GNW-News: Solera bekräftigt nach hochrangigem Treffen mit CATARC sein Engagement als globaler Partner bei der internationalen Expansion der chinesischen Indu...
^PEKING, Sept. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solera Holdings, LLC. (?Solera")
bestätigte heute ein hochrangiges Treffen zwischen seiner Führungsspitze und dem
China Automotive Technology and Research Center Co., Ltd. (CATARC), Chinas
nationaler Organisation für technische Forschung und Zertifizierung im
Automobilbereich, die die gesamte Wertschöpfungskette der chinesischen
Automobilindustrie abdeckt. An dem Treffen nahm auch Wang Junming,
stellvertretender Vorsitzender der China Intelligent Transportation Systems
Association (CITS), teil.
Jing Liao, Chief Administrative Officer von Solera und Vorsitzende der Solera
Foundation, leitete die Solera Delegation, zu der auch der Geschäftsführer für
Asien, SooCheon Chung, sowie die Vertriebsleiter für China, Jason Liu und Harold
Liu, gehörten. Gemeinsam mit Herrn Li Wei, dem stellvertretenden Geschäftsführer
von CATARC, und seinem Team erörterte die Delegation Möglichkeiten der
Zusammenarbeit zwischen CATARC und Solera zur Unterstützung der chinesischen
Automobilstrategie.
Herr Li Wei erläuterte die wichtige Rolle von CATARC im chinesischen Automobil-
Ökosystem sowie die langjährige Kompetenz des Unternehmens bei der Erbringung
technischer Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der
Automobilindustrie und über den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs hinweg.
Zudem präsentierte er die übergeordnete Entwicklungsstrategie, die technischen
Kernkompetenzen und die Stärken von CATARC im Bereich der
Branchendienstleistungen vor. Herr Li erklärte, dass CATARC seine Stärken als
unabhängige technische Plattform eines Drittanbieters nutzen und mit
Branchenverbänden sowie nationalen und internationalen Partnern zusammenarbeiten
wolle, um neue Möglichkeiten für eine für beide Seiten vorteilhafte
Zusammenarbeit zu erschließen und dazu beizutragen, China zu einer führenden
Automobilnation zu machen. Herr Wang schloss sich dieser Einschätzung an und
betonte, dass CITS auch künftig Branchenressourcen bündeln, technologische
Innovationen vorantreiben und eine standardisierte Entwicklung der Branche
fördern werde. Gleichzeitig wolle CITS mit globalen Partnern zusammenarbeiten,
um ein qualitativ hochwertiges Wachstum der Industrie voranzutreiben.
?Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich des
Fahrzeuglebenszyklusmanagements und digitaler Lösungen für die
Verkehrssicherheit hat Solera über Jahrzehnte hinweg ein ausgereiftes
Technologiesystem aufgebaut und umfassende Erfahrungen sowie nachweisliche
Erfolge in zahlreichen Ländern, Regionen und Märkten gesammelt", so Jing Liao,
Chief Administrative Officer von Solera und Vorsitzende der Solera Foundation.
?Wir betrachten diesen Austausch als wichtige Gelegenheit, unsere Partnerschaft
mit CATARC und CITS zu vertiefen, gemeinsam Möglichkeiten für technologische
Zusammenarbeit und die globale Expansion der chinesischen Industrie für
Fahrzeuge mit alternativen Antrieben zu erschließen und diese strategische
Priorität mit umfassender fachlicher Unterstützung zu begleiten. Dazu gehören
unter anderem der Aufbau von After-Sales-Ökosystemen im Ausland, die Abwicklung
von Versicherungsansprüchen, Schulungen, die Standardisierung von Daten, die
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie Initiativen zur Kreislaufwirtschaft
im Rahmen des Global Circularity Consortium. Durch eine vertiefte Zusammenarbeit
wollen wir dazu beitragen, die Verkehrssicherheit weiter zu verbessern und die
Entwicklung intelligenter Fahrzeugtechnologien voranzutreiben."
Für Chinas NEV-Hersteller ist das Engagement von CATARC von großer Bedeutung.
Als nationale Organisation für technische Forschung und Zertifizierung im
Automobilbereich unterstreicht CATARC mit ihrer Bereitschaft, eine
Zusammenarbeit mit Solera in Angriff zu nehmen, das Vertrauen in die Fähigkeit
von Solera, die internationale Expansion chinesischer Automobilhersteller mit
seinen weltweit ausgerichteten operativen Kapazitäten zu unterstützen. Die
Infrastruktur von Solera basiert nicht auf Systemen, die ursprünglich für das
Zeitalter der Verbrennungsmotoren entwickelt wurden. Vielmehr wurde die globale
Infrastruktur von Solera von Anfang an speziell für Elektro- und Fahrzeuge mit
alternativen Antrieben konzipiert und bietet chinesischen NEV-Marken eine
leistungsfähige Grundlage für ihre Expansion in internationale Märkte.
Das Leistungsspektrum von Solera deckt den gesamten Lebenszyklus eines
Elektrofahrzeugs (NEV) nach Verlassen des Werks ab und umfasst damit alle
Bereiche, die ein Hersteller im weiteren Fahrzeuglebenszyklus verwalten muss:
Risikoanalysen für Elektrofahrzeuge und Batterien, die Versicherern und
Erstausrüstern einen klaren Überblick über Reparaturkosten, Schadenrisiken und
den Zustand der Batterie verschaffen; KI-gestützte Schaden- und Reparaturdaten,
auf die in allen wichtigen Märkten vertraut wird; technische Dokumentation für
Elektro- und Hybridmodelle, einschließlich Reparaturverfahren für
Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und Hochvoltsystemen; einen sicheren und
vorschriftskonformen Zugriff auf Reparaturinformationen sowie deren Verwaltung
im Aftermarket; unabhängige Beratung zur Optimierung von Restwerten und
Gesamtbetriebskosten; Schulungen, mit denen in neuen Märkten schnell Reparatur-
und Servicekompetenzen aufgebaut werden können; sowie ein vernetztes globales
Ersatzteil-Ökosystem, das neue, umweltfreundliche und recycelte Teile umfasst
und die Reparaturfähigkeit von Fahrzeugen sowie die betriebliche Effizienz
kontinuierlich verbessert.
Die Rolle von Solera geht über die Bereitstellung von Infrastruktur hinaus und
erstreckt sich auch auf die Entwicklung internationaler Standards. Das
Unternehmen arbeitet derzeit gemeinsam mit der Retail Motor Industry Federation
(RMI) im Vereinigten Königreich an einem ISO-konformen, geräteunabhängigen
Testverfahren zur Bewertung des Batteriezustands, das vergleichbare Ergebnisse
über verschiedene Prüfgeräte und Fahrzeugtypen hinweg liefern soll. Darüber
hinaus kooperiert Solera mit europäischen Wirtschaftshochschulen, der Stanford
University und weiteren akademischen Einrichtungen, um die Forschung in den
Bereichen künstliche Intelligenz und Datenwissenschaft voranzutreiben - unter
anderem zur Restwertbewertung, zur Reparaturfähigkeit von Fahrzeugen und in
weiteren Schlüsselbereichen. Für chinesische NEV-Hersteller kann die Kombination
aus den globalen operativen Kapazitäten von Solera und seiner Erfahrung bei der
Mitgestaltung internationaler Standards dazu beitragen, die Zeit zu verkürzen,
die für den Aufbau wichtiger Kompetenzen in ausländischen Märkten erforderlich
ist. Dazu zählen unter anderem das Versicherungsgeschäft,
Reparaturdienstleistungen und das Restwertmanagement für Gebrauchtfahrzeuge.
Dies kann chinesische Hersteller dabei unterstützen, ihre globale Expansion zu
beschleunigen.
Im Vorfeld der Gespräche besichtigte die Solera-Delegation in Begleitung von
Herrn Zhao Shuai von CATARC die Technologieausstellungshalle, das
Forschungszentrum für Informationssicherheit, das Komponentenlabor, das Labor
für intelligentes Fahren sowie das Labor für intelligente vernetzte Fahrzeuge
von CATARC. Die Delegation bekundete dabei ihren tiefen Respekt für die
langjährige Geschichte von CATARC und dessen bedeutende Beiträge zur Entwicklung
der chinesischen Automobilindustrie.
?Das Modell, das wir Herstellern von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben für
den Eintritt in internationale Märkte anbieten, basiert auf demselben bewährten
Ansatz, den wir bereits erfolgreich für Automobilhersteller umgesetzt haben und
der sich in zahlreichen Märkten wiederholt bewährt hat. Dabei ist die
Konformität von Anfang an gewährleistet", erklärte das Unternehmen. Solera
unterhält derzeit vielfältige Geschäftsbeziehungen zu mehr als 200
Automobilherstellern weltweit und verfügt über direkt lizenzierte Daten von mehr
als 90 % der Automobilhersteller.
Über Solera
Solera ist der weltweit führende Anbieter von Software-as-a-Service, Daten und
Dienstleistungen für das Lebenszyklusmanagement von Fahrzeugen. Mit vier
Geschäftsbereichen - Fahrzeugschäden, Fahrzeugreparaturen, Fahrzeuglösungen und
Flottenlösungen - bündelt Solera führende Marken aus dem gesamten Ökosystem des
Fahrzeuglebenszyklus, darunter Identifix, Audatex, DealerSocket, Omnitracs,
LoJack, Spireon, eDriving/Mentor, Explore, cap hpi und Autodata sowie weitere
Marken. Solera betreut mehr als 280.000 Kunden und Partner in über 120 Ländern.
Weitere Informationen finden Sie unter www.solera.com (http://www.solera.com/).
Pressekontakt
mediainquiry@solera.com (mailto:mediainquiry@solera.com)
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