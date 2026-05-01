GNW-News: SK pharmteco erhält SBTi-Validierung für wissenschaftsbasierte Netto-Null-Ziele bis 2040

^RANCHO CORDOVA, Kalifornien, May 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco

(http://www.skpharmteco.com/) hat heute bekannt gegeben, dass die Ziele des

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Unternehmens zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen offiziell von

der Science Based Targets Initiative (https://sciencebasedtargets.org/) (SBTi)

validiert wurden. Damit wird bestätigt, dass die Nachhaltigkeitsstrategie von SK

pharmteco mit dem strengen 1,5-°C-Ziel im Einklang steht, das zur Eindämmung des

globalen Klimawandels erreicht werden muss.

Die Validierung stützt sich auf eine umfassende Bewertung der globalen

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Wertschöpfungskette von SK pharmteco und schließt Scope 1 (direkte Emissionen

aus eigenen Betrieben), Scope 2 (indirekte Emissionen aus eingekaufter Energie)

sowie Scope 3 (alle sonstigen indirekten Emissionen entlang der globalen

Lieferkette) ein. Dies stellt einen wichtigen Meilenstein im Engagement des

Unternehmens, bis 2040 Netto-Null-THG-Emissionen zu erreichen.

?Die SBTi-Validierung bestätigt, dass unsere Strategie zur Dekarbonisierung

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glaubwürdig ist und auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert", sagte Darryl

Ratty, Executive Director, Global ESG bei SK pharmteco.?Durch die Festlegung

klarer, unabhängig geprüfter Ziele für 2030 und 2040 schaffen wir Transparenz

und Verlässlichkeit für unsere Kunden und Partner, damit diese ihre eigenen

Nachhaltigkeitsziele erreichen können."

SBTi Services hat bestätigt, dass die Ziele von SK pharmteco dem SBTi Corporate

Net-Zero Standard (V1.3) entsprechen und liefert damit eine unabhängige,

wissenschaftsbasierte Bestätigung der Dekarbonisierungsstrategie des

Unternehmens. Die Net-Zero Criteria V1.3 stellen derzeit den weltweit strengsten

Rahmen für Klimaschutz auf Unternehmensebene dar und erfordern im Gegensatz zu

herkömmlichen CO?-Kompensationsprogrammen eine tiefgreifende, absolute

Dekarbonisierung im gesamten Unternehmen.

Ausgehend vom Referenzjahr 2024 hat sich SK pharmteco zu folgendem

ambitionierten Reduktionsplan verpflichtet:

* Kurzfristige Ziele (bis 2030)

* Scope 1 und 2: 42,0 % absolute Reduktion der Treibhausgasemissionen

* Scope 3: 51,6 % Reduktion pro USD Wertschöpfung

* Langfristige Netto-Null-Ziele (bis 2040)

* Scope 1 und 2: 90,0 % absolute Reduktion der Treibhausgasemissionen

* Scope 3: 97,0 % Reduktion pro USD Wertschöpfung

* Netto-Null-Verpflichtung: Erreichen von Netto-Null-Emissionen entlang

der gesamten Wertschöpfungskette bis 2040

Verbleibende Restemissionen im Jahr des Netto-Null-Ziels werden durch dauerhafte

Lösungen zur Beseitigung von CO2 gemäß dem SBTi Net-Zero Standard neutralisiert.

Die Strategie zur Dekarbonisierung von SK pharmteco umfasst den Bezug von Strom

aus erneuerbaren Energien, Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, die

Optimierung von Prozessen und die Einbindung von Lieferanten in allen wichtigen

Scope-3-Kategorien. Das Unternehmen ist bestrebt, die Datengenauigkeit und

Transparenz weiter zu verbessern, unter anderem mit der Umstellung von einer

ausgabenbasierten auf eine stärker aktivitätsbasierte Emissionserfassung, wo

dies möglich ist.

?Für Pharmaunternehmen, die ihren Scope-3-Fußabdruck (Lieferkette) reduzieren

möchten, bieten die validierten Ziele von SK pharmteco eine verlässliche

Grundlage für die Zusammenarbeit", so David Lowndes, Chief Operating Officer von

SK pharmteco.?Während sich die Branche zunehmend in Richtung nachhaltigerer

Fertigung entwickelt, zeigt diese Validierung, dass SK pharmteco bereit ist,

höchste Standards ökologischer Verantwortung zu erfüllen."

SK pharmteco wird die Fortschritte bei der Erreichung dieser Ziele jährlich im

Rahmen seiner Nachhaltigkeitsberichte öffentlich kommunizieren.

Über SK pharmteco

SK pharmteco ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und

Produktionsunternehmen (CDMO) mit Produktionsstätten, Forschungs- und

Entwicklungseinrichtungen sowie Analyselabors in den USA, Europa und Südkorea.

Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in den Bereichen niedermolekulare

Wirkstoffe, Peptide und virale Vektoren, wodurch es über das erforderliche

Fachwissen verfügt, um komplexe Therapien auf den Markt zu bringen. Durch diese

Säulen unterstützt SK pharmteco weltweit biopharmazeutische Partner jeder Größe

mit umfassenden Entwicklungs- und Fertigungslösungen. SK pharmteco ist eine

Tochtergesellschaft von SK Inc. (KRX: 034730) (SK), der strategischen

Beteiligungsgesellschaft der SK Group, Südkoreas zweitgrößtem Mischkonzern.

Kontakt:

Keith Bowermaster, APR, CCMP

Communications Consultant

keith.bowermaster@skpt.com (mailto:keith.bowermaster@skpt.com)

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