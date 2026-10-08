GNW-News: Smart Communications erweitert seine KI-gestützte Migrationslösung, um Unternehmen bei der Senkung von Altsystemkosten und der Beschleunigung des U...
^LONDON, Oct. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Smart Communications, ein führender
Anbieter von Technologien zur Kundenkommunikation für regulierte Branchen, gab
heute die Erweiterung seiner KI-gestützten Migrationsfunktionen bekannt. Sie
sollen Unternehmen dabei unterstützen, die Kosten für ihre IT-Infrastruktur zu
senken, ihre Abhängigkeit von veralteten Kommunikationssystemen zu reduzieren
und die Voraussetzungen für einen verantwortungsvollen Einsatz von KI zu
schaffen.
Regulierte Unternehmen aus den Bereichen Versicherungen, Finanzdienstleistungen,
Gesundheitswesen und öffentliche Verwaltung betreiben häufig mehrere
Kommunikationssysteme, die sich im Laufe jahrzehntelangen Wachstums und durch
Übernahmen angesammelt haben. Die Konsolidierung auf einer modernen Plattform
kann Kosten und Komplexität reduzieren. Die damit verbundenen Migrationskosten
und Betriebsunterbrechungen führen jedoch häufig dazu, dass Unternehmen ihre
entsprechenden Vorhaben aufschieben.
Unterdessen nimmt das Kommunikationsvolumen weiter zu. Laut IDC setzen 57 % der
Unternehmen bei der Erstellung, Verwaltung und Bereitstellung von
Kundenkommunikation nach wie vor auf veraltete Technologien, während 64 %
mindestens 20 % mehr Kommunikationsinhalte produzieren als noch vor einem Jahr.¹
?Die meisten Unternehmen wissen, wohin sie wollen. Das Schwierige ist der Weg
dorthin", so Heidi Johnson, Chief Product and Technology Officer bei Smart
Communications.?Die Komplexität bestehender Systeme erschwert ihre
Konsolidierung und Modernisierung und damit auch den großflächigen Einsatz von
KI. Indem wir mithilfe von KI die Kosten und den Zeitaufwand für Migrationen
reduzieren und gleichzeitig menschliche Kontrolle sowie den für regulierte
Unternehmen erforderlichen Prüfpfad gewährleisten, machen wir Modernisierung zu
einer Initiative, die nicht auf nächstes Jahr verschoben werden muss, sondern
bereits heute umgesetzt werden kann."
Weniger manuelle Arbeit, ein klarerer Plan
Das Angebot von Smart Communications deckt den gesamten Migrationsprozess ab.
Zunächst analysiert die KI die bestehende Kundenkommunikation eines Unternehmens
und identifiziert Duplikate sowie Möglichkeiten zur Konsolidierung in Tausenden
von Dokumenten. Auf dieser Grundlage entsteht ein Migrationskonzept: ein klarer,
nach Prioritäten gegliederter Plan für die Modernisierung.
Anschließend wandelt eine KI-Konvertierungs-Engine ältere Dokumente in moderne,
wiederverwendbare Vorlagen um. Dadurch entfällt ein Großteil der zeitaufwändigen
manuellen Nachbearbeitung, die Migrationen bislang so kostspielig gemacht hat.
Die Kunden behalten während des gesamten Prozesses die Kontrolle und arbeiten
eng mit den Migrations-Experten von Smart zusammen. Sie prüfen und validieren
jede Konvertierung und entscheiden selbst, welche Daten migriert und für die
Bereitstellung freigegeben werden.
Eine Grundlage für KI
Durch Konsolidierung lassen sich nicht nur Kosten senken. Sie schafft eine
zentrale, regulierte Quelle für vertrauenswürdige Kommunikation. Damit können
Unternehmen KI sicher und in großem Maßstab einsetzen, um personalisierte und
automatisierte Kundenerlebnisse zu schaffen.
?Migration ist mittlerweile eine Chance und nicht mehr nur ein Kostenfaktor,
wenn Unternehmen den Anbieter wechseln", so Amy Machado, Research Director bei
IDC.?Die KI-gestützte Rekonstruktion von Vorlagen verkürzt die
Migrationszeiträume. Dadurch sinken die Wechselkosten, die lange Zeit den
größten Wettbewerbsvorteil in diesem Markt darstellten. Das sind gute
Nachrichten für Käufer und ein Weckruf für etablierte Anbieter."¹
Nachweisbare Ergebnisse
Smart Communications hat bereits Hunderten von Großunternehmen aus den Bereichen
Versicherungen, Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen dabei geholfen,
komplexe Kommunikationsumgebungen zu modernisieren.
?Wir hatten einen ehrgeizigen Zeitplan für eine komplexe Implementierung. Das
Team von Smart Communications hat uns dabei unterstützt, sie innerhalb weniger
Monate umzusetzen", so Anna Hewer, Business Improvement Manager bei Aptia, einem
führenden Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Rentenverwaltung,
Beratung und Versicherungsmathematik.?Es war eine echte Partnerschaft, die uns
dabei geholfen hat, unsere Ziele zu erreichen."
(1)Quelle: IDC, IDC MarketScape: Worldwide Intelligent Customer Communication
Management 2026 Vendor Assessment, #US5413162
Über Smart Communications
Smart Communications ist ein führender Anbieter von Technologien für die
Kundenkommunikation in regulierten Branchen. Das Unternehmen unterstützt
Organisationen dabei, die komplexen Wechselwirkungen, die das Leben der Menschen
prägen, zu vereinfachen und eine stärker vernetzte, personalisierte und
vertrauensvolle Kundeninteraktion zu ermöglichen. Die Customer-Engagement-
Plattform vereint Datenerfassung, Kundenkommunikation, Kundenreisemanagement,
vertrauenswürdige KI und Informationsmanagement. Damit unterstützt sie
Unternehmen dabei, nahtlose Kundenerlebnisse über den gesamten
Kundenlebenszyklus hinweg zu schaffen. Durch die Vernetzung der Systeme,
Prozesse und Interaktionen, die für entscheidende Geschäftsergebnisse maßgeblich
sind, unterstützt Smart Communications Unternehmen dabei, das Kundenerlebnis zu
verbessern, die betriebliche Effizienz zu steigern, die Einhaltung gesetzlicher
Vorschriften zu stärken und an jedem Kontaktpunkt Vertrauen aufzubauen. Mehr als
700 Unternehmen weltweit, darunter Zurich Insurance, Priority Health, The
Pacific Financial Group und The Bancorp, vertrauen auf Smart Communications, um
die Kundeninteraktion in regulierten Umfeldern zu verbessern. Mit mehr als 30
vorgefertigten Integrationen zu führenden Unternehmensplattformen, darunter
Salesforce, AWS, Guidewire, Duck Creek, OneSpan und Pega, ermöglicht Smart
Communications jährlich mehr als 60 Milliarden geschäftskritische
Kundeninteraktionen.
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