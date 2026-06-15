GNW-News: SIKA ERZIELT REKORDWERT VON 88 BEIM MITARBEITENDEN-ENGAGEMENT UND ÜBERTRIFFT STRATEGISCHES ZIEL
^SIKA ERZIELT REKORDWERT VON 88 BEIM MITARBEITENDEN-ENGAGEMENT UND ÜBERTRIFFT
STRATEGISCHES ZIEL
Sika gibt ausgezeichnete Ergebnisse bei ihrer globalen Mitarbeitendenbefragung
2026 bekannt und erzielt einen Engagement-Score von 88 Indexpunkten. Dies
entspricht einer Steigerung von zwei Punkten gegenüber 2024. Das Ergebnis
übertrifft die Zielvorgabe von Sika im Rahmen der Strategie 2028 und bestätigt
die Stärke der Unternehmenskultur sowie die konsequente Ausrichtung auf die
Mitarbeitenden.
Die globale Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbefragung von Sika wird alle zwei
Jahre von einem führenden externen Marktforschungsinstitut durchgeführt. Ziel
ist es, die Mitarbeitendenbindung zu messen und wertvolles Feedback zu gewinnen,
um die Unternehmenskultur und die Performance kontinuierlich weiter zu stärken.
Die Befragung, welche in der ersten Jahreshälfte durchgeführt wurde,
verzeichnete eine aussergewöhnliche Beteiligungsquote von 88%. Der gesamte
Engagement-Score lag bei 88 Indexpunkten. Zwei Punkte mehr als 2024 und dies vor
dem Hintergrund anhaltender geopolitischer und makroökonomischer Unsicherheiten.
Dieser Wert übertrifft sowohl die externen Benchmarks als auch das in der Sika
Strategie 2028 festgelegte Ziel von 80 Indexpunkten deutlich. Die Ergebnisse von
2026 bestätigen, dass die Ausrichtung von Sika auf Zusammenarbeit, Innovation
und nachhaltiges Wachstum bei den Mitarbeitenden weltweit auf grosse Resonanz
stösst.
Thomas Hasler, Vorsitzender der Konzernleitung: «Diese Ergebnisse spiegeln das
aussergewöhnliche Engagement und die Motivation unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter weltweit wider und belegen die Stärke unserer einzigartigen Sika
Kultur, dem?Sika Spirit". Der Einsatz unserer Mitarbeitenden bildet die
Grundlage unseres Erfolgs und ist ein entscheidender Faktor dafür, dass Sika in
seiner Branche überdurchschnittlich erfolgreich ist. Unsere Teams haben eine
bemerkenswerte Resilienz und ein nachhaltiges Engagement für unsere gemeinsame
Vision gezeigt. Ich bin stolz darauf, wie unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter die Herausforderungen unserer Kunden in Chancen verwandeln und Sika
jeden Tag stärker machen. Ich danke allen für ihr Engagement, ihre Motivation
und ihren ausgezeichneten Leistungen.»
SIKA FIRMENPROFIL
Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der
Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,
Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit
präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400
Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und
trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und
Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025
einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.
KONTAKT
Dominik Slappnig
Corporate Communications und
Investor Relations
+41 58 436 68 21
slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)
Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:
Medienmitteilung (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/0d714a4e-
b52d-4da7-9882-f034c7768657)
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