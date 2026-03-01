GNW-News: Slide sammelt 70 Millionen US-Dollar in Serie-B-Finanzierungsrunde unter Führung von General Catalyst ein, um seine Business Continuity and Disaste...
^NORWALK, Connecticut, March 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Slide, die moderne,
sicherheitsorientierte Business Continuity and Disaster Recovery (BCDR)-
Plattform, die exklusiv für Managed Service Provider (MSPs) entwickelt wurde,
gab heute bekannt, dass sie 70 Millionen US-Dollar in einer Serie-B-
Finanzierungsrunde unter der Leitung von General Catalyst und unter Beteiligung
von Base10, Outsiders Fund, futurepresent, Vine Ventures, Glynn Capital
Management, Benchstrength, Top Down Ventures und Connecticut Innovations
aufgebracht hat.
?Diese Finanzierung stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung von
Slide dar", erklärte Michael Fass, Mitbegründer und CEO von Slide.?In unserem
ersten Jahr haben MSPs deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie eine moderne,
sichere und leistungsstarke BCDR-Plattform von einem Partner wünschen, der sich
ausschließlich auf ihren Erfolg konzentriert. Diese Finanzierung gewährleistet,
dass wir unabhängig, produktorientiert und widerstandsfähig bleiben und
gleichzeitig weiterhin in Innovationen und in die Menschen investieren können,
die dies ermöglichen."
Neben der Finanzierung eröffnet Slide eine Niederlassung in Großbritannien und
richtet ein spezielles Rechenzentrum in Deutschland ein, um die Partner in der
EMEA-Region zu unterstützen.
Ein transformatives erstes Jahr
Slide wurde von Grund auf neu entwickelt, frei von technischen Altlasten, mit
Fokus auf Geschwindigkeit, Sicherheit und vor allem exklusiv für MSPs. Die
Reaktion des Marktes bestätigte, was das Unternehmen bereits wusste: Es gab eine
große Lücke im MSP-BCDR-Markt. Die zunehmende Dynamik von Slide in den letzten
zwölf Monaten verdeutlicht, wie real diese Lücke tatsächlich war.
?Im ersten Jahr von Slide ging es darum, den Vertriebskanal daran zu erinnern,
wie Innovation aussieht. Neueinsteiger im Bereich BCDR sind äußerst selten. Die
Ergebnisse und Investitionen zeigen, dass der Kanal die harte Arbeit und die
MSP-Ausrichtung dieses Teams anerkennt. Diese Finanzierungsrunde verschafft
Slide die erforderlichen Ressourcen, um das Produktangebot und die geografische
Reichweite des Unternehmens zu erweitern. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten
Schritte", sagte Austin McChord, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender.
Auf lange Sicht ausgerichtet
Die von General Catalyst angeführte Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 70
Millionen US-Dollar positioniert Slide wie folgt:
* Förderung der globalen Expansion, einschließlich Infrastruktur, Support und
Markteinführungsteams in EMEA und darüber hinaus
* Beschleunigung der Entwicklung und Bereitstellung wichtiger Funktionen auf
der gesamten BCDR-Kernplattform
* Investition in Talente, um neue, moderne Backup-Produkte zu entwickeln, die
speziell für MSPs konzipiert sind
* Erweiterung des offenen Ökosystems durch eine tiefere Integration mit
modernen MSP-Tools
?Wir sind der Ansicht, dass die nachhaltigsten Unternehmen auf tiefem
Einfühlungsvermögen gegenüber ihren Kunden und der Bereitschaft beruhen, sich
mit etablierten Marktteilnehmern auseinanderzusetzen. Slide erfüllt genau diese
Funktion. Michael, Austin und das Team verfügen über ein grundlegendes
Verständnis der MSP-Community und gestalten eine wichtige Kategorie mit moderner
Architektur und langfristiger Überzeugung neu. Wir sind sehr stolz darauf, mit
Slide zusammenzuarbeiten, während das Unternehmen weltweit expandiert und sich
täglich das Vertrauen von MSPs erarbeitet", sagte Mark Crane, Partner bei
General Catalyst.
Expansion in Großbritannien und EMEA
Heute gab Slide außerdem die Eröffnung seiner Niederlassung in Großbritannien
bekannt, wo ein lokales Team bereitsteht, um MSPs in der gesamten EMEA-Region
umgehend zu beliefern, zu betreuen und zu unterstützen. Um die Datenhoheit und
die Compliance-Anforderungen weiter zu unterstützen, eröffnet Slide sein erstes
regionales Rechenzentrum in Deutschland.
?Wir haben die Entwicklung von Slide im letzten Jahr aufmerksam verfolgt und
waren sehr erfreut, dass endlich eine moderne BCDR-Plattform in Großbritannien
eingeführt wurde", erklärte Derrick Ross, Director von Hampshire Business
Computers Ltd.?Für MSPs hier ist der Zugang zur leistungsstarken Architektur,
dem sicherheitsorientierten Design und dem partnerorientierten Ansatz von Slide
in Kombination mit lokalem Support und regionalen Rechenzentren ein
entscheidender Faktor. Es ist erfreulich zu beobachten, dass ein Anbieter der
MSP-Community wirklich Gehör schenkt und Innovationen ohne Altlasten und
langfristige Verträge bereitstellt. Wir freuen uns sehr, unseren Kunden Slide
anbieten zu können und gemeinsam mit einem Unternehmen zu wachsen, das sich
eindeutig langfristig für diesen Vertriebskanal engagiert."
Über Slide
Slide ist ein modernes, auf Sicherheit ausgerichtetes Unternehmen für Business
Continuity und Disaster Recovery (BCDR), das ausschließlich für Managed Service
Provider (MSPs) entwickelt wurde. Slide wurde von Austin McChord (Gründer und
ehemaliger CEO von Datto) und Michael Fass (ehemaliger General Counsel und Chief
People Officer von Datto) gegründet und bietet eine leistungsstarke Backup-
Plattform der nächsten Generation, die speziell für die hybriden Umgebungen von
heute entwickelt wurde.
Mit einer erstklassigen NVMe-Infrastruktur, standardmäßiger nativer
Verschlüsselung, einem offenen API-Ökosystem und direktem technischen Support
vereint Slide Geschwindigkeit, Sicherheit, Einfachheit und Partnerschaft - ohne
restriktive Verträge oder technische Altlasten.
Slide hat seinen Hauptsitz in Norwalk, Connecticut, und ist in Nordamerika und
EMEA tätig. Das Unternehmen wird von General Catalyst, Base10 und Outsiders Fund
unterstützt.
Weitere Informationen finden Sie unter slide.tech.
Medienkontakt:
Christopher Joseph (CJ) Arlotta
CJ Media Solutions, LLC für Slide
cj@cjmediasolutionsllc.com
Â°