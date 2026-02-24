GNW-News: SIKA ERWEITERT DIGITALES PRODUKTPORTFOLIO DURCH GLOBALE KOMMERZIELLE PARTNERSCHAFT MIT GIATEC

^SIKA ERWEITERT DIGITALES PRODUKTPORTFOLIO DURCH GLOBALE KOMMERZIELLE

PARTNERSCHAFT MIT GIATEC

Sika ist eine kommerzielle Partnerschaft mit Giatec Scientific Inc., dem

weltweit führenden Unternehmen für digitale Betontechnologien mit Hauptsitz in

Kanada, eingegangen. Diese Partnerschaft stärkt Sikas digitales Angebot über die

Beton-Wertschöpfungskette hinweg und ermöglicht weltweit Betonproduzenten den

Zugang zu KI-gestützten Datenanalyse-Tools, die die Qualität verbessern, die

Kosten senken und die Nachhaltigkeit steigern. Sikas Investition in Innovation

und Digitalisierung ist ein zentraler Pfeiler des Fast Forward-Programms, mit

dem bis 2028 ein positiver EBITDA-Beitrag in Höhe von CHF 150 bis 200 Millionen

erzielt werden soll.

Die Nachfrage nach digitalen Technologien in der Bauindustrie wächst rasant.

Gemäss Fortune Business Insights wird der globale Markt für KI im Bauwesen

voraussichtlich von CHF 4.7 Milliarden im Jahr 2026 auf CHF 27.5 Milliarden bis

2034 steigen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 24.8%

entspricht. In diesem dynamischen Umfeld bündeln Sika und Giatec ihre Stärken,

um den Kunden hochwertige Betondaten in Echtzeit zu liefern.

STÄRKUNG DER DIGITALEN MARKTFÜHRERSCHAFT ÜBER SIKAS GLOBALES PRODUKTANGEBOT

Im Rahmen der kommerziellen Partnerschaft integriert Sika das Giatec-Portfolio,

bestehend aus Sensoren, Software-Lösungen und KI-gestützten Datenanalyse-Tools,

in ihr globales Produktangebot. Das Vertriebsnetz von Sika in über 100 Ländern

erleichtert Kunden weltweit den Zugang zu modernsten digitalen Technologien und

unterstützt sie dabei, fortschrittliche und effiziente Abläufe in der

Betonproduktion zu realisieren.

Eine zentrale Herausforderung bei der Betonherstellung ist die Tendenz zur

Überdimensionierung von Betonmischungen aufgrund von Schwankungen bei den

Rohmaterialien und die eingeschränkte Transparenz nach dem Abtransport aus dem

Werk. Mit der KI-gestützten Qualitätskontrolle und Optimierung der Beton-Mix-

Designs durch Giatec und Sikas innovativen Zusatzmittel-Technologien kann die

Menge des verwendeten Zements und der Zuschlagsstoffe präzise optimiert werden.

Mit der In-Transit-Lösung von Giatec, die eine Echtzeitüberwachung während des

gesamten Transports ermöglicht, geht die Transparenz über das Werk hinaus. Das

führt zu höherer Effizienz, Kosteneinsparungen und geringeren CO?-Emissionen -

bei gleichzeitiger Leistungssteigerung auf der Baustelle.

Ivo Schädler, Head of Construction, Sika: «Sika ist bestrebt, die digitale

Marktführerschaft in der Bau-Wertschöpfungskette zu übernehmen, indem sie die

Digitalisierung vorantreibt und für unsere Kunden messbaren Mehrwert schafft.

Diese Geschäftsvereinbarung baut auf unserer strategischen Investition in Giatec

auf und markiert einen weiteren Meilenstein in unserem gemeinsamen Ziel, die

Digitalisierung in der gesamten Betonindustrie weltweit voranzutreiben - einem

Kernsegment im Baumarkt. Durch die Kombination der fortschrittlichsten

Technologien von Giatec mit Sikas Materialkompetenz eröffnen wir unseren Kunden

weltweit neue Möglichkeiten in Bezug auf Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit.

Gleichzeitig stärken wir unsere Fähigkeit, durch digitale Innovationen

zusätzlichen Mehrwert zu schaffen.»

Pouria Ghods, CEO und Mitbegründer von Giatec, ergänzt: «Unsere Partnerschaft

mit Sika ermöglicht es uns, unsere digitalen Betontechnologien weltweit in

grossem Massstab auf den Markt zu bringen. Gemeinsam versetzen wir Produzenten

in die Lage, datengestützte Entscheidungen zu treffen, die die Effizienz

steigern, die Umweltauswirkungen verringern und messbare Leistungssteigerungen

ermöglichen.»

SIKA UND GIATEC AUF DER CONEXPO-CON/AGG26

Fachpersonen aus der Branche sind eingeladen, sich vom 3. bis 7. März auf der

CONEXPO-CON/AGG 2026 in Las Vegas mit beiden Unternehmen auszutauschen: Sika -

Central Hall, Stand C20428; Giatec - Central Hall, Stand C30134.

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der

Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,

Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit

präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400

Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und

trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und

Transportwesen bei. Im Jahr 2025 erwirtschafteten Sikas 33'700 Mitarbeitende

einen Jahresumsatz von CHF 11.20 Milliarden.

UNTERNEHMENSPROFIL VON GIATEC

Giatec ist die wegweisende digitale Technologieplattform für Beton und der

globale Marktführer darin, Betonproduktion, -transport und -einbau in einem

intelligenten System zu vereinen. Als intelligentes Rückgrat vom Werk bis zum

Verguss und darüber hinaus verwandelt Giatec Echtzeitdaten in messbare Leistung

- beschleunigt den Bauprozess, senkt den CO(2)-Fussabdruck, reduziert Risiken

und stellt eine langfristige Betonperformance im grossen Massstab sicher.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/938c8774-

fc3c-4f5b-92aa-b0852e434acc)

