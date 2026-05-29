GNW-News: Solos stärkt Europas Premium-NoLo-Segment - Markteintritt in der Schweiz mit Dealco Swiss

^Hallau, Schweiz, June 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solos, ein Tochterunternehmen

des Ingredient-Spezialisten Prodalim und ein Branchenvorreiter im Bereich No-

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und Low-Alcohol (NoLo)-Getränke, gab heute eine neue Produktionspartnerschaft in

der Schweiz mit der Rimuss & Strada Wein AG in Hallau bekannt. Damit wird der

Zugang zu NoLo-Lösungen für Schweizer Weinproduzenten und Getränkemarken

erweitert.

Die Partnerschaft integriert das patentierte Aroma Recovery System (ARS) von

Solos in die Infrastruktur von Rimuss & Strada. Dadurch wird das europäische

Produktionsnetzwerk von Solos gestärkt und gleichzeitig die Soloss-Technologie

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einem größeren Kreis von Weinproduzenten zugänglich gemacht, die Premium-NoLo-

Qualität anstreben. Im Zuge der Zusammenarbeit hat Rimuss & Strada die

Geschäftseinheit **Dealco Swiss** gegründet, die sich auf die kommerzielle

Produktion und den Kundenservice im Bereich Entalkoholisierung spezialisiert.

?Die Schweiz ist ein wichtiger Schritt in der europäischen Expansion von Solos

und passt zu unserer Vision von Premium-Weinen ohne Alkohol, ohne Kompromisse",

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sagte Claudia Geyer, CTO von Solos.?Durch eigene Anlagen und

rProduktionspartner wie Dealco Swiss schaffen wir eine skalierbare Plattform,

die es Produzenten ermöglicht, auf Verbraucherpräferenzen zu reagieren und

gleichzeitig Authentizität und sensorische Qualität zu bewahren.

Zum Einsatz kommt eine DeAlcoTec-Vakuumdestillationskolonne von Centec, einem

Partner von Solos, der für eine schonende Alkoholentfernung bei niedrigen

Temperaturen bekannt ist. Dealco Swiss ermöglicht flexible kommerzielle

Produktion mit Chargengrößen von 2.500 bis 30.000 Litern und bietet zusätzlich

IFS- und Bio-Zertifizierungen sowie Abfüllmöglichkeiten in verschiedenen

Formaten. Die neue Produktionsstätte in der Schweiz verfügt über eine Kapazität

von 10 Millionen Litern und erhöht gemeinsam mit den bestehenden globalen

Produktionsstandorten von Solos die weltweite Produktionskapazität des

Unternehmens auf mehr als 40 Millionen Liter jährlich.

Die Zusammenarbeit in der Schweiz setzt Solos' internationale Expansion nach

Markteintritten in Spanien und Kalifornien fort. Die Expansion nach

Lateinamerika ist im Gange.

Über Prodalim

Prodalim ist ein weltweit führender Anbieter von saftbasierten Lösungen und

Spezialzutaten und liefert nachhaltige Lösungen für die Lebensmittel- und

Getränkeindustrie durch eine integrierte?Tree-to-Table"-Lieferkette und globale

Präsenz. Weitere Informationen unter prodalim.com (https://prodalim.com/).

Über Solos

Solos ist ein weltweit führendes Unternehmen für Aromarückgewinnung bei Premium-

entalkoholisierten Weinen, Bieren und Spirituosen. Das patentierte Aroma

Recovery System (ARS) bewahrt originale Aromaprofile für No- und Low-Alcohol-

Getränke. Weitere Informationen unter solos-technology.com (https://solos-

technology.com/)

Über Rimuss & Strada

Die Rimuss & Strada Wein AG ist ein Schweizer Produzent von Weinen und

Schaumweinen mit Sitz in Hallau und verbindet Weinbaukompetenz mit Produktions-

und Abfüllkapazitäten. Weitere Informationen unter rimuss&strada.ch

(https://rimuss-strada.ch/)

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar

unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1c90d1f8-10c9-4274-

b0bd-4669638bf8ed

Contact:

Solos Technology

Iria Barbosa Catala

info@solos-technology.comÂ°