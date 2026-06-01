GNW-News: SIKA ERNENNT NEUES MITGLIED DER KONZERNLEITUNG UND TREIBT DIGITALE TRANSFORMATION VORAN

^SIKA ERNENNT NEUES MITGLIED DER KONZERNLEITUNG UND TREIBT DIGITALE

TRANSFORMATION VORAN

Philipp Irniger wird zum Head Construction und Mitglied der Konzernleitung von

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Sika ernannt und tritt die Nachfolge von Ivo Schädler an, der nach langjähriger

und erfolgreicher Tätigkeit seine Funktion niederlegt. Zudem schafft Sika die

Position des Chief Digital & Information Officer neu, um das strategische Fast-

Forward-Programm und die Digitalisierung konsequent voranzutreiben.

Philipp Irniger wird per 1. Juni 2026 in die Konzernleitung berufen und

übernimmt als Head Construction die Leitung des globalen Construction Geschäfts.

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Er trat 2007 in das Unternehmen ein und verfügt über umfangreiche internationale

Führungserfahrung aus operativen Funktionen, unter anderem in asiatischen

Wachstumsmärkten wie Südostasien, Indien und China, sowie aus verschiedenen

Konzernfunktionen.

Zuletzt war er als General Manager Sika Schweiz tätig, nachdem er die

strategische Weiterentwicklung des Distributionsgeschäfts sowie des Target

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Markets Waterproofing massgeblich vorangetrieben hatte. Mit seiner ausgeprägten

Marktkompetenz und seinen strategischen Fähigkeiten wird er das globale

Construction Geschäft von Sika weiterentwickeln. Irniger ist Schweizer

Staatsbürger und verfügt über einen Abschluss in Bauingenieurwesen der

Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne.

Er tritt die Nachfolge von Ivo Schädler an, der sich entschieden hat, nach einer

über 30-jährigen, erfolgreichen Karriere bei Sika per Ende März 2027 vorzeitig

in den Ruhestand zu treten. Während seiner Tätigkeit hatte Schädler verschiedene

internationale Führungsfunktionen inne und leistete einen bedeutenden Beitrag

zum Wachstum und zur globalen Entwicklung des Construction Business.

Verwaltungsrat und Konzernleitung danken Ivo Schädler für seine

ausserordentlichen Leistungen und seinen nachhaltigen Beitrag zu Sikas Erfolg

und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.

AUSRICHTUNG DER KONZERNORGANISATION AUF BESCHLEUNIGTE DIGITALE TRANSFORMATION

Jochen Werling übernimmt die neu geschaffene Funktion des Chief Digital &

Information Officer, die ebenfalls per 1. Juni 2026 etabliert wird. Mit der

neuen Funktion treibt Sika gezielt die digitale Transformation des Konzerns

voran. Die Funktion bündelt zentrale Kompetenzen in den Bereichen IT, Daten,

Prozesse und digitale Geschäftsmodelle und stellt eine integrierte konzernweite

Steuerung der globalen Initiativen sicher. Damit beschleunigt Sika die Umsetzung

des Fast-Forward-Programms, um ihre digitale Führungsposition in der Industrie

zu festigen. Der Chief Digital & Information Officer berichtet direkt an den

CEO.

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der

Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,

Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit

präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400

Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und

trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und

Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025

einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/83bb7c7f-

c6f5-416b-bf01-2daeaad70676)

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