GNW-News: SkinHealth Systems bringt das SkinStylus® SteriLock® MicroSystem auf den europäischen Markt

01.10.26 09:04 Uhr

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^LONG BEACH, Kalifornien, Oct. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SkinHealth Systems

(Nasdaq: SKIN), Hersteller der Flaggschiffmarke Hydrafacial(TM), gab heute die

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Markteinführung des SkinStylus(®) SteriLock(®) MicroSystems in Europa bekannt.

Dabei handelt es sich um ein professionelles Mikro- und Nano-Needling-Gerät für

kosmetische Anwendungen. Das Gerät ist ab sofort in Großbritannien, Irland,

Deutschland, Frankreich, Spanien und Portugal erhältlich.

Die Markteinführung trägt dem weltweit wachsenden Interesse an professionellen

Microneedling-Behandlungen Rechnung und unterstützt die Strategie von SkinHealth

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Systems, ergänzende Lösungen für unterschiedlichste Hautprobleme, individuelle

Bedürfnisse und Behandlungsziele anzubieten. Das Unternehmen wird seine

etablierte europäische Vertriebsstruktur von Hydrafacial sowie bestehende

Partnerschaften nutzen, um SkinStylus bei Fachleuten aus der ästhetischen

Medizin in der gesamten Region einzuführen.

?Die internationale Expansion von SkinStylus ist ein wichtiger Schritt auf dem

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Weg, SkinHealth Systems zu einem umfassenderen Ökosystem für medizinische

Ästhetik auszubauen", so Pedro Malha, President und Chief Executive Officer von

SkinHealth Systems.?Indem wir die große Verbreitung der Hydrafacial-Geräte und

unsere langjährigen Beziehungen zu Anbietern nutzen, können wir ihnen ergänzende

Technologien anbieten. Damit lassen sich ein breiteres Spektrum kosmetischer

Hautprobleme behandeln und neue Möglichkeiten für die Betreuung ihrer Kunden

schaffen."

SkinHealth Systems hat SkinStylus 2023 übernommen, um sein professionelles

Portfolio im Bereich Hautgesundheit über Hydrafacial-Behandlungen hinaus zu

erweitern. Zusammen bieten die beiden Technologien Fachleuten aus der

medizinischen Ästhetik sich ergänzende Behandlungsmöglichkeiten: Hydrafacial-

Behandlungen verbessern die Hautqualität und unterstützen die langfristige

Hautgesundheit. Micro- und Nano-Needling-Behandlungen mit SkinStylus fördern

dagegen die natürliche Hauterneuerung und können zu einem sichtbar verjüngten

Hautbild beitragen.

Microneedling ist ein nicht-chirurgisches, minimalinvasives kosmetisches

Verfahren, das von qualifizierten Fachkräften durchgeführt wird. Dabei werden

mithilfe zahlreicher feiner Nadeln kontrollierte Mikrokanäle in der Haut

erzeugt. Das Verfahren unterstützt die natürlichen Regenerationsprozesse der

Haut und kann dazu beitragen, das Erscheinungsbild feiner Linien und Falten,

einer unebenen Hautstruktur und der allgemeinen Hautqualität zu verbessern - bei

minimaler Ausfallzeit.

SkinStylus wurde für präzise und gleichmäßige Behandlungsergebnisse sowie eine

sichere Anwendung entwickelt und bietet individuell einstellbare Parameter und

eine große Auswahl an SteriLock-Kartuschen. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es

ausgebildeten Fachkräften aus der medizinischen Ästhetik, die Behandlung

individuell auf die Hautprobleme, Bedürfnisse und gewünschten Ergebnisse jedes

einzelnen Kunden abzustimmen. Nano-Needling-Behandlungen mit SkinStylus können

zudem dazu beitragen, die Aufnahme professioneller Hautpflegeprodukte zu

verbessern, die während der Behandlung topisch auf die Haut aufgetragen werden.

SkinStylus wird über die europäische Vertriebsorganisation von SkinHealth

Systems vertrieben. Ab 2027 soll das Produkt voraussichtlich auch in

ausgewählten weiteren Märkten erhältlich sein.

Über SkinHealth Systems

SkinHealth Systems (NASDAQ: SKIN) ist ein weltweit tätiges Unternehmen im

Bereich der medizinischen Ästhetik. Das Unternehmen bietet ein integriertes

Ökosystem klinisch erprobter Lösungen, die darauf ausgelegt sind, die

Hautgesundheit von Verbrauchern zu fördern und den Erfolg von Anbietern zu

unterstützen. Mit Hydrafacial(TM) als Kernangebot - einer führenden und stark

nachgefragten professionellen Hautpflegebehandlung - sowie ergänzenden Lösungen

wie SkinStylus(TM)-Microneedling und HydraScalp(TM) mit Keravive(TM) verbindet SkinHealth

Systems fortschrittliche Gerätetechnologie, firmeneigene Verbrauchsmaterialien

und klinische Validierung. Über ein weltweites Omnichannel-Netzwerk von

Anbietern schafft das Unternehmen so konsistente Behandlungserfahrungen. Weitere

Informationen finden Sie unter skinhealthsystems.com. Folgen Sie uns auch auf

LinkedIn. Anbieter in Ihrer Nähe finden Sie unter hydrafacial.com/find-a-

hydrafacialist.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen?zukunftsgerichtete

Aussagen" im Sinne der?Safe-Harbor"-Bestimmungen des US-amerikanischen?Private

Securities Litigation Reform Act" von 1995 sowie von Abschnitt 27A des

?Securities Act" von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E

des?Securities Exchange Act" von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung dar.

Dazu gehören unter anderem Aussagen zur Strategie, zu Plänen, Zielen,

Initiativen und finanziellen Aussichten von SkinHealth Systems Inc. In dieser

Pressemitteilung werden Begriffe wie?schätzt",?prognostiziert",?erwartet",

?geht davon aus",?sagt voraus",?plant",?beabsichtigt",?glaubt",?strebt an",

?könnte",?wird",?sollte",?zukünftig" und?schlägt vor" sowie Abwandlungen

dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke (einschließlich ihrer verneinten Formen)

verwendet, um zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantie für künftige

Leistungen, Bedingungen oder Ergebnisse dar. Sie unterliegen einer Reihe

bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderer

wichtiger Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von SkinHealth

Systems Inc. liegen. Diese Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen

Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten

Aussagen beschriebenen abweichen. Daher wird den Lesern geraten, kein

unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen.

Zu den wichtigen Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen

beeinflussen können, gehören unter anderem: die Fähigkeit von SkinHealth Systems

Inc., ihr Wachstum zu steuern und ihren Geschäftsplan umzusetzen; die

Wahrnehmung von SkinStylus durch Anbieter und Verbraucher; gesetzliche und

behördliche Vorschriften sowie sonstige rechtliche Anforderungen, die die

Fähigkeit von SkinHealth Systems Inc. beeinträchtigen oder beeinflussen könnten,

SkinStylus in europäischen Ländern und über Vertriebskanäle zu vermarkten; der

Erfolg der Markteinführung von SkinStylus in Europa und die Akzeptanz der

Produkte bei Anbietern und Verbrauchern in den jeweiligen Ländern; potenzielle

Rechtsstreitigkeiten, an denen SkinHealth Systems Inc. beteiligt ist; Änderungen

der geltenden Gesetze oder Vorschriften; die Möglichkeit, dass SkinHealth

Systems Inc. durch andere wirtschaftliche, geschäftliche und/oder

wettbewerbsbezogene Faktoren nachteilig beeinflusst wird; sowie weitere Risiken

und Ungewissheiten, die in den Abschnitten?Risikofaktoren" und?Warnhinweis zu

zukunftsgerichteten Aussagen" im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-

K für das am 31. Dezember 2026 endende Geschäftsjahr dargelegt sind, der bei der

US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (der?SEC") eingereicht

wurde, sowie in den nachfolgenden Einreichungen des Unternehmens bei der SEC,

beispielsweise im Quartalsbericht auf Formular 10-Q. Diese Risiken können sich

weiterhin auf die Geschäftsentwicklung und die Finanzlage des Unternehmens

auswirken. Darüber hinaus ist das Unternehmen in einem äußerst

wettbewerbsintensiven und sich schnell wandelnden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit

können neue Risikofaktoren auftreten. Die Unternehmensleitung kann weder alle

derartigen Risikofaktoren vorhersehen noch die Auswirkungen sämtlicher

Risikofaktoren auf das Geschäft einschätzen oder beurteilen, inwieweit ein

einzelner Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen könnte, dass die

tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

beschriebenen Ergebnissen abweichen. SkinHealth Systems Inc. lehnt ausdrücklich

jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es

aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Ansprechpartner:

Presse: press@skinhealthsystems.com (mailto:press@skinhealthsystems.com)

Investoren: IR@skinhealthsystems.com (mailto:IR@skinhealthsystems.com)

Quelle: SkinHealth Systems

Ein Foto zu dieser Meldung finden Sie unter:

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