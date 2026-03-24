GNW-News: SIKA TREIBT DIE DIGITALISIERUNG IM BAUWESEN DURCH STRATEGISCHE BETEILIGUNG AN MESH VORAN

^SIKA TREIBT DIE DIGITALISIERUNG IM BAUWESEN DURCH STRATEGISCHE BETEILIGUNG AN

MESH VORAN

Sika investiert in das Schweizer Technologieunternehmen MESH AG - ein Spin-off

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der ETH Zürich und internationalen Vorreiter für robotergestützte Fertigung im

Bewehrungsbau. Die Finanzierungsrunde über CHF 2.9 Millionen, an der sich unter

anderem auch ABB Robotics und die Shimizu Corporation beteiligt haben, wurde

erfolgreich abgeschlossen und schafft die Grundlage für die internationale

Skalierung der MESH-Technologie.

Mit der Beteiligung baut Sika ihr wachsendes Portfolio an digitalen Bau- und

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Fertigungstechnologien weiter aus und setzt ihre Strategie konsequent fort,

digitale Innovationen im Bauwesen zu fördern, die die Effizienz, Qualität und

Nachhaltigkeit über die gesamte Wertschöpfungskette der Bauindustrie steigern.

MESH ALS DIGITALE SCHLÜSSELTECHNOLOGIE IM BEWEHRUNGSBAU

Die von MESH entwickelte Technologie ermöglicht es, Bewehrungskörbe

vollautomatisiert herzustellen - ein Verfahren, das bislang manuell,

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zeitintensiv und fehleranfällig war. Die robotergestützte Fertigung wandelt

digitale Entwurfsdaten direkt in robotische Bewehrungskonstruktionen um. In der

Schweiz wurden bereits über eine Million Bewehrungselemente mit MESH-Technologie

verarbeitet, die unter anderem in anspruchsvollen Grossprojekten wie dem neuen

Gotthard-Strassentunnel zum Einsatz kommen.

Durch die Beteiligung an MESH stärkt Sika ihre Fähigkeit

* digitale Fertigungsprozesse in der Bewehrungsproduktion voranzutreiben

* robotergestützte Anwendungen optimal mit Sika Materialtechnologie zu

verbinden

* kundenorientierte Lösungen für Infrastruktur- und Betonfertigteil-

Anwendungen zu entwickeln

Ivo Schädler, Head of Construction Sika: "Die Digitalisierung der Bauindustrie

schreitet rasant voran. Mit unserer Beteiligung an MESH investieren wir in eine

der weltweit innovativsten Technologien für die robotergestützte Fertigung in

der industriellen Serienproduktion. In Kombination mit unserer Materialexpertise

schaffen wir neue Möglichkeiten für signifikante Steigerungen bei Effizienz,

Qualität und Nachhaltigkeit im Bauwesen."

Ammar Mirjan, CEO und Mitbegründer, MESH AG: "Die Partnerschaft mit Sika und

weiteren internationalen Branchenführern markiert für MESH einen entscheidenden

Wendepunkt auf dem Weg vom regionalen Innovator zum globalen

Technologieanbieter. Mit Sika sehen wir starke Synergien - insbesondere in der

Betonfertigteil-Branche und bei bedeutenden Infrastrukturprojekten wie dem

Gotthard-Strassentunnel, bei denen unsere Technologie bereits ihren Wert

bewiesen hat. Gemeinsam können wir neue Möglichkeiten entwickeln, indem wir eine

digitale Fertigung mit fortschrittlichen Materiallösungen kombinieren. Die

erfolgreiche Finanzierungsrunde ist ein zentraler Meilenstein, um dieses

Wachstum voranzutreiben und gemeinsam neue Geschäftspotenziale in aller Welt zu

erschliessen."

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der

Entwicklung und Herstellung von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,

Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit

präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400

Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und

trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und

Transportwesen bei. Die etwa 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr

2025 einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.

MESH FIRMENPROFIL

Die MESH AG mit Sitz in Birr (Aargau), Schweiz, vereinfacht die

Bewehrungsherstellung, indem sie digitales Design mit robotischer Ausführung

verbindet. Über eine benutzerfreundliche No-Programming-Schnittstelle ermöglicht

MESH eine schnelle und flexible Produktion von Bewehrungskörben sowie eine

präzise, integrierte Qualitätskontrolle. Die MESH AG ist ein Spin-off der ETH

Zürich und wurde 2022 gegründet. www.mesh.ch (https://www.mesh.ch)

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/3f70c58e-

aa90-45c5-b115-e4418d1a034e)

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