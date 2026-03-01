GNW-News: Space42 und Viasat berichten auf dem Mobile World Congress über Fortschritte bei Equatys

^BARCELONA, Spanien, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Space42

(https://space42.ai/en), das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige

KI-gestützte SpaceTech-Unternehmen, und Viasat, Inc. (https://www.viasat.com/),

ein weltweit führender Anbieter von Satellitenkommunikation, berichten diese

Woche im Rahmen eines gemeinsam organisierten Programms auf dem Mobile World

Congress in Barcelona über die neuesten Fortschritte ihrer geplanten Direct-to-

Device (D2D)-Infrastruktur. Zudem geben sie einen ersten Einblick in die

Prioritäten von Equatys, dem zukünftigen Joint Venture der beiden Firmen. Das

Programm markiert die erste öffentliche Präsentation der technischen Ausrichtung

und der kommerziellen Vision von Equatys und verdeutlicht das Ziel, die

weltweite Einführung von D2D zu beschleunigen. Die Veranstaltung bringt

politische Entscheidungsträger, Regulierungsbehörden und Branchenführer

zusammen, um zu diskutieren, wie Wettbewerb, Resilienz und Souveränität

gleichermaßen gefördert werden können - und gleichzeitig neue Geschäftsmodelle

entstehen, damit weltraumgestützte Mobilität zu einer gemeinsamen

Erfolgsgeschichte für alle wird.

Space42 und Viasat, Inc. sind die Mitbegründer von Equatys und bringen gemeinsam

über 60 Jahre Erfahrung im Bereich mobiler Satellitendienste ein. Equatys ist

als unabhängige, neutrale Infrastrukturplattform konzipiert, die von mehreren

Teilnehmern gemeinsam genutzt wird, um 3GPP-basierte Konnektivität für

Milliarden von Menschen bereitzustellen, die von terrestrischen Netzwerken

bislang unzureichend erreicht werden. Seit der Ankündigung von Equatys im

September 2025 haben die Mitbegründer das Programm durch die Gründung des

Unternehmens, die technische Entwicklung und erste kommerzielle Kontakte mit

Mobilfunknetzbetreibern (MNOs) vorangetrieben - und damit greifbare Fortschritte

für eine schrittweise Einführung erzielt.

Mark Dankberg, CEO und Vorsitzender von Viasat, erklärte:?Weltraumgestützte

Mobilität bildet die Grundlage für globale, nahtlose Konnektivität. Mit Equatys

schaffen wir eine Plattform, die Nationen, Netzbetreibern und Innovatoren

ermöglicht, sichere, erschwingliche und 3GPP-konforme Satellitenkonnektivität

für Milliarden von Menschen bereitzustellen. Dieses skalierbare globale Modell

sorgt dafür, dass das gesamte Ökosystem der Teilnehmer von niedrigeren

Eintrittsbarrieren, größerer Lieferantenvielfalt, Skaleneffekten und einer

stärkeren Wettbewerbsdynamik entlang der gesamten Wertschöpfungskette

profitiert. Unser Ziel ist es, ein reibungsloses Endnutzererlebnis mit nahtlosem

Handover zu bieten und den Netzbetreibern gleichzeitig mehr Wahlmöglichkeiten zu

eröffnen. "

Karim Michel Sabbagh, Geschäftsführer von Space42, äußerte sich wie folgt:

?Equatys zeigt die disziplinierte Umsetzung eines klaren Ziels: die Reichweite

terrestrischer Netzwerke mit der Effizienz des Weltraums zu verbinden. Die

Zusammenarbeit folgt der Strategie von Space42, sich als weltweit führender

Anbieter nicht-terrestrischer Netzwerke zu etablieren, und hat bereits wichtige

technische Meilensteine erreicht: Abonnementverträge wurden vorbereitet,

Mobilfunknetzbetreiber gewonnen und internationale Anmeldungen eingereicht.

Equatys demonstriert, wie weltraumgestützte Mobilität traditionelle mobile

Satellitendienste modernisieren, terrestrische Netze in unterversorgten Gebieten

ergänzen und neue Dienste in unterschiedlichen Märkten verfügbar machen kann."

Ali Al Hashemi, CEO von Space Services bei Space42, sagte indes:?Equatys

basiert auf dem Prinzip, dass gemeinsame Infrastruktur allen zugutekommt. Das

Spektrumzugangsmodell erlaubt es Nationen, ihre souveräne Autonomie und die

Kontrolle über Lizenzen zu behalten und gleichzeitig die Satellitenkapazität bei

erheblichen Kosteneinsparungen zu erweitern. In Verbindung mit einer

standardisierten Architektur, die nahtlose und automatische Übergänge zwischen

terrestrischen und Satellitennetzen ermöglicht, wollen wir weltraumgestützte

Konnektivität für all jene ausbauen, die sich außerhalb der Reichweite

traditioneller Netze befinden."

Konstellationsarchitektur und Frequenzstrategie

Das System soll zunächst im weltweit harmonisierten L- und S-Band-MSS-

Frequenzbereich betrieben werden und bietet die technische Fähigkeit, über 100

MHz des weltweit zugewiesenen und koordinierten MSS-Spektrums zu nutzen. Durch

die Einhaltung der 3GPP-Standards wird die Plattform terrestrische und

Satellitennetzwerke nahtlos integrieren und einen automatischen Übergang

ermöglichen, wenn terrestrische Dienste nicht verfügbar sind - ohne die

Wahlfreiheit der Betreiber innerhalb des terrestrischen Netzwerks

einzuschränken.

Equatys folgt einem Tower-Co.-Modell, das darauf abzielt, die niedrigsten

Stückkosten für Satellitenkapazität zu bieten und gleichzeitig die

Frequenzrechte sowie die souveränen Interessen jedes Partners zu wahren. Das

Modell ist darauf ausgelegt, dass weitere Mitbegründer, Satellitenbetreiber und

Frequenzinhaber willkommen sind, sobald das Ökosystem wächst. Effiziente

Nutzlast- und Bodentechnologien minimieren die Masse in der Umlaufbahn und

ermöglichen langfristige Skalierbarkeit sowie Kapitaleffizienz.

Die gemeinsam genutzte Multi-Tenant-Infrastruktur von Equatys wird von bis zu

2.800 Satelliten in 60 Umlaufbahnen über drei Höhenlagen unterstützt, die von

Viasat, Inc. und Space42 eingesetzt werden. Die Architektur ermöglicht eine

Verdichtung ohne grundlegende Neugestaltung, sodass das Ökosystem

marktorientiert wachsen und bei steigender Nachfrage Milliarden potenzieller

Nutzer bedienen kann.

Kommerzielle Dynamik

Space42 hat Partnerschaften angekündigt, um die Equatys-basierte D2D-

Konnektivität gemeinsam mit e& UAE, dem Flaggschiff-Telekommunikationszweig des

globalen Technologiekonzerns e&, sowie mit PT Telkom Satelit Indonesia, dem

nationalen Satellitenbetreiber Indonesiens, zu erforschen.

Diese Vereinbarungen spiegeln das Interesse der Betreiber wider, die Abdeckung

durch integrierte satellitengestützte und terrestrische Architekturen zu

erweitern, die mit nationalen Regulierungsrahmen und 3GPP-Standards kompatibel

sind.

Das Vorhaben steht noch unter dem Vorbehalt endgültiger Vereinbarungen,

behördlicher Genehmigungen und üblicher Abschlussbedingungen. Die Unternehmen

planen, weitere Details zu veröffentlichen, sobald die offizielle Gründung von

Equatys bevorsteht.

Mobile World Congress

Im Rahmen des gemeinsam MWC-Programms (http://www.equatys.com/mwc) moderieren

Mark Dankberg, CEO und Vorsitzender von Viasat, Inc., und Karim Sabbagh,

Geschäftsführer von Space42, eine Talkrunde. In dieser diskutieren sie Chancen

und Strategien, die zukünftig die weltraumgestützte Mobilität prägen werden. Das

Programm beleuchtet, wie die nächste Generation weltraumgestützter Konnektivität

so entwickelt werden kann, dass Wettbewerb erhalten bleibt, neue

Dienstleistungen entstehen, staatliche Prioritäten berücksichtigt werden und

gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit gestärkt sowie die Wahlmöglichkeiten

erweitert werden.

Interessierte können sich [hier

(https://www.mwcbarcelona.com/agenda/sessions/5993-space-enabled-mobility-

unlocking-a-competitive-resilient-and-sovereign-future)] für die Talkrunde und

weitere gemeinsam organisierte Podiumsdiskussionen anmelden.

Über Space42

Space42 (ADX: SPACE42) ist ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten

ansässiges, KI-gestütztes SpaceTech-Unternehmen, das Satellitenkommunikation,

Geodatenanalyse und künstliche Intelligenz kombiniert, um die Erde aus dem

Weltraum zu beobachten. Space42 entstand 2024 aus der erfolgreichen Fusion von

Bayanat und Yahsat und nutzt seine globale Reichweite, um schnell auf die sich

wandelnden Anforderungen von Regierungen, Unternehmen und Kommunen vor Ort zu

reagieren. Das Unternehmen gliedert sich in zwei Geschäftsbereiche: Space

Services und Smart Solutions. Space Services konzentriert sich auf den Upstream-

Satellitenbetrieb für feste und mobile Satellitendienste. Smart Solutions

integriert die Erfassung und Verarbeitung von Geodaten mit KI, um

Entscheidungsprozesse zu unterstützen, das Lagebewusstsein zu verbessern und die

operative Effizienz zu steigern. Zu den Hauptaktionären gehören G42, Mubadala

und IHC.

Weitere Informationen finden Sie unter www.space42.ai (http://www.space42.ai/).

Bitte folgen Sie uns zudem auf X: @space42ai.

Über Viasat

Viasat, Inc. ist ein globales Kommunikationsunternehmen, das daran glaubt, dass

Menschen und Geräte weltweit miteinander verbunden werden können. Mit

Niederlassungen in 24 Ländern gestaltet Viasat die Kommunikation und Vernetzung

von Verbrauchern, Unternehmen, Regierungen und dem Militär weltweit. Das

Unternehmen entwickelt ein globales Kommunikationsnetzwerk, das hochwertige,

zuverlässige, sichere, erschwingliche und schnelle Verbindungen ermöglicht, die

das Leben der Menschen überall positiv beeinflussen - egal, ob zu Land, in der

Luft oder auf See - und gleichzeitig eine nachhaltige Zukunft im Weltraum

fördert. Im Mai 2023 übernahm Viasat, Inc. Inmarsat und bündelte die Teams,

Technologien und Ressourcen beider Unternehmen, wodurch ein neuer, global

aufgestellter Kommunikationspartner entstand. Weitere Informationen finden Sie

unter www.viasat.com (http://www.viasat.com/), im Viasat News Room oder auf

unseren Social-Media-Kanälen: LinkedIn, X, Instagram, Facebook, Bluesky, Threads

und YouTube.

Copyright © 2026 Viasat, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Viasat, das Viasat Logo

und das Viasat Signal sind eingetragene Marken in den USA und weiteren Ländern

von Viasat, Inc. Alle übrigen genannten Produkt- oder Firmennamen dienen

lediglich der Identifikation und können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Rechtlicher Hinweis und Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf aktuellen

Erwartungen und Annahmen über zukünftige Ereignisse basieren. Diese Aussagen,

die durch Begriffe wie?erwarten",?werden" oder ähnliche Begriffe

gekennzeichnet sind, unterliegen Risiken und Unsicherheiten und können sich als

unzutreffend erweisen. Sie spiegeln die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung

verfügbaren Informationen wider, und die Unternehmen lehnen jede Verpflichtung

zur Aktualisierung dieser Aussagen ab. Es wird keine Gewähr dafür übernommen,

dass zukunftsgerichtete Aussagen eintreten werden, und es sollte kein

unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen gesetzt werden. Diese Mitteilung ist

weder als Finanzwerbung noch als Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren

in irgendeiner Rechtsordnung zu verstehen.

Kontakt: media@space42.ai

