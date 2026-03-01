GNW-News: SK pharmteco bekräftigt seine Strategie der drei Geschäftsbereiche und stärkt den Geschäftsbereich für Gentherapie weltweit durch eine Finanzierung...
^RANCHO CORDOVA, Kalifornien, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco gab
heute eine bedeutende Finanzierungszusage zur Unterstützung strategischer
Initiativen im Bereich seines Virusvektor-Geschäfts bekannt und bekräftigte
gleichzeitig seine langfristige Wachstumsstrategie für die drei
Geschäftsbereiche: niedermolekulare Wirkstoffe, Peptide und virale Vektoren.
SK pharmteco fokussiert seine Strategie, um Partnern aus der Pharma- und
Biotechnologiebranche die finanzielle Stärke, die fachliche Kompetenz und die
operative Infrastruktur zu bieten, die für einen langfristigen Erfolg in
verschiedenen Therapiebereichen erforderlich sind. Das Unternehmen baut seine
Geschäftsbereiche für niedermolekulare Wirkstoffe und Peptide weiter aus und
verstärkt gleichzeitig sein Engagement in der Entwicklung und Herstellung
viraler Vektoren. SK pharmteco ist davon überzeugt, dass dieser Ansatz mit drei
Geschäftsbereichen das Unternehmen als vielseitigen CDMO-Partner für
Biopharmaunternehmen positioniert, die zunehmend vielfältige Pipelines verwalten
- von etablierten Therapeutika bis hin zu fortschrittlichen Therapien.
Zur Umsetzung dieser Strategie werden 100 Millionen US-Dollar bereitgestellt, um
die Kapazitäten im gesamten Geschäftsbereich für virale Vektoren des
Unternehmens zu stärken und auszubauen, einschließlich der Kompetenzzentren in
King of Prussia (Pennsylvania) und Corbeil-Essonnes (Frankreich). SK pharmteco
legt den Schwerpunkt auf operative Exzellenz, wobei der Fokus auf der
kontinuierlichen Verbesserung der Qualitätssysteme, der Optimierung der
Prozessleistung und der Förderung des Technologietransfers liegt, während
gleichzeitig Innovationen im gesamten globalen Netzwerk gefördert werden, um
eine zuverlässigere Umsetzung in den Bereichen Entwicklung, späte
Entwicklungsphasen und Kommerzialisierung zu gewährleisten.
?Unsere Strategie stützt sich auf die Stärke von drei wesentlichen
Geschäftsbereichen: niedermolekulare Wirkstoffe, Peptide und virale Vektoren",
sagte Jörg Ahlgrimm, Chief Executive Officer von SK pharmteco.?Angesichts der
Weiterentwicklung der Branche benötigen unsere Partner einen CDMO, der
fachspezifisches Know-how, technische Kompetenz und operative Zuverlässigkeit
über alle Modalitäten hinweg vereint. Dieses Engagement untermauert unsere
fortgesetzten Bemühungen, unser Geschäft mit viralen Vektoren zu stärken und
gleichzeitig die umfassenden Kompetenzen, die Qualität und die Marktreife
weiterzuentwickeln, die unsere Kunden in unserem globalen Netzwerk erwarten."
Durch die Weiterentwicklung seiner Strategie mit drei Geschäftsbereichen festigt
SK pharmteco seine Position als differenzierter globaler CDMO, indem das
Unternehmen die Zuverlässigkeit und die Größenvorteile seiner etablierten
Produktion von niedermolekularen Wirkstoffen, die spezialisierten Kompetenzen
seines Peptidgeschäfts sowie das hochspezialisierte Fachwissen, das für die
Unterstützung der Entwicklung und Herstellung von Therapien auf Basis viraler
Vektoren erforderlich ist, miteinander verbindet.
Über SK pharmteco
SK pharmteco ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und
Produktionsunternehmen (CDMO) mit Produktionsstätten, Forschungs- und
Entwicklungseinrichtungen sowie Analyselabors in den USA, Europa und Südkorea.
Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in den Bereichen niedermolekulare
Wirkstoffe, Peptide und virale Vektoren, wodurch es über das erforderliche
Fachwissen verfügt, um komplexe Therapien auf den Markt zu bringen. Durch diese
Säulen unterstützt SK pharmteco weltweit biopharmazeutische Partner jeder Größe
mit umfassenden Entwicklungs- und Fertigungslösungen. SK pharmteco ist eine
Tochtergesellschaft von SK Inc. (KRX: 034730) (SK), der strategischen
Beteiligungsgesellschaft der SK Group, Südkoreas zweitgrößtem Mischkonzern.
Kontakt:
Keith Bowermaster, APR, CCMP
Kommunikationsberater
keith.bowermaster@skpt.com (mailto:keith.bowermaster@skpt.com)
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