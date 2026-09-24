GNW-News: Space42 und Telespazio Ibérica starten in Spanien Überwachung von Waldbränden mit Hilfe von Hochflugsystemen
^* Der?ApusNeo18" von Mira Aerospace, einer Tochtergesellschaft von Space42,
übertrug Video- und Bildmaterial in Echtzeit und demonstrierte damit das
Potenzial für die Erkennung und Überwachung von Waldbränden in Spanien
* Der Testflug der Mission erreichte eine Höhe von etwa 16.000 Fuß und dauerte
29 Stunden, womit zwei HAPS-Flugrekorde in Europa aufgestellt wurden
* Die Mission schreitet von der anfänglichen Flugvalidierung in Europa hin zu
einem dauerhaften Einsatz im Katastrophenschutz voran
FUERTEVENTURA, Spanien, Sept. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mira Aerospace, die
auf High-Altitude-Platform-Systems (HAPS) spezialisierte Tochtergesellschaft
von Space42 (https://space42.ai/en/lp/index.html) (ADX: SPACE42), einem in den
Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen, KI-gestützten SpaceTech-Unternehmen,
und Telespazio Ibérica, ein Unternehmen der Leonardo Space-Gruppe, haben den
Start einer Mission zur Überwachung von Waldbränden in Spanien bekanntgegeben.
Beim ersten Flug der Mission startete das HAPS-Modell?ApusNeo18" vom?Canarias
Stratoport for HAPS & UAS" auf der Insel Fuerteventura im Rahmen des ISSEC-
Projekts, das vom Technologiepark Fuerteventura gefördert wird. Der Flug, der
29 Stunden dauerte und eine Höhe von etwa 16.000 Fuß erreichte, stellte zwei
europäische HAPS-Rekorde auf und lieferte Live-Videomaterial sowie
hochauflösende Bilder von elektrooptischen und Infrarotsensoren.
Nachdem der Flug das Potenzial des HAPS-Modells zur Unterstützung der Erkennung
und Bekämpfung von Waldbränden erfolgreich unter Beweis gestellt hat, wird im
Laufe des Oktobers eine Flugkampagne mit mehreren Flügen folgen. Im Rahmen des
Programms werden die Einsatzhöhen schrittweise in Richtung Stratosphäre erhöht
und die Flugreichweite erweitert, mit dem Ziel, Gran Canaria zu erreichen.
Khaled Al Marzooqi, CEO von Mira Aerospace, Space42, erklärt:?Als Unternehmen
mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten spiegeln die von uns in Europa
aufgestellten HAPS-Flugrekorde sowohl unsere fortschrittlichen Fähigkeiten in
der Erdbeobachtung als auch das starke Vertrauensverhältnis wider, das wir für
die erfolgreiche Umsetzung wichtiger internationaler Projekte aufgebaut haben.
Im Rahmen der laufenden Mission wird ApusNeo18 in den Dauereinsatz überführt,
wobei eine kontinuierliche Überwachung mit der Echtzeit-Datenübertragung an
Telespazio Ibérica kombiniert wird, wodurch ein klarerer Überblick über die sich
entwickelnden Bedingungen geboten wird. Im Einklang mit dem Ziel von Space42,
der bevorzugte Partner für hochwertige Geodaten zu werden, werden diese Flüge
die bestehenden Satelliten-, Luft- und Bodendaten ergänzen, um die
Katastrophenhilfe zu verbessern."
Carlos Fernández de la Peña, CEO von Telespazio Ibérica, erklärt:?Diese beiden
Meilensteine zeigen, wie sich die HAPS-Technologie von der Flugvalidierung hin
zu zunehmend dauerhaften und einsatzfähigen Missionen weiterentwickelt. Diese
Kampagne stärkt die Rolle von Telespazio Ibérica bei der Entwicklung neuer Luft-
und Raumfahrtkapazitäten in Europa und eröffnet neue Möglichkeiten zur
Verbesserung der Prävention, Überwachung und Bekämpfung von Waldbränden."
Weiterentwicklung der HAPS-Tests
Diese Mission baut auf den früheren Tests des ApusNeo18
(https://space42.ai/en/press-release/2025/mira-aerospace-x-telespazio/) für
Telespazio Ibérica auf, den ersten ihrer Art im Rahmen einer zivilen
Betriebsgenehmigung in Europa. Die Flüge finden entsprechend den Anforderungen
statt und unterliegen weiterhin den Genehmigungen, den Wetterbedingungen sowie
der Verfügbarkeit des Luftraums. Der Einsatz erfolgt zu einem entscheidenden
Zeitpunkt für die Waldbrandsaison 2026 in Spanien. Nach Angaben des spanischen
Ministeriums für ökologischen Wandel und demografische Herausforderungen
(https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/biodiversidad/temas/incendios-
forestales/estimacion_provisional.html) haben Waldbrände bis zum 17. August mehr
als 265.635 Hektar Waldfläche zerstört; bislang wurden 42 große Waldbrände
registriert.
Überwachung von Waldbränden aus der Stratosphäre
ApusNeo18 ist ein solarbetriebenes HAPS, das für den Einsatz in
stratosphärischen Höhen konzipiert ist und Erdbeobachtungsnutzlasten
transportiert. HAPS, das sich zwischen der konventionellen Luftfahrt und
Satelliten positioniert, ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung eines
bestimmten Gebiets und bietet gleichzeitig die Flexibilität, Sensoren
einzusetzen, die auf die jeweiligen Anforderungen der einzelnen Missionen
zugeschnitten sind. Bei der Bekämpfung von Waldbränden bietet diese Fähigkeit
eine zusätzliche Ebene für Echtzeitinformationen, die die bestehenden
satellitengestützten, luftgestützten und bodengestützten Systeme ergänzt.
Das Projekt leistet einen Beitrag zum ISSEC-Programm, das Teil des
Biodiversitätsprojekts ist, welches aus regionalen Mitteln der Regierung der
Kanarischen Inseln sowie aus Mitteln des europäischen Programms
?NextGenerationEU" im Rahmen des Wiederaufbau- und Resilienzmechanismus (RRM)
unter Komponente 17 des Plans für Wiederaufbau, Transformation und Resilienz
(PRTR) der spanischen Regierung finanziert wird.
Über Space42
Space42 (ADX: SPACE42) ist ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten
ansässiges, KI-gestütztes SpaceTech-Unternehmen, das Satellitenkommunikation,
Geodatenanalyse und künstliche Intelligenz kombiniert, um die Erde aus dem
Weltraum zu beobachten. Space42 entstand im Jahr 2024 aus dem Zusammenschluss
von Bayanat und Yahsat. Dank seiner globalen Reichweite ist das Unternehmen in
der Lage, auf die sich rasch wandelnden Anforderungen seiner Kunden aus den
Bereichen Regierung, Wirtschaft und Communities einzugehen. Das Unternehmen
gliedert sich in zwei Geschäftsbereiche: Space Services und Smart Solutions.
Space Services konzentriert sich auf den Upstream-Satellitenbetrieb für feste
und mobile Satellitendienste. Smart Solutions integriert die Erfassung und
Verarbeitung von Geodaten mit KI, um Entscheidungsprozesse zu unterstützen, das
Lagebewusstsein zu verbessern und die operative Effizienz zu steigern. Zu den
Hauptaktionären gehören G42, Mubadala und IHC.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.space42.ai (http://www.space42.ai/);
folgen Sie uns auf LinkedIn: Space42. Bei Investorenanfragen wenden Sie sich
bitte an: ir@space42.ai (mailto:ir@space42.ai)
Über Telespazio Ibérica
Telespazio Ibérica ist die spanische Tochtergesellschaft von Telespazio, dem
Joint Venture von Leonardo und Thales und einem der weltweit führenden Anbieter
von Satellitendiensten. Das Unternehmen ist in Spanien führend in den Bereichen
Geoinformation und Satellitennavigation und verfügt über mehr als 35 Jahre
Erfahrung sowie einen ausgezeichneten Ruf in diesen Branchen. Zudem nimmt es
eine Vorreiterrolle in Bereichen ein, die von der Konzeption und Entwicklung von
Raumfahrtsystemen bis hin zur Abwicklung von Startdiensten und der Steuerung von
Satelliten im Orbit reichen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen
Dienstleistungen in den Bereichen Erdbeobachtung, Kommunikation, Navigation,
Satellitenortung und wissenschaftliche Programme an und setzt sich nachdrücklich
dafür ein, der Gesellschaft die Vorteile dieser Technologien zugutekommen zu
lassen.
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