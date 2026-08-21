GNW-News: SK pharmteco nimmt an der CPHI teil und präsentiert dort seine multimodalen CDMO-Kompetenzen sowie seine globale Produktionsinfrastruktur
^Führungskräfte und technische Experten stellen ganzheitliche Lösungen für
kleinmolekulare Wirkstoffe und virale Vektoren vor
SK pharmteco ist offizieller Sponsor des CPHI-Nachhaltigkeitsgipfels und des
?Sustainability Theater"
RANCHO CORDOVA, Kalifornien, Aug. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco, ein
weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), hat
heute seine Teilnahme an der CPHI Milan bekanntgegeben, die vom 8. bis 10.
Oktober in Mailand, Italien, stattfindet. Führungskräfte aus den Bereichen
Geschäftsführung, Vertrieb und Technik werden am Stand 10A25 vor Ort sein, um
die erweiterte globale Präsenz des Unternehmens, seine fortschrittlichen
Technologien sowie seine umfassenden Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten zu
präsentieren.
Darüber hinaus ist SK pharmteco im Rahmen seines Engagements für Umweltschutz
und nachhaltige Geschäftspraktiken entlang der gesamten pharmazeutischen
Lieferkette stolz darauf, als offizieller Sponsor des CPHI-
Nachhaltigkeitsgipfels und des Sustainability Theater aufzutreten.
Auf der CPHI in Mailand wird SK pharmteco veranschaulichen, wie sein
integriertes globales Netzwerk, das sich über Nordamerika, Europa und Asien
erstreckt, Kundenprojekte von klinischen Studien in der Frühphase bis hin zur
vollständigen Markteinführung unterstützt. Zu den wichtigsten Schwerpunkten
gehören:
* Kleine Moleküle und hochentwickelte Zwischenprodukte: Entwicklungs- und
Herstellungsdienstleistungen für pharmazeutische Wirkstoffe (Active
Pharmaceutical Ingredients, APIs), für die Zulassung erforderliche
Ausgangsstoffe, hochentwickelte Zwischenprodukte und hochwirksame
Wirkstoffe. Die Kapazitäten reichen von der Entwicklung im Grammbereich bis
hin zur kommerziellen Produktion im Mehrtonnenmaßstab und decken den
gesamten Prozess ab - von der frühen Entwicklungsphase bis hin zur
etablierten kommerziellen Versorgung.
* Peptide: Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen für
Peptidtherapeutika, die die Kompetenzen von SK pharmteco im Bereich der
niedermolekularen Wirkstoffe um eine weitere Modalität ergänzen. Zu den
Dienstleistungen zählen die Prozessentwicklung, die Skalierung, die
klinische Herstellung und die kommerzielle Produktion, wobei der Schwerpunkt
auf robusten Prozessen, gleichbleibender Qualität und einer zuverlässigen
Versorgung liegt.
* Umfassende Dienstleistungen im Bereich viraler Vektoren: Unterstützt durch
unsere SKyvec(TM)-Plattform für virale Vektoren, die entwickelt wurde, um die
Prozessentwicklung, Herstellung und Skalierung von AAV-, lentiviralen und
adenoviralen Vektoren zu optimieren. Darüber hinaus unterstützt das
Unternehmen im Rahmen seines Zugänglichkeitsprogramms Innovatoren im Bereich
seltener Krankheiten an entscheidenden Wendepunkten - von der frühen
Prozessentwicklung und der klinischen Herstellung bis hin zur Planung der
Produktionssteigerung und der Vorbereitung auf die zukünftige
Versorgungssicherheit.
* Sicherheit der globalen Lieferkette: Robuste Lieferoptionen, die darauf
ausgelegt sind, Entwicklungsrisiken zu minimieren und eine
unterbrechungsfreie Versorgung unserer globalen biopharmazeutischen Partner
an allen unseren Standorten in den Vereinigten Staaten, Europa und Korea
sicherzustellen.
Die Teams für Geschäftsentwicklung und technische Leitung von SK pharmteco
stehen Ihnen während der gesamten Konferenz für Einzelgespräche zur Verfügung,
um maßgeschneiderte Entwicklungsprogramme, Kapazitätsreservierungen und
technische Beratungen zu besprechen.
* Standort: Fiera Milano, Mailand, Italien - Stand 10A25
* Terminvereinbarung: Um einen Termin mit einem Mitglied unseres Business-
Development-Teams oder einer Führungskraft unseres Unternehmens zu
vereinbaren, nutzen Sie bitte diesen Link: CPHI Mailand | SK pharmteco
(https://www.skpharmteco.com/events/cphi-milan/)
Über SK pharmteco
SK pharmteco ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und
Produktionsunternehmen (CDMO) mit Produktionsstätten, Forschungs- und
Entwicklungseinrichtungen sowie Analyselabors in den USA, Europa und Südkorea.
Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in den Bereichen kleinmolekulare
Wirkstoffe, Peptide und virale Vektoren, wodurch es über das erforderliche
Fachwissen verfügt, um komplexe Therapien auf den Markt zu bringen. Auf dieser
Grundlage unterstützt SK pharmteco weltweit biopharmazeutische Partner jeder
Größe mit umfassenden Entwicklungs- und Fertigungslösungen. SK pharmteco ist
eine Tochtergesellschaft von SK Inc. (KRX: 034730) (SK), der strategischen
Beteiligungsgesellschaft der SK Group, Südkoreas zweitgrößtem Mischkonzern.
Kontakt:
Keith Bowermaster, APR, CCMP
Communications Consultant
keith.bowermaster@skpt.com (mailto:keith.bowermaster@skpt.com)
Â°