 21
slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)
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