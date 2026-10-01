GNW-News: SkinHealth Systems bringt das SkinStylus® SteriLock® MicroSystem auf den europäischen Markt
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^LONG BEACH, Kalifornien, Oct. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SkinHealth Systems
(Nasdaq: SKIN), Hersteller der Flaggschiffmarke Hydrafacial(TM), gab heute die
Markteinführung des SkinStylus(®) SteriLock(®) MicroSystems in Europa bekannt.
Dabei handelt es sich um ein professionelles Mikro- und Nano-Needling-Gerät für
kosmetische Anwendungen. Das Gerät ist ab sofort in Großbritannien, Irland,
Deutschland, Frankreich, Spanien und Portugal erhältlich.
Die Markteinführung trägt dem weltweit wachsenden Interesse an professionellen
Microneedling-Behandlungen Rechnung und unterstützt die Strategie von SkinHealth
Systems, ergänzende Lösungen für unterschiedlichste Hautprobleme, individuelle
Bedürfnisse und Behandlungsziele anzubieten. Das Unternehmen wird seine
etablierte europäische Vertriebsstruktur von Hydrafacial sowie bestehende
Partnerschaften nutzen, um SkinStylus bei Fachleuten aus der ästhetischen
Medizin in der gesamten Region einzuführen.
?Die internationale Expansion von SkinStylus ist ein wichtiger Schritt auf dem
Weg, SkinHealth Systems zu einem umfassenderen Ökosystem für medizinische
Ästhetik auszubauen", so Pedro Malha, President und Chief Executive Officer von
SkinHealth Systems.?Indem wir die große Verbreitung der Hydrafacial-Geräte und
unsere langjährigen Beziehungen zu Anbietern nutzen, können wir ihnen ergänzende
Technologien anbieten. Damit lassen sich ein breiteres Spektrum kosmetischer
Hautprobleme behandeln und neue Möglichkeiten für die Betreuung ihrer Kunden
schaffen."
SkinHealth Systems hat SkinStylus 2023 übernommen, um sein professionelles
Portfolio im Bereich Hautgesundheit über Hydrafacial-Behandlungen hinaus zu
erweitern. Zusammen bieten die beiden Technologien Fachleuten aus der
medizinischen Ästhetik sich ergänzende Behandlungsmöglichkeiten: Hydrafacial-
Behandlungen verbessern die Hautqualität und unterstützen die langfristige
Hautgesundheit. Micro- und Nano-Needling-Behandlungen mit SkinStylus fördern
dagegen die natürliche Hauterneuerung und können zu einem sichtbar verjüngten
Hautbild beitragen.
Microneedling ist ein nicht-chirurgisches, minimalinvasives kosmetisches
Verfahren, das von qualifizierten Fachkräften durchgeführt wird. Dabei werden
mithilfe zahlreicher feiner Nadeln kontrollierte Mikrokanäle in der Haut
erzeugt. Das Verfahren unterstützt die natürlichen Regenerationsprozesse der
Haut und kann dazu beitragen, das Erscheinungsbild feiner Linien und Falten,
einer unebenen Hautstruktur und der allgemeinen Hautqualität zu verbessern - bei
minimaler Ausfallzeit.
SkinStylus wurde für präzise und gleichmäßige Behandlungsergebnisse sowie eine
sichere Anwendung entwickelt und bietet individuell einstellbare Parameter und
eine große Auswahl an SteriLock-Kartuschen. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es
ausgebildeten Fachkräften aus der medizinischen Ästhetik, die Behandlung
individuell auf die Hautprobleme, Bedürfnisse und gewünschten Ergebnisse jedes
einzelnen Kunden abzustimmen. Nano-Needling-Behandlungen mit SkinStylus können
zudem dazu beitragen, die Aufnahme professioneller Hautpflegeprodukte zu
verbessern, die während der Behandlung topisch auf die Haut aufgetragen werden.
SkinStylus wird über die europäische Vertriebsorganisation von SkinHealth
Systems vertrieben. Ab 2027 soll das Produkt voraussichtlich auch in
ausgewählten weiteren Märkten erhältlich sein.
Über SkinHealth Systems
SkinHealth Systems (NASDAQ: SKIN) ist ein weltweit tätiges Unternehmen im
Bereich der medizinischen Ästhetik. Das Unternehmen bietet ein integriertes
Ökosystem klinisch erprobter Lösungen, die darauf ausgelegt sind, die
Hautgesundheit von Verbrauchern zu fördern und den Erfolg von Anbietern zu
unterstützen. Mit Hydrafacial(TM) als Kernangebot - einer führenden und stark
nachgefragten professionellen Hautpflegebehandlung - sowie ergänzenden Lösungen
wie SkinStylus(TM)-Microneedling und HydraScalp(TM) mit Keravive(TM) verbindet SkinHealth
Systems fortschrittliche Gerätetechnologie, firmeneigene Verbrauchsmaterialien
und klinische Validierung. Über ein weltweites Omnichannel-Netzwerk von
Anbietern schafft das Unternehmen so konsistente Behandlungserfahrungen. Weitere
Informationen finden Sie unter skinhealthsystems.com. Folgen Sie uns auch auf
LinkedIn. Anbieter in Ihrer Nähe finden Sie unter hydrafacial.com/find-a-
hydrafacialist.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen?zukunftsgerichtete
Aussagen" im Sinne der?Safe-Harbor"-Bestimmungen des US-amerikanischen?Private
Securities Litigation Reform Act" von 1995 sowie von Abschnitt 27A des
?Securities Act" von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E
des?Securities Exchange Act" von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung dar.
Dazu gehören unter anderem Aussagen zur Strategie, zu Plänen, Zielen,
Initiativen und finanziellen Aussichten von SkinHealth Systems Inc. In dieser
Pressemitteilung werden Begriffe wie?schätzt",?prognostiziert",?erwartet",
?geht davon aus",?sagt voraus",?plant",?beabsichtigt",?glaubt",?strebt an",
?könnte",?wird",?sollte",?zukünftig" und?schlägt vor" sowie Abwandlungen
dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke (einschließlich ihrer verneinten Formen)
verwendet, um zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantie für künftige
Leistungen, Bedingungen oder Ergebnisse dar. Sie unterliegen einer Reihe
bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderer
wichtiger Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von SkinHealth
Systems Inc. liegen. Diese Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen
Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten
Aussagen beschriebenen abweichen. Daher wird den Lesern geraten, kein
unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen.
Zu den wichtigen Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen
beeinflussen können, gehören unter anderem: die Fähigkeit von SkinHealth Systems
Inc., ihr Wachstum zu steuern und ihren Geschäftsplan umzusetzen; die
Wahrnehmung von SkinStylus durch Anbieter und Verbraucher; gesetzliche und
behördliche Vorschriften sowie sonstige rechtliche Anforderungen, die die
Fähigkeit von SkinHealth Systems Inc. beeinträchtigen oder beeinflussen könnten,
SkinStylus in europäischen Ländern und über Vertriebskanäle zu vermarkten; der
Erfolg der Markteinführung von SkinStylus in Europa und die Akzeptanz der
Produkte bei Anbietern und Verbrauchern in den jeweiligen Ländern; potenzielle
Rechtsstreitigkeiten, an denen SkinHealth Systems Inc. beteiligt ist; Änderungen
der geltenden Gesetze oder Vorschriften; die Möglichkeit, dass SkinHealth
Systems Inc. durch andere wirtschaftliche, geschäftliche und/oder
wettbewerbsbezogene Faktoren nachteilig beeinflusst wird; sowie weitere Risiken
und Ungewissheiten, die in den Abschnitten?Risikofaktoren" und?Warnhinweis zu
zukunftsgerichteten Aussagen" im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-
K für das am 31. Dezember 2026 endende Geschäftsjahr dargelegt sind, der bei der
US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (der?SEC") eingereicht
wurde, sowie in den nachfolgenden Einreichungen des Unternehmens bei der SEC,
beispielsweise im Quartalsbericht auf Formular 10-Q. Diese Risiken können sich
weiterhin auf die Geschäftsentwicklung und die Finanzlage des Unternehmens
auswirken. Darüber hinaus ist das Unternehmen in einem äußerst
wettbewerbsintensiven und sich schnell wandelnden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit
können neue Risikofaktoren auftreten. Die Unternehmensleitung kann weder alle
derartigen Risikofaktoren vorhersehen noch die Auswirkungen sämtlicher
Risikofaktoren auf das Geschäft einschätzen oder beurteilen, inwieweit ein
einzelner Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen könnte, dass die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
beschriebenen Ergebnissen abweichen. SkinHealth Systems Inc. lehnt ausdrücklich
jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es
aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.
Ansprechpartner:
Presse: press@skinhealthsystems.com (mailto:press@skinhealthsystems.com)
Investoren: IR@skinhealthsystems.com (mailto:IR@skinhealthsystems.com)
Quelle: SkinHealth Systems
Ein Foto zu dieser Meldung finden Sie unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/083387ad-8e79-4f77-a567-
18cb069dd07c
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