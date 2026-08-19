GNW-News: SIKA SCHLIESST ÜBERNAHME VON AKKIM AB - BESCHLEUNIGUNG DER WELTWEITEN EXPANSION IM BEREICH KLEB- UND DICHTSTOFFE
^SIKA SCHLIESST ÜBERNAHME VON AKKIM AB - BESCHLEUNIGUNG DER WELTWEITEN EXPANSION
IM BEREICH KLEB- UND DICHTSTOFFE
Sika hat die Übernahme von Akkim abgeschlossen, einem weltweit führenden
Hersteller von Kleb- und Dichtstoffen mit Sitz in der Türkei. Die Übernahme
stärkt Sikas Position in der Kleb- und Dichtstoffindustrie und eröffnet durch
die Ausweitung des Vertriebs, eine grössere geografische Reichweite sowie die
erweiterten Produktionskapazitäten bedeutende Wachstumschancen.
Akkim ist ein schnell wachsendes Unternehmen, das 2025 einen Nettoerlös von rund
CHF 220 Millionen erwirtschaftete. Der breit diversifizierte Kundenstamm wird
über ein weitreichendes und gut etabliertes Vertriebsnetz bedient, das
insbesondere auf die wachstumsstarken Märkte in Osteuropa, Zentralasien, dem
Mittleren Osten und Nordafrika ausgerichtet ist. Mit seinem umfangreichen
Produktportfolio deckt das Unternehmen ein breites Spektrum an Kleb- und
Dichtstoffanwendungen und -technologien für den Bausektor ab. Das Angebot
basiert auf firmeneigenen Formulierungen, die von einem starken F&E-Team
entwickelt wurden. Darüber hinaus ermöglicht die erweiterte Produktionskapazität
die Etablierung einer hocheffizienten Fertigungs- und Exportdrehscheibe für
Kleb- und Dichtstoffe, um das langfristige Wachstum in diesem Geschäftsfeld zu
unterstützen.
Christoph Ganz, Sika Regional Manager EMEA: «Die Übernahme von Akkim stellt
einen wichtigen Meilenstein für die weitere Stärkung unserer Position in der
Kleb- und Dichtstoffindustrie dar. Durch die Zusammenführung unserer
talentierten Teams und komplementären Produktportfolios schaffen wir einen
höheren Kundennutzen und erschliessen neue Wachstumschancen. Wir heissen das
Akkim Team herzlich in der Sika Familie willkommen und freuen uns darauf, unser
Geschäft gemeinsam weiterzuentwickeln.»
SIKA FIRMENPROFIL
Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der
Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,
Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit
präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400
Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und
trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und
Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025
einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.
KONTAKT
Dominik Slappnig
Corporate Communications und
Investor Relations
+41 58 436 68 21
slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)
Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:
Medienmitteilung (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/31c744f3-
88a4-4546-a2ac-499c4f749a28)
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