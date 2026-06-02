GNW-News: SIKA ERÖFFNET HOCHMODERNES PRODUKTIONS- UND BETON-SERVICE-ZENTRUM IN DER BENELUX-REGION

^SIKA ERÖFFNET HOCHMODERNES PRODUKTIONS- UND BETON-SERVICE-ZENTRUM IN DER

BENELUX-REGION

Sika baut ihre Produktions- und Innovationskapazitäten in Europa aus und nimmt

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im belgischen Ham ein neues Werk und Technikzentrum für Betonzusatzmittel in

Betrieb. Mit diesem neuen Standort stärkt Sika ihre Kundennähe in den Benelux-

Ländern, verkürzt Lieferwege und bietet einen attraktiveren Kundenservice sowie

einen umfassenden technischen Service vor Ort.

Zusätzlich zur erweiterten Produktionskapazität des hochautomatisierten Werks

baut Sika auch ihre lokale Expertise in den Bereichen Technologie, Innovation

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und Spezialanwendungen weiter aus. Die neuen, modernen Labors ermöglichen

umfassende Produkt- und Anwendungstests und unterstützen so die rasche

Entwicklung innovativer Lösungen für Kunden im Bereich Transportbeton und

Betonfertigteile.

Das neue Werk und Technikzentrum wird die Entwicklung eines breiten Portfolios

wertsteigernder Lösungen vorantreiben, die Entwicklungszeiten für die

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Markteinführung verkürzen und eine flexiblere, nachfrageorientierte Produktion

von Betonzusatzmitteln ermöglichen. Mit der Investitionen unterstützt Sika ihre

Kunden bei der Herstellung nachhaltigerer Betonlösungen, schnelleren

Reaktionszeiten und kürzeren Lieferfristen und hilft ihnen so, ihre zunehmend

ambitionierten CO?-Reduktionsziele zu erreichen.

Darüber hinaus stärkt der Standort Ham Sikas europäisches Produktionsnetzwerk,

indem er die Kapazitäten erheblich erweitert und die Effizienz der

grenzüberschreitenden Lieferkette über die Benelux-Länder hinaus steigert.

Christoph Ganz, Regional Manager EMEA: «Mit dem neuen Standort in Belgien

stärken wir unsere Marktpräsenz in einer wichtigen Region und verbessern den

Kundenservice weiter - durch eine lokalere, effizientere Produktion sowie den

Aufbau regionaler Anwendungskompetenz. Wir richten unsere Lieferkette und

Produktion konsequent auf die Bedürfnisse unserer Kunden aus. Dadurch schaffen

wir eine solide Basis für nachhaltiges, profitables Wachstum in der gesamten

Region.»

FIRMENPROFIL SIKA AG

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der

Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,

Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit

präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400

Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und

trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und

Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025

einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/99d49b27-

7376-4a2c-b71b-2bfcb3585ca7)

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