GNW-News: Sofascore Spieler der Saison Award Show feiert Premiere auf CBS

^ZAGREB, Kroatien, Aug. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In diesem Sommer trafen sich

in Zadar Sportlegenden und Reporterkoryphäen auf der ersten Sofascore Spieler

der Saison Award Show, die im Rahmen des Sunset Sports Festival aufgezeichnet

wurde. Mit der Premierenausstrahlung auf CBS konnte sie erfolgreich

Fußballstorys und datenbasierte Auszeichnungen vereinen und Millionen

Zuschauerinnen und Zuschauer erreichen.

In der Show wurden Europas Top-Performer aus Premier League, LaLiga, Serie A,

Bundesliga, Ligue 1 sowie Spitzenleistungen aus vielen anderen Ligen aus der

ganzen Welt gewürdigt. Mohamed Salah konnte sich mit einer 7,78 an die Spitze

der Premier League setzen, Raphinha führte LaLiga mit einer 7,80 an, Mattia

Zaccagni holte sich mit einer 7,34 die beste Wertung der Serie A, Joshua Kimmich

war mit einer 7,91 der am höchsten bewertete Spieler der Bundesliga und Achraf

Hakimi strahlte mit einer 7,76 in der Ligue 1 am hellsten. Daneben wurden auf

der Preisverleihung auch der bestbewertete Spieler der UEFA Champions League,

die Top-Ligen im Frauenfußball und viele weitere eindrucksvolle Leistungen aus

der ganzen Fußballwelt geehrt.

Das komplette Event ist über THIS LINK

(https://www.youtube.com/watch?v=Taw5RvTwf0s) abrufbar.

Die Sendung entstand unter der Regie von Emmy-Preisträger Pete Radovich und

wurde präsentiert von Kate Scott und Peter Schmeichel. Während der Show gab es

exklusive Einblicke von Fußballlegenden und renommierten Analysten, darunter

Jamie Carragher, Micah Richards und Alessandro Del Piero. Als am höchsten

bewerteter Spieler aus LaLiga und Champions League nahm Raphinha stolz gleich

zwei Auszeichnungen entgegen, während Luka Modri? als Empfänger von Sofascores

erstem Founders' Legend Award überhaupt Geschichte schrieb.

Die Würdigungen zum Player of the Season fanden jedoch nicht nur auf den

Fernsehbildschirmen statt, denn große Plakate

(https://www.sofascore.com/news/see-all-the-billboards-across-europe-that-

celebrate-sofascores-best-players/) in Barcelona, London, Liverpool, München,

Rom, Frankfurt, Lyon, Metz und weiteren europäischen Städten präsentierten die

von Sofascore ausgezeichneten Preisträger auch direkt vor Ort. Von Raphinha und

Alexia Putellas in Barcelona bis hin zu Mohamed Salah in Liverpool und Joshua

Kimmich in München bekamen Fans in ganz Europa die besten Spieler direkt in

ihren Heimatstädten zu sehen.

Der Sofascore Spieler der Saison Award wird nicht über eine Abstimmung vergeben,

sondern anhand objektiver Daten ermittelt. Jedes Tor, jeder Pass, jedes Tackling

und jeder Fehlschuss findet sich in einer Bewertung wieder, die die

tatsächlichen Geschehnisse auf dem Spielfeld unverfälscht zusammenfasst. Deshalb

ist für Spieler wie für Fans weltweit die Player of the Season Trophy von

Sofascore die einzige Auszeichnung, die zählt.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar

unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9c592e82-c25d-

4c58-9d59-c71e41aa115e/de

