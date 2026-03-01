GNW-News: SK pharmteco und Prozomix geben strategische Zusammenarbeit bekannt, um die Biokatalyse-Kompetenzen für die weltweite Arzneimittelherstellung zu st...
^RANCHO CORDOVA, Kalifornien, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco
(https://www.skpharmteco.com/), ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und
Produktionsunternehmen (CDMO), und Prozomix (https://prozomix.com/), ein Pionier
auf dem Gebiet der Enzymforschung und -vielfalt, gaben heute eine strategische
Partnerschaft bekannt. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die umfangreichen
Biokatalysator-Bibliotheken von Prozomix in die Dienstleistungen von SK
pharmteco im Bereich der Entwicklung und Herstellung kleinmolekularer Wirkstoffe
zu integrieren und so den Übergang zu nachhaltigen, effizienten pharmazeutischen
Prozessen zu beschleunigen.
Im Rahmen dieser Partnerschaft erhält SK pharmteco Zugang zum gesamten
?Biocatalysis Enzyme Toolkit" von Prozomix, das über 6.000 verschiedene native
Biokatalysatoren umfasst. Dieser Zugang ermöglicht es SK pharmteco, die Enzyme
in seinen Forschungs- und Entwicklungszentren in den USA, Europa und Asien zu
nutzen und zu testen, wodurch leistungsstarke Enzyme für die Synthese komplexer
pharmazeutischer Wirkstoffe (API) rasch identifiziert werden können.
?Bei SK pharmteco ist es unsere Mission, enge Beziehungen zu Branchenführern
aufzubauen, die auf Vertrauen, Qualität und dem gemeinsamen Engagement beruhen,
Arzneimittel zuverlässig und nach höchsten Standards bereitzustellen", so Jörg
Ahlgrimm, CEO von SK pharmteco.?Die Einbindung der Enzymvielfalt von Prozomix
in unsere globalen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsabläufe ergänzt
unsere bestehenden Technologieplattformen und ermöglicht es uns, unseren Kunden
innovativere und nachhaltigere Lösungen anzubieten. So stellen wir sicher, dass
wir unser bestes Fachwissen einbringen, um unsere Kunden bei der Bewältigung der
Komplexität der Arzneimittelentwicklung zu unterstützen."
Da Wirkstoffmoleküle immer komplexer werden, bietet der Einsatz von Enzymen eine
umweltfreundlichere, selektivere und kostengünstigere Alternative zur
herkömmlichen chemischen Synthese. Durch die Kombination der Expertise von SK
pharmteco in der Herstellung von niedermolekularen Wirkstoffen mit der
Enzymvielfalt von Prozomix bietet die Zusammenarbeit den Kunden einen
reibungslosen Weg vom anfänglichen Enzym-Screening bis hin zur Enzymproduktion
im industriellen Maßstab und der Arzneimittelherstellung.
Prozomix hat sich weltweit einen Namen gemacht, indem es durch seine äußerst
vielfältigen Enzym-Panels und seine Fähigkeiten zur schnellen Skalierung Risiken
in der frühen Phase der Bioprozessentwicklung minimiert. Durch diese
Partnerschaft wird das Portfolio von Prozomix in einem breiteren Spektrum
hochwertiger pharmazeutischer Projekte zum Einsatz kommen, wobei das
umfangreiche weltweite Produktionsnetzwerk von SK pharmteco genutzt wird.
?Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit einem weltweit führenden CDMO-
Anbieter wie SK pharmteco, um sicherzustellen, dass das volle Potenzial unseres
Enzymportfolios in den anspruchsvollsten pharmazeutischen Anwendungen
ausgeschöpft wird", sagte Simon Charnock, CEO von Prozomix.?Unsere Fähigkeit,
große Mengen optimierter Enzyme schnell bereitzustellen, garantiert in
Verbindung mit der herausragenden Fertigungskompetenz von SK pharmteco, dass
Kunden mit unübertroffener Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit von der
Forschungsphase zur kommerziellen Produktion übergehen können."
Diese Zusammenarbeit bedeutet eine erhebliche Erweiterung des
Technologieangebots von SK pharmteco und festigt dessen Position als bevorzugter
Partner für verschiedene Therapieansätze in der globalen biopharmazeutischen
Industrie. Weitere Informationen zu den Kompetenzen von SK pharmteco im Bereich
der Biokatalyse finden Sie hier (https://www.skpharmteco.com/small-
molecule/small-molecule-modalities/biocatalysis/).
Über SK pharmteco
SK pharmteco ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und
Produktionsunternehmen (CDMO) mit Produktionsstätten, Forschungs- und
Entwicklungseinrichtungen sowie Analyselabors in den USA, Europa und Südkorea.
Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in den Bereichen niedermolekulare
Wirkstoffe, Peptide und virale Vektoren, wodurch es über das erforderliche
Fachwissen verfügt, um komplexe Therapien auf den Markt zu bringen. Durch diese
Säulen unterstützt SK pharmteco weltweit biopharmazeutische Partner jeder Größe
mit umfassenden Entwicklungs- und Fertigungslösungen. SK pharmteco ist eine
Tochtergesellschaft von SK Inc. (KRX: 034730) (SK), der strategischen
Beteiligungsgesellschaft der SK Group, Südkoreas zweitgrößtem Mischkonzern.
Über Prozomix
Prozomix ist ein in Großbritannien ansässiges Biotechnologieunternehmen mit
langjähriger Tradition, das über eines der weltweit umfangreichsten Sortimente
an Spezialenzymen verfügt. Mit Schwerpunkt auf Enzymvielfalt und -versorgung,
unter anderem als Auftragsfertiger (CMO), bietet Prozomix Biokatalysatoren an,
die weltweit Forschung, Entwicklung und Produktion in zahlreichen Branchen
vorantreiben.
info@prozomix.com
www.prozomix.com
Kontakt:
Keith Bowermaster, APR, CCMP
Kommunikationsberater
keith.bowermaster@skpt.com (mailto:keith.bowermaster@skpt.com)
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