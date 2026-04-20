GNW-News: SIKA ERWEITERT AKTIVITÄTEN IN ZENTRALASIEN MIT NEUER LÄNDERGESELLSCHAFT IN KIRGISISTAN

^SIKA ERWEITERT AKTIVITÄTEN IN ZENTRALASIEN MIT NEUER LÄNDERGESELLSCHAFT IN

KIRGISISTAN

Sika stärkt die Position in Zentralasien mit der Gründung einer neuen

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Ländergesellschaft in Kirgisistan. Mit diesem Schritt baut das Unternehmen sein

globales Netzwerk auf 103 Ländergesellschaften aus und unterstreicht die

strategisch Bedeutung der dynamisch wachsenden Region. Die neue

Tochtergesellschaft mit Sitz in Bischkek erhöht die Kundennähe und schafft die

Grundlage für einen besseren Marktzugang in einem wirtschaftlich attraktiven

Umfeld.

Kirgisistan zählt zu den wachstumsstarken Volkswirtschaften Zentralasiens. Für

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den Zeitraum 2026 bis 2030 gehen Prognosen von einem durchschnittlichen Wachstum

des Bruttoinlandprodukts von rund 7% pro Jahr aus. Als wichtige Wachstumstreiber

im Bausektor gelten industrielle Bauvorhaben sowie Investitionen in

Infrastruktur- und Energieprojekte. Diese werden massgeblich durch Programme

internationaler Finanzinstitutionen - darunter die Weltbank - unterstützt und

sorgen für verlässliche Nachfrageimpulse in der Bauwirtschaft.

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Vor diesem Hintergrund stärkt Sika mit der Gründung einer neuen

Ländergesellschaft ihre lokale Präsenz in Kirgisistan. Der direkte Marktzugang

ermöglicht es dem Unternehmen, sich frühzeitig in Bauprojekte einzubringen, das

Produktportfolio gezielt auf die lokalen Marktanforderungen und die Bedürfnisse

ihrer Kunden auszurichten und so den Kundennutzen zu steigern.

Christoph Ganz, Regionalleiter EMEA: «Mit der lokalen Organisation in

Kirgisistan ergänzen wir unsere bestehenden Aktivitäten in Kasachstan und

Usbekistan und stärken damit unser regionales Netzwerk in Zentralasien. Dies

schafft eine Grundlage für die gezielte Weiterentwicklung unserer Marktposition

in der Region und für weiteres Wachstum.»

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der

Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,

Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit

präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400

Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und

trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und

Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025

einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/f5c88065-

5161-42d8-8653-1a75d635c21d)

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