GNW-News: SIKA ERZIELT UMSATZWACHSTUM VON 4.0% IN LOKALWÄHRUNGEN UND HEBT DIE WACHSTUMSPROGNOSE FÜR DAS GESAMTJAHR AN

28.07.26 05:04 Uhr

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Exchange

Regulation

SIKA ERZIELT UMSATZWACHSTUM VON 4.0% IN LOKALWÄHRUNGEN UND HEBT DIE

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WACHSTUMSPROGNOSE FÜR DAS GESAMTJAHR AN

* Sika erzielt im ersten Halbjahr ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen von

4.0%; der Umsatz beläuft sich auf CHF 5.59 Milliarden (-1.5% in CHF,

einschliesslich -5.5% Fremdwährungseffekt)

* Organisches Wachstum von 2.9%; Akquisitionseffekt von 1.1%

* Materialmarge steigt gegenüber dem Vorjahr um 60 Basispunkte auf 55.7%

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* EBITDA von CHF 1.06 Milliarden mit einer EBITDA-Marge von 19.0%; Anstieg um

10 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr

* Reingewinn von CHF 552.1 Millionen (2025: CHF 554.4 Millionen); verwässerter

Gewinn je Aktie von CHF 3.43 (2025: CHF 3.45)

* Operativer freier Geldfluss von CHF 139.6 Millionen (2025: CHF 181.9

Millionen)

* Fast Forward-Programm auf Kurs zur Realisierung von Einsparungen in Höhe von

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CHF 80 Millionen im Jahr 2026

* Mitarbeitenden-Engagement-Score von 88 Index-Punkten erreicht neuen

Höchstwert und übertrifft strategisches Ziel

* Ausblick 2026: Sika erwartet neu ein Umsatzwachstum von 3% bis 6% in

Lokalwährungen sowie eine EBITDA-Marge von 19.0% bis 19.5% und ist

zuversichtlich, die aktuellen Konsenserwartungen für das EBITDA in Schweizer

Franken zu erreichen

* Mittelfristziele für nachhaltiges und profitables Wachstum im Rahmen der

Strategie 2028 bestätigt

Im ersten Halbjahr erzielte Sika ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen von 4.0%,

davon 2.9% organisch. Im zweiten Quartal beschleunigten sich sowohl das Wachstum

in Lokalwährungen als auch das organische Wachstum gegenüber dem ersten Quartal

auf 6.8% beziehungsweise 5.7%, wobei alle Regionen ein stärkeres Umsatzwachstum

verzeichneten.

Thomas Hasler, CEO: «Sika hat im ersten Halbjahr an Dynamik gewonnen und im

zweiten Quartal auf dem guten Jahresauftakt aufgebaut. Unsere Investitionen in

branchenführende Innovationen, in eine effiziente globale Produktion und

Beschaffung sowie in unsere digitale Transformation haben es uns ermöglicht, im

gesamten ersten Halbjahr weitere Marktanteile zu gewinnen. Unser Fokus auf ein

erstklassiges Nutzenversprechen für unsere Kunden und der Aufbau starker

Kundenpartnerschaften haben massgeblich dazu beigetragen, dass wir schneller

gewachsen sind als der Baumarkt. Die kontinuierliche Festigung unserer führenden

Position in strategisch wichtigen Wachstumssegmenten wie Infrastruktur und

Rechenzentren schafft optimale Voraussetzungen, um auch künftig besser als der

Markt abzuschneiden. Immer mehr Kunden setzen bei ihren anspruchsvollen

Projekten auf Sikas Kompetenz und innovative Lösungen. Durch kontinuierliche

Innovation entwickeln und bieten wir Produkte an, die in unserer Industrie

führend sind, und schaffen gemeinsam mit den Kunden die besten Lösungen. Durch

Kundenorientierung sichern wir unsere führenden Margen.»

«Das Fast Forward-Programm stärkt unsere Wettbewerbsposition und Profitabilität

zusätzlich. Wir werden unsere Innovationen, die Investitionen in unsere

Vertriebskanäle und die Digitalisierung beschleunigen und unsere

Kundenorientierung weiter ausbauen. Gleichzeitig werden wir in diesem Jahr

Kosteneinsparungen von CHF 80 Millionen erzielen.»

«Ich bin ausserordentlich stolz auf die hervorragenden Ergebnisse unserer

globalen Mitarbeitendenbefragung. Der Engagement-Score von 88 Index-Punkten

spiegelt die aussergewöhnliche Motivation und das grosse Engagement unserer

Belegschaft weltweit wider. Im ersten Halbjahr haben unsere Teams mit ihrem

Einsatz und ihrer konsequenten Kundenorientierung erneut zu unserem starken

Ergebnis beigetragen. Ihr Engagement ist die treibende Kraft hinter Sikas

Erfolg.»

«Trotz eines verhaltenen Marktumfelds und geopolitischer Unsicherheiten ist uns

ein erfolgreicher Start ins Jahr gelungen. Angesichts der Marktanteilsgewinne in

all unseren Märkten können wir unsere Prognose für das Umsatzwachstum von 1% bis

4% auf 3% bis 6% in Lokalwährung anheben. Wir sind zuversichtlich, die aktuellen

Konsenserwartungen für das EBITDA in Schweizer Franken zu erreichen.»

HÖHERE MATERIALMARGE - EBITDA-MARGE STEIGT AUF 19.0%

Im ersten Halbjahr 2026 erzielte Sika eine Steigerung der Materialmarge auf

55.7% (2025: 55.1%). Massgeblich für diesen Anstieg waren der anhaltend starke

Fokus auf Produktinnovationen, eine effiziente Beschaffung sowie eine

disziplinierte Preisgestaltung. Das EBITDA belief sich im ersten Halbjahr auf

CHF 1'063.0 Millionen (2025: CHF 1'070.4 Millionen) mit einer Marge von 19.0%

(2025: 18.9%).

Der Reingewinn betrug im Berichtszeitraum CHF 552.1 Millionen (2025: CHF 554.4

Millionen). Der operative freie Geldfluss belief sich auf CHF 139.6 Millionen

(2025: CHF 181.9 Millionen).

MARKTANTEILSGEWINNE ÜBER ALLE REGIONEN HINWEG

In der Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) hat Sika ihr Wachstum in

Lokalwährungen gesteigert und einen Umsatzanstieg von 7.7% realisiert (2025:

1.9%). Starke Wachstumsimpulse kamen insbesondere aus Osteuropa. In Deutschland

verbesserte sich die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal. Nach einer

Abschwächung im März gewann der Nahe Osten im zweiten Quartal deutlich an

Dynamik und erzielte dank Investitionen in Infrastrukturprojekte ein starkes

zweistelliges Wachstum. In der gesamten Region EMEA erwies sich Sikas agile und

resiliente Lieferkette als struktureller Wettbewerbsvorteil. Sie ermöglichte den

Ausbau bestehender Kundenbeziehungen und beschleunigte die Gewinnung neuer

Aufträge.

In der Region Americas stieg der Umsatz in Lokalwährungen um 2.9% (2025: 3.5%).

Nach einem verhaltenen Jahresauftakt verbesserte sich die regionale

Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal. Investitionen in Infrastrukturprojekte

blieben im ersten Halbjahr auf einem soliden Niveau. Sika erzielte sowohl im

Neubau als auch in der Sanierung von Infrastrukturprojekten ein starkes

Wachstum. Durch den weiteren Ausbau der Führungsposition bei Rechenzentren

erzielte Sika erneut zweistellige Wachstumsraten in diesem attraktiven

Marktsegment. Auch Kanada trug im ersten Halbjahr wesentlich zum Wachstum bei.

Die Entwicklung in Lateinamerika war uneinheitlich, insgesamt wurde jedoch ein

leichtes Wachstum erzielt.

In der Region Asien/Pazifik ging der Umsatz im ersten Halbjahr in Lokalwährungen

mit -2.0% (Vorjahr: -1.7%) leicht zurück. Die chinesische Bauindustrie

verzeichnete einen zweistelligen Rückgang, der auf die anhaltende Schwäche im

Wohnungsbau zurückzuführen ist. Bereinigt um das chinesische Baugeschäft

verzeichnete Asien/Pazifik ein positives organisches Wachstum von 7.7%. Die

Region verzeichnete in den meisten Märkten ein starkes Wachstum, angeführt von

Indien und Südostasien.

UMSETZUNG VON FAST FORWARD AUF KURS

Die Implementierung des Fast Forward-Programms verläuft planmässig. Das

Unternehmen hat gezielte strukturelle Anpassungen in China vorgenommen sowie

effizienzsteigernde Massnahmen in weiteren Märkten eingeführt. Mit Fast Forward

beschleunigt Sika die digitale Transformation, verbessert den Kundenservice,

stärkt die Lieferketten, steigert die operative Effizienz und treibt ihr Ziel

voran, sich zum digitalen Marktführer der Branche zu entwickeln. Dank der Fast

Forward-Initiativen konnte Sika die jüngste Volatilität in den Lieferketten und

die Schwankungen bei den Rohmaterialkosten erfolgreich bewältigen und so ihre

Kundenbeziehungen vertiefen.

Sika geht für das Geschäftsjahr 2026 von Einsparungen in Höhe von CHF 80

Millionen aus. Die gesamten jährlichen Einsparungen in Höhe von CHF 150 bis 200

Millionen werden ab 2028 voll wirksam.

AKQUISITIONEN UND INVESTITIONEN

Im ersten Halbjahr schloss Sika die Übernahme des führenden schwedischen

Mörtelherstellers Finja ab. Damit stärkte Sika ihre Präsenz in Nordeuropa und

erweiterte Cross-Selling-Potenziale in den nordischen Ländern. Darüber hinaus

kündigte Sika im ersten Halbjahr die Übernahme von Akkim an, einem in der Türkei

ansässigen, weltweit führenden Hersteller von Kleb- und Dichtstoffen mit einem

jährlichen Nettoerlös von rund CHF 220 Millionen. Der Abschluss der Akquisition

wird im dritten Quartal 2026 erwartet.

Sika hat im ersten Halbjahr gezielt in den Ausbau der Produktionskapazitäten in

Wachstumsregionen investiert. Neue Werke entstanden in Bangladesch

(Betonzusatzmittel und Mörtel), Tansania (Betonzusatzmittel und Mörtel für

Ostafrika), Belgien (neues Werk und Technikzentrum für Betonzusatzmittel),

Argentinien (Trockenmörtel), Kolumbien (Mörtel, Fliesenkleber und

Beschichtungen) sowie in den USA, insbesondere in Florida (Betonzusatzmittel)

und New Jersey (Mörtel). Das neue, hocheffiziente Werk in Florida verfügt über

den höchsten Automatisierungsgrad aller Sika Zusatzmittelwerke im Land. Mit dem

neuen Werk in New Jersey erweitert Sika ihre Produktionskapazitäten im Nordosten

der USA und beliefert Bauprojekte in wichtigen Ballungsräumen direkt aus der

Region mit ihren Hochleistungsprodukten. Mit dem neuen Werk und Technikzentrum

für Betonzusatzmittel im belgischen Ham baut Sika ihre Produktions- und

Innovationskapazitäten in Europa aus.

Darüber hinaus hat Sika im ersten Halbjahr eine neue Ländergesellschaft in

Kirgisistan gegründet und damit ihre Präsenz in Zentralasien gefestigt. Sikas

globales Netzwerk umfasst nun 103 Ländergesellschaften.

AUSBLICK

Nach einem starken ersten Halbjahr erhöht Sika ihre Prognose für das

Umsatzwachstum 2026 auf 3% bis 6% in Lokalwährungen. Für 2026 geht Sika

weiterhin von einem verhaltenen globalen Marktumfeld aus. Für das Gesamtjahr

erwartet Sika eine EBITDA-Marge von 19.0% bis 19.5% und ist zuversichtlich, die

aktuellen Konsenserwartungen für das EBITDA in Schweizer Franken zu erreichen.

Die im Rahmen von Fast Forward umgesetzten Massnahmen zur

Produktivitätssteigerung, Beschleunigung von Innovation und Digitalisierung der

gesamten Wertschöpfungskette stärken Sikas führende Marktposition und liefern

bereits messbare Ergebnisse beim Umsatz- und Gewinnwachstum. Sika bestätigt ihre

mittelfristigen strategischen Ziele für nachhaltiges und profitables Wachstum im

Rahmen der Strategie 2028.

KENNZAHLEN ERSTES HALBJAHR 2026

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1.1.2025 - 1.1.2026 - Veränderung

in Mio. CHF 30.6.2025 30.6.2026 in %

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Nettoerlös 5'676.4 5'589.8 -1.5

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Bruttoergebnis 3'129.1 3'115.3 -0.4

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Betriebsgewinn vor

Abschreibungen (EBITDA) 1'070.4 1'063.0 -0.7

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Betriebsgewinn (EBIT) 798.1 796.1 -0.3

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Gewinn 554.4 552.1 -0.4

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Unverwässerter Gewinn je Aktie

(EPS) in CHF 3.45 3.44 -0.3

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Verwässerter Gewinn je Aktie

(EPS) in CHF 3.45 3.43 -0.6

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Operativer freier Geldfluss 181.9 139.6 -23.3

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Bilanzsumme(1) 15'393.3 16'017.3

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Konsolidiertes Eigenkapital(1) 6'186.1 6'817.2

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Eigenkapitalquote in %(1,2) 40.2 42.6

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Ertrag auf dem eingesetzten

Kapital (ROCE)

in %(1, 3) 13.5 12.0

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(1 )Per 30. Juni 2025 / 30. Juni 2026.

(2 )Eigenkapital des Konzerns dividiert durch die Bilanzsumme.

(3 )Eingesetztes Kapital = Umlaufvermögen, Sachanlagen, immaterielle Werte

abzüglich flüssiger Mittel, kurzfristiger Wertschriften, kurzfristigen

Fremdkapitals (ohne Bankschulden und Anleihen).

NETTOERLÖS DER REGIONEN

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1.1.2025 - 1.1.2026 - Veränderung gegenüber Vorjahr

in Mio. CHF 30.6.2025 30.6.2026 (+/- in %)

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in Lokal- Währungs- Akquisitions-

in CHF währungen effekt effekt

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Nach Regionen

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EMEA 2'527.7 2'626.4 3.9 7.7 -3.8 2.4

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Americas 1'984.4 1'904.8 -4.0 2.9 -6.9 0.2

-------------------------------------------------------------------------------

Asien/Pazifik 1'164.3 1'058.6 -9.1 -2.0 -7.1 0.1

-------------------------------------------------------------------------------

Nettoerlös 5'676.4 5'589.8 -1.5 4.0 -5.5 1.1

-------------------------------------------------------------------------------

Produkte für

die

Bauwirtschaft 4'821.7 4'745.4 -1.6 4.1 -5.7 1.3

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Produkte für

die

industrielle

Fertigung 854.7 844.4 -1.2 3.6 -4.8 0.0

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|Webcast am 28. Juli 2026 um 15.00 Uhr (MESZ) |

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|Im Zusammenhang mit der Publikation des Halbjahresergebnisses findet heute ein|

|Webcast statt. |

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|www.sika.com/hy-webcast (https://streaming- |

|solutions.zoom.us/webinar/register/WN_BMRJa00GSmuscXVH8gW7mg) |

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|Unter diesem Link können Sie am Webcast mit Thomas Hasler (CEO), Adrian Widmer|

|(CFO), Dominik Slappnig (Head Corporate Communications & IR) und Christine |

|Kukan (Head Investor Relations) teilnehmen. |

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|Die Aufzeichnung des Webcasts wird auf der Sika-Website im Bereich «Investors»|

|zur Verfügung stehen. |

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TERMINKALENDER

Sika Investorentag Donnerstag, 1. Oktober 2026

Resultat neun Monate 2026 Freitag, 23. Oktober 2026

Medienkonferenz/Analystenpräsentation

zu den Jahresergebnissen 2026 Freitag, 19. Februar 2027

59. ordentliche Generalversammlung Dienstag, 23. März 2027

Umsatz erstes Quartal 2027 Dienstag, 13. April 2027

Halbjahresbericht 2027 Dienstag, 27. Juli 2027

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der

Entwicklung und Herstellung von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,

Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit

präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400

Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und

trägt damit massgeblich zur umweltverträglichen Transformation im Bau- und

Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025

einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung (http://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/ccddbd28-

eef4-4ed7-b10c-e3830add90f4)

Half-Year Report 2026 (http://ml-

eu.globenewswire.com/Resource/Download/abda3264-4dff-4d6d-80e5-f9e2f7d8bcb3)

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