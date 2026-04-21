GNW-News: SIKA ERÖFFNET GROSSANLAGE FÜR MÖRTELPRODUKTION IN NEW JERSEY, USA - BELIEFERUNG WICHTIGER METROPOLREGIONEN
^SIKA ERÖFFNET GROSSANLAGE FÜR MÖRTELPRODUKTION IN NEW JERSEY, USA - BELIEFERUNG
WICHTIGER METROPOLREGIONEN
Sika hat in Bridgeton, New Jersey, die grösste und modernste Produktionsanlage
für Mörtelprodukte in den Vereinigten Staaten eröffnet. Das hochautomatisierte
Werk ermöglicht Sika eine deutliche Erweiterung ihrer Produktionskapazitäten im
Nordosten der USA und eine effiziente Bedienung der wachsenden Kundennachfrage
in wichtigen Ballungsräumen.
Im Nordosten der USA befinden sich bedeutende Ballungsräume und
Infrastrukturzentren wie New York, Boston, Philadelphia und Washington D.C. Mit
der Eröffnung des neuen hocheffizienten Werks stärkt Sika ihre Fähigkeit, Kunden
in dieser Region mit branchenführenden Produkten zu bedienen und die wachsende
Nachfrage nach innovativen Mörtellösungen und Spritzbetonsystemen zu decken.
Durch organisches Wachstum, ergänzende Akquisitionen und die bewährte Strategie,
in Innovationen zu investieren, die einen Mehrwert für Kunden schaffen, wird
Sika ihre Position als führende Anbieterin von chemischen Lösungen für die
Bauindustrie in den USA weiter stärken. Die neue Produktionsstätte ist ein
weiterer Baustein, um nachhaltiges langfristiges Wachstum, erstklassige
Effizienz und steigende Marktanteile voranzutreiben.
Am neuen Standort wird eine breite Palette an Sika Lösungen hergestellt,
darunter Reparatur- und Ausgleichsmörtel, technische Mörtel, Fliesenkleber und
Spritzbetonlösungen. Das Portfolio zielt sowohl auf neue Infrastrukturprojekte
als auch auf den schnell wachsenden Bedarf an Sanierungen im gewerblichen Bau
sowie in der Infrastruktur ab. Neben den Produkten, die direkt an Projekte im
Bau- und Infrastrukturbereich geliefert werden, stellt das Unternehmen auch
zahlreiche Produkte her, die über den Baustoffhandel vertrieben werden.
Mike Campion, Regionalleiter Americas: «Unser neues Werk in Bridgeton stellt
eine strategische Erweiterung unseres Produktionsnetzwerks in den USA dar und
schafft eine solide Basis für weiteres Wachstum im Nordosten des Landes. Es
ermöglicht uns, die steigende Nachfrage der Kunden nach unseren wertsteigernden
Lösungen schnell zu bedienen und unsere Präsenz in einer wirtschaftlich starken
Region weiter auszubauen.»
SIKA FIRMENPROFIL
Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der
Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,
Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit
präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400
Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und
trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und
Transportwesen bei. Ihre 33'700 Mitarbeitenden haben 2025 einen Jahresumsatz von
CHF 11.20 Milliarden erwirtschaftet.
KONTAKT
Dominik Slappnig
Corporate Communications und
Investor Relations
+41 58 436 68 21
slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)
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aad6-43b5-9f9a-3afdd0151bad)
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