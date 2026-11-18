GNW-News: Sind die Deutschen sprechfaul? Studie offenbart deutliche Kompetenzunterschiede zwischen Englisch Lesen und Sprechen.
^Deutschland belegt im EF English Proficiency Index 2026, einem der weltweit
größten Englischkenntnisse-Rankings, erneut Platz vier. Doch über alle
Altersgruppen hinweg liegt Lesen deutlich vor Sprechen. Ein Muster, das sich in
der gesamten Weltspitze zeigt.
Düsseldorf, 18.11.2026 - Laut aktuellem EF English Proficiency Index (EPI)
(https://www.ef.de/epi/) von EF (Education First) (https://www.ef.de/) gehört
Deutschland zu den Ländern mit den besten Englischkenntnissen weltweit. Doch wer
sich die Ergebnisse genauer anschaut, entdeckt ein bemerkenswertes
Ungleichgewicht: Beim Lesen erreichen die deutschen Testteilnehmenden 640
Punkte, beim Sprechen dagegen nur 549. Der spürbare Abstand zwischen
Leseverständnis und Sprachkenntnissen zieht sich dabei durch alle Altersgruppen
- und ist keineswegs eine deutsche Besonderheit.
Der EF EPI zählt zu den weltweit größten Rankings der Englischkenntnisse
erwachsener Nichtmuttersprachler. Die aktuelle Ausgabe basiert auf den
Ergebnissen von mehr als 2,3 Millionen Personen aus 117 Ländern und Regionen,
die 2025 den kostenlosen EF SET Test absolviert haben. Neben der Gesamtbewertung
der Englischkenntnisse werden auch die vier Sprachfertigkeiten Lesen, Hören,
Schreiben und Sprechen untersucht. So zeigt der Index nicht nur, wie die Länder
insgesamt abschneiden, sondern auch, wie sich die Englischkenntnisse in den
einzelnen Bereichen unterscheiden.
In jedem Alter: Lesen liegt vor Sprechen
Ausgerechnet die stärkste Altersgruppe zeigt den größten Abstand zwischen Lesen
und Sprechen. Die 21- bis 25-Jährigen erreichen im EPI insgesamt 639 Punkte und
liegen damit vor allen anderen deutschen Altersgruppen. Beim Lesen erzielen sie
sogar 668 Punkte - beim Sprechen dagegen nur 558. Satte 110 Punkte trennen somit
ihre Lese- und Sprechkompetenz. Bei den 18- bis 20-Jährigen sind es 101 Punkte,
bei den über 40-Jährigen immerhin noch 95.
Dabei hat sich der Abstand zwischen den Altersgruppen bei den
Gesamtenglischkenntnissen in den vergangenen elf Jahren deutlich verringert.
Während die 18- bis 20-Jährigen 2015 noch 143 Punkte vor den über 40-Jährigen
lagen, sind es heute nur noch 43. Besonders die über 40-Jährigen haben also
aufgeholt: Ihre Punktzahl stieg von 478 auf 564. Bei den 18- bis 20-Jährigen
ging der Wert dagegen leicht zurück, von 621 auf 607 Punkte. Das zeigt uns: Die
Englischkenntnisse der Deutschen haben sich insgesamt zwar verbessert, die
Sprechkompetenz lässt jedoch zu wünschen übrig.
Weltspitze beim Lesen, Nachholbedarf beim Anwenden
In rund 80 Prozent der untersuchten Länder und Regionen mit entsprechenden Daten
ist Lesen die stärkste Sprachfertigkeit. In rund 40 Prozent schneidet Sprechen
am schwächsten ab. Mit der Diskrepanz zwischen Lesen und Sprechen ist
Deutschland also nicht allein. Selbst in den Ländern, die laut EF EPI die besten
Englischkenntnisse weltweit haben, zeigt sich eine deutliche Lücke. Schweden
springt 2026 von Platz acht an die Spitze des EPI. Aber auch beim Top-Land liegt
die Sprechkompetenz 93 Punkte hinter dem Lesen. Damit liegen sowohl Deutschland
als auch Schweden über dem weltweiten Durchschnittsabstand von 57 Punkten. Auf
Platz 5 wird die Kluft sogar noch größer: Die Niederlande, sieben Jahre lang auf
Platz 1 der Gesamtergebnisse, erreichen beim Lesen 637 Punkte, beim Sprechen
dagegen nur 497. Eine Differenz von 140 Punkten - mehr als doppelt so viel wie
im globalen Durchschnitt.
Sprechfaul oder einfach zu wenig Übung?
Die Ergebnisse verwundern auf den ersten Blick. Denn englische Serien, Podcasts
und Social Media bieten zahlreiche Gelegenheiten, Englisch zu hören oder zu
lesen. Und auch der Sprachlern-Markt hat sich weiterentwickelt: Zahlreiche Apps,
inzwischen häufig KI-basiert, versprechen schnelle Lernerfolge. Doch wer eine
Sprache vor allem konsumiert, ist noch lange nicht in der Lage, sie selbst zu
sprechen. Auch ein stärker auf Text- und Hörverständnis ausgerichteter
Sprachunterricht oder die Angst vor Fehlern könnten dazu beitragen, dass
vorhandene Kenntnisse seltener aktiv genutzt werden.
?Sprechkompetenz entsteht vor allem dann, wenn wir eine Sprache selbst anwenden
- in echten Gesprächen, mit unterschiedlichen Menschen. Gerade auch in
Situationen, in denen nicht jedes Wort sofort sitzt. Wer regelmäßig spricht,
gewinnt nicht nur sprachliche Sicherheit, sondern auch Selbstvertrauen", sagt
Hedieh Heller, Geschäftsführerin von EF Deutschland.?Doch im Alltag fehlen oft
die Gelegenheiten dazu. Sprachreisen bieten die Möglichkeit, eine Sprache ganz
natürlich anzuwenden. Sprachreisende nehmen dabei nicht nur mehr Sicherheit im
Sprechen mit nach Hause, sondern auch neue kulturelle Einblicke und
unvergessliche Erinnerungen. Das bestätigen uns Kunden seit Jahren."
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Datenbasis
Der EF English Proficiency Index 2026 basiert auf den Ergebnissen von mehr als
2,3 Millionen Erwachsenen aus 117 Ländern und Regionen, die 2025 den
freiwilligen EF SET Test (https://www.efset.org/de/) absolviert haben. Für 115
Länder und Regionen liegen Daten zu Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen vor.
Die Teilnahme am Test ist freiwillig; die Ergebnisse sind daher nicht
repräsentativ für die Gesamtbevölkerung. Jahresvergleiche beziehen sich auf die
jeweiligen Testgruppen.
Weitere Informationen und der vollständige Report: www.ef.com/epi
(http://www.ef.com/epi)
Über EF
EF (https://www.ef.de/about-
us/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_content=PRWE_Signatur_%C3%9Cber%20E
F) (Education First) wurde 1965 gegründet und ist ein globales Netzwerk von
Bildungsunternehmen mit dem gemeinsamen Ziel, durch Bildung neue Horizonte zu
eröffnen. EF bietet Sprachkurse, Kulturaustausch, Schul- und Hochschulabschlüsse
sowie Bildungsreisen. Mit einer Präsenz in über 100 Ländern und mehr als 50.000
Mitarbeitenden hat EF weltweit Millionen Menschen beim Sprachenlernen und dem
Erleben anderer Kulturen begleitet.
In Deutschland ist EF seit 1969 aktiv, mit Hauptsitz in Düsseldorf.
Pressekontakt EF Deutschland
E-Mail: presse@ef.com
Ansprechpartnerin: Verena Christiansen
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