GNW-News: SIKA FÖRDERT NACHHALTIGES BAUEN AN DER ETH ZÜRICH

^SIKA FÖRDERT NACHHALTIGES BAUEN AN DER ETH ZÜRICH

Sika beteiligt sich als Förderpartner am zukunftsweisenden Projekt «Living Lab

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HIL» der ETH. Mit einem bedeutenden Förderbeitrag unterstützt Sika die frühen

Projektphasen «Exploration» (2026), «Synthesis» (2027) und «Transfer» (2028). In

diesen Etappen wird die Sanierung und die Erweiterung des ETH-Gebäudes für

Architektur und Bauingenieurwesen vorbereitet und als reale Fallstudie für

zirkuläres, ressourcenschonendes und digitales Bauen konzipiert.

Das Living Lab HIL ist ein weltweit einzigartiges Leuchtturmprojekt, das bis

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2035 neue Ansätze für nachhaltiges Bauen erprobt - mit Fokus auf CO(2)-

Reduktion, Digitalisierung und Kreislaufwirtschaft. Forschende, Studierende und

Industriepartner entwickeln und testen gemeinsam innovative Lösungen für die

Bau- und Immobilienwirtschaft der Zukunft, die im weiteren Projektverlauf auch

in der Realisierung zur Anwendung kommen sollen.

FORSCHUNG UND INDUSTRIE IM SCHULTERSCHLUSS

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«Als Innovationsführer in der Baubranche möchten wir aktiv dazu beitragen, die

Transformation hin zu nachhaltigen Bauweisen voranzutreiben», sagt Patricia

Heidtman, Chief Innovation and Sustainability Officer von Sika. «Das Living Lab

HIL bietet eine einzigartige Plattform, die Forschung und Praxis aktiv

miteinander verbindet und Innovationen spürbar beschleunigt.»

Matthias Kohler, Professor für Architektur und Digitale Fabrikation am

Departement Architektur der ETH Zürich: «Industrie und Wissenschaft müssen

gemeinsam handeln, um die Klimaziele zu erreichen. In Kooperation mit Sika

erproben wir im Living Lab HIL neue Lösungen, die ab 2030 in der Sanierungsphase

am ETH-Gebäude realisiert werden. Dank führender Industriepartner können wir

Innovationen aus der Forschung direkt in die Praxis bringen und aufzeigen, wie

nachhaltiges und zirkuläres Bauen die Zukunft prägt.»

INNOVATION DURCH AUSTAUSCH

Die Förderung des Projekts erfolgt über die ETH Foundation mit einer

mehrjährigen Laufzeit. Neben der finanziellen Unterstützung umfasst es einen

aktiven und engen fachlichen Austausch zwischen Sika und den Projektteams der

ETH.

Annette Oxenius (links), Vizepräsidentin für Forschung der ETH, und

Patricia Heidtman, Chief Innovation & Sustainability Officer von Sika,

bekräftigen die Zusammenarbeit im Living Lab HIL. Die Partnerschaft stärkt die

gemeinsame Entwicklung innovativer Lösungen für ein nachhaltiges und

zukunftsorientiertes Bauen.

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der

Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,

Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit

präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400

Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und

trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und

Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025

einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.

www.sika.com (http://www.sika.com)

ETH LIVING LAB HIL

Link (http://www.ethz.ch/de/campus/entwickeln/bauprojekte/hil-projekt.html)

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung (http://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/2ac8a08c-

a17b-4498-a137-7eaf87809150)

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