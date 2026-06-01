GNW-News: SpaceX geht an die Börse: SPCX nach historischem Nasdaq-Debüt nun handelbar
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^Die EBC Financial Group bietet Händlern weltweit ab dem Eröffnungsgong Zugang
zum Handel mit der größten Börseneinführung aller Zeiten - und verzichtet dabei
für einen begrenzten Zeitraum auf Transaktionsgebühren.
LONDON, June 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group (EBC) gab
bekannt, dass SpaceX (SPCX) nun auf allen Plattformen der EBC verfügbar ist. Das
Wertpapier wurde am Freitag, dem 12. Juni 2026, um 16:31 Uhr (UTC+3) zum Handel
freigegeben - zeitgleich mit der Eröffnung des US-Marktes und am selben
Handelstag, an dem SpaceX sein Debüt an der Nasdaq feierte. Der Börsengang
folgte auf den größten IPO in der Geschichte der Finanzmärkte: eine
Kapitalaufnahme von 75 Milliarden US-Dollar zu einem Ausgabepreis von 135 US-
Dollar pro Aktie, was einer Bewertung von etwa 1,75 Billionen US-Dollar
entspricht. Die Aktien stiegen am ersten Handelstag um rund 19 % und schlossen
bei knapp 161 US-Dollar, wodurch der Marktwert von SpaceX auf über 2 Billionen
US-Dollar stieg. Das Wertpapier steht allen EBC Kunden weltweit zur Verfügung,
sowohl für Standard- (STD) als auch für Professional- (PRO) Konten.
Durch den Börsengang zählte SpaceX bereits ab dem ersten Handelstag zu den
wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt. Für Händler ist es das erste
Mal, dass ein Unternehmen, das mehr als zwei Jahrzehnte lang privat blieb und
dabei führende Positionen in Startdiensten, im Starlink-Satellitennetzwerk sowie
- seit der Übernahme von xAI im Februar 2026 - in der KI-Entwicklung aufgebaut
hat, nun am öffentlichen Markt zugänglich ist.
Zugang zu einem bahnbrechenden Börsengang noch am selben Tag
Der neu eingeführte CFD ist nahtlos in die bestehende Handelsinfrastruktur der
EBC integriert, sodass keine gesonderte Registrierung, Kapitalzuweisungen oder
Mindestzeichnungsgrenzen erforderlich sind. Sowohl Standard- als auch
Professional-Konten bieten das Instrument an, jeweils mit eigenem Preis- und
Ausführungsprofil. Händler in verschiedenen Phasen - von Anlegern mit geringerem
Kapital bis hin zu erfahrenen Profis - können so das Konto wählen, das zu ihrer
Handelsweise passt.
Handel nach eigener Einschätzung
Die EBC ermöglicht den Handel mit SpaceX-Aktien in beide Richtungen- also sowohl
auf steigende als auch auf fallende Kurse. Bullen können eine Long-Position
eingehen, wenn sie der Ansicht sind, dass wiederkehrende Einnahmen aus Starlink,
der Kostenvorteil bei Raketenstarts sowie Erlöse aus NASA- und
Verteidigungsaufträgen die Bewertung rechtfertigen. Trader können hingegen eine
Short-Position wählen, wenn sie die Kursentwicklung im Hinblick auf die hohe
Kapitalintensität des Luft- und Raumfahrtgeschäfts sowie mögliche
Rückschlagsrisiken für neue Anleger als überzogen einschätzen.
Zeitlich begrenzte provisionsfreie Handelsgebühren für US-Aktien
Parallel zur Börsennotierung bietet die EBC ein zeitlich begrenztes Angebot ohne
Provisionen für den Handel mit US-Aktien und ETFs an - gültig vom 12. Juni bis
zum 11. September 2026. Da weder Provisionen noch Swap-Gebühren für das
Instrument anfallen, sinken die Handelskosten deutlich, was Kunden im aktuellen
Umfeld stark nachgefragter Tech-IPOs potenziell erhebliche Einsparungen
ermöglicht. Die Aktion gilt ausschließlich für Kunden, die ein Konto bei der EBC
Financial Group (SVG) LLC eröffnen.
Ein wegweisendes Marktereignis
SpaceX geht als vertikal integrierter Konzern an die Börse, der Raketen,
Satelliten und - über xAI - künstliche Intelligenz umfasst. In seinem
Börsenprospekt beziffert das Unternehmen einen geschätzten Gesamtmarkt von rund
28,5 Billionen US-Dollar, wobei der Großteil auf KI- und Unternehmensanwendungen
entfällt - ein ambitioniertes Ziel, das von einigen Analysten angesichts der
noch frühen Entwicklungsphase in diesen Bereichen kritisch gesehen wird. Für
Kunden der EBC Financial Group steht dabei der praktische Aspekt im Vordergrund:
Ein Unternehmen im Zentrum dieser Diskussion ist nun direkt handelbar, sodass
Anleger über ihr bestehendes Konto eine eigene Einschätzung zum Markt treffen
können.
SPCX.OQ ist auf den Plattformen der EBC verfügbar. Weitere Informationen finden
Sie auf der Website der EBC Financial Group unter www.ebc.com
(https://www.ebc.com/?utm_source=pr&utm_medium=global&utm_campaign=saiful).
Risikohinweis
Der Handel mit Devisen (FX) und Differenzkontrakten (CFDs) auf Margin birgt ein
hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Es besteht
die Möglichkeit, dass Verluste die ursprünglich eingezahlten Mittel übersteigen.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen verlässlichen Indikator
für zukünftige Ergebnisse dar. Bitte prüfen Sie vor Aufnahme des Tradings
sorgfältig Ihre Anlageziele, Ihre finanzielle Situation sowie Ihre
Risikobereitschaft.
Über die EBC Financial Group
Die EBC Financial Group (EBC) wurde in London gegründet und ist eine globale
Marke, die für ihre Expertise in den Bereichen Brokerage und Vermögensverwaltung
bekannt ist. Über ihre regulierten Unternehmen, die in wichtigen Finanzzentren
wie Großbritannien, Australien, den Kaimaninseln, Mauritius und anderen Ländern
tätig sind, ermöglicht EBC privaten, professionellen und institutionellen
Anlegern den Zugang zu globalen Märkten und Trading-Möglichkeiten, darunter
Devisen, Rohstoffe, CFDs und mehr.
Die EBC genießt das Vertrauen von Anlegern in über 100 Ländern und wurde mit
globalen Auszeichnungen geehrt, darunter mehrfach von World Finance. Die EBC
gilt weithin als einer der besten Broker der Welt und wurde unter anderem als
Beste Trading-Plattform und Vertrauenswürdigster Broker ausgezeichnet. Mit
seiner starken regulatorischen Stellung und seinem Bekenntnis zu Transparenz
wird EBC auch regelmäßig unter den besten Brokern gelistet - vertrauenswürdig
aufgrund seiner Fähigkeit, sichere, innovative und kundenorientierte Trading-
Lösungen auf wettbewerbsintensiven internationalen Märkten anzubieten.
Die Tochtergesellschaften von EBC sind in ihren jeweiligen Rechtsgebieten
zugelassen und reguliert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der
britischen Finanzaufsichtsbehörde (FCA) reguliert. EBC Financial Group (Cayman)
Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) reguliert; EBC
Financial Group (Australia) Pty Ltd und EBC Asset Management Pty Ltd werden von
der australischen Securities and Investments Commission (ASIC) reguliert; EBC
Financial (MU) Ltd ist von der Financial Services Commission Mauritius (FSC)
zugelassen und reguliert.
Den Kern der EBC bildet ein Team von Branchenveteranen mit über 40 Jahren
Erfahrung in großen Finanzinstituten. Sie haben bedeutende Wirtschaftszyklen
erfolgreich gemeistert - vom Plaza-Abkommen über die Schweizer-Franken-Krise im
Jahr 2015 bis hin zu den Marktverwerfungen während der COVID-19-Pandemie. Wir
pflegen eine Unternehmenskultur, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit
des Kundenvermögens oberste Priorität haben. Jede Geschäftsbeziehung mit einem
Anleger wird mit der Ernsthaftigkeit behandelt, die sie verdient.
EBC ist stolzer offizieller Devisenpartner des FC Barcelona und fördert
weiterhin wirkungsvolle Partnerschaften zur Stärkung von Gemeinschaften -
insbesondere durch die Initiative?United to Beat Malaria" der UN-Stiftung, die
Wirtschaftsfakultät der Universität Oxford und eine Vielzahl von Partnern, die
sich für Initiativen in den Bereichen globale Gesundheit, Wirtschaft, Bildung
und Nachhaltigkeit einsetzen.
https://www.ebc.com/
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06a5ae03e622
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