GNW-News: Space Environment Technologies und Envir unterzeichnen eine Absichtserklärung zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen den USA und Griechenland im...
^PACIFIC PALISADES, Kalifornien sowie FOLEGANDROS, Griechenland, July 16, 2026
(GLOBE NEWSWIRE) -- Space Environment Technologies (?SET"), ein US-
amerikanischer Entwickler von Modellen, Instrumenten und operativen
Datenprodukten für Weltraumwetter und Weltraumphysik, und Envir E.E. (? Envir"),
ein griechisches Umweltforschungs- und Beratungsunternehmen, gaben heute
bekannt, dass sie am 13. Juli 2026 eine Absichtserklärung (Memorandum of
Understanding, MOU) unterzeichnet haben, mit der ein Rahmen für eine gemeinsame
Zusammenarbeit zwischen den USA und Griechenland geschaffen wird, um
Umweltsysteme, die den erdnahen Weltraum, die Atmosphäre sowie terrestrische und
marine Ökosysteme umfassen und die Lebensqualität auf der Erde beeinflussen,
besser zu charakterisieren.
Im Rahmen der Absichtserklärung wollen SET und Envir gemeinsame
wissenschaftliche Forschungen zur Wechselwirkung zwischen Weltraumwetter,
atmosphärischen Bedingungen sowie terrestrischen und marinen Umweltsystemen
durchführen; wissenschaftliche und technische Daten sowie Methoden austauschen;
gemeinsam Forschungsanträge erarbeiten und bei US-amerikanischen, griechischen
und europäischen Förderinstitutionen einreichen sowie Fördermöglichkeiten
nutzen, wie sie beispielsweise im Rahmen der Programme der Europäischen
Weltraumorganisation und des EU-Programms?Horizont" angeboten werden; bei
Missionskonzepten, Instrumentierung und Messkampagnen zusammenarbeiten; sowie
die gegenseitige wissenschaftliche und technische Beratung, gemeinsame
Veröffentlichungen und den Personalaustausch fördern.
Der Vertrag baut auf den sich ergänzenden Stärken beider Unternehmen auf: SET
ist in den Bereichen Entscheidungshilfen zur Strahlungsbewertung, Modellierung
der atmosphärischen Dichte und des Satellitenwiderstands, Entwicklung von UAVs
für den Einsatz in großer Höhe sowie Instrumente zur Minderung von
Weltraumwetterrisiken tätig, die von Regierungsbehörden, wissenschaftlichen
Einrichtungen und kommerziellen Weltraummissionen genutzt werden; Envir ist
hingegen in den Bereichen Umweltverträglichkeitsprüfung, ökologische und
ornithologische Studien, Lebensraumüberwachung sowie der Erhebung terrestrischer
und mariner Umweltdaten in ganz Griechenland und darüber hinaus tätig.
?Die Weltraumumgebung, die Atmosphäre und die Ökosysteme der Erde sind eng
miteinander verbunden, und um eines davon zu verstehen, muss man alle
verstehen", erklärt W. Kent Tobiska, Präsident von SET.?Diese Zusammenarbeit
mit Envir ermöglicht es uns, die Weltraumwetter- und Atmosphärenforschung mit
Fachwissen aus den Bereichen Land- und Meeresumwelt zu verbinden. Dadurch
wiederum wird die Fähigkeit beider Organisationen gestärkt, jene Systeme zu
charakterisieren, die letztlich die Lebensqualität auf der Erde beeinflussen."
?Envir ist stolz darauf, diese Partnerschaft mit SET offiziell zu besiegeln", so
Dimitris Voulgaris, Director von Envir.?Die Bündelung unserer Kompetenzen in
den Bereichen Umweltüberwachung und -bewertung mit dem Fachwissen von SET in den
Bereichen Weltraumwetter und Atmosphäre eröffnet neue Möglichkeiten für
gemeinsame Forschungsprojekte und Fördermöglichkeiten, die keine der beiden
Organisationen allein verfolgen könnte."
Über Space Environment Technologies
Space Environment Technologies (SET) entwickelt führende Modelle, Instrumente
und operative Datenströme im Bereich der Weltraumphysik, die den Vorstoß des
Menschen in den Weltraum ermöglichen, und unterstützt damit Regierungsbehörden,
wissenschaftliche Einrichtungen sowie kommerzielle Weltraummissionen weltweit.
Erfahren Sie mehr unter https://spacewx.com.
Über Envir
Envir E.E. ist ein griechisches Umweltberatungsunternehmen, das
Umweltverträglichkeitsprüfungen, ökologische und ornithologische Studien, die
Überwachung von Lebensräumen sowie die Erhebung und Analyse von Umweltdaten für
Land- und Meeresprojekte sowie Projekte im Bereich erneuerbarer Energien in
Griechenland und im Ausland anbietet. Erfahren Sie mehr unter https://envir.gr.
Medienkontakte
Space Environment Technologies Envir E.E.
Kathy Leroux, Pressekontakt Dimitris Voulgaris, Pressekontakt
contracts@spacewx.com info@envir.gr
207-451-3433 (+30) 210 440 4006
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