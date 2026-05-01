GNW-News: SK pharmteco erhält SBTi-Validierung für wissenschaftsbasierte Netto-Null-Ziele bis 2040
^RANCHO CORDOVA, Kalifornien, May 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco
(http://www.skpharmteco.com/) hat heute bekannt gegeben, dass die Ziele des
Unternehmens zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen offiziell von
der Science Based Targets Initiative (https://sciencebasedtargets.org/) (SBTi)
validiert wurden. Damit wird bestätigt, dass die Nachhaltigkeitsstrategie von SK
pharmteco mit dem strengen 1,5-°C-Ziel im Einklang steht, das zur Eindämmung des
globalen Klimawandels erreicht werden muss.
Die Validierung stützt sich auf eine umfassende Bewertung der globalen
Wertschöpfungskette von SK pharmteco und schließt Scope 1 (direkte Emissionen
aus eigenen Betrieben), Scope 2 (indirekte Emissionen aus eingekaufter Energie)
sowie Scope 3 (alle sonstigen indirekten Emissionen entlang der globalen
Lieferkette) ein. Dies stellt einen wichtigen Meilenstein im Engagement des
Unternehmens, bis 2040 Netto-Null-THG-Emissionen zu erreichen.
?Die SBTi-Validierung bestätigt, dass unsere Strategie zur Dekarbonisierung
glaubwürdig ist und auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert", sagte Darryl
Ratty, Executive Director, Global ESG bei SK pharmteco.?Durch die Festlegung
klarer, unabhängig geprüfter Ziele für 2030 und 2040 schaffen wir Transparenz
und Verlässlichkeit für unsere Kunden und Partner, damit diese ihre eigenen
Nachhaltigkeitsziele erreichen können."
SBTi Services hat bestätigt, dass die Ziele von SK pharmteco dem SBTi Corporate
Net-Zero Standard (V1.3) entsprechen und liefert damit eine unabhängige,
wissenschaftsbasierte Bestätigung der Dekarbonisierungsstrategie des
Unternehmens. Die Net-Zero Criteria V1.3 stellen derzeit den weltweit strengsten
Rahmen für Klimaschutz auf Unternehmensebene dar und erfordern im Gegensatz zu
herkömmlichen CO?-Kompensationsprogrammen eine tiefgreifende, absolute
Dekarbonisierung im gesamten Unternehmen.
Ausgehend vom Referenzjahr 2024 hat sich SK pharmteco zu folgendem
ambitionierten Reduktionsplan verpflichtet:
* Kurzfristige Ziele (bis 2030)
* Scope 1 und 2: 42,0 % absolute Reduktion der Treibhausgasemissionen
* Scope 3: 51,6 % Reduktion pro USD Wertschöpfung
* Langfristige Netto-Null-Ziele (bis 2040)
* Scope 1 und 2: 90,0 % absolute Reduktion der Treibhausgasemissionen
* Scope 3: 97,0 % Reduktion pro USD Wertschöpfung
* Netto-Null-Verpflichtung: Erreichen von Netto-Null-Emissionen entlang
der gesamten Wertschöpfungskette bis 2040
Verbleibende Restemissionen im Jahr des Netto-Null-Ziels werden durch dauerhafte
Lösungen zur Beseitigung von CO2 gemäß dem SBTi Net-Zero Standard neutralisiert.
Die Strategie zur Dekarbonisierung von SK pharmteco umfasst den Bezug von Strom
aus erneuerbaren Energien, Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, die
Optimierung von Prozessen und die Einbindung von Lieferanten in allen wichtigen
Scope-3-Kategorien. Das Unternehmen ist bestrebt, die Datengenauigkeit und
Transparenz weiter zu verbessern, unter anderem mit der Umstellung von einer
ausgabenbasierten auf eine stärker aktivitätsbasierte Emissionserfassung, wo
dies möglich ist.
?Für Pharmaunternehmen, die ihren Scope-3-Fußabdruck (Lieferkette) reduzieren
möchten, bieten die validierten Ziele von SK pharmteco eine verlässliche
Grundlage für die Zusammenarbeit", so David Lowndes, Chief Operating Officer von
SK pharmteco.?Während sich die Branche zunehmend in Richtung nachhaltigerer
Fertigung entwickelt, zeigt diese Validierung, dass SK pharmteco bereit ist,
höchste Standards ökologischer Verantwortung zu erfüllen."
SK pharmteco wird die Fortschritte bei der Erreichung dieser Ziele jährlich im
Rahmen seiner Nachhaltigkeitsberichte öffentlich kommunizieren.
Über SK pharmteco
SK pharmteco ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und
Produktionsunternehmen (CDMO) mit Produktionsstätten, Forschungs- und
Entwicklungseinrichtungen sowie Analyselabors in den USA, Europa und Südkorea.
Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in den Bereichen niedermolekulare
Wirkstoffe, Peptide und virale Vektoren, wodurch es über das erforderliche
Fachwissen verfügt, um komplexe Therapien auf den Markt zu bringen. Durch diese
Säulen unterstützt SK pharmteco weltweit biopharmazeutische Partner jeder Größe
mit umfassenden Entwicklungs- und Fertigungslösungen. SK pharmteco ist eine
Tochtergesellschaft von SK Inc. (KRX: 034730) (SK), der strategischen
Beteiligungsgesellschaft der SK Group, Südkoreas zweitgrößtem Mischkonzern.
Kontakt:
Keith Bowermaster, APR, CCMP
Communications Consultant
keith.bowermaster@skpt.com (mailto:keith.bowermaster@skpt.com)
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