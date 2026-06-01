GNW-News: SK pharmteco gibt strategische Kooperation mit Orphan Therapeutics Accelerator zur Entwicklung und Herstellung von Therapeutika für seltene Erkrank...

^RANCHO CORDOVA, Kalifornien, June 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco

(https://www.skpharmteco.com/) hat heute eine Kooperationsvereinbarung mit

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Orphan Therapeutics Accelerator (https://www.orphantxl.com/) (OTXL) bekannt

gegeben. OTXL ist ein gemeinnütziges Biotech-Unternehmen, das sich darauf

spezialisiert hat, die Entwicklung stagnierender Therapien für seltene

Erkrankungen abzuschließen und den Zugang zu diesen Therapien zu ermöglichen, um

die Weiterentwicklung neuartiger Therapieprogramme zu unterstützen.

Die strategische Partnerschaft baut auf der Rare Disease Advancement Initiative

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von SK pharmteco auf - einem langfristigen Engagement, Programme für

Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf zu beschleunigen und

Patienten schneller Zugang zu Therapien zu verschaffen. Grundlage hierfür sind

flexible, praxisorientierte Kommerzialisierungsmodelle, die sowohl eine

nachhaltige Wirkung als auch langfristige Skalierbarkeit unterstützen. Im Rahmen

der Vereinbarung wird SK pharmteco als bevorzugter technischer Partner fungieren

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und entscheidende Fachkompetenzen bereitstellen, um die Pipeline von OTXL

erfolgreich zu klinischen und kommerziellen Meilensteinen zu führen.

?Wir sind davon überzeugt, dass Patienten, die mit einer seltenen Erkrankung

leben, die weltweit zuverlässigsten und modernsten Herstellungslösungen

verdienen", so Joerg Ahlgrimm, Chief Executive Officer von SK pharmteco.

?Programme im Bereich seltener Erkrankungen unterliegen oft engen Zeitplänen und

besonderen Ressourcenbeschränkungen. Daher sind eine verlässliche technische

Umsetzung und anpassungsfähige Partnerschaften von entscheidender Bedeutung.

Indem wir unsere spezialisierten Herstellungskapazitäten und unsere fundierte

technische Expertise in die Programme von OTXL einbringen, tragen wir dazu bei,

die Entwicklung und Bereitstellung lebenswichtiger Therapien zu beschleunigen.

Gleichzeitig stärken wir damit unsere Position als führendes CDMO im Bereich der

seltenen Erkrankungen."

Als Teil dieser Vereinbarung wird SK pharmteco OTXL bevorzugten Zugang und

Vorzugskonditionen für bis zu zwei Therapieprogramme pro Jahr gewähren. Das

Kooperationsmodell umfasst ein breites Spektrum an hochentwickelten

Herstellungsdienstleistungen, darunter:

* Prozessentwicklung: Optimierung und Skalierung robuster, auf komplexe

Modalitäten zugeschnittener Protokolle.

* Analytische Entwicklung: Konzeption präziser Assay-Verfahren zur

Gewährleistung der Sicherheit und zur Unterstützung der molekularen

Charakterisierung.

* GMP-Herstellung, Qualitätskontrolle und Freigabe: Sicherstellung höchster

Standards bezüglich regulatorischer Compliance und Produktqualität für

klinische Anwendungen.

?Eine der beständigsten Hürden bei der Weiterentwicklung von Programmen für

seltene Erkrankungen ist das Herstellungsrisiko in der Entwicklungsphase.

Unsicherheiten in Bezug auf Kapazitäten, Kosten und Kontinuität können ein

Programm scheitern lassen, bevor es überhaupt einen Patienten erreicht. Der

Aufbau eines Partnernetzwerks, das diese Risiken reduziert und gleichzeitig den

Übergang zur kommerziellen Herstellung ermöglicht, ist entscheidend, um

tragfähige Entwicklungswege für Programme zu schaffen, die im traditionellen

Modell oft nicht realisierbar sind", sagt Craig Martin, Gründer und CEO von

OTXL.?SK pharmteco bringt tiefgreifende globale technische Expertise in unser

Netzwerk ein. Besonders wertvoll ist ihr Engagement, den Zugang zu ihren

Leistungen an den tatsächlichen Anforderungen der Entwicklung von Therapien für

seltene Erkrankungen auszurichten. Damit sind sie eine wichtige Bereicherung für

das Ökosystem, das wir aufbauen."

Über SK pharmteco

SK pharmteco ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und

Produktionsunternehmen (CDMO) mit Produktionsstätten, Forschungs- und

Entwicklungseinrichtungen sowie Analyselabors in den USA, Europa und Südkorea.

Das Unternehmen arbeitet mit biopharmazeutischen Unternehmen jeder Größe

zusammen und bietet die Herstellung von Wirkstoffen (APIs) und

Zwischenprodukten, Gentherapie-Technologien, registrierten Ausgangsmaterialien

sowie analytische Dienstleistungen für die globale biopharmazeutische Industrie

an. SK pharmteco ist eine Tochtergesellschaft von SK Inc. (KRX: 034730) (SK),

der strategischen Beteiligungsgesellschaft der SK Group, Südkoreas zweitgrößtem

Mischkonzern.

Über Orphan Therapeutics Accelerator

Orphan Therapeutics Accelerator (OTXL) ist eine gemeinnützige Biotech-

Organisation, die vielversprechende Therapien für extrem seltene Erkrankungen in

der klinischen Entwicklungsphase übernimmt, deren Entwicklung abschließt und den

kommerziellen Zugang ermöglicht. Im Fokus stehen Programme, die aus finanziellen

oder strategischen Gründen eingestellt oder zurückgestellt wurden. OTXL nutzt

alternative Entwicklungs- und Finanzierungsmodelle, um diese Programme effizient

und nachhaltig voranzubringen. Erträge werden reinvestiert, um die Entwicklung

weiterer Therapien für seltene Erkrankungen zu unterstützen.

Kontakt:

Keith Bowermaster, APR, CCMP

Kommunikationsberater

keith.bowermaster@skpt.com (mailto:keith.bowermaster@skpt.com)

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