GNW-News: SIKA ERNENNT NEUES MITGLIED DER KONZERNLEITUNG UND TREIBT DIGITALE TRANSFORMATION VORAN
^SIKA ERNENNT NEUES MITGLIED DER KONZERNLEITUNG UND TREIBT DIGITALE
TRANSFORMATION VORAN
Philipp Irniger wird zum Head Construction und Mitglied der Konzernleitung von
Sika ernannt und tritt die Nachfolge von Ivo Schädler an, der nach langjähriger
und erfolgreicher Tätigkeit seine Funktion niederlegt. Zudem schafft Sika die
Position des Chief Digital & Information Officer neu, um das strategische Fast-
Forward-Programm und die Digitalisierung konsequent voranzutreiben.
Philipp Irniger wird per 1. Juni 2026 in die Konzernleitung berufen und
übernimmt als Head Construction die Leitung des globalen Construction Geschäfts.
Er trat 2007 in das Unternehmen ein und verfügt über umfangreiche internationale
Führungserfahrung aus operativen Funktionen, unter anderem in asiatischen
Wachstumsmärkten wie Südostasien, Indien und China, sowie aus verschiedenen
Konzernfunktionen.
Zuletzt war er als General Manager Sika Schweiz tätig, nachdem er die
strategische Weiterentwicklung des Distributionsgeschäfts sowie des Target
Markets Waterproofing massgeblich vorangetrieben hatte. Mit seiner ausgeprägten
Marktkompetenz und seinen strategischen Fähigkeiten wird er das globale
Construction Geschäft von Sika weiterentwickeln. Irniger ist Schweizer
Staatsbürger und verfügt über einen Abschluss in Bauingenieurwesen der
Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne.
Er tritt die Nachfolge von Ivo Schädler an, der sich entschieden hat, nach einer
über 30-jährigen, erfolgreichen Karriere bei Sika per Ende März 2027 vorzeitig
in den Ruhestand zu treten. Während seiner Tätigkeit hatte Schädler verschiedene
internationale Führungsfunktionen inne und leistete einen bedeutenden Beitrag
zum Wachstum und zur globalen Entwicklung des Construction Business.
Verwaltungsrat und Konzernleitung danken Ivo Schädler für seine
ausserordentlichen Leistungen und seinen nachhaltigen Beitrag zu Sikas Erfolg
und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.
AUSRICHTUNG DER KONZERNORGANISATION AUF BESCHLEUNIGTE DIGITALE TRANSFORMATION
Jochen Werling übernimmt die neu geschaffene Funktion des Chief Digital &
Information Officer, die ebenfalls per 1. Juni 2026 etabliert wird. Mit der
neuen Funktion treibt Sika gezielt die digitale Transformation des Konzerns
voran. Die Funktion bündelt zentrale Kompetenzen in den Bereichen IT, Daten,
Prozesse und digitale Geschäftsmodelle und stellt eine integrierte konzernweite
Steuerung der globalen Initiativen sicher. Damit beschleunigt Sika die Umsetzung
des Fast-Forward-Programms, um ihre digitale Führungsposition in der Industrie
zu festigen. Der Chief Digital & Information Officer berichtet direkt an den
CEO.
SIKA FIRMENPROFIL
Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der
Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,
Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit
präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400
Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und
trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und
Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025
einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.
KONTAKT
Dominik Slappnig
Corporate Communications und
Investor Relations
+41 58 436 68 21
slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)
Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:
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c6f5-416b-bf01-2daeaad70676)
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