GNW-News: Space42 erweitert seine Erdbeobachtungskapazitäten mit drei voll einsatzfähigen Foresight-Satelliten
^* Foresight-3, -4 und -5 sind nach ihrem Start im November 2025 nun im
Einsatz
* Eine erweiterte Abdeckung steigert die Wiederbesuchsraten in Regionen mit
hoher Nachfrage
* Integrierte SAR- (Synthetic Aperture Radar) und KI-Funktionen liefern
schnelle, zuverlässige Allwetter-Informationen
ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, June 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
Space42 (https://www.space42.ai/), das in den Vereinigten Arabischen Emiraten
ansässige, KI-gestützte SpaceTech-Unternehmen mit globaler Reichweite, hat heute
bekanntgegeben, dass die Satelliten Foresight-3, Foresight-4 und Foresight-5 nun
voll einsatzfähig sind. Dieser Meilenstein bringt die Foresight-
Erdbeobachtungskonstellation (Earth Observation, EO) einen Schritt weiter, die
nun aus fünf SAR-Satelliten (Synthetic Aperture Radar) besteht und eine
kontinuierliche Datenerfassung sowie georäumliche Informationen in
Entscheidungsqualität ermöglicht.
Die drei Satelliten wurden in Zusammenarbeit mit ICEYE (https://www.iceye.com/)
in Finnland hergestellt, wodurch der Technologietransfer und der nachhaltige
Zugang zu den entsprechenden Fähigkeiten gefördert und gleichzeitig die
Lieferkette vor Ort verankert wurden. Im Einklang mit diesem Mandat wurden
wichtige Integrations- und Testprozesse in der Montage-, Integrations- und
Testanlage (Assembly, Integration, and Testing, AIT) der Space Systems von
Space42 (https://space42.ai/en/press-release/2025/space42-ships-first-uae-sar-
satellites-to-expand-its-foresight-constellation/) in Abu Dhabi abgeschlossen.
Hasan Al Hosani, CEO von Smart Solutions bei Space42, dazu:?Mit der
Inbetriebnahme von Foresight-3, -4 und -5 bauen wir die staatliche
Erdbeobachtung schneller und konsequenter für Regierungen, Industrieunternehmen
und Partner weltweit aus." Die Zusammenarbeit mit ICEYE und die nachgewiesenen
operativen Erfolge in der Space42 Space Systems-Anlage haben die nationalen
Kapazitäten so weit gestärkt, dass sie auf den globalen Märkten konkurrenzfähig
sind und sich dort etablieren können. Diese Konstellation unterstützt zudem
unsere Strategie, der bevorzugte Partner für hochwertige Geodaten zu werden und
gleichzeitig die Position der Vereinigten Arabischen Emirate in einer
dynamischen, systemrelevanten Branche zu stärken."
Erweiterte Abdeckung und schnellere Erkenntnisse
Foresight-3, -4 und -5 wurden in eine mittelhohe, leicht geneigte Erdumlaufbahn
gebracht, um die Abdeckung zu erweitern und die Überwachung in strategisch
wichtigen Regionen zu verstärken, in denen mehr als 90 % der Weltbevölkerung
leben. Die Foresight-Konstellation liefert SAR-Bilder an die KI-gestützte
Geodaten-Analyseplattform GIQ von Space42, die Rohdaten innerhalb weniger
Minuten in entscheidungsrelevante Informationen umwandelt. Da das System auf
sich ergänzenden Umlaufbahnen arbeitet, gewährleistet es zu jeder Tageszeit eine
gleichbleibende Leistung.
Es bietet eine Auflösung von 25 Zentimetern und ist bei jedem Wetter
einsatzfähig, wodurch sich kleine Veränderungen auf der Erde aus dem Weltraum
zuverlässig erkennen lassen. GIQ verarbeitet diese Daten zu verwertbaren
Ergebnissen und trägt so dazu bei, die Reaktionszeiten bei Notfällen um bis zu
90 %, die Kosten für vorausschauende Wartung um bis zu 30 % und betriebliche
Ineffizienzen um bis zu 25 % zu senken.
Weltweite Nachfrage und Führungsrolle der VAE
Die Nachfrage nach Erdbeobachtungsdaten steigt rasant an, da Regierungen und
Industrie auf georäumliche Informationen setzen, um Risiken zu managen, Abläufe
zu optimieren und Klima- und Sicherheitsziele zu unterstützen. Bis 2030 sollen
Erkenntnisse aus der Erdbeobachtung einen wirtschaftlichen Mehrwert von mehr als
700 Mrd. USD (https://www.weforum.org/publications/amplifying-the-global-value-
of-earth-observation/) generieren und in zahlreichen Sektoren zur
Emissionsminderung beitragen.
Die VAE positionieren sich als führender Anbieter fortschrittlicher
Erdbeobachtungstechnologien, gestützt auf ihre Nationale Weltraumstrategie 2030
und Investitionen in eigenständige Infrastruktur, KI-Integration und lokale
Fertigung. Der Ausbau der Foresight-Konstellation von Space42 unterstützt dieses
Ziel, indem er die Erfassung weltraumgestützter Daten mit KI-gestützten Analysen
verbindet.
Über Space42
Space42 (ADX: SPACE42) ist ein in den VAE ansässiges KI-gestütztes
Raumfahrtunternehmen, das Satellitenkommunikation, Geodatenanalyse und
künstliche Intelligenz kombiniert, um die Erde vom Weltraum aus zu erforschen.
Space42 entstand 2024 aus der Fusion von Bayanat und Yahsat und nutzt seine
globale Reichweite, um schnell auf die sich wandelnden Anforderungen von
Regierungen, Unternehmen und Kommunen vor Ort zu reagieren. Das Unternehmen
gliedert sich in zwei Geschäftsbereiche: Space Services und Smart Solutions.
Space Services konzentriert sich auf den Upstream-Satellitenbetrieb für feste
und mobile Satellitendienste. Smart Solutions integriert die Erfassung und
Verarbeitung von Geodaten mit KI, um Entscheidungsprozesse zu unterstützen, das
Lagebewusstsein zu verbessern und die operative Effizienz zu steigern. Zu den
Hauptaktionären gehören G42, Mubadala und IHC.
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Bei Anlegerfragen wenden Sie sich bitte an: ir@space42.ai (mailto:ir@space42.ai)
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