GNW-News: SIKA TREIBT WACHSTUM IM TUNNEL- UND BERGBAU DURCH PARTNERSCHAFT MIT INDUSTRYOS VORAN
^SIKA TREIBT WACHSTUM IM TUNNEL- UND BERGBAU DURCH PARTNERSCHAFT MIT INDUSTRYOS
VORAN
Sika hat eine Partnerschaftsvereinbarung mit dem australischen IoT-Entwickler
IndustryOS unterzeichnet und weitet damit ihr digitales Angebot für Kunden im
Tunnel- und Bergbau aus. Im Rahmen der Vereinbarung wird Sika globale
Vertriebspartnerin für die Sensortechnologien der Marken Safecrete und Safewall
von IndustryOS. Diese ermöglichen die Echtzeitüberwachung der Festigkeit von
Spritzbeton im Untertagebau und unterstützen Kunden dabei, Sicherheit, Qualität
und Produktivität zu verbessern.
Digitalisierung ist ein Schlüsselelement von Sikas «Fast Forward»-Programm. Das
Unternehmen beschleunigt die digitale Transformation seiner Wertschöpfungskette,
um den Kundennutzen und die operative Effizienz zu steigern. Die Partnerschaft
mit IndustryOS unterstützt diese Strategie, indem sie Sikas digitales
Produktangebot für den Untertagebau erweitert.
ATTRAKTIVES LANGFRISTIGES MARKTPOTENZIAL
Sika ist eine führende Anbieterin von Betonzusatzmitteln und Spritzbetonlösungen
für den Tunnel- und Bergbau und verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung in der
Entwicklung von Lösungen für die grössten und technisch anspruchsvollsten
Projekte weltweit. Die Märkte für Tunnel- und Bergbau bieten Sika attraktive
langfristige Wachstumschancen. GlobalData zufolge beläuft sich die weltweite
Pipeline für Tunnelbauprojekte auf USD 1.25 Billionen. Die anhaltende
Urbanisierung sowie Investitionen in Metrosysteme, Hochgeschwindigkeitsstrecken
und die allgemeine Verkehrsinfrastruktur dürften die Tunnelbautätigkeit
langfristig ankurbeln. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach kritischen
Rohstoffen, angetrieben durch den raschen Ausbau von KI- und digitaler
Infrastruktur sowie durch die globale Energiewende und Elektrifizierung. Dies
beschleunigt die Investitionen im Bergbausektor.
DIGITALE LÖSUNGEN FÜR MEHR SICHERHEIT UND EFFIZIENZ
Im Rahmen der Partnerschaft mit IndustryOS wird Sika die Produktlinien Safecrete
und Safewall Kunden im Tunnel- und Bergbau weltweit anbieten.
Die Safecrete Qube-Lösung nutzt integrierte Sensoren, um die Erhärtung und
Festigkeitsentwicklung von Spritzbeton in Echtzeit zu überwachen. Untertageteams
können somit anhand der realen Messdaten vor Ort entscheiden, wann der
Arbeitsbereich wieder sicher betreten werden kann, anstatt vorgegebene
Wartezeiten einzuhalten.
Safewall hingegen ist ein digitales Überwachungssystem für Versatzdämme im
Bergbau. Die Lösung überwacht die Festigkeitsentwicklung in Echtzeit und zeigt
an, wann die Dämme die erforderliche Tragfähigkeit erreicht haben, um dem Druck
des Versatzmaterials sicher standzuhalten. Dies ermöglicht die Wiederaufnahme
der Verfüllungsarbeiten auf Basis der gemessenen Festigkeit anstelle von festen
Wartezeiten.
In Kombination mit Sikas Expertise in den Bereichen Beton, Betonzusatzmittel und
Spritzbeton tragen diese Technologien zu einem sicheren Wiederbetreten von
Arbeitsbereichen, einer verbesserten Qualitätskontrolle sowie effizienteren
Vortriebs- und Verfüllzyklen bei.
«Die Digitalisierung verändert die Bauindustrie grundlegend. Sika stärkt ihre
digitale Führungsposition, indem sie ihr Angebot auf die gesamte Beton-
Wertschöpfungskette ausweitet», sagt Philipp Irniger, Head Construction Sika.
«Nach unserer jüngsten Partnerschaft mit Giatec, die digitale Lösungen für die
Herstellung und den Transport von Beton umfasst, erweitert IndustryOS unsere
digitalen Kompetenzen auf den Tunnel- und Bergbau.»
Cameron Baker, CEO IndustryOS: «Sika ist unsere bevorzugte Partnerin für die
Vermarktung unserer Technologie. Ihr Fokus auf Innovation, ihre
Materialkompetenz und ihre globale Präsenz bieten eine ideale Plattform, um
unsere digitalen Lösungen den Kunden im Tunnel- und Bergbau weltweit anzubieten
und die Einführung von Echtzeitüberwachung unter Tage zu beschleunigen.»
SIKA FIRMENPROFIL
Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der
Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,
Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Baubranche und die Industrie. Sika ist
weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über
400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus
und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation der Bau- und
Transportindustrie bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025
einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.
KONTAKT
Till Leisner
Corporate Communications und
Investor Relations
+41 58 436 68 00
leisner.till@ch.sika.com (mailto:leisner.till@ch.sika.com)
Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:
Medienmitteilung (http://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/78bfafc1-
7435-4deb-9476-86b888744e39)
Â°