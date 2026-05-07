GNW-News: Slowenien feiert 2026 insgesamt 74 MICHELIN-prämierte Restaurants - "Hisa Franko" verteidigt drei Sterne

^LJUBLJANA, Slovenia, June 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das von Ana Rosh geführte

Hisha Franko (https://www.tasteslovenia.si/en/restaurants/hisa-franko/) hat

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erneut die höchste Auszeichnung von drei MICHELIN-Sternen erhalten. Das

Restaurant Milka (https://www.tasteslovenia.si/en/restaurants/milka-restaurant/)

unter der Leitung von David Zhefran wurde erneut mit zwei MICHELIN-Sternen

ausgezeichnet. Acht Restaurants erhielten einen MICHELIN-Stern. Neu in dieser

Kategorie ist in diesem Jahr die Galerija okusov

(https://www.tasteslovenia.si/en/restaurants/galerija-okusov/). Die Auszeichnung

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?Bib Gourmand" (https://www.tasteslovenia.si/en/restaurants/?michelin=bib) wurde

an zwölf Restaurants vergeben. Die Kategorie?Selected" umfasst 52 Restaurants,

darunter sechs Neuzugänge.

Erstmals wurde in Slowenien außerdem der MICHELIN-Sonderpreis?Opening of the

Year Award" verliehen. Weitere Sonderauszeichnungen gingen an Marko Magajne von

Galerija okusov, der den?Young Chef Award" erhielt, an Nejc Far?nik von Gri?,

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der mit dem?Sommelier Award" ausgezeichnet wurde, sowie an Peter Patajc von

Gostilnica Ruj, der den?Service Award" erhielt. Der erste?Opening of the Year

Award" ging an das von Sebastijan Kova?i? geführte Restaurant Gostilna Francl.

MSc Maja Pak Olaj, Direktorin des Slowenischen Fremdenverkehrsamts, betont:?Die

Bewertungen des Guide MICHELIN Slowenien 2026 unterstreichen erneut die Position

Sloweniens als eines der führenden gastronomischen Reiseziele Europas. Dass 74

Restaurants aus allen Regionen des Landes in den Guide aufgenommen wurden,

zeigt, welchen Stellenwert Spitzenküche inzwischen innerhalb des slowenischen

Tourismus einnimmt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil unseres Angebots und ein

bedeutender Treiber für die qualitative Weiterentwicklung der Destination.

Unsere Partnerschaft mit MICHELIN stärkt die internationale Sichtbarkeit

Sloweniens, setzt Impulse für höchste Qualitätsstandards und festigt den

hervorragenden Ruf unserer Köchinnen, Köche und Restaurants. Besonders

erfreulich ist die erstmalige Vergabe des?Opening of the Year Award" in

Slowenien. Zusammen mit den?Young Chef Award",?Sommelier Award" und?Service

Award" würdigt er Exzellenz in den unterschiedlichsten Bereichen der

Gastronomie. Gemessen an der Zahl der vom Guide MICHELIN ausgezeichneten

Restaurants pro Kopf bewegt sich Slowenien im europäischen Vergleich der

vertretenen Länder im Mittelfeld - ein weiterer Beweis für die außergewöhnliche

Qualität und das hohe Niveau der slowenischen Gastronomieszene. Wir gratulieren

allen ausgezeichneten Restaurants und Preisträgern herzlich zu diesem Erfolg.

Das Slowenische Fremdenverkehrsamt wird die Weiterentwicklung und internationale

Positionierung Sloweniens als Destination für außergewöhnliche kulinarische

Erlebnisse auch künftig aktiv fördern und unterstützen."

Pressemitteilung lesen (https://www.slovenia.info/en/press-centre/press-

releases/38597-slovenia-celebrates-74-michelin-recognised-restaurants-in-2026-

hisa-franko-retains-three-stars-and-milka-two-new-opening-of-the-year-award-

introduced)

Sieben Jahre Guide MICHELIN in Slowenien (https://www.slovenia.info/en/press-

centre/press-releases/38501-michelin-guide-slovenia-2026-the-world-s-most-

influential-gastronomy-brand-marks-seven-years-in-slovenia)

Weitere Informationen finden Sie auf den Portalen Taste Slovenia

(https://www.tasteslovenia.si/en/michelin/?__hstc=106256988.1f218beb403d361abef8

de881e5e5cff.1749634628097.1781602329786.1781678045137.613&__hssc=106256988.4.17

81678045137&__hsfp=a51d28b93c38ed26de3df471be428ebc) und Slovenia.info

(https://www.slovenia.info/en/stories/follow-the-michelin-stars-in-slovenia).

Fotos sowie Video-Statements von der Preisverleihung sind hier

(https://www.dropbox.com/scl/fo/rm05wb86ne23wiy3wlvhj/AJIQygSHGLxnTtxQ2ORJ3os?rl

key=82pf295suupqm5zmbheb31iqw&st=kz04z558&dl=0) verfügbar.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f30fbbc3-b02d-4386-9e2e-

b472a374bde4

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