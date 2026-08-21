GNW-News: SK pharmteco nimmt an der CPHI teil und präsentiert dort seine multimodalen CDMO-Kompetenzen sowie seine globale Produktionsinfrastruktur

21.08.26 14:56 Uhr

^Führungskräfte und technische Experten stellen ganzheitliche Lösungen für

kleinmolekulare Wirkstoffe und virale Vektoren vor

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SK pharmteco ist offizieller Sponsor des CPHI-Nachhaltigkeitsgipfels und des

?Sustainability Theater"

RANCHO CORDOVA, Kalifornien, Aug. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco, ein

weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), hat

heute seine Teilnahme an der CPHI Milan bekanntgegeben, die vom 8. bis 10.

Oktober in Mailand, Italien, stattfindet. Führungskräfte aus den Bereichen

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Geschäftsführung, Vertrieb und Technik werden am Stand 10A25 vor Ort sein, um

die erweiterte globale Präsenz des Unternehmens, seine fortschrittlichen

Technologien sowie seine umfassenden Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten zu

präsentieren.

Darüber hinaus ist SK pharmteco im Rahmen seines Engagements für Umweltschutz

und nachhaltige Geschäftspraktiken entlang der gesamten pharmazeutischen

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Lieferkette stolz darauf, als offizieller Sponsor des CPHI-

Nachhaltigkeitsgipfels und des Sustainability Theater aufzutreten.

Auf der CPHI in Mailand wird SK pharmteco veranschaulichen, wie sein

integriertes globales Netzwerk, das sich über Nordamerika, Europa und Asien

erstreckt, Kundenprojekte von klinischen Studien in der Frühphase bis hin zur

vollständigen Markteinführung unterstützt. Zu den wichtigsten Schwerpunkten

gehören:

* Kleine Moleküle und hochentwickelte Zwischenprodukte: Entwicklungs- und

Herstellungsdienstleistungen für pharmazeutische Wirkstoffe (Active

Pharmaceutical Ingredients, APIs), für die Zulassung erforderliche

Ausgangsstoffe, hochentwickelte Zwischenprodukte und hochwirksame

Wirkstoffe. Die Kapazitäten reichen von der Entwicklung im Grammbereich bis

hin zur kommerziellen Produktion im Mehrtonnenmaßstab und decken den

gesamten Prozess ab - von der frühen Entwicklungsphase bis hin zur

etablierten kommerziellen Versorgung.

* Peptide: Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen für

Peptidtherapeutika, die die Kompetenzen von SK pharmteco im Bereich der

niedermolekularen Wirkstoffe um eine weitere Modalität ergänzen. Zu den

Dienstleistungen zählen die Prozessentwicklung, die Skalierung, die

klinische Herstellung und die kommerzielle Produktion, wobei der Schwerpunkt

auf robusten Prozessen, gleichbleibender Qualität und einer zuverlässigen

Versorgung liegt.

* Umfassende Dienstleistungen im Bereich viraler Vektoren: Unterstützt durch

unsere SKyvec(TM)-Plattform für virale Vektoren, die entwickelt wurde, um die

Prozessentwicklung, Herstellung und Skalierung von AAV-, lentiviralen und

adenoviralen Vektoren zu optimieren. Darüber hinaus unterstützt das

Unternehmen im Rahmen seines Zugänglichkeitsprogramms Innovatoren im Bereich

seltener Krankheiten an entscheidenden Wendepunkten - von der frühen

Prozessentwicklung und der klinischen Herstellung bis hin zur Planung der

Produktionssteigerung und der Vorbereitung auf die zukünftige

Versorgungssicherheit.

* Sicherheit der globalen Lieferkette: Robuste Lieferoptionen, die darauf

ausgelegt sind, Entwicklungsrisiken zu minimieren und eine

unterbrechungsfreie Versorgung unserer globalen biopharmazeutischen Partner

an allen unseren Standorten in den Vereinigten Staaten, Europa und Korea

sicherzustellen.

Die Teams für Geschäftsentwicklung und technische Leitung von SK pharmteco

stehen Ihnen während der gesamten Konferenz für Einzelgespräche zur Verfügung,

um maßgeschneiderte Entwicklungsprogramme, Kapazitätsreservierungen und

technische Beratungen zu besprechen.

* Standort: Fiera Milano, Mailand, Italien - Stand 10A25

* Terminvereinbarung: Um einen Termin mit einem Mitglied unseres Business-

Development-Teams oder einer Führungskraft unseres Unternehmens zu

vereinbaren, nutzen Sie bitte diesen Link: CPHI Mailand | SK pharmteco

(https://www.skpharmteco.com/events/cphi-milan/)

Über SK pharmteco

SK pharmteco ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und

Produktionsunternehmen (CDMO) mit Produktionsstätten, Forschungs- und

Entwicklungseinrichtungen sowie Analyselabors in den USA, Europa und Südkorea.

Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in den Bereichen kleinmolekulare

Wirkstoffe, Peptide und virale Vektoren, wodurch es über das erforderliche

Fachwissen verfügt, um komplexe Therapien auf den Markt zu bringen. Auf dieser

Grundlage unterstützt SK pharmteco weltweit biopharmazeutische Partner jeder

Größe mit umfassenden Entwicklungs- und Fertigungslösungen. SK pharmteco ist

eine Tochtergesellschaft von SK Inc. (KRX: 034730) (SK), der strategischen

Beteiligungsgesellschaft der SK Group, Südkoreas zweitgrößtem Mischkonzern.

Kontakt:

Keith Bowermaster, APR, CCMP

Communications Consultant

keith.bowermaster@skpt.com (mailto:keith.bowermaster@skpt.com)

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