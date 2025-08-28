GNW-News: Sofascore Spieler der Saison Award Show feiert Premiere auf CBS
^ZAGREB, Kroatien, Aug. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In diesem Sommer trafen sich
in Zadar Sportlegenden und Reporterkoryphäen auf der ersten Sofascore Spieler
der Saison Award Show, die im Rahmen des Sunset Sports Festival aufgezeichnet
wurde. Mit der Premierenausstrahlung auf CBS konnte sie erfolgreich
Fußballstorys und datenbasierte Auszeichnungen vereinen und Millionen
Zuschauerinnen und Zuschauer erreichen.
In der Show wurden Europas Top-Performer aus Premier League, LaLiga, Serie A,
Bundesliga, Ligue 1 sowie Spitzenleistungen aus vielen anderen Ligen aus der
ganzen Welt gewürdigt. Mohamed Salah konnte sich mit einer 7,78 an die Spitze
der Premier League setzen, Raphinha führte LaLiga mit einer 7,80 an, Mattia
Zaccagni holte sich mit einer 7,34 die beste Wertung der Serie A, Joshua Kimmich
war mit einer 7,91 der am höchsten bewertete Spieler der Bundesliga und Achraf
Hakimi strahlte mit einer 7,76 in der Ligue 1 am hellsten. Daneben wurden auf
der Preisverleihung auch der bestbewertete Spieler der UEFA Champions League,
die Top-Ligen im Frauenfußball und viele weitere eindrucksvolle Leistungen aus
der ganzen Fußballwelt geehrt.
Das komplette Event ist über THIS LINK
(https://www.youtube.com/watch?v=Taw5RvTwf0s) abrufbar.
Die Sendung entstand unter der Regie von Emmy-Preisträger Pete Radovich und
wurde präsentiert von Kate Scott und Peter Schmeichel. Während der Show gab es
exklusive Einblicke von Fußballlegenden und renommierten Analysten, darunter
Jamie Carragher, Micah Richards und Alessandro Del Piero. Als am höchsten
bewerteter Spieler aus LaLiga und Champions League nahm Raphinha stolz gleich
zwei Auszeichnungen entgegen, während Luka Modri? als Empfänger von Sofascores
erstem Founders' Legend Award überhaupt Geschichte schrieb.
Die Würdigungen zum Player of the Season fanden jedoch nicht nur auf den
Fernsehbildschirmen statt, denn große Plakate
(https://www.sofascore.com/news/see-all-the-billboards-across-europe-that-
celebrate-sofascores-best-players/) in Barcelona, London, Liverpool, München,
Rom, Frankfurt, Lyon, Metz und weiteren europäischen Städten präsentierten die
von Sofascore ausgezeichneten Preisträger auch direkt vor Ort. Von Raphinha und
Alexia Putellas in Barcelona bis hin zu Mohamed Salah in Liverpool und Joshua
Kimmich in München bekamen Fans in ganz Europa die besten Spieler direkt in
ihren Heimatstädten zu sehen.
Der Sofascore Spieler der Saison Award wird nicht über eine Abstimmung vergeben,
sondern anhand objektiver Daten ermittelt. Jedes Tor, jeder Pass, jedes Tackling
und jeder Fehlschuss findet sich in einer Bewertung wieder, die die
tatsächlichen Geschehnisse auf dem Spielfeld unverfälscht zusammenfasst. Deshalb
ist für Spieler wie für Fans weltweit die Player of the Season Trophy von
Sofascore die einzige Auszeichnung, die zählt.
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar
unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9c592e82-c25d-
4c58-9d59-c71e41aa115e/de
