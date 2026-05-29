GNW-News: Solos stärkt Europas Premium-NoLo-Segment - Markteintritt in der Schweiz mit Dealco Swiss
^Hallau, Schweiz, June 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solos, ein Tochterunternehmen
des Ingredient-Spezialisten Prodalim und ein Branchenvorreiter im Bereich No-
und Low-Alcohol (NoLo)-Getränke, gab heute eine neue Produktionspartnerschaft in
der Schweiz mit der Rimuss & Strada Wein AG in Hallau bekannt. Damit wird der
Zugang zu NoLo-Lösungen für Schweizer Weinproduzenten und Getränkemarken
erweitert.
Die Partnerschaft integriert das patentierte Aroma Recovery System (ARS) von
Solos in die Infrastruktur von Rimuss & Strada. Dadurch wird das europäische
Produktionsnetzwerk von Solos gestärkt und gleichzeitig die Soloss-Technologie
einem größeren Kreis von Weinproduzenten zugänglich gemacht, die Premium-NoLo-
Qualität anstreben. Im Zuge der Zusammenarbeit hat Rimuss & Strada die
Geschäftseinheit **Dealco Swiss** gegründet, die sich auf die kommerzielle
Produktion und den Kundenservice im Bereich Entalkoholisierung spezialisiert.
?Die Schweiz ist ein wichtiger Schritt in der europäischen Expansion von Solos
und passt zu unserer Vision von Premium-Weinen ohne Alkohol, ohne Kompromisse",
sagte Claudia Geyer, CTO von Solos.?Durch eigene Anlagen und
rProduktionspartner wie Dealco Swiss schaffen wir eine skalierbare Plattform,
die es Produzenten ermöglicht, auf Verbraucherpräferenzen zu reagieren und
gleichzeitig Authentizität und sensorische Qualität zu bewahren.
Zum Einsatz kommt eine DeAlcoTec-Vakuumdestillationskolonne von Centec, einem
Partner von Solos, der für eine schonende Alkoholentfernung bei niedrigen
Temperaturen bekannt ist. Dealco Swiss ermöglicht flexible kommerzielle
Produktion mit Chargengrößen von 2.500 bis 30.000 Litern und bietet zusätzlich
IFS- und Bio-Zertifizierungen sowie Abfüllmöglichkeiten in verschiedenen
Formaten. Die neue Produktionsstätte in der Schweiz verfügt über eine Kapazität
von 10 Millionen Litern und erhöht gemeinsam mit den bestehenden globalen
Produktionsstandorten von Solos die weltweite Produktionskapazität des
Unternehmens auf mehr als 40 Millionen Liter jährlich.
Die Zusammenarbeit in der Schweiz setzt Solos' internationale Expansion nach
Markteintritten in Spanien und Kalifornien fort. Die Expansion nach
Lateinamerika ist im Gange.
Über Prodalim
Prodalim ist ein weltweit führender Anbieter von saftbasierten Lösungen und
Spezialzutaten und liefert nachhaltige Lösungen für die Lebensmittel- und
Getränkeindustrie durch eine integrierte?Tree-to-Table"-Lieferkette und globale
Präsenz. Weitere Informationen unter prodalim.com (https://prodalim.com/).
Über Solos
Solos ist ein weltweit führendes Unternehmen für Aromarückgewinnung bei Premium-
entalkoholisierten Weinen, Bieren und Spirituosen. Das patentierte Aroma
Recovery System (ARS) bewahrt originale Aromaprofile für No- und Low-Alcohol-
Getränke. Weitere Informationen unter solos-technology.com (https://solos-
technology.com/)
Über Rimuss & Strada
Die Rimuss & Strada Wein AG ist ein Schweizer Produzent von Weinen und
Schaumweinen mit Sitz in Hallau und verbindet Weinbaukompetenz mit Produktions-
und Abfüllkapazitäten. Weitere Informationen unter rimuss&strada.ch
(https://rimuss-strada.ch/)
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar
unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1c90d1f8-10c9-4274-
b0bd-4669638bf8ed
Contact:
Solos Technology
Iria Barbosa Catala
info@solos-technology.comÂ°