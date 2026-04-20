GNW-News: SIKA ERWEITERT AKTIVITÄTEN IN ZENTRALASIEN MIT NEUER LÄNDERGESELLSCHAFT IN KIRGISISTAN
^SIKA ERWEITERT AKTIVITÄTEN IN ZENTRALASIEN MIT NEUER LÄNDERGESELLSCHAFT IN
KIRGISISTAN
Sika stärkt die Position in Zentralasien mit der Gründung einer neuen
Ländergesellschaft in Kirgisistan. Mit diesem Schritt baut das Unternehmen sein
globales Netzwerk auf 103 Ländergesellschaften aus und unterstreicht die
strategisch Bedeutung der dynamisch wachsenden Region. Die neue
Tochtergesellschaft mit Sitz in Bischkek erhöht die Kundennähe und schafft die
Grundlage für einen besseren Marktzugang in einem wirtschaftlich attraktiven
Umfeld.
Kirgisistan zählt zu den wachstumsstarken Volkswirtschaften Zentralasiens. Für
den Zeitraum 2026 bis 2030 gehen Prognosen von einem durchschnittlichen Wachstum
des Bruttoinlandprodukts von rund 7% pro Jahr aus. Als wichtige Wachstumstreiber
im Bausektor gelten industrielle Bauvorhaben sowie Investitionen in
Infrastruktur- und Energieprojekte. Diese werden massgeblich durch Programme
internationaler Finanzinstitutionen - darunter die Weltbank - unterstützt und
sorgen für verlässliche Nachfrageimpulse in der Bauwirtschaft.
Vor diesem Hintergrund stärkt Sika mit der Gründung einer neuen
Ländergesellschaft ihre lokale Präsenz in Kirgisistan. Der direkte Marktzugang
ermöglicht es dem Unternehmen, sich frühzeitig in Bauprojekte einzubringen, das
Produktportfolio gezielt auf die lokalen Marktanforderungen und die Bedürfnisse
ihrer Kunden auszurichten und so den Kundennutzen zu steigern.
Christoph Ganz, Regionalleiter EMEA: «Mit der lokalen Organisation in
Kirgisistan ergänzen wir unsere bestehenden Aktivitäten in Kasachstan und
Usbekistan und stärken damit unser regionales Netzwerk in Zentralasien. Dies
schafft eine Grundlage für die gezielte Weiterentwicklung unserer Marktposition
in der Region und für weiteres Wachstum.»
SIKA FIRMENPROFIL
Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der
Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,
Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit
präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400
Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und
trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und
Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025
einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.
KONTAKT
Dominik Slappnig
Corporate Communications und
Investor Relations
+41 58 436 68 21
slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)
Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:
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5161-42d8-8653-1a75d635c21d)
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