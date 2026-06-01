GNW-News: Space42 erweitert seine Erdbeobachtungskapazitäten mit drei voll einsatzfähigen Foresight-Satelliten

^* Foresight-3, -4 und -5 sind nach ihrem Start im November 2025 nun im

Einsatz

* Eine erweiterte Abdeckung steigert die Wiederbesuchsraten in Regionen mit

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hoher Nachfrage

* Integrierte SAR- (Synthetic Aperture Radar) und KI-Funktionen liefern

schnelle, zuverlässige Allwetter-Informationen

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, June 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Space42 (https://www.space42.ai/), das in den Vereinigten Arabischen Emiraten

ansässige, KI-gestützte SpaceTech-Unternehmen mit globaler Reichweite, hat heute

bekanntgegeben, dass die Satelliten Foresight-3, Foresight-4 und Foresight-5 nun

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voll einsatzfähig sind. Dieser Meilenstein bringt die Foresight-

Erdbeobachtungskonstellation (Earth Observation, EO) einen Schritt weiter, die

nun aus fünf SAR-Satelliten (Synthetic Aperture Radar) besteht und eine

kontinuierliche Datenerfassung sowie georäumliche Informationen in

Entscheidungsqualität ermöglicht.

Die drei Satelliten wurden in Zusammenarbeit mit ICEYE (https://www.iceye.com/)

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in Finnland hergestellt, wodurch der Technologietransfer und der nachhaltige

Zugang zu den entsprechenden Fähigkeiten gefördert und gleichzeitig die

Lieferkette vor Ort verankert wurden. Im Einklang mit diesem Mandat wurden

wichtige Integrations- und Testprozesse in der Montage-, Integrations- und

Testanlage (Assembly, Integration, and Testing, AIT) der Space Systems von

Space42 (https://space42.ai/en/press-release/2025/space42-ships-first-uae-sar-

satellites-to-expand-its-foresight-constellation/) in Abu Dhabi abgeschlossen.

Hasan Al Hosani, CEO von Smart Solutions bei Space42, dazu:?Mit der

Inbetriebnahme von Foresight-3, -4 und -5 bauen wir die staatliche

Erdbeobachtung schneller und konsequenter für Regierungen, Industrieunternehmen

und Partner weltweit aus." Die Zusammenarbeit mit ICEYE und die nachgewiesenen

operativen Erfolge in der Space42 Space Systems-Anlage haben die nationalen

Kapazitäten so weit gestärkt, dass sie auf den globalen Märkten konkurrenzfähig

sind und sich dort etablieren können. Diese Konstellation unterstützt zudem

unsere Strategie, der bevorzugte Partner für hochwertige Geodaten zu werden und

gleichzeitig die Position der Vereinigten Arabischen Emirate in einer

dynamischen, systemrelevanten Branche zu stärken."

Erweiterte Abdeckung und schnellere Erkenntnisse

Foresight-3, -4 und -5 wurden in eine mittelhohe, leicht geneigte Erdumlaufbahn

gebracht, um die Abdeckung zu erweitern und die Überwachung in strategisch

wichtigen Regionen zu verstärken, in denen mehr als 90 % der Weltbevölkerung

leben. Die Foresight-Konstellation liefert SAR-Bilder an die KI-gestützte

Geodaten-Analyseplattform GIQ von Space42, die Rohdaten innerhalb weniger

Minuten in entscheidungsrelevante Informationen umwandelt. Da das System auf

sich ergänzenden Umlaufbahnen arbeitet, gewährleistet es zu jeder Tageszeit eine

gleichbleibende Leistung.

Es bietet eine Auflösung von 25 Zentimetern und ist bei jedem Wetter

einsatzfähig, wodurch sich kleine Veränderungen auf der Erde aus dem Weltraum

zuverlässig erkennen lassen. GIQ verarbeitet diese Daten zu verwertbaren

Ergebnissen und trägt so dazu bei, die Reaktionszeiten bei Notfällen um bis zu

90 %, die Kosten für vorausschauende Wartung um bis zu 30 % und betriebliche

Ineffizienzen um bis zu 25 % zu senken.

Weltweite Nachfrage und Führungsrolle der VAE

Die Nachfrage nach Erdbeobachtungsdaten steigt rasant an, da Regierungen und

Industrie auf georäumliche Informationen setzen, um Risiken zu managen, Abläufe

zu optimieren und Klima- und Sicherheitsziele zu unterstützen. Bis 2030 sollen

Erkenntnisse aus der Erdbeobachtung einen wirtschaftlichen Mehrwert von mehr als

700 Mrd. USD (https://www.weforum.org/publications/amplifying-the-global-value-

of-earth-observation/) generieren und in zahlreichen Sektoren zur

Emissionsminderung beitragen.

Die VAE positionieren sich als führender Anbieter fortschrittlicher

Erdbeobachtungstechnologien, gestützt auf ihre Nationale Weltraumstrategie 2030

und Investitionen in eigenständige Infrastruktur, KI-Integration und lokale

Fertigung. Der Ausbau der Foresight-Konstellation von Space42 unterstützt dieses

Ziel, indem er die Erfassung weltraumgestützter Daten mit KI-gestützten Analysen

verbindet.

Über Space42

Space42 (ADX: SPACE42) ist ein in den VAE ansässiges KI-gestütztes

Raumfahrtunternehmen, das Satellitenkommunikation, Geodatenanalyse und

künstliche Intelligenz kombiniert, um die Erde vom Weltraum aus zu erforschen.

Space42 entstand 2024 aus der Fusion von Bayanat und Yahsat und nutzt seine

globale Reichweite, um schnell auf die sich wandelnden Anforderungen von

Regierungen, Unternehmen und Kommunen vor Ort zu reagieren. Das Unternehmen

gliedert sich in zwei Geschäftsbereiche: Space Services und Smart Solutions.

Space Services konzentriert sich auf den Upstream-Satellitenbetrieb für feste

und mobile Satellitendienste. Smart Solutions integriert die Erfassung und

Verarbeitung von Geodaten mit KI, um Entscheidungsprozesse zu unterstützen, das

Lagebewusstsein zu verbessern und die operative Effizienz zu steigern. Zu den

Hauptaktionären gehören G42, Mubadala und IHC.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.space42.ai (http://www.space42.ai/);

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Bei Anlegerfragen wenden Sie sich bitte an: ir@space42.ai (mailto:ir@space42.ai)

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