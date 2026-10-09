GNW-News: SIKA ÜBERNIMMT AZPECTS IN GROSSBRITANNIEN UND STÄRKT IHRE POSITION IN EINEM INNOVATIVEN WACHSTUMSSEGMENT
^SIKA ÜBERNIMMT AZPECTS IN GROSSBRITANNIEN UND STÄRKT IHRE POSITION IN EINEM
INNOVATIVEN WACHSTUMSSEGMENT
Sika hat die Azpects Group übernommen, einen führenden britischen Hersteller von
Polymersanden für den Landschaftsbau. Die Übernahme eröffnet dank der
komplementären Produktportfolios und Vertriebskanäle beider Unternehmen
attraktive Cross-Selling-Möglichkeiten und stärkt zugleich Sikas Position in
diesem wachstumsstarken Segment. Zudem schafft sie erhebliche Vorteile in der
Produktion und Logistik.
Azpects ist ein hochprofitables, schnell wachsendes Unternehmen mit einer
führenden Position im Landschaftsbau. Das Unternehmen produziert und vertreibt
ein umfassendes Sortiment an einfach anzuwendenden polymeren
Pflasterfugenmörteln sowie ergänzenden Produkten für den Bau und den Unterhalt
von Terrassen, Wegen und Einfahrten. Über etablierte Fachhandelskanäle erreicht
Azpects einen breiten, treuen Kundenstamm von Landschaftsbauunternehmen in ganz
Grossbritannien.
DIE WICHTIGSTEN VORTEILE DER ÜBERNAHME VON AZPECTS
* Cross-Selling-Möglichkeiten: Die starke Position von Azpects bei
Landschaftsbaulösungen, die über den Fachhandel vertrieben werden, ergänzt
Sikas breiteres Produktportfolio und umfassendes Vertriebsnetz in ganz
Grossbritannien ideal. Gemeinsam werden die beiden Unternehmen ein grösseres
Produktsortiment über erweiterte Vertriebskanäle anbieten und Sikas Position
als wichtiger Lieferant für grosse Baustoffhändler weiter stärken.
* Effizienzsteigerungen in Produktion und Logistik: Der Produktionsstandort
von Azpects bietet das Potenzial, Sikas Produktionsnetzwerk in
Grossbritannien auszubauen und zu optimieren. Durch den Zusammenschluss
werden sowohl in der Produktion als auch in der Logistik erhebliche
Kostensynergien entstehen.
* Wachstumsplattform: Im Landschaftsbau gewinnen innovative polymere
Fugenmörtel gegenüber traditionellen Sand-Zement-Produkten zunehmend an
Bedeutung. Daraus ergeben sich attraktive langfristige
Wachstumsperspektiven. Das breite Produktportfolio, die starke Marke und die
etablierten Kundenbeziehungen von Azpects bieten eine hervorragende
Plattform für künftiges Wachstum in diesem attraktiven Marktsegment.
Christoph Ganz, Regional Manager EMEA: «Mit unserem etablierten Vertriebsnetz
können wir die innovative Produktpalette von Azpects über neue Vertriebskanäle
und für neue Kundensegmente zugänglich machen. Das Azpects-Portfolio stellt eine
wertvolle Ergänzung unseres bestehenden Angebots dar und stärkt unsere Position
als wichtiger Partner für unsere Kunden. Die attraktiven Cross-Selling-
Möglichkeiten und Effizienzsteigerungen werden das weitere Wachstum und die
Profitabilität von Sika UK unterstützen. Wir heissen das Azpects-Team in der
Sika Familie herzlich willkommen und freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame
Zukunft.»
SIKA FIRMENPROFIL
Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der
Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,
Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit
präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400
Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und
trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und
Transportwesen bei. Die mehr als 33'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr
2025 einen Umsatz von CHF 11,20 Milliarden.
KONTAKT
Dominik Slappnig
Corporate Communications und
Investor Relations
+41 58 436 68 21
slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)
Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:
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f185-40e4-8f81-d9d90469fe5f)
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