GNW-News: SK pharmteco investiert in den USA mehr als 200 Millionen US-Dollar in den Ausbau der Kapazitäten für niedermolekulare Wirkstoffe und Peptide
^RANCHO CORDOVA, Kalifornien, Sept. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco hat
heute einen umfassenden, auf fünf Jahre angelegten Investitionsplan mit einem
Volumen von mehr als 200 Millionen US-Dollar angekündigt. Ziel ist es, die
Entwicklungs- und Produktionsinfrastruktur des Unternehmens in den USA für
niedermolekulare Wirkstoffe und Peptide auszubauen und zu modernisieren. Die
strategische Initiative ist ein zentraler Baustein der übergeordneten globalen
Strategie des Unternehmens, eine widerstandsfähige Lieferkette sicherzustellen
und die wachsende Nachfrage seines diversifizierten Kundenstamms zu bedienen.
Damit setzt SK pharmteco seine globale Wachstumsstrategie fort. Die neuen
Investitionen ergänzen die jüngsten Maßnahmen des Unternehmens: die Investition
von 6 Millionen US-Dollar in den kalifornischen Standort
(https://www.skpharmteco.com/news-insights/press-release/sk-pharmteco-boosts-
domestic-peptide-scale-up-with-investment-in-california-facility/) zur Förderung
der Peptidentwicklung, die Eröffnung von zwei hochmodernen Produktionsanlagen am
Standort in Irland (https://www.skpharmteco.com/news-insights/press-release/sk-
pharmteco-marks-construction-progress-with-ribbon-cutting-for-two-advanced-
manufacturing-facilities-at-swords-ireland-campus/) zur Erweiterung der dortigen
Kapazitäten für die Herstellung kommerzieller niedermolekularer Wirkstoffe im
großtechnischen Maßstab und hochpotenter pharmazeutischer Wirkstoffe (HPAPIs)
sowie die Kapazitätserweiterung in Südkorea im Umfang von 260 Millionen US-
Dollar (https://www.skpharmteco.com/news-insights/press-release/sk-pharmteco-
invests-260-million-to-expand-global-small-molecule-and-peptide-production/) zum
Ausbau der globalen Produktionskapazitäten für niedermolekulare Wirkstoffe und
Peptide.
Im Rahmen des neuen Investitionsprogramms in den USA wird SK pharmteco gezielt
in wichtige Technologieplattformen investieren, darunter:
* Modernste Entwicklungslabore: Inbetriebnahme neuer, vollständig
ausgestatteter Entwicklungslabore, um die Entwicklung niedermolekularer
Wirkstoffe und Peptide von der frühen bis zur späten Entwicklungsphase zu
beschleunigen.
* Fortschrittliche Peptidaufreinigung: Ausbau der Peptidherstellung durch neue
GMP-Kapazitäten im Kilo-Maßstab, die voraussichtlich Ende 2026 in Betrieb
gehen, sowie durch fortschrittliche Flüssigchromatografie-Technologien.
* Erweiterte und modernisierte Produktionskapazitäten: Errichtung neuer
Produktionsbereiche und Modernisierung bestehender GMP-Kapazitäten, um der
wachsenden Nachfrage nach niedermolekularen pharmazeutischen Wirkstoffen
(APIs) gerecht zu werden.
* Infrastruktur und Nachhaltigkeit: Umfangreiche Investitionen in die
Modernisierung der Versorgungssysteme, der Logistik und der digitalen
Infrastruktur sowie in grüne Technologien, um einen nachhaltigen und
hocheffizienten Betrieb sicherzustellen.
Durch das mehrjährige Investitionsprogramm sollen in den USA voraussichtlich
100 dauerhafte, hochqualifizierte Arbeitsplätze entstehen. Damit stärkt SK
pharmteco die heimischen Kapazitäten für die Versorgung mit pharmazeutischen
Wirkstoffen, Peptiden und Wirkstoffen für fortschrittliche Therapien erheblich.
?Der Ausbau unserer Aktivitäten in den USA markiert für SK pharmteco einen
wichtigen Meilenstein", sagt Joerg Ahlgrimm, CEO des Unternehmens.?Mit der
Erweiterung unserer US-Kapazitäten für niedermolekulare Wirkstoffe und Peptide
reagieren wir direkt auf die wachsende Nachfrage unserer Kunden. In Verbindung
mit unserem Fokus auf grüne Technologien und moderne Infrastruktur stellen wir
sicher, dass unsere Kunden von der frühen Entwicklungsphase bis zur
kommerziellen Herstellung auf einen äußerst zuverlässigen, nachhaltigen und
technologisch fortschrittlichen Partner zählen können."
Über SK pharmteco
SK pharmteco ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und
Produktionsunternehmen (CDMO) mit Produktionsstätten, Forschungs- und
Entwicklungseinrichtungen sowie Analyselabors in den USA, Europa und Südkorea.
Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in den Bereichen niedermolekulare
Wirkstoffe, Peptide und virale Vektoren, wodurch es über das erforderliche
Fachwissen verfügt, um komplexe Therapien auf den Markt zu bringen. Durch diese
Säulen unterstützt SK pharmteco weltweit biopharmazeutische Partner jeder Größe
mit umfassenden Entwicklungs- und Fertigungslösungen. SK pharmteco ist eine
Tochtergesellschaft von SK Inc. (KRX: 034730) (SK), der strategischen
Beteiligungsgesellschaft der SK Group, Südkoreas zweitgrößtem Mischkonzern.
Kontakt:
Keith Bowermaster, APR, CCMP
Kommunikationsberater
keith.bowermaster@skpt.com (mailto:keith.bowermaster@skpt.com)
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