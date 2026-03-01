GNW-News: SK pharmteco bekräftigt seine Strategie der drei Geschäftsbereiche und stärkt den Geschäftsbereich für Gentherapie weltweit durch eine Finanzierung...

^RANCHO CORDOVA, Kalifornien, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco gab

heute eine bedeutende Finanzierungszusage zur Unterstützung strategischer

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Initiativen im Bereich seines Virusvektor-Geschäfts bekannt und bekräftigte

gleichzeitig seine langfristige Wachstumsstrategie für die drei

Geschäftsbereiche: niedermolekulare Wirkstoffe, Peptide und virale Vektoren.

SK pharmteco fokussiert seine Strategie, um Partnern aus der Pharma- und

Biotechnologiebranche die finanzielle Stärke, die fachliche Kompetenz und die

operative Infrastruktur zu bieten, die für einen langfristigen Erfolg in

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verschiedenen Therapiebereichen erforderlich sind. Das Unternehmen baut seine

Geschäftsbereiche für niedermolekulare Wirkstoffe und Peptide weiter aus und

verstärkt gleichzeitig sein Engagement in der Entwicklung und Herstellung

viraler Vektoren. SK pharmteco ist davon überzeugt, dass dieser Ansatz mit drei

Geschäftsbereichen das Unternehmen als vielseitigen CDMO-Partner für

Biopharmaunternehmen positioniert, die zunehmend vielfältige Pipelines verwalten

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- von etablierten Therapeutika bis hin zu fortschrittlichen Therapien.

Zur Umsetzung dieser Strategie werden 100 Millionen US-Dollar bereitgestellt, um

die Kapazitäten im gesamten Geschäftsbereich für virale Vektoren des

Unternehmens zu stärken und auszubauen, einschließlich der Kompetenzzentren in

King of Prussia (Pennsylvania) und Corbeil-Essonnes (Frankreich). SK pharmteco

legt den Schwerpunkt auf operative Exzellenz, wobei der Fokus auf der

kontinuierlichen Verbesserung der Qualitätssysteme, der Optimierung der

Prozessleistung und der Förderung des Technologietransfers liegt, während

gleichzeitig Innovationen im gesamten globalen Netzwerk gefördert werden, um

eine zuverlässigere Umsetzung in den Bereichen Entwicklung, späte

Entwicklungsphasen und Kommerzialisierung zu gewährleisten.

?Unsere Strategie stützt sich auf die Stärke von drei wesentlichen

Geschäftsbereichen: niedermolekulare Wirkstoffe, Peptide und virale Vektoren",

sagte Jörg Ahlgrimm, Chief Executive Officer von SK pharmteco.?Angesichts der

Weiterentwicklung der Branche benötigen unsere Partner einen CDMO, der

fachspezifisches Know-how, technische Kompetenz und operative Zuverlässigkeit

über alle Modalitäten hinweg vereint. Dieses Engagement untermauert unsere

fortgesetzten Bemühungen, unser Geschäft mit viralen Vektoren zu stärken und

gleichzeitig die umfassenden Kompetenzen, die Qualität und die Marktreife

weiterzuentwickeln, die unsere Kunden in unserem globalen Netzwerk erwarten."

Durch die Weiterentwicklung seiner Strategie mit drei Geschäftsbereichen festigt

SK pharmteco seine Position als differenzierter globaler CDMO, indem das

Unternehmen die Zuverlässigkeit und die Größenvorteile seiner etablierten

Produktion von niedermolekularen Wirkstoffen, die spezialisierten Kompetenzen

seines Peptidgeschäfts sowie das hochspezialisierte Fachwissen, das für die

Unterstützung der Entwicklung und Herstellung von Therapien auf Basis viraler

Vektoren erforderlich ist, miteinander verbindet.

Über SK pharmteco

SK pharmteco ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und

Produktionsunternehmen (CDMO) mit Produktionsstätten, Forschungs- und

Entwicklungseinrichtungen sowie Analyselabors in den USA, Europa und Südkorea.

Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in den Bereichen niedermolekulare

Wirkstoffe, Peptide und virale Vektoren, wodurch es über das erforderliche

Fachwissen verfügt, um komplexe Therapien auf den Markt zu bringen. Durch diese

Säulen unterstützt SK pharmteco weltweit biopharmazeutische Partner jeder Größe

mit umfassenden Entwicklungs- und Fertigungslösungen. SK pharmteco ist eine

Tochtergesellschaft von SK Inc. (KRX: 034730) (SK), der strategischen

Beteiligungsgesellschaft der SK Group, Südkoreas zweitgrößtem Mischkonzern.

Kontakt:

Keith Bowermaster, APR, CCMP

Kommunikationsberater

keith.bowermaster@skpt.com (mailto:keith.bowermaster@skpt.com)

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