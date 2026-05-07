GNW-News: Slowenien feiert 2026 insgesamt 74 MICHELIN-prämierte Restaurants - "Hisa Franko" verteidigt drei Sterne
^LJUBLJANA, Slovenia, June 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das von Ana Rosh geführte
Hisha Franko (https://www.tasteslovenia.si/en/restaurants/hisa-franko/) hat
erneut die höchste Auszeichnung von drei MICHELIN-Sternen erhalten. Das
Restaurant Milka (https://www.tasteslovenia.si/en/restaurants/milka-restaurant/)
unter der Leitung von David Zhefran wurde erneut mit zwei MICHELIN-Sternen
ausgezeichnet. Acht Restaurants erhielten einen MICHELIN-Stern. Neu in dieser
Kategorie ist in diesem Jahr die Galerija okusov
(https://www.tasteslovenia.si/en/restaurants/galerija-okusov/). Die Auszeichnung
?Bib Gourmand" (https://www.tasteslovenia.si/en/restaurants/?michelin=bib) wurde
an zwölf Restaurants vergeben. Die Kategorie?Selected" umfasst 52 Restaurants,
darunter sechs Neuzugänge.
Erstmals wurde in Slowenien außerdem der MICHELIN-Sonderpreis?Opening of the
Year Award" verliehen. Weitere Sonderauszeichnungen gingen an Marko Magajne von
Galerija okusov, der den?Young Chef Award" erhielt, an Nejc Far?nik von Gri?,
der mit dem?Sommelier Award" ausgezeichnet wurde, sowie an Peter Patajc von
Gostilnica Ruj, der den?Service Award" erhielt. Der erste?Opening of the Year
Award" ging an das von Sebastijan Kova?i? geführte Restaurant Gostilna Francl.
MSc Maja Pak Olaj, Direktorin des Slowenischen Fremdenverkehrsamts, betont:?Die
Bewertungen des Guide MICHELIN Slowenien 2026 unterstreichen erneut die Position
Sloweniens als eines der führenden gastronomischen Reiseziele Europas. Dass 74
Restaurants aus allen Regionen des Landes in den Guide aufgenommen wurden,
zeigt, welchen Stellenwert Spitzenküche inzwischen innerhalb des slowenischen
Tourismus einnimmt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil unseres Angebots und ein
bedeutender Treiber für die qualitative Weiterentwicklung der Destination.
Unsere Partnerschaft mit MICHELIN stärkt die internationale Sichtbarkeit
Sloweniens, setzt Impulse für höchste Qualitätsstandards und festigt den
hervorragenden Ruf unserer Köchinnen, Köche und Restaurants. Besonders
erfreulich ist die erstmalige Vergabe des?Opening of the Year Award" in
Slowenien. Zusammen mit den?Young Chef Award",?Sommelier Award" und?Service
Award" würdigt er Exzellenz in den unterschiedlichsten Bereichen der
Gastronomie. Gemessen an der Zahl der vom Guide MICHELIN ausgezeichneten
Restaurants pro Kopf bewegt sich Slowenien im europäischen Vergleich der
vertretenen Länder im Mittelfeld - ein weiterer Beweis für die außergewöhnliche
Qualität und das hohe Niveau der slowenischen Gastronomieszene. Wir gratulieren
allen ausgezeichneten Restaurants und Preisträgern herzlich zu diesem Erfolg.
Das Slowenische Fremdenverkehrsamt wird die Weiterentwicklung und internationale
Positionierung Sloweniens als Destination für außergewöhnliche kulinarische
Erlebnisse auch künftig aktiv fördern und unterstützen."
Pressemitteilung lesen (https://www.slovenia.info/en/press-centre/press-
releases/38597-slovenia-celebrates-74-michelin-recognised-restaurants-in-2026-
hisa-franko-retains-three-stars-and-milka-two-new-opening-of-the-year-award-
introduced)
Sieben Jahre Guide MICHELIN in Slowenien (https://www.slovenia.info/en/press-
centre/press-releases/38501-michelin-guide-slovenia-2026-the-world-s-most-
influential-gastronomy-brand-marks-seven-years-in-slovenia)
Weitere Informationen finden Sie auf den Portalen Taste Slovenia
(https://www.tasteslovenia.si/en/michelin/?__hstc=106256988.1f218beb403d361abef8
de881e5e5cff.1749634628097.1781602329786.1781678045137.613&__hssc=106256988.4.17
81678045137&__hsfp=a51d28b93c38ed26de3df471be428ebc) und Slovenia.info
(https://www.slovenia.info/en/stories/follow-the-michelin-stars-in-slovenia).
Fotos sowie Video-Statements von der Preisverleihung sind hier
(https://www.dropbox.com/scl/fo/rm05wb86ne23wiy3wlvhj/AJIQygSHGLxnTtxQ2ORJ3os?rl
key=82pf295suupqm5zmbheb31iqw&st=kz04z558&dl=0) verfügbar.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f30fbbc3-b02d-4386-9e2e-
b472a374bde4
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