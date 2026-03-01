GNW-News: Space42 und Viasat berichten auf dem Mobile World Congress über Fortschritte bei Equatys
^BARCELONA, Spanien, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Space42
(https://space42.ai/en), das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige
KI-gestützte SpaceTech-Unternehmen, und Viasat, Inc. (https://www.viasat.com/),
ein weltweit führender Anbieter von Satellitenkommunikation, berichten diese
Woche im Rahmen eines gemeinsam organisierten Programms auf dem Mobile World
Congress in Barcelona über die neuesten Fortschritte ihrer geplanten Direct-to-
Device (D2D)-Infrastruktur. Zudem geben sie einen ersten Einblick in die
Prioritäten von Equatys, dem zukünftigen Joint Venture der beiden Firmen. Das
Programm markiert die erste öffentliche Präsentation der technischen Ausrichtung
und der kommerziellen Vision von Equatys und verdeutlicht das Ziel, die
weltweite Einführung von D2D zu beschleunigen. Die Veranstaltung bringt
politische Entscheidungsträger, Regulierungsbehörden und Branchenführer
zusammen, um zu diskutieren, wie Wettbewerb, Resilienz und Souveränität
gleichermaßen gefördert werden können - und gleichzeitig neue Geschäftsmodelle
entstehen, damit weltraumgestützte Mobilität zu einer gemeinsamen
Erfolgsgeschichte für alle wird.
Space42 und Viasat, Inc. sind die Mitbegründer von Equatys und bringen gemeinsam
über 60 Jahre Erfahrung im Bereich mobiler Satellitendienste ein. Equatys ist
als unabhängige, neutrale Infrastrukturplattform konzipiert, die von mehreren
Teilnehmern gemeinsam genutzt wird, um 3GPP-basierte Konnektivität für
Milliarden von Menschen bereitzustellen, die von terrestrischen Netzwerken
bislang unzureichend erreicht werden. Seit der Ankündigung von Equatys im
September 2025 haben die Mitbegründer das Programm durch die Gründung des
Unternehmens, die technische Entwicklung und erste kommerzielle Kontakte mit
Mobilfunknetzbetreibern (MNOs) vorangetrieben - und damit greifbare Fortschritte
für eine schrittweise Einführung erzielt.
Mark Dankberg, CEO und Vorsitzender von Viasat, erklärte:?Weltraumgestützte
Mobilität bildet die Grundlage für globale, nahtlose Konnektivität. Mit Equatys
schaffen wir eine Plattform, die Nationen, Netzbetreibern und Innovatoren
ermöglicht, sichere, erschwingliche und 3GPP-konforme Satellitenkonnektivität
für Milliarden von Menschen bereitzustellen. Dieses skalierbare globale Modell
sorgt dafür, dass das gesamte Ökosystem der Teilnehmer von niedrigeren
Eintrittsbarrieren, größerer Lieferantenvielfalt, Skaleneffekten und einer
stärkeren Wettbewerbsdynamik entlang der gesamten Wertschöpfungskette
profitiert. Unser Ziel ist es, ein reibungsloses Endnutzererlebnis mit nahtlosem
Handover zu bieten und den Netzbetreibern gleichzeitig mehr Wahlmöglichkeiten zu
eröffnen. "
Karim Michel Sabbagh, Geschäftsführer von Space42, äußerte sich wie folgt:
?Equatys zeigt die disziplinierte Umsetzung eines klaren Ziels: die Reichweite
terrestrischer Netzwerke mit der Effizienz des Weltraums zu verbinden. Die
Zusammenarbeit folgt der Strategie von Space42, sich als weltweit führender
Anbieter nicht-terrestrischer Netzwerke zu etablieren, und hat bereits wichtige
technische Meilensteine erreicht: Abonnementverträge wurden vorbereitet,
Mobilfunknetzbetreiber gewonnen und internationale Anmeldungen eingereicht.
Equatys demonstriert, wie weltraumgestützte Mobilität traditionelle mobile
Satellitendienste modernisieren, terrestrische Netze in unterversorgten Gebieten
ergänzen und neue Dienste in unterschiedlichen Märkten verfügbar machen kann."
Ali Al Hashemi, CEO von Space Services bei Space42, sagte indes:?Equatys
basiert auf dem Prinzip, dass gemeinsame Infrastruktur allen zugutekommt. Das
Spektrumzugangsmodell erlaubt es Nationen, ihre souveräne Autonomie und die
Kontrolle über Lizenzen zu behalten und gleichzeitig die Satellitenkapazität bei
erheblichen Kosteneinsparungen zu erweitern. In Verbindung mit einer
standardisierten Architektur, die nahtlose und automatische Übergänge zwischen
terrestrischen und Satellitennetzen ermöglicht, wollen wir weltraumgestützte
Konnektivität für all jene ausbauen, die sich außerhalb der Reichweite
traditioneller Netze befinden."
Konstellationsarchitektur und Frequenzstrategie
Das System soll zunächst im weltweit harmonisierten L- und S-Band-MSS-
Frequenzbereich betrieben werden und bietet die technische Fähigkeit, über 100
MHz des weltweit zugewiesenen und koordinierten MSS-Spektrums zu nutzen. Durch
die Einhaltung der 3GPP-Standards wird die Plattform terrestrische und
Satellitennetzwerke nahtlos integrieren und einen automatischen Übergang
ermöglichen, wenn terrestrische Dienste nicht verfügbar sind - ohne die
Wahlfreiheit der Betreiber innerhalb des terrestrischen Netzwerks
einzuschränken.
Equatys folgt einem Tower-Co.-Modell, das darauf abzielt, die niedrigsten
Stückkosten für Satellitenkapazität zu bieten und gleichzeitig die
Frequenzrechte sowie die souveränen Interessen jedes Partners zu wahren. Das
Modell ist darauf ausgelegt, dass weitere Mitbegründer, Satellitenbetreiber und
Frequenzinhaber willkommen sind, sobald das Ökosystem wächst. Effiziente
Nutzlast- und Bodentechnologien minimieren die Masse in der Umlaufbahn und
ermöglichen langfristige Skalierbarkeit sowie Kapitaleffizienz.
Die gemeinsam genutzte Multi-Tenant-Infrastruktur von Equatys wird von bis zu
2.800 Satelliten in 60 Umlaufbahnen über drei Höhenlagen unterstützt, die von
Viasat, Inc. und Space42 eingesetzt werden. Die Architektur ermöglicht eine
Verdichtung ohne grundlegende Neugestaltung, sodass das Ökosystem
marktorientiert wachsen und bei steigender Nachfrage Milliarden potenzieller
Nutzer bedienen kann.
Kommerzielle Dynamik
Space42 hat Partnerschaften angekündigt, um die Equatys-basierte D2D-
Konnektivität gemeinsam mit e& UAE, dem Flaggschiff-Telekommunikationszweig des
globalen Technologiekonzerns e&, sowie mit PT Telkom Satelit Indonesia, dem
nationalen Satellitenbetreiber Indonesiens, zu erforschen.
Diese Vereinbarungen spiegeln das Interesse der Betreiber wider, die Abdeckung
durch integrierte satellitengestützte und terrestrische Architekturen zu
erweitern, die mit nationalen Regulierungsrahmen und 3GPP-Standards kompatibel
sind.
Das Vorhaben steht noch unter dem Vorbehalt endgültiger Vereinbarungen,
behördlicher Genehmigungen und üblicher Abschlussbedingungen. Die Unternehmen
planen, weitere Details zu veröffentlichen, sobald die offizielle Gründung von
Equatys bevorsteht.
Mobile World Congress
Im Rahmen des gemeinsam MWC-Programms (http://www.equatys.com/mwc) moderieren
Mark Dankberg, CEO und Vorsitzender von Viasat, Inc., und Karim Sabbagh,
Geschäftsführer von Space42, eine Talkrunde. In dieser diskutieren sie Chancen
und Strategien, die zukünftig die weltraumgestützte Mobilität prägen werden. Das
Programm beleuchtet, wie die nächste Generation weltraumgestützter Konnektivität
so entwickelt werden kann, dass Wettbewerb erhalten bleibt, neue
Dienstleistungen entstehen, staatliche Prioritäten berücksichtigt werden und
gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit gestärkt sowie die Wahlmöglichkeiten
erweitert werden.
Interessierte können sich [hier
(https://www.mwcbarcelona.com/agenda/sessions/5993-space-enabled-mobility-
unlocking-a-competitive-resilient-and-sovereign-future)] für die Talkrunde und
weitere gemeinsam organisierte Podiumsdiskussionen anmelden.
Über Space42
Space42 (ADX: SPACE42) ist ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten
ansässiges, KI-gestütztes SpaceTech-Unternehmen, das Satellitenkommunikation,
Geodatenanalyse und künstliche Intelligenz kombiniert, um die Erde aus dem
Weltraum zu beobachten. Space42 entstand 2024 aus der erfolgreichen Fusion von
Bayanat und Yahsat und nutzt seine globale Reichweite, um schnell auf die sich
wandelnden Anforderungen von Regierungen, Unternehmen und Kommunen vor Ort zu
reagieren. Das Unternehmen gliedert sich in zwei Geschäftsbereiche: Space
Services und Smart Solutions. Space Services konzentriert sich auf den Upstream-
Satellitenbetrieb für feste und mobile Satellitendienste. Smart Solutions
integriert die Erfassung und Verarbeitung von Geodaten mit KI, um
Entscheidungsprozesse zu unterstützen, das Lagebewusstsein zu verbessern und die
operative Effizienz zu steigern. Zu den Hauptaktionären gehören G42, Mubadala
und IHC.
Weitere Informationen finden Sie unter www.space42.ai (http://www.space42.ai/).
Bitte folgen Sie uns zudem auf X: @space42ai.
Über Viasat
Viasat, Inc. ist ein globales Kommunikationsunternehmen, das daran glaubt, dass
Menschen und Geräte weltweit miteinander verbunden werden können. Mit
Niederlassungen in 24 Ländern gestaltet Viasat die Kommunikation und Vernetzung
von Verbrauchern, Unternehmen, Regierungen und dem Militär weltweit. Das
Unternehmen entwickelt ein globales Kommunikationsnetzwerk, das hochwertige,
zuverlässige, sichere, erschwingliche und schnelle Verbindungen ermöglicht, die
das Leben der Menschen überall positiv beeinflussen - egal, ob zu Land, in der
Luft oder auf See - und gleichzeitig eine nachhaltige Zukunft im Weltraum
fördert. Im Mai 2023 übernahm Viasat, Inc. Inmarsat und bündelte die Teams,
Technologien und Ressourcen beider Unternehmen, wodurch ein neuer, global
aufgestellter Kommunikationspartner entstand. Weitere Informationen finden Sie
unter www.viasat.com (http://www.viasat.com/), im Viasat News Room oder auf
unseren Social-Media-Kanälen: LinkedIn, X, Instagram, Facebook, Bluesky, Threads
und YouTube.
Copyright © 2026 Viasat, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Viasat, das Viasat Logo
und das Viasat Signal sind eingetragene Marken in den USA und weiteren Ländern
von Viasat, Inc. Alle übrigen genannten Produkt- oder Firmennamen dienen
lediglich der Identifikation und können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.
Rechtlicher Hinweis und Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf aktuellen
Erwartungen und Annahmen über zukünftige Ereignisse basieren. Diese Aussagen,
die durch Begriffe wie?erwarten",?werden" oder ähnliche Begriffe
gekennzeichnet sind, unterliegen Risiken und Unsicherheiten und können sich als
unzutreffend erweisen. Sie spiegeln die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
verfügbaren Informationen wider, und die Unternehmen lehnen jede Verpflichtung
zur Aktualisierung dieser Aussagen ab. Es wird keine Gewähr dafür übernommen,
dass zukunftsgerichtete Aussagen eintreten werden, und es sollte kein
unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen gesetzt werden. Diese Mitteilung ist
weder als Finanzwerbung noch als Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren
in irgendeiner Rechtsordnung zu verstehen.
Kontakt: media@space42.ai
