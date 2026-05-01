GNW-News: SK pharmteco arbeitet mit Axle Informatics und den National Institutes of Health zusammen, um Gentherapieprogramme bei seltenen Krankheiten voranzu...

^RANCHO CORDOVA, Kalifornien, May 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco

(https://www.skpharmteco.com/) gab heute eine strategische Partnerschaft mit

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Axle Informatics (https://axleinfo.com/) und den National (https://www.nih.gov/)

Institutes of Health (NIH) bekannt, um die Entwicklung von Gentherapien für

seltene Krankheiten voranzutreiben. Diese Partnerschaft, deren Schwerpunkt auf

Programmen mit viralen Vektoren liegt, unterstreicht das Engagement von SK

pharmteco im Bereich seltener Krankheiten sowie seine Rolle als wichtiger

technischer Partner für führende Forschungseinrichtungen.

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Als Subunternehmer der NIH arbeitet SK pharmteco mit Axle Informatics, dem

Hauptauftragnehmer der NIH, zusammen, um die Bemühungen zur beschleunigten

Umsetzung akademischer Forschungsergebnisse in die klinische Praxis zu

unterstützen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden die fortschrittlichen

Fertigungskapazitäten von SK pharmteco mit den führenden Forschern (Principal

Investigators, PIs) der NIH gebündelt, um wichtige ungedeckte medizinische

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Bedürfnisse anzugehen.

?Die Zusammenarbeit mit den NIH und Axle Informatics ist ein wichtiger Schritt

in unseren Bemühungen, Patienten mit seltenen Krankheiten zu unterstützen",

sagte John Lee, Global Head of Viral Vector bei SK pharmteco.?Programme für

seltene Krankheiten unterliegen häufig erheblichen Einschränkungen hinsichtlich

der Entwicklung und Finanzierung, weshalb eine zuverlässige technische Umsetzung

und flexible Partnerschaften von besonderer Bedeutung sind. Durch die enge

Zusammenarbeit mit Axle Informatics und Forschern der NIH setzen wir unser

Fachwissen in den Bereichen Herstellung und Analyse lentiviraler Produkte ein,

um diese Programme für Patienten mit schwerwiegenden ungedeckten medizinischen

Bedürfnissen in die klinische Phase zu bringen."

Das erste Programm im Rahmen dieser Partnerschaft konzentriert sich auf die

Herstellung von lentiviralen Vektoren (LVV) zur Behandlung seltener erblicher

Blut- und Stoffwechselerkrankungen. SK pharmteco hat eng mit Forschern der NIH

zusammengearbeitet, um diese Bemühungen voranzutreiben. Im Rahmen dieser

Arbeiten stellte SK pharmteco einen Wirkstoff her, der für die künftige Ex-vivo-

Transduktion der CD34+-hämatopoetischen Stammzellen von Patienten bestimmt ist,

und führte die Prüfungen zur Chargenfreigabe durch, wobei die meisten

analytischen Untersuchungen intern in den firmeneigenen Speziallabors

durchgeführt wurden.

?Diese Initiative verdeutlicht, wie integrierte Partnerschaften die Umsetzung

translationaler Forschung in klinische Ergebnisse beschleunigen können", sagte

Gary Mays, Chief Operating Officer bei Axle Informatics.?Axle konzentriert sich

darauf, Kompetenzen innerhalb des NIH-Umfelds zu vernetzen, und unsere

Zusammenarbeit mit SK pharmteco bringt entscheidende Fertigungskompetenzen ein,

die den NIH dabei helfen, vielversprechende Gentherapien für bedürftige

Patienten voranzubringen."

Diese Partnerschaft unterstreicht die Fähigkeit von SK pharmteco, sowohl für

aufstrebende Biotech-Unternehmen als auch für große öffentliche Einrichtungen

als starker technischer Partner zu fungieren. Dies spiegelt zudem die

umfassenden Bemühungen von SK pharmteco wider, Innovatoren im Bereich seltener

Krankheiten durch Partnerschaftsmodelle zu unterstützen, die darauf abzielen,

komplexe Programme in die klinische Phase zu bringen. Durch die Bereitstellung

spezialisierter Dienstleistungen in den Bereichen Entwicklung, Herstellung und

Analyse von viralen Vektoren positioniert sich SK pharmteco weiterhin als

Partner für akademische Forscher, öffentliche Einrichtungen, gemeinnützige

Organisationen und aufstrebende Biotech-Unternehmen, die daran arbeiten,

vielversprechende Therapien in die klinische Praxis zu übertragen.

Diese Zusammenarbeit wurde teilweise von den National Institutes of Health

finanziert.

Über SK pharmteco

SK pharmteco ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und

Produktionsunternehmen (CDMO) mit Produktionsstätten, Forschungs- und

Entwicklungseinrichtungen sowie Analyselabors in den USA, Europa und Südkorea.

Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in den Bereichen niedermolekulare

Wirkstoffe, Peptide und virale Vektoren, wodurch es über das erforderliche

Fachwissen verfügt, um komplexe Therapien auf den Markt zu bringen. Durch diese

Säulen unterstützt SK pharmteco weltweit biopharmazeutische Partner jeder Größe

mit umfassenden Entwicklungs- und Fertigungslösungen. SK pharmteco ist eine

Tochtergesellschaft von SK Inc. (KRX: 034730) (SK), der strategischen

Beteiligungsgesellschaft der SK Group, Südkoreas zweitgrößtem Mischkonzern.

Kontakt:

Keith Bowermaster, APR, CCMP

Kommunikationsberater

keith.bowermaster@skpt.com (mailto:keith.bowermaster@skpt.com)

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