GNW-News: Spark Therapeutics nimmt an mehreren Konferenzen im Februar teil

Spark Therapeutics nimmt an mehreren Konferenzen im Februar teil

PHILADELPHIA, 2018-02-06 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spark Therapeutics (NASDAQ:ONCE),

ein voll integriertes Gentherapie-Unternehmen, das sich der Herausforderung in

Bezug auf die Unvermeidbarkeit genetischer Krankheiten verschrieben hat, gab

heute bekannt, dass Mitglieder der Unternehmensführung oder Prüfärzte an den

folgenden bevorstehenden Konferenzen im Februar teilnehmen werden:

European Association for Haemophilia and Allied Disorders (EAHAD), Palacio

Municipal de Congresos de Madrid, Madrid, Spanien

* Spencer K. Sullivan, M.D., Hämatologe und klinischer Prüfarzt, Mississippi

Center for Advanced Medicine, präsentiert am Freitag, dem 9. Februar um

12.45 Uhr MEZ vor Kurzem veröffentlichte Daten zu:

* SPK-9001: AAV-vermittelter Gentransfer (AAV = Adeno-assoziierte Viren)

für die Behandlung von Hämophilie B - Dauerhafte FIX-Aktivität und

anhaltender prophylaktischer Nutzen nach 1 Jahr

* SPK-8011: Vorläufige Ergebnisse einer Phase-1/2-Studie zur Untersuchung

einer Gentherapie für die Behandlung von Hämophilie A

BIO CEO and Investor Conference, New York Marriott Marquis, New York, USA

* Jeffrey D. Marrazzo, Chief Executive Officer, lädt am Montag, dem 12.

Februar um 10.30 Uhr EST zu einem Kamingespräch ein

Darüber hinaus nimmt die Unternehmensführung an den folgenden

Investorenkonferenzen teil:

* SunTrust Robinson Humphrey Orphan Drug Day am Dienstag, dem 13. Februar im

JW Marriott Essex House in New York, USA

* Leerink Partners Global Healthcare Conference am Donnerstag, dem 15. Februar

im Lotte New York Palace Hotel in New York, USA. Die Präsentation findet um

13:00 EST statt.

* RBC Capital Markets Healthcare Conference am Donnerstag, dem 22. Februar im

Lotte New York Palace Hotel in New York, USA. Die Präsentation findet um

10:00 Uhr EST statt.

Über Spark Therapeutics

Bei Spark Therapeutics, einem voll integrierten Unternehmen, das sich der

Erforschung, Entwicklung und Bereitstellung von Gentherapien verschrieben hat,

stellen wir die Unvermeidbarkeit genetisch bedingter Krankheiten wie Blindheit,

Hämophilie und neurodegenerative Erkrankungen in Frage. Wir haben unsere

Technologie erfolgreich in der ersten von der FDA zugelassenen Gentherapie in

den USA für eine genetische Erkrankung angewendet und haben derzeit drei

Programme in klinischen Studien, darunter Produktkandidaten, die

vielversprechende frühe Ergebnisse bei Patienten mit Hämophilie gezeigt haben.

Bei Spark sehen wir den Weg in eine Welt, in der kein Leben durch eine

genetische Krankheit eingeschränkt wird. Weitere Informationen erhalten Sie

unterwww.sparktx.com und folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

