GNW-News: Space42 erzielt in den ersten neun Monaten 2026 hervorragende Ergebnisse
^* Der Umsatz steigt um 11 %, das normalisierte EBITDA um 30 %
* Der Umsatz im Bereich Smart Solutions wächst um 16 %; damit erzielt der
Bereich bereits das zweite Quartal in Folge ein profitables Wachstum
* Der Bereich Space Services verzeichnet sein bislang stärkstes
Neunmonatsergebnis
ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, Nov. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
Space42, ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässiges, KI-gestütztes
SpaceTech-Unternehmen mit globaler Präsenz, hat heute seine konsolidierten
Finanzergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres 2026 bekannt gegeben. Das
Unternehmen ist an der Abu Dhabi Securities Exchange unter dem Börsenkürzel
SPACE42 (ISIN: AEE01122B228) notiert.
Space42 erzielte in den ersten neun Monaten bis zum 30. September 2026 ein
herausragendes Ergebnis: Der Umsatz stieg zweistellig, während sich die
Rentabilität deutlich verbesserte. Gleichzeitig trieb das Unternehmen die
Implementierung seiner vier strategischen Säulen weiter voran.
Der Konzern erwirtschaftete einen Umsatz von 404 Millionen US-Dollar und damit
11 % mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Beide Geschäftsbereiche, Space
Services und Smart Solutions, verzeichneten ein kräftiges Wachstum. Dazu trug
insbesondere die kontinuierliche Bereitstellung skalierbarer Dual-Use-
Anwendungen bei.
Space Services realisierte einen Rekordumsatz von 340 Millionen US-Dollar, was
einem Plus von 11 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Treiber dieser
Entwicklung war vor allem das robuste Regierungsgeschäft. Dazu zählt auch der am
1. Juli 2025 in Kraft getretene, 15-jährige Kapazitätsdienstleistungsvertrag im
Wert von 700 Millionen US-Dollar, der nach dem erfolgreichen Start des
Satelliten Thuraya-4 wirksam wurde. Der Geschäftsbereich ist weiterhin auf Kurs,
2026 sein bislang bestes Jahresergebnis zu erzielen.
Der Geschäftsbereich Smart Solutions verzeichnete im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum eine Umsatzsteigerung von 16 %. Maßgeblich dazu beigetragen
hat die wachsende Nachfrage staatlicher Stellen nach Geospatial Intelligence und
Lagebildern, die durch entsprechende staatliche Anforderungen zusätzlich
verstärkt wurde.
Der Konzern erzielte ein normalisiertes EBITDA von 194 Millionen US-Dollar. Dies
entspricht einem Anstieg von 30 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum und einer
hervorragenden EBITDA-Marge von 48 %. Die Entwicklung ist insbesondere auf die
erfolgreiche Trendwende im Geschäftsbereich Smart Solutions und dessen Rückkehr
zu profitablem Wachstum zurückzuführen. Gleichzeitig gewinnt die strategische
Transformation des Unternehmens zunehmend an Dynamik.
Space42 verfügte weiterhin über eine solide Bilanz und schloss den
Berichtszeitraum mit einer verbesserten Liquiditätsposition von mehr als 1,3
Milliarden US-Dollar sowie einem Auftragsbestand von 6,2 Milliarden US-Dollar
ab. Das Unternehmen steht somit finanziell solide da und kann seine
strategischen Ziele umsetzen.
Im Berichtszeitraum setzte Space42 sein Aktienrückkaufprogramm erfolgreich fort.
Das Programm umfasst den Rückkauf von bis zu 2,5 % des ausgegebenen
Aktienkapitals; rund 37 % des vorgesehenen Volumens sind inzwischen umgesetzt.
Damit unterstreicht das Unternehmen sein Vertrauen in die langfristigen
Geschäftsaussichten und seine Überzeugung, dass der aktuelle Aktienkurs den
inneren Wert des Unternehmens nicht angemessen widerspiegelt.
Karim Michel Sabbagh, Geschäftsführer von Space42, erklärte:
?Space42 hat erneut hervorragende Ergebnisse erzielt: Beide Geschäftsbereiche
verzeichneten in den ersten neun Monaten ein zweistelliges Umsatzwachstum.
Maßgeblich dazu beigetragen haben das robuste Regierungsgeschäft, die steigende
Nachfrage nach Erdbeobachtung (EO) und Geodatenanalyse sowie die konsequente
Umsetzung unserer Strategie.
Space Services verzeichnete ein Rekordergebnis, während Smart Solutions seine
Transformation zu programmatischen Dual-Use-Projekten mit höherer Wertschöpfung
weiter vorantrieb. Dabei konzentriert sich der Geschäftsbereich auf seine
Kernkompetenzen in den Bereichen EO und Geodatenanalyse.
Im Berichtszeitraum verfolgte Space42 seine Strategie konsequent weiter. Ein
wichtiger Meilenstein war dabei der Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung
mit Viasat zur gemeinsamen Gründung von Equatys. Damit schaffen die Unternehmen
die erste gemeinsame Plattform für Weltraum- und Bodeninfrastruktur, die globale
Direct-to-Device-Dienste und fortschrittliche MSS-Konnektivität ermöglichen
soll."
Umsetzung der Strategie auf Basis von vier Säulen und sektoralen Schwerpunkten
Hochwertige Geodaten - global
* Die Satelliten Foresight-3, Foresight-4 und Foresight-5 wurden im
Berichtszeitraum in Betrieb genommen. Ihre Bilddaten werden inzwischen
kommerziell für zahlreiche Dual-Use-Anwendungen genutzt und stärken damit
die programmatischen Fähigkeiten des Geschäftsbereichs Smart Solutions
weiter
* Mira Aerospace hat gemeinsam mit Telespazio Ibérica die Überwachung von
Waldbränden in Spanien mithilfe der HAPS-Plattform ApusNeo18 aufgenommen.
Damit demonstriert das Unternehmen seine Fähigkeit zur Echtzeitüberwachung
und treibt zugleich die Entwicklung von Anwendungen für den
Katastrophenschutz voran
KI-gestützte Geospatial-Intelligence-Plattformen und -Dienste - global
* Die GIQ-Plattform wurde kontinuierlich weiterentwickelt. Im Mittelpunkt
standen dabei die Verbesserung der Sicherheitsfunktionen, die Integration
von Daten aus unterschiedlichen Quellen und der Ausbau der Wetteranwendung.
Auch die Weiterentwicklung der GIX-Plattform wurde konsequent vorangetrieben
Nicht-terrestrische Netzwerkdienste - global
* Der Betrieb von Thuraya-4 wurde weiter ausgebaut und das
Dienstleistungsangebot in ganz Südafrika erweitert. Gleichzeitig wurden
Thuraya-4-kompatible Smart-Geräte von Drittanbietern eingeführt. Damit
demonstriert Space42 das Potenzial seines Satellitennetzwerks, Sprach- und
SMS-Dienste für ein breiteres Spektrum an Endgeräten bereitzustellen
* Space42 und Viasat unterzeichneten eine verbindliche Vereinbarung zur
gemeinsamen Gründung von Equatys. Damit schaffen sie die erste gemeinsame
Plattform für Weltraum- und Bodeninfrastruktur, die globale Direct-to-
Device-Dienste und fortschrittliche MSS-Konnektivität ermöglichen soll
* Terrestar Solutions schloss sich Equatys an und erweitert damit die
gemeinsame Satelliteninfrastruktur für globale Direct-to-Device-Dienste und
fortschrittliche MSS-Konnektivität, wobei die nationale Souveränität gewahrt
bleibt
Sichere Konnektivität - regional
* Die Arbeiten an den Satellitenprogrammen?Al Yah 4" und?Al Yah 5" wurden
planmäßig fortgesetzt. Das Programm liegt weiterhin im Budgetrahmen und ist
durch einen 17-jährigen Regierungsvertrag im Wert von 5,1 Milliarden US-
Dollar abgesichert
* Auch die Entwicklung von LEO-/MEO-Breitbandlösungen für Dual-Use-Anwendungen
im Rahmen einer Multi-Orbit-Strategie wurde weiter vorangetrieben. Diese
sollen die Satelliten?Al Yah 4" und?Al Yah 5" ergänzen. Durch die
Integration von latenzarmer NGSO-Konnektivität soll die sichere
Kommunikation weiter verbessert werden
Autonome Mobilität als sektoraler Schwerpunkt - regional
* Space42 unterzeichnete seine erste kommerzielle Vereinbarung mit Autonomous
A2Z, einem führenden südkoreanischen Unternehmen für autonomes Fahren. Ziel
ist es, den Einsatz autonomer Mobilitätslösungen der Stufe 4 in den
Vereinigten Arabischen Emiraten voranzutreiben. Dazu werden die Kompetenzen
von Space42 in den Bereichen KI, Geodaten und Konnektivität mit der
Technologie für autonomes Fahren von Autonomous A2Z kombiniert
Financial Highlights
Metric Result
Revenue USD 404 million (11% YoY)
Normalized EBITDA USD 194 million, (30% YoY) with 48% margin
Net Profit USD 49 million, (31% YoY) with 12% margin
Cash CapEx USD 134 million
Cash / Short-Term Deposits USD 1.3 billion
Negative Net Debt USD 747 million
Net Leverage Ratio -2.8x
Contracted Future Revenues USD 6.2 billion
Die vollständigen Finanzinformationen stehen im Bereich?Investor Relations" auf
der Website von Space42 unter www.space42.ai/en/investor-relations
(http://www.space42.ai/en/investor-relations) zur Verfügung.
Hinweis
Das normalisierte EBITDA entspricht dem Ergebnis aus fortgeführten
Geschäftsbereichen vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf Sachanlagen und
immaterielle Vermögenswerte sowie dem anteiligen Ergebnis von nach der Equity-
Methode bilanzierten Beteiligungen. Es wird um wesentliche einmalige Effekte
bereinigt, um die zugrunde liegende Geschäftsentwicklung auf vergleichbarer
Basis darzustellen.
Über Space42
Space42 (ADX: SPACE42) ist ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten
ansässiges, KI-gestütztes SpaceTech-Unternehmen mit globaler Präsenz. Das
Unternehmen vereint Satellitenkommunikation und Geospatial Intelligence, um aus
dem Weltraum neue Perspektiven auf die Erde zu eröffnen. Das Unternehmen ist in
zwei Geschäftsbereichen tätig. Space Services betreibt eine Flotte
geostationärer Satelliten, darunter das Thuraya-Mobilfunknetz, und bietet damit
sichere Verbindungen zu Land, zu Wasser und in der Luft in mehr als 120 Ländern.
Smart Solutions betreibt eine SAR-Konstellation (Synthetic Aperture Radar) in
der erdnahen Umlaufbahn, die 90 % der Weltbevölkerung abdeckt, und nutzt
künstliche Intelligenz, um aus diesen Bilddaten verwertbare Erkenntnisse zu
gewinnen. Space42 unterstützt Behörden und Unternehmen in den Bereichen
Verteidigung und Sicherheit, Energie, Umweltschutz sowie autonome Mobilität. Zu
den Hauptaktionären zählen G42, Mubadala und die International Holding Company
(IHC).
Weitere Informationen finden Sie unter: www.space42.ai (http://www.space42.ai/);
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(https://www.linkedin.com/company/space42ai/)
Anfragen von Investoren werden unter ir@space42.ai (mailto:ir@space42.ai)
entgegengenommen.
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