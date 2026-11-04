GNW-News: SIKA TREIBT WACHSTUM IM TUNNEL- UND BERGBAU DURCH PARTNERSCHAFT MIT INDUSTRYOS VORAN

04.11.26 07:04 Uhr

^SIKA TREIBT WACHSTUM IM TUNNEL- UND BERGBAU DURCH PARTNERSCHAFT MIT INDUSTRYOS

VORAN

Sika hat eine Partnerschaftsvereinbarung mit dem australischen IoT-Entwickler

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IndustryOS unterzeichnet und weitet damit ihr digitales Angebot für Kunden im

Tunnel- und Bergbau aus. Im Rahmen der Vereinbarung wird Sika globale

Vertriebspartnerin für die Sensortechnologien der Marken Safecrete und Safewall

von IndustryOS. Diese ermöglichen die Echtzeitüberwachung der Festigkeit von

Spritzbeton im Untertagebau und unterstützen Kunden dabei, Sicherheit, Qualität

und Produktivität zu verbessern.

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Digitalisierung ist ein Schlüsselelement von Sikas «Fast Forward»-Programm. Das

Unternehmen beschleunigt die digitale Transformation seiner Wertschöpfungskette,

um den Kundennutzen und die operative Effizienz zu steigern. Die Partnerschaft

mit IndustryOS unterstützt diese Strategie, indem sie Sikas digitales

Produktangebot für den Untertagebau erweitert.

ATTRAKTIVES LANGFRISTIGES MARKTPOTENZIAL

Sika ist eine führende Anbieterin von Betonzusatzmitteln und Spritzbetonlösungen

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für den Tunnel- und Bergbau und verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung in der

Entwicklung von Lösungen für die grössten und technisch anspruchsvollsten

Projekte weltweit. Die Märkte für Tunnel- und Bergbau bieten Sika attraktive

langfristige Wachstumschancen. GlobalData zufolge beläuft sich die weltweite

Pipeline für Tunnelbauprojekte auf USD 1.25 Billionen. Die anhaltende

Urbanisierung sowie Investitionen in Metrosysteme, Hochgeschwindigkeitsstrecken

und die allgemeine Verkehrsinfrastruktur dürften die Tunnelbautätigkeit

langfristig ankurbeln. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach kritischen

Rohstoffen, angetrieben durch den raschen Ausbau von KI- und digitaler

Infrastruktur sowie durch die globale Energiewende und Elektrifizierung. Dies

beschleunigt die Investitionen im Bergbausektor.

DIGITALE LÖSUNGEN FÜR MEHR SICHERHEIT UND EFFIZIENZ

Im Rahmen der Partnerschaft mit IndustryOS wird Sika die Produktlinien Safecrete

und Safewall Kunden im Tunnel- und Bergbau weltweit anbieten.

Die Safecrete Qube-Lösung nutzt integrierte Sensoren, um die Erhärtung und

Festigkeitsentwicklung von Spritzbeton in Echtzeit zu überwachen. Untertageteams

können somit anhand der realen Messdaten vor Ort entscheiden, wann der

Arbeitsbereich wieder sicher betreten werden kann, anstatt vorgegebene

Wartezeiten einzuhalten.

Safewall hingegen ist ein digitales Überwachungssystem für Versatzdämme im

Bergbau. Die Lösung überwacht die Festigkeitsentwicklung in Echtzeit und zeigt

an, wann die Dämme die erforderliche Tragfähigkeit erreicht haben, um dem Druck

des Versatzmaterials sicher standzuhalten. Dies ermöglicht die Wiederaufnahme

der Verfüllungsarbeiten auf Basis der gemessenen Festigkeit anstelle von festen

Wartezeiten.

In Kombination mit Sikas Expertise in den Bereichen Beton, Betonzusatzmittel und

Spritzbeton tragen diese Technologien zu einem sicheren Wiederbetreten von

Arbeitsbereichen, einer verbesserten Qualitätskontrolle sowie effizienteren

Vortriebs- und Verfüllzyklen bei.

«Die Digitalisierung verändert die Bauindustrie grundlegend. Sika stärkt ihre

digitale Führungsposition, indem sie ihr Angebot auf die gesamte Beton-

Wertschöpfungskette ausweitet», sagt Philipp Irniger, Head Construction Sika.

«Nach unserer jüngsten Partnerschaft mit Giatec, die digitale Lösungen für die

Herstellung und den Transport von Beton umfasst, erweitert IndustryOS unsere

digitalen Kompetenzen auf den Tunnel- und Bergbau.»

Cameron Baker, CEO IndustryOS: «Sika ist unsere bevorzugte Partnerin für die

Vermarktung unserer Technologie. Ihr Fokus auf Innovation, ihre

Materialkompetenz und ihre globale Präsenz bieten eine ideale Plattform, um

unsere digitalen Lösungen den Kunden im Tunnel- und Bergbau weltweit anzubieten

und die Einführung von Echtzeitüberwachung unter Tage zu beschleunigen.»

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der

Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,

Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Baubranche und die Industrie. Sika ist

weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über

400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus

und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation der Bau- und

Transportindustrie bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025

einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.

KONTAKT

Till Leisner

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 00

leisner.till@ch.sika.com (mailto:leisner.till@ch.sika.com)

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung (http://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/78bfafc1-

7435-4deb-9476-86b888744e39)

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