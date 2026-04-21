GNW-News: SIKA ERÖFFNET GROSSANLAGE FÜR MÖRTELPRODUKTION IN NEW JERSEY, USA - BELIEFERUNG WICHTIGER METROPOLREGIONEN

^SIKA ERÖFFNET GROSSANLAGE FÜR MÖRTELPRODUKTION IN NEW JERSEY, USA - BELIEFERUNG

WICHTIGER METROPOLREGIONEN

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Sika hat in Bridgeton, New Jersey, die grösste und modernste Produktionsanlage

für Mörtelprodukte in den Vereinigten Staaten eröffnet. Das hochautomatisierte

Werk ermöglicht Sika eine deutliche Erweiterung ihrer Produktionskapazitäten im

Nordosten der USA und eine effiziente Bedienung der wachsenden Kundennachfrage

in wichtigen Ballungsräumen.

Im Nordosten der USA befinden sich bedeutende Ballungsräume und

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Infrastrukturzentren wie New York, Boston, Philadelphia und Washington D.C. Mit

der Eröffnung des neuen hocheffizienten Werks stärkt Sika ihre Fähigkeit, Kunden

in dieser Region mit branchenführenden Produkten zu bedienen und die wachsende

Nachfrage nach innovativen Mörtellösungen und Spritzbetonsystemen zu decken.

Durch organisches Wachstum, ergänzende Akquisitionen und die bewährte Strategie,

in Innovationen zu investieren, die einen Mehrwert für Kunden schaffen, wird

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Sika ihre Position als führende Anbieterin von chemischen Lösungen für die

Bauindustrie in den USA weiter stärken. Die neue Produktionsstätte ist ein

weiterer Baustein, um nachhaltiges langfristiges Wachstum, erstklassige

Effizienz und steigende Marktanteile voranzutreiben.

Am neuen Standort wird eine breite Palette an Sika Lösungen hergestellt,

darunter Reparatur- und Ausgleichsmörtel, technische Mörtel, Fliesenkleber und

Spritzbetonlösungen. Das Portfolio zielt sowohl auf neue Infrastrukturprojekte

als auch auf den schnell wachsenden Bedarf an Sanierungen im gewerblichen Bau

sowie in der Infrastruktur ab. Neben den Produkten, die direkt an Projekte im

Bau- und Infrastrukturbereich geliefert werden, stellt das Unternehmen auch

zahlreiche Produkte her, die über den Baustoffhandel vertrieben werden.

Mike Campion, Regionalleiter Americas: «Unser neues Werk in Bridgeton stellt

eine strategische Erweiterung unseres Produktionsnetzwerks in den USA dar und

schafft eine solide Basis für weiteres Wachstum im Nordosten des Landes. Es

ermöglicht uns, die steigende Nachfrage der Kunden nach unseren wertsteigernden

Lösungen schnell zu bedienen und unsere Präsenz in einer wirtschaftlich starken

Region weiter auszubauen.»

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der

Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,

Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit

präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400

Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und

trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und

Transportwesen bei. Ihre 33'700 Mitarbeitenden haben 2025 einen Jahresumsatz von

CHF 11.20 Milliarden erwirtschaftet.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/b3ed09d2-

aad6-43b5-9f9a-3afdd0151bad)

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